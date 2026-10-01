Philippe Crouzet gudoomiyaha guddiga VallourecKhabiir Faransiis ah oo ku takhasusay tuubooyinka aan kala go 'lahayn, laga bilaabo 2009 ilaa 2020. Wuxuu ku dhashay Oktoobar 18, 1956, Neuilly-sur-Seine, wuxuu ka qalin jabiyay fasalkiisa ugu sarreeya ENA (Dugsiga Qaranka ee Maamulka), wuxuu ka soo shaqeeyay Golaha Dowladda, ka dibna wuxuu ku qaatay in ka badan labaatan sano Saint-Gobain. Wuxuu qabtay hoggaanka Vallourec xilligii ugu sarreeyay ee uu shidaalku kobcay, ka hor inta uusan dhex marin mid ka mid ah dhibaatooyinka ugu xun taariikhda kooxda. Xirfaddiisu waa buug waxbarasho oo loogu talagalay fahamka saamiyada wareegga ah iyo khataraha la xiriira deynta.
Waxbarashada: Sayniska Po, ENA iyo Golaha Gobolka
Philippe Crouzet, oo ahaa arday wax ka barta Lycée Pasteur ee Neuilly-sur-Seine, wuxuu ka qalin jabiyay Sciences Po Paris (1976, qaybta Adeegga Dadweynaha). Kadib wuxuu galay jaamacadda.Dugsiga Qaranka ee Maamulkakaas oo uu ka soo baxayo ugu sarreeya fasalkiisa sannadkii 1981. Wuxuu xirfaddiisa ka bilaabay Gudiga gobolka, hantidhawr ahaan iyo ka dibna sayid codsiyo ahaan.
Sannadkii 1983, wuxuu guursaday Sylvie Hubac, oo ahayd shaqaale dawladeed oo sare oo si gaar ah u noqon doonta madaxa shaqaalaha ee Madaxweyne François Hollande laga bilaabo 2012 ilaa 2015.
Laba iyo labaatan sano oo uu ku sugnaa Saint-Gobain (1986-2008)
Sannadkii 1986, Philippe Crouzet ayaa ku biiray Saint-Gobain, ka dibna waxaa madax ka ahaa Jean-Louis Beffa, oo ahaa agaasimaha qorshaha. Wuxuu halkaas ka soo qabtay jagooyin kala duwan, labadaba hawlgal iyo dhaqaale:
- 1989-1992 : maareeyaha guud ee warshadaha waraaqaha ee Condat;
- 1992-1996 : ergayga guud ee Spain iyo Portugal;
- laga bilaabo 1996 : agaasimaha qaybta dhoobada warshadaha;
- laga bilaabo 2000 : Ku-xigeenka maareeyaha guud ee mas'uulka ka ah maaliyadda, wax iibsiga iyo IT-ga, ka dibna qaybta Qaybinta Dhismaha.
Jidkan shaqo wuxuu siiyay khibrad dhammaystiran oo ku saabsan kooxaha warshadaha adduunka: maaraynta warshadaha, kormeerka maaliyadeed, iyo qaybinta. Si aad si fiican u fahamto shirkadda tababartay, fiiri falanqaynteena ku saabsan...Saamiyada Saint-Gobain.
2009: Wuxuu qabtay shaqo Vallourec ah
Bishii Abriil 2008, Philippe Crouzet wuxuu ku biiray guddiga kormeerka ee Vallourec; sannad ka dib, gudaha 2009Waxaa loo magacaabay guddoomiyaha guddiga. Muddadiisa waxaa loo cusbooneysiiyay afar sano bishii Maarso 2012. Waxa kale oo uu ahaa agaasimaha EDF laga bilaabo 2009 muddo shan sano ah, wuxuuna guddoomiyay guddiga la socodka ballanqaadyada nukliyeerka.
Vallourec markaas waxay ahayd meeshii ugu sarreysay. Kooxdu waxay soo saartay tuubooyin bir ah oo aan kala go 'lahayn, oo inta badan loo isticmaalo qodista saliidda iyo gaaska (waxa loogu yeero tuubooyinka OCTG), laakiin sidoo kale warshadaha korontada iyo warshadaha. Iyadoo qiimaha saliiddu uu si joogto ah u sarreeyo, baahidu way xoog badnayd saamiguna wuxuu ka mid ahaa saamiyada hormuudka ka ah Suuqa Saamiyada ee Paris.
2009-2014: Maalgashiga Kobaca
Istaraatiijiyadda muddadan waa in la xoojiyo joogitaanka Vallourec ee meelaha kobaca wax soo saarka hydrocarbon-ka ee xooggan: Brazil (oo leh warshad bir ah oo cusub iyo warshad duuban oo la dhisay iyadoo lala kaashanayo Sumitomo ee Japan), Mareykanka (halkaas oo kororka gaaska shale iyo saliiddu uu taageerayo baahida), iyo Bariga Dhexe. Maalgashigan ayaa kordhinaya awoodda iyo deynta kooxda, iyadoo lagu saleynayo mala-awaalka ah in baahidu ay sii ahaan doonto mid xooggan.
Sannadkii 2010, mushaharkiisa waxaa lagu qiyaasay 2,73 milyan oo Yuuro, taasoo ay dhaleeceeyeen qaar ka mid ah saamileyda, sida ay sheegeen saxaafadda waqtigaas, kuwaas oo u arkayay istaraatiijiyadda mid aad u hammi badan.
2014-2020: Xiisadda saliidda iyo suuqa saamiyada oo hoos u dhacay
Hoos u dhaca xooggan ee qiimaha saliidda laga soo bilaabo qeybtii labaad ee 2014 ayaa wax walba beddelay. Shirkadaha saliidda ayaa si weyn hoos ugu dhigay maalgashigooda qodista, mugga tuubooyinka iyo qiimahooduna hoos ayuu u dhacay, Vallourec, oo ay ku cuslaatay kharashyo go'an iyo deymo, ayaa la kulmay khasaarooyin isdaba joog ah. Kooxdu waxay bilowday qorshayaal dhimis kharash iyo yareynta awoodda, gaar ahaan Yurub.
Sannadkii 2016, Vallourec waxay fulisay koror raasamaal ah oo qiyaastii hal bilyan oo Yuuro ah, iyadoo ay soo gashay Nippon Steel & Sumitomo Metal iyo taageerada Bpifrance, oo ah saamile dadweyne. Hawlgalkani wuxuu u oggolaaday shirkadda inay ka gudubto caqabadaha haysta, iyadoo ay ku kacayso khasaare weyn oo soo gaaray saamileyda jira.
Muddadaas waxaa sidoo kale lagu calaamadeeyay kiiska birta.Ascoval, oo ku taal Saint-Saulve (Nord), oo Vallourec uu ahaa saamile iyo macaamiil. Doorka kooxdu ku leedahay isku dayga lagu doonayo in lagu qabsado goobta ayaa si weyn loogu dhaleeceeyay, gaar ahaan filimka dokumentariga ah. Ascoval, dagaalka birta waxaa qoray Éric Guéret.
Philippe Crouzet oo iska casilay xilka tababarenimo 2020Édouard Guinotte ayaa ku guuleystay xilka.
Ka dib Crouzet: dib-u-habeyn iyo bilow cusub
Sannadkii 2021, Vallourec waxay gashay dib-u-habayn maaliyadeed oo weyn: qayb weyn oo ka mid ah deymaha ayaa loo beddelay sinnaan, deyn bixiyeyaasha, oo ay ku jiraan sanduuqa Apollo, ayaa noqday saamilayda ugu badan. Saamiyada saamileyda jira ayaa si weyn loo khafiifiyey. Iyada oo uu hoggaaminayo Philippe Guillemot, oo loo magacaabay 2022, kooxdu waxay xirtay warshadaheeda Jarmalka, waxayna dib u diiradda saartay goobaheeda ugu faa'iidada badan (Brazil, Mareykanka), waxayna si weyn u yareysay deynta. Sannadkii 2025, ArcelorMittal waxay ku dhawaaqday inay heshay saamiga qiyaastii 28% ee uu Apollo haystay.
Si aad ula socoto xaaladda hadda ee kooxda, natiijooyinkeeda iyo aragtideeda, fiiri falanqaynteena ku saabsanSaamiyada Vallourec.
Casharrada loogu talagalay maalgashadayaasha
Waxqabadka Vallourec intii uu xilka hayay Philippe Crouzet waa mid ka mid ah tusaalooyinka ugu badan ee laga bartay Suuqa Saamiyada ee Paris. Afar qodob oo muhiim ah oo la qaadan karo:
- Saami wareeg ah ayaa lagu qiimeeyaa wareegga oo dhan. Faa'iidada ugu badan ee la helay xilligii ugu sarreeyay wareegga ma aha mid waara. Qiimaynta koox sida Vallourec iyadoo lagu saleynayo natiijooyinkeeda 2008 ama 2013 waxay ahayd in la iloobo in qiimaha saliiddu uu hoos u dhici karo.
- Deyntu waxay kordhisaa wax walba. Marxaladda kobaca, waxay kor u qaadaysaa kobaca; marka hoos u dhac ku yimaado, waxay halis gelinaysaa badbaadada. Deynta saafiga ah ee dakhliga ka hor dulsaarka, canshuuraha, qiimo dhaca, iyo amortization (EBITDA) waa tilmaame muhiim ah oo la kormeero.
- Kordhinta raasamaalka iyo beddelka deynta oo yaraada. Saamile haysta saamiyadiisa inta lagu jiro dib-u-habaynta ayaa laga yaabaa inuu lumiyo inta badan maalgashigiisa, xitaa haddii shirkaddu ay badbaado.
- Arrimaha maamulka. Guddi maamul oo ay maamusho guddi kormeer, oo ay saamileyaal dadweyne ku leeyihiin caasimadda, kama difaacaan khaladaadka istaraatiijiyadeed.
Pour investir sur des valeurs cycliques, mieux vaut diversifier et éviter la concentration. Les particuliers utilisent généralement un PEA ou un compte-titres chez un courtier en ligne ; ceux qui veulent jouer les cycles à la hausse comme à la baisse via des CFD trouveront dans notre ra'yi ku saabsan Vantage les frais et le fonctionnement de ce courtier ; l’effet de levier amplifie les gains comme les pertes. Cet article est informatif et ne constitue pas un conseil en investissement.
Philippe Crouzet oo ku jira taariikho muhiim ah
|sanadkii
|Tallaabada
|1956
|Wuxuu ku dhashay Neuilly-sur-Seine (Oktoobar 18)
|1981
|Wuxuu ka qalin jabiyay ENA, wuxuuna ka mid ahaa fasalladiisa ugu sarreeya; wuxuu ku biiray Golaha Dowladda
|1986
|Ku biirista Saint-Gobain
|2000
|Ku-xigeenka Madaxa Fulinta ee Saint-Gobain
|2008
|Xubin ka tirsan guddiga kormeerka ee Vallourec
|2009
|Guddoomiyaha guddiga Vallourec; agaasimaha EDF
|2012
|Xilka ayaa la cusbooneysiiyay muddo afar sano ah
|2016
|Kordhinta raasamaalka iyadoo la adeegsanayo Nippon Steel iyo Bpifrance
|2020
|Wuxuu ka tagayaa guddoomiyaha guddiga
FAQ
Goorma ayuu Philippe Crouzet maamulay Vallourec?
Wuxuu guddoomiyay guddiga maamulka ee Vallourec laga bilaabo 2009 ilaa 2020, ka dib markii uu ka soo shaqeeyay guddiga kormeerka laga bilaabo Abriil 2008.
Maxay qiimaha saamiyada Vallourec hoos ugu dhacday intii uu xilka hayay?
Tan ugu weyn waxay ahayd hoos u dhac ku yimid qiimaha saliidda laga bilaabo 2014 wixii ka dambeeyay, taasoo yareysay baahida loo qabo tuubooyinka qodista, halka kooxdu ay aad u deymisay ka dib markii ay maalgashatay kobaca.
Maxay ahayd wadada shaqo ee Philippe Crouzet ka hor Vallourec?
Isagoo ka qalin jabiyay fasalka ugu sarreeya ee ENA sanadkii 1981, wuxuu ka bilaabay Golaha Gobolka ka hor inta uusan in ka badan labaatan sano ku qaadan Saint-Gobain, ugu dambeyntiina wuxuu noqday ku xigeenka agaasimaha maamulka.