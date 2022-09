Société Générale : + 16% en une semaine ! Est-ce le moment d’acheter des actions Société Générale

Le CAC 40 a gagné près de 3% hier pour atteindre les 6300 points, soit une hausse de 5% depuis le début du mois.

Mais ce qui a capté notre intérêt, c’est le cours de l’action de la Société Générale, qui a suscité les convoitises des investisseurs avec une augmentation des volumes au cours des deux derniers jours.

Le Cours des Actions Société Générale en Forte Hausse

le cours de l’action Société Générale a progressé de 2,44% hier pour clôturer à 24,3 € le titre. Cela fait sept jours de hausse consécutive où le prix a gagné près de 16% en une semaine.

La tendance haussière initiée à la mi-juillet est toujours en mouvement. Nous sommes probablement en route vers la prochaine résistance à 25,7 €.

Ce niveau est également celui sur lequel la moyenne mobile de 200 (Ligne bleue) se trouve, et représente le véritable test pour le titre.

Si nous parvenons à casser ce niveau, le prix sera stimulé et nous pourrons probablement viser la prochaine résistance à 37 €.

Le cours de l’action de la Société Générale a baissé de 84% par rapport à son plus haut historique atteint en avril 2007.

Pourtant, l’action a perdu près de 90% lors de la crise des subprimes en 2008, et depuis, l’action a continué à fluctuer entre 50 € et 10 €. Alors que l’indice CAC 40 a gagné plus de 150 % depuis le creux de 2008.

Les Derniers Résultats de la Société Générale

Entre-temps, la société française a clôturé le deuxième trimestre par une perte, mais a dépassé les prévisions des analystes. L’ALD est la future vache à lait de la SocGen.

Des résultats opérationnels solides et des objectifs confirmés.

Durant la conférence téléphonique organisée pour présenter les résultats de mi-année, le CEO Frederik Oudea a qualifié les résultats de la période d'”excellents”. Le banquier, rappelons-le, abandonnera son poste l’année prochaine après avoir dirigé l’institution pendant près de 15 ans. la nomination de son successeur devrait intervenir à l’automne.

[#RésultatsFinanciers]📊 Le Groupe enregistre une forte croissance des revenus de tous les métiers. Ce #T22022 confirme la résilience et le potentiel de croissance de notre modèle, permettant de poursuivre notre feuille de route 2025 avec confiance et détermination. #S12022 $GLE pic.twitter.com/azduT66dh3 — Societe Generale Group (@SocieteGenerale) August 3, 2022

Acheter des Actions



Faut-il en profiter pour acheter des actions Société Générale ?

Le titre Société Générale est probablement sous-évalué actuellement. Et si l’on considère la solidité de ses perspectives de résultat, GLE s’impose comme l’une des valeurs de rendement les plus solides du marché.

Parmi les actions les plus méprisées de la Bourse de Paris, les investisseurs ont longtemps boudé le titre.

Mais avec le fait que les taux d’intérêt augmentent en Europe, et que l’impact de l’exposition à la Russie est moins grave, nous pensons que c’est le moment ou jamais d’acheter des actions de la Société Générale.

3 Objectifs d’achat sur Air Liquide :