6 octobre 2023 Pierre Perrin-Monlouis

Solana continue de bien malgré le marché continue à se consolider en ce début du mois d’octobre. Le cours de son Token a presque pris 20% pour les 6 premiers jours du mois.

Solana s’est distinguée dans le marché des cryptomonnaies en affichant une solide performance en ce début d’octobre. Au moment de la rédaction de cet article, le SOL a enregistré une augmentation de 4,32 % au cours des dernières 24 heures. Sur une échelle hebdomadaire, la croissance de Solana est tout aussi remarquable, avec une progression de 17,54 % de sa valeur en l’espace de 7 jours sur les marchés.

Les données de volume de transactions confirment cette performance positive de la cryptomonnaie. Le volume des transactions sur le réseau Solana est resté stable, atteignant environ 450 millions de dollars au cours de la semaine. De plus, un rapport émis par la société de recherche Nansen révèle que les investisseurs continuent d’acheter le SOL. Cette tendance a même conduit à la surprenante prise de la première place par Solana à Cardano dans le célèbre Grayscale Smart Contract Platform Ex-Ethereum Fund (GSCPXE).

Nansen a également signalé une augmentation significative du Total Value Locked (TVL) sur le réseau Solana depuis le début de l’année, soulignant ainsi la croissance soutenue de l’écosystème Solana.

Solana’s Total Value Locked (TVL) has almost doubled since the start of the year, boasting a TVL of 30.95M SOL

Source: @DefiLlama pic.twitter.com/IAJVTipUQi

— Nansen 🧭 (@nansen_ai) October 5, 2023