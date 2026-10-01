Jean-Louis Beffa Wuxuu hoggaamiyay Saint-Gobain in ka badan labaatan sano, laga bilaabo 1986 ilaa 2007, ka hor inta uusan u shaqeyn Guddoomiyaha Guddiga ilaa 2010. Wuxuu ku dhashay Agoosto 11, 1941, Nice, wuxuuna ka qalin jabiyay dugsiga injineerinka Corps des Mines, wuxuu soo bandhigay jiil madax-bannaan oo ganacsi oo Faransiis ah oo hormuud ah oo lagu tababaray heerarka sare ee shaqaalaha rayidka ah isla markaana ku qancay doorka istaraatiijiyadeed ee warshadaha. Marka laga reebo Saint-Gobain, wuxuu saameyn ku yeeshay doodda dadweynaha isagoo adeegsanaya warbixinnadiisa iyo buugaagtiisa ku saabsan siyaasadda warshadaha. Dib u eegista xirfad sii wadata inay wargeliso doorashooyinka kooxaha warshadaha ee CAC 40.
Waxbarashada: Polytechnique, Macdanta iyo Sayniska Po
Jean-Louis Beffa, oo ah wiil uu dhalay injineer iyo macallin, ayaa isu diyaariyay imtixaanada tartanka ee Lycée Masséna ee Nice waxaana laga aqbalay...Techcole polytechnique sannadkii 1960. Wuxuu noqday injineer Kooxda Macdanta Sannadkii 1963-kii, waxa uu sidoo kale wax ku bartay École nationale supérieure du pétrole et des moteurs waxa uuna shahaado ka qaatay Institut d'études politiques de Paris (1966, qaybta dhaqaalaha iyo dhaqaalaha).
Bilowgii maamulka tamarta
Wuxuu xirfadiisa ka bilaabay Clermont-Ferrand isagoo ah injineer macdan qodis, ka dibna laga bilaabo 1967 ilaa 1974 wuxuu ku biiray waaxda shidaalka ee Wasaaradda Warshadaha, halkaas oo uu ka noqday madaxa adeegga "sifeynta iyo isticmaalka" ka dibna agaasime ku xigeenka. Waayo-aragnimadani waxay siisay aqoon qoto dheer oo ku saabsan tamarta iyo xiriirka ka dhexeeya Dowladda iyo warshadaha, laba mawduuc oo socon doona inta uu ku jiro xirfaddiisa.
1974-1986: Kacitaankii ka dhacay Saint-Gobain
Sannadkii 1974, Jean-Louis Beffa ayaa ku biiray Saint-Gobain Agaasimaha qorsheynta. Kadib wuxuu la wareegay agaasimaha guud, ka dibna madaxweyne Pont-a-Mousson, oo ah shirkad hoosaad ku takhasustay tuubooyinka birta la shubay, iyadoo sidoo kale maamulaysay laanta "tuubooyinka iyo farsamada" ee kooxda laga bilaabo 1979 ilaa 1982. Bishii Maarso 1982, sannadkii qaramaynta Saint-Gobain, wuxuu noqday agaasimaha maamulka.
Bishii Janaayo 1986, wuxuu ku guuleystay Roger Fauroux. madaxweynaha iyo madaxa fulintaWaxaa loo magacaabay xilligii uu madaxweynaha ahaa François Mitterrand, waxaana xaqiijiyay Jacques Chirac, oo markaas ahaa Ra'iisul Wasaare, wuxuuna hoggaamiyay gaar-u-yeelashada Saint-Gobain, oo ahayd markii ugu horreysay ee si gaar ah loo gaar-u-yeelo dowladdii wada-noolaanshaha, dhammaadkii 1986.
1986-2007: Labaatan sano ayuu madax ka ahaa Saint-Gobain
Intii uu hoggaaminayay, Saint-Gobain wuxuu galay isbeddel qoto dheer. Kooxdu, oo taariikh ahaan diiradda saareysay muraayadaha, waxay ballaarisay joogitaankeeda agabka dhismaha iyo qaybinta agabka, waxayna noqotay mid aad u caalami ah. Waxyaabaha ugu muhiimsan ee muddadaas socday waxaa ka mid ahaa iibsashada shirkadda Mareykanka ee Norton sanadkii 1990, taasoo ka dhigtay kooxda hormuudka adduunka ee xoqidda, ka dibna waxaa la iibsaday shirkadda Ingiriiska ee BPB, oo ah khabiir ku takhasusay plasterboard, sanadkii 2005.
Istaraatiijiyadani waxay ka dhigtay Saint-Gobain mid ka mid ah khubarada ugu horreeya adduunka ee ku takhasusay guryaha iyo dhismaha, taasoo ah meel ay kuwa beddelaya sii wadaan oo ay xoojiyeen. Jean-Louis Beffa wuxuu ahaa madaxa shirkadda ilaa Juun 2007, markaas Guddoomiyaha Guddiga ilaa 2010; Pierre-André de Chalendar wuxuu ku beddelay CEO. Tan iyo Luulyo 2021, kooxda waxaa hoggaaminayay Benoit Bazin.
Maalgashadayaasha, taariikhda Saint-Gobain ee Beffa waxay muujinaysaa sida shirkad warshadeed oo qarni jir ah ay dib ugu soo noolayn karto iyada oo loo marayo iibsiyo isdaba joog ah. Falanqaynteena ku saabsanSaamiyada Saint-Gobain faahfaahin ka bixinaysa qaab-dhismeedkeeda hadda, kaas oo diiradda saaraya dhismaha waara iyo dib-u-habaynta tamarta ku habboon.
Doodda ku saabsan mushaharka iyo asbestos-ka
Sida madaxda kale ee jiilkiisa, Jean-Louis Beffa wuxuu la kulmay dhaleeceyn dhinacyo badan ah. Sannadkii 2007, wuxuu ka mid ahaa madaxda ugu mushaharka badan Faransiiska, iyadoo lagu qiyaasay magdhow dhan €10,2 milyan sida ku cad qiimeynta saxaafadda sannadkaas. Intaa waxaa dheer, intii uu xilka hayay Pont-à-Mousson, waxaa bartilmaameedsaday dad ka soo horjeeda isticmaalka asbestos, iyadoo ay jiraan murano hareeyay warshadaha agabka oo dhan. Arrinta asbestos-ka waxay saameyn xun oo waara ku yeelatay sumcadda kooxda iyo heerka sharci ee kooxda, gaar ahaan Mareykanka.
Qof ka fikira siyaasadda warshadaha
Jean-Louis Beffa wuxuu isu aqoonsaday inuu yahay cod saameyn leh oo ku saabsan mustaqbalka warshadaha Faransiiska:
- Sannadkii 2004, Jacques Chirac wuxuu ku aaminay hawlgal dib loogu soo nooleynayo siyaasadda warshadaha. Warbixintiisii Janaayo 2005, Ku wajahan siyaasad cusub oo warshadeed, waxay horseedday abuuristaHay'adda Hal-abuurka Warshadaha, oo uu ka ahaa guddoomiyaha guddiga kormeerka tan iyo Sebtembar 2005;
- Sannadkii 2002, wuxuu aasaasay Robert Solow oo ku guuleystay abaalmarinta Nobel Prize ee dhaqaalaha xarunta cilmi-baarista ee Saint-Gobain, taas oo noqotay xarunta Cournot, ka dibna Cournot Foundation (2010), oo ay si wadajir ah u guddoomiye u yihiin;
- Wuxuu Seuil la daabacay dhowr maqaal: Faransiiska waa inuu doortaa (2012) Faransiiska waa inuu wax ka qabtaa (2013) Furaha Awoodda (2015) iyo Isbeddel ama dhimasho: shirkadaha waaweyn iyo shirkadaha cusub (2017).
Dulucdiisa dhexe: isagoo wajahaya labada Mareykanka iyo Shiinaha, awoodda waddanku waxay ku tiirsan tahay warshadeeda dhoofinta, teknoolojiyadaheeda, tamarteeda, iyo awooddeeda milatari. Wuxuu u ololeeyaa istaraatiijiyad warshadeed oo isku xiran oo ay dowladdu hoggaaminayso wuxuuna dhaleeceeyaa ka takhalusidda warshadaha Faransiiska. Qaar ka mid ah fikradahan ayaa si weyn u soo ifbaxay tan iyo markii ay dhacday dhibaatada caafimaad, iyadoo doodo laga yeeshay madaxbannaanida warshadaha iyo dib-u-habaynta.
Lazard, Engie, Le Monde: xirfad labaad oo xubin guddiga ah
Ka dib Saint-Gobain, Jean-Louis Beffa wuxuu noqday lataliye sare oo bangiga ah LazardWuxuu ka soo shaqeeyay guddiyada GDF Suez ka dibna Engie laga bilaabo 2008 ilaa 2015, halkaas oo uu guddoomiye ka ahaa guddiga magacaabista iyo mushaharka, guddiga kormeerka ee Siemens (2008-2013), guddiga Groupe Bruxelles Lambert (2001-2013), iyo guddiga kormeerka ee Caisse des Dépôts (2014-2019). Wuxuu sidoo kale agaasime ka ahaa BNP Paribas iyo Gaz de France. Wuxuu xubin ka ahaa guddiga kormeerka ee kooxda tan iyo 1994. aduunkaWuxuu madaxweyne noqday Oktoobar 5, 2017.
Doorkiisa Engie wuxuu u soo dhaweynayaa arrimaha tamarta ee waaweyn, waax aan si gaar ah ugu falanqeyno warqaddeenna macluumaadka ee ku saabsan...Ficilka Engie.
soocaya
Jean-Louis Beffa waa Sarkaal Sare oo ka tirsan Kooxda Sharafta leh (2007), Grand Cross of the National Order of Merit (2016), iyo Commander of the Order of Arts and Letters (2005). Wuxuu helay darajooyin badan oo shisheeye ah, oo ay ku jiraan Order of the Rising Sun (Japan). Isagoo ah qof xiiseeya opera, wuxuu madax ka ahaa ururka horumarinta Paris National Opera.
Waxa safarkiisu barayo maalgashadayaasha
- Kooxaha warshadaha ayaa dib u habeyn ku sameynaya marxalado. Saint-Gobain waxay beddeshay xarunteeda cufisjiidadka iyada oo aan magaceeda la beddelin: waa inaad eegtaa kala-goynta dakhliga iyadoo loo eegayo khadka ganacsiga si aad u fahamto qiimaheeda.
- Iibsiyada ugu waaweyn waa khamaar. Waxay abuuraan qiimo haddii is-dhexgalku guuleysto, laakiin waxay miisaan ku leeyihiin deynta muddada gaaban.
- Xaaladda siyaasadeed waa muhiim. Qaranaynta, gaar-yeelashada, siyaasadda warshadaha: go'aannada dadweynaha ayaa si qoto dheer u saameeyay waddada Saint-Gobain.
Saint-Gobain iyo Engie ayaa xaq u leh digirGaadhiga maalgashiga ee canshuurta lagu bixiyo ee loogu talagalay maalgashiga muddada dheer ee saamiyada Faransiiska. Maqaalkani waa ujeeddooyin macluumaad oo keliya mana aha talo maalgashi.
FAQ
Intee in le'eg ayuu Jean-Louis Beffa hogaaminayay Saint-Gobain?
Wuxuu ahaa madaxweynihii iyo madaxa fulinta ee shirkadda laga bilaabo Janaayo 1986 ilaa Juun 2007, ka dibna guddoomiyaha guddiga ilaa 2010.
Buugaagtee ayuu qoray Jean-Louis Beffa?
Gaar ahaan Faransiiska waa inuu doortaa (2012) Faransiiska waa inuu wax ka qabtaa (2013) Furaha Awoodda (2015) iyo Beddel ama dhimo (2017), dhammaantood waxaa daabacay Seuil.
Waa maxay Hay'adda Hal-abuurka Warshadaha?
Hay'ad dadweyne oo la aasaasay 2005 ka dib warbixintiisii ku saabsan siyaasadda warshadaha, oo loogu talagalay inay taageerto mashaariicda cilmi-baarista iyo hal-abuurka ee waaweyn. Wuxuu guddoomiyay guddiga kormeerka.