S&P 500 : la tendance baissière se confirme sur les marchés américains

Le prix du S&P 500 a enregistré une accélération de sa baisse à -0,58 % en dessous de la résistance du nombre d’or de Fibonacci, poursuivant ainsi sa tendance baissière de la semaine dernière.

Prévision de prix S&P 500 : reviendra-t-il à son plus haut ?

Le prix du SP500 avait encore un potentiel de hausse d’environ 2 % jusqu’à ce qu’il rencontre la forte résistance autour de 4 350. Cette dernière a bien joué son rôle en respectant les principes de l’analyse technique.

Maintenant que les prix ont été rejeté à la baisse, il convient de surveiller les niveaux de retracements de Fibonacci autour de 4 100 et 3 900 points.

Le prix du S&P 500 est passé à 4 325, puis a fortement chuté

Le S&P 500 est passé à 4 325, manquant l’objectif de prix du nombre d’or de 0,58 %. Cependant, cela a été suivi d’un fort rejet baissier, le prix SP500 se situant maintenant au support Fib de 0,382 autour de 4 060. Là, le prix du S&P pourrait rebondir pour remonter jusqu’à l’EMA de 50 semaines autour de 4 190 $. Après tout, les lignes MACD du graphique hebdomadaire sont toujours croisées à la hausse, tandis que le RSI est neutre.

Cependant, l’histogramme MACD a clôturé en baisse la semaine dernière. Si le prix SPX casse à la baisse le support Fib de 0,382 autour de 4 060, ce sera un signal de trading vendeur et le prix S&P 500 pourrait tomber à environ 3 900.

L’histogramme mensuel MACD est à nouveau baissier

Il ne reste que quelques jours avant la fermeture de la bougie mensuelle. L’histogramme MACD est en baisse baissière ce mois-ci tandis que les lignes MACD restent croisées à la baisse.

Si de Fibonacci ne parvient pas à maintenir des supports autour de 3 900 et 4 060, le prix de l’indice boursier SP500 pourrait rejoindre l’EMA de 50 mois autour de 3 620.

Le graphique journalier semble également baissier pour le cours S&P 500

Les indicateurs du graphique journalier ne donnent pas non plus de signaux haussiers pour le principal indice de la bourse américaine.

Ainsi, le RSI est neutre, tandis que l’histogramme des MACD est à la baisse et que les lignes MACD restent croisées à la baisse. De plus, la dead cross (le croisement à la baisse) des EMA est intacte, confirmant la tendance baissière à court et moyen terme.