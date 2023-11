29 novembre 2023 Pierre Perrin-Monlouis

Le token natif de Solana, SOL, a connu une augmentation significative de sa valeur, s’échangeant à 58 $ le 28 novembre, une hausse notable par rapport au niveau de soutien de 54 $ observé la veille. Cette montée du prix de SOL n’est pas seulement un reflet des tendances générales du marché des cryptomonnaies dans un environnement macroéconomique difficile, mais aussi une conséquence directe des forces uniques et des développements au sein du réseau Solana.

Sur le plan macroéconomique, l’indice de force du dollar américain (DXY) a atteint un creux de trois mois, indiquant un changement dans le sentiment des investisseurs concernant la politique des taux d’intérêt de la Réserve fédérale américaine, ce qui a affaibli le dollar américain et renforcé l’attrait des investissements alternatifs comme les cryptomonnaies.

Parallèlement, les prix de l’or ont grimpé, signalant une tendance plus large du marché vers la prise de risques et les stratégies de couverture, en particulier face à une inflation potentielle dépassant l’objectif à long terme de 2%. Ces facteurs créent collectivement un environnement propice aux investissements dans les monnaies numériques, y compris SOL.

L’avantage concurrentiel de Solana, en particulier en comparaison avec les frais de transaction élevés d’Ethereum, a également joué un rôle crucial. Les coûts de transaction de Solana, en moyenne à seulement 0,003 $, offrent un contraste frappant avec les 7 $ d’Ethereum, rendant cette plateforme de plus en plus privilégiée pour diverses applications, y compris les jeux, les réseaux sociaux et les lancements de NFT.

Le Rôle des NFT et des DApps dans la Propulsion de la Croissance de Solana

Le réseau Solana a vu une augmentation remarquable de l’activité, en particulier dans ses secteurs de NFT et d’applications décentralisées (DApp). Au cours de la semaine passée, il y a eu une hausse de 10 % des adresses actives et une augmentation de 9 % du volume des DApp sur le réseau, Solana émergeant comme un acteur de premier plan en termes de gains d’activité des DApp.

Notamment, alors que les volumes mondiaux de NFT ont diminué de 34 %, le marché des NFT de Solana a prospéré avec une augmentation de 35 % de l’activité, se traduisant par 24,5 millions de dollars de ventes. Cette croissance est encore soulignée par l’augmentation de 90 % du nombre d’acheteurs uniques de NFT sur la plateforme.

Malgré les défis tels que l’impact potentiel de la faillite de FTX sur le prix de SOL et les préoccupations concernant le manque de projets open-source, Solana a démontré sa résilience et sa capacité d’adaptation. L’adoption de la licence MIT par Code, un portefeuille crypto basé sur Solana, pour l’ensemble de son codebase, signifie un changement pivot vers le développement open-source au sein de l’écosystème Solana, favorisant un climat d’innovation et de transparence.