19 décembre 2023 Pierre Perrin-Monlouis

L’ascension fulgurante de Solana dans le paysage des cryptomonnaies ces derniers mois est incontestable, une tendance clairement reflétée par l’augmentation de 250% de son volume de recherches sur Google, entre début octobre et décembre. Ce pic significatif d’intérêt en ligne s’accompagne de performances de marché impressionnantes pour Solana, avec une hausse de sa valeur de 224% pendant la même période. Cette augmentation remarquable de l’intérêt des recherches en ligne n’est pas seulement indicatrice d’une attention croissante des investisseurs, mais souligne également une reconnaissance plus large du potentiel de Solana dans l’espace crypto.

Cette montée en popularité est pluridimensionnelle. Des leaders de l’industrie, notamment Cathie Wood, PDG d’ARK Invest, ont fait l’éloge de la puissance technique de Solana, en particulier pour sa vitesse et son efficacité en termes de coûts par rapport à d’autres plateformes blockchain telles qu’Ethereum. Cette approbation est significative, positionnant Solana comme une alternative plus efficace dans la technologie blockchain.

De plus, l’engouement autour des memecoins sur le réseau de Solana a amplifié son attrait. La capacité du réseau à soutenir ces cryptomonnaies virales et tendance a attiré une nouvelle vague d’enthousiastes de la crypto, renforçant la réputation de Solana comme une plateforme dynamique et adaptable. Cet aspect de l’écosystème de Solana met en évidence non seulement ses capacités techniques, mais aussi sa capacité à interagir avec un public plus large et diversifié dans le monde de la crypto.

Solana peut-il se corriger ?

Malgré sa popularité grandissante et ses solides performances sur le marché, Solana fait désormais face à une correction significative du marché. La monnaie a connu une baisse, avec une chute de sa valeur de 13,36% pour atteindre un prix de trading d’environ 69,2 dollars, faisant face à une résistance près de la barre des 80 dollars. Cette baisse pousse Solana vers une éventuelle cassure en dessous de la ligne de support inférieure d’un modèle de coin ascendant, un signal baissier classique dans l’analyse technique.

Le modèle, observé depuis la reprise d’un creux en octobre à 21,11 dollars jusqu’à un pic annuel de 79,5 dollars, suggère que Solana pourrait être à risque de correction supplémentaire, potentiellement retombant au niveau des 50 dollars. Bien que le volume des échanges ait augmenté, indiquant un vif intérêt du marché, la formation du modèle et la volatilité du marché appellent à une approche prudente de la part des investisseurs.