andre citroen (1878-1935) është një nga emrat e mëdhenj në industrinë franceze. I diplomuar në École Polytechnique, ai nuk shpiku automobilin, por ishte një nga të parët në Evropë që e prodhoi atë në masë, e shiti si një produkt për tregun masiv dhe e përdori si një mjet marketingu. Jeta e tij është gjithashtu një mësim në ekonomi: një sukses spektakolar industrial, i financuar nga borxhi në rritje, i cili përfundoi në falimentim dhe marrjen e kompanisë nga Michelin. Në vitin 2026, emri i tij u rishfaq në lajme me fushatën për varrimin e tij në Pantheon.
Jeta e hershme: djali i emigrantëve me një pasion për teknologjinë
André Citroën lindi më 5 shkurt 1878, në Paris, në adresën 44 rue Laffitte, në arondissementin e 9-të. Ai ishte fëmija i pestë dhe i fundit i Levie Citroen, një tregtar diamanti hebre holandez i cili ishte vendosur në Paris në vitin 1873, dhe Amalia Kleinmann, me origjinë nga Varshava. Mbiemri i familjes vjen nga një paraardhës i cili ishte një tregtar agrumesh në Holandë ("citroen" do të thotë limon në holandisht); ishte André ai që përvetësoi diaerezën në "e".
Fëmijëria e tij u shënua nga tragjedia: në vitin 1884, babai i tij kreu vetëvrasje pas një investimi katastrofik në një minierë diamanti në Afrikën e Jugut. Një student i shkëlqyer në Lycée Condorcet, i magjepsur nga Zhyl Verni dhe ndërtimi i Kullës Eiffel, André hyri nëPoliteknikë olecole në 1898.
Ingranazhe në formë kurrizi: lindja e një logoje
Në vitin 1900, gjatë një udhëtimi në Poloni, ai zbuloi një proces prodhimi për ingranazhe me kanal V. Këto ingranazhe, më të qeta dhe të afta për të transmetuar fuqi të lartë, kërkonin saktësi të lartë përpunimi. André Citroën bleu licencën dhe zhvilloi një proces prodhimi industrial duke përdorur çelik. Në vitin 1901, ai dhe dy shokë të shkollës së mesme themeluan një kompani prodhimi ingranazhesh në lagjen Faubourg Saint-Denis të Parisit.
Ky shevron i dyfishtë do të bëhej më vonë emblema e markës së makinave: një nga logot më të njohura në industrinë globale e ka origjinën nga një pjesë mekanike.
Mors, Amerika dhe Zbulimi i Prodhimit Masiv
Nga viti 1906 e tutje, ai u thirr për të ndihmuar prodhuesin e makinave kopsë, e cila atëherë ishte në vështirësi. Ai riorganizoi menaxhimin dhe gamën e produkteve të saj: prodhimi u rrit nga 300 makina në vitin 1908 në 800 në vitin 1913. Në vitin 1912, një udhëtim në Shtetet e Bashkuara e preku thellësisht: ai vizitoi fabrikën Ford dhe zbuloi prodhimin në linjën e montimit. Ambicia e tij u bë të bëhej një "Henry Ford evropian".
1915-1918: Fabrika e predhave në Quai de Javel
I mobilizuar në vitin 1914 si oficer artilerie, ai vuri re mungesën e municioneve. Në janar të vitit 1915, ai i propozoi Ministrisë së Luftës ndërtimin, brenda pak muajsh, të një fabrike të aftë për të prodhuar predha 75 mm me një shpejtësi të paparë. Në bazë të Doku i JavelitNë Paris, ai ndërtoi një fabrikë ultramoderne që punësonte deri në 13,000 gra. Ajo prodhoi gjithsej afërsisht 23 milionë predha. Fabrika është gjithashtu e njohur për shërbimet e saj sociale, të cilat ishin të rralla në atë kohë: një mensë, një infermieri dhe një çerdhe.
1919: Tipi A dhe makina e parë evropiane e prodhuar në masë
Menjëherë pas armëpushimit, fabrika humbi porositë e saj ushtarake. André Citroën e parashikoi këtë: ai e shndërroi vendin në një fabrikë makinash brenda pak muajsh. Në janar të vitit 1919, ai i njoftoi shtypit një makinë me çmim 7,250 franga, afërsisht gjysma e çmimit të makinës më të lirë në treg. Fushata gjeneroi mbi 16,000 kërkesa brenda dy javësh.
La Citroën Tipi ACitroën 2CV, i projektuar nga inxhinieri Jules Salomon, u lançua në të njëjtin vit. U prezantua si makina e parë evropiane e prodhuar në seri të mëdha, me një objektiv prej 30 makinash në ditë. Në vitin 1929, Citroën prodhoi 102,891 automobila, gati një e treta e prodhimit francez, dhe punësoi afërsisht 32,000 punëtorë në fabrikat e saj në Javel, Suresnes, Clichy, Saint-Ouen dhe Grenelle.
Një gjeni marketingu përpara kohës së tij
André Citroën e kuptoi para të tjerëve se reklamat shesin:
- Më 4 tetor 1922, një aeroplan shkroi "Citroën" me shkronja tymi mbi Harkun e Triumfit gjatë Panairit të Motorëve;
- Nga viti 1925 deri në vitin 1933, një tabelë gjigante e ndriçuar e bërë nga turne Eiffel një tabelë reklamash gjigante;
- Ekspeditat gjysmë-gjurmëshe të Kégresse lanë një përshtypje të fortë në opinionin publik: kalimi i Saharasë (1922-1923), Lundrim i Zi në Afrikë (1924), Lundrim i Verdhë në Azi (1931);
- Gjithashtu sjell risi në shërbimin pas shitjes: manualin e drejtimit, rrjetin e shitësve, pjesë këmbimi origjinale të garantuara.
Traction Avant dhe falimentimi i vitit 1934
Në vitin 1933, për të mbetur konkurrues ndaj Louis Renault, André Citroën rindërtoi fabrikën Javel vetëm brenda pak muajsh, duke e transformuar atë në një nga më modernet në Evropë. Ai punësoi inxhinierin André Lefebvre, i cili e projektoi... brenda një viti. Tërheqje avant, prezantuar më 24 mars 1934. Makina është revolucionare, por kompania është e rraskapitur financiarisht: një raport nga Banka e Francës i botuar në maj 1934 raporton humbje prej 200 milionë frangash.
Bankat refuzojnë të vazhdojnë ta mbështesin atë dhe qeveria nuk dëshiron të ndërhyjë. 21 décembre 1934Kompania Citroën është vendosur në likuidim gjyqësor. Kreditori kryesor, MichelinAi mori drejtimin e kompanisë. Në janar të vitit 1935, André Citroën shiti aksionet e tij; Pierre Michelin e zëvendësoi atë si president në korrik. I sëmurë, André Citroën vdiq më 3 korrik 1935, në Paris, në moshën 57 vjeç.
Trashëgimia: nga Michelin te Stellantis
Marka mbijetoi dhe lulëzoi nën pronësinë e Michelin, me modele ikonike si 2CV (1948) dhe DS (1955). Në vitin 1976, Peugeot bleu Citroën, duke i dhënë jetë grupit. PSA Peugeot CitroënNë janar 2021, bashkimi i PSA dhe Fiat Chrysler krijoi Yjornga të cilat Citroën është një nga katërmbëdhjetë markat.
Në Paris, Quai de Javel u riemërua Quai André-Citroën në vitin 1958, dhe fabrika e mëparshme u zëvendësua nga Parc André-Citroën. Për disa vite, familja, veçanërisht nipi i tij Henri-Jacques Citroën, ka mbrojtur varrimin e tij në Pantheon. Më 26 gusht 2026, presidenti i Medef (Konfederatës Franceze të Biznesit), Patrick Martin, e mbështeti publikisht këtë kandidaturë në shkollën verore të organizatës.
Çfarë i mëson investitorit historia e André Citroën
Trajektorja e Citroën ofron mësime që janë ende të rëndësishme për analizimin e prodhuesve të makinave të listuara:
- Vëllimi nuk është i mjaftueshëm. Citroën shiti shumë, por me çmime shumë të ulëta për të pushtuar tregun. Pa marzhe të mjaftueshme fitimi, rritja e financuar nga borxhi u bë e brishtë. Në tregun e aksioneve, shikohet marzhi operativ dhe fluksi i parasë, jo vetëm shitjet.
- Industria e automobilave është shumë kapital-intensive. Rindërtimi i një fabrike ose lançimi i një modeli revolucionar kushton shuma të konsiderueshme. Kjo është e vërtetë në vitin 2026 me kalimin në automjete elektrike, gjë që po ushtron një barrë mbi financat e të gjithë prodhuesve.
- Partneri financiar ka rëndësi. Michelin, kreditori, u bë pronar. Lidhjet midis prodhuesve dhe furnizuesve mbeten të ngushta; analiza jonë eAksionet e Michelin tregon se si prodhuesi i gomave është diversifikuar që atëherë.
Për të ndjekur trashëgimtarin aktual të markës chevron, konsultohuni me profilin tonë nëStoku Stellantisdhe për ta krahasuar me rivalin e madh historik të Citroën-it, atë nëAksionet e RenaultKëto analiza janë vetëm për qëllime informative dhe nuk përbëjnë këshilla investimi.
André Citroën në datat kryesore
|Vit
|ngjarje
|1878
|I lindur në Paris (5 shkurt)
|1898
|Hyrja në École Polytechnique
|1901
|Themelimi i një kompanie pajisjesh për prodhimin e "herringbone"
|1906
|Merr drejtimin në rimëkëmbjen e Mors
|1915
|Ndërtimi i fabrikës së guaskës së kalatës Javel
|1919
|Lançimi i Citroën Type A
|1924
|Lundrim i Zi
|1934
|Traction Avant (Mars), likuidim gjyqësor (21 dhjetor)
|1935
|U mor në pronësi të Michelin; vdiq më 3 korrik
|1976
|Lindja e PSA Peugeot Citroën
|2021
|Citroën bëhet një markë Stellantis
FAQ
Pse logoja e Citroën ka dy shevrona?
Të kujton ingranazhet në formë V-je (në formë kurriz peshku) që André Citroën prodhoi në fillim të karrierës së tij, përpara se të futej në industrinë e automobilave.
Pse falimentoi Citroën në vitin 1934?
Kompania kishte marrë borxhe të konsiderueshme për të financuar rritjen e saj, rindërtimin e fabrikës Javel dhe zhvillimin e Traction Avant, ndërsa çmimet e ulëta të shitjes i kufizuan kufijtë e fitimit. Bankat refuzuan ta mbështesnin dhe ajo u vu në likuidim më 21 dhjetor 1934.
Kush e zotëron Citroën-in sot?
Citroën është një markë e grupit Stellantis, e krijuar në vitin 2021 nga bashkimi midis PSA dhe Fiat Chrysler Automobiles.