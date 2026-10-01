Eric Trappier ka drejtuar Dassault Aviation që nga janari i vitit 2013. I lindur më 1 qershor 1960, ai iu bashkua grupit në moshën 24 vjeç dhe e kaloi pjesën më të madhe të karrierës së tij duke shitur avionë luftarakë për eksport përpara se të merrte drejtimin. Nën udhëheqjen e tij, zjarr i vrullshëmI konsideruar prej kohësh si i pashitshëm jashtë Francës, ai është bërë një sukses tregtar global. Në janar 2025, ai mori gjithashtu kryesinë e Grupit Industrial Marcel Dassault (GIMD). Një portret i një udhëheqësi diskret, vendimet e të cilit kanë rëndësi për të gjithë ata që mbështesin vlerat e mbrojtjes.
Trajnimi dhe fillimet
Éric Trappier është një inxhinier i diplomuar nga Télécom SudParis. Ai përfundoi shërbimin ushtarak si oficer në Marinën Franceze në vitet 1983 dhe 1984, pastaj u bashkua me Aviacioni Dassault në vitin 1984. Ai tani është kapiten rezervist i marinës. I martuar në vitin 1983, ai është babai i tre fëmijëve.
Tridhjetë vjet në shërbim të eksportit
Karriera e tij në Dassault Aviation ka qenë pothuajse tërësisht e përqendruar në çështjet ndërkombëtare:
- 1984-1987 : zyra e projektimit dhe menaxhimi i sistemeve të armëve.
- 1987-1991 : menaxhim teknik ndërkombëtar, përgjegjës për negociatat me Korenë e Jugut, Singaporin, Arabinë Saudite, Kilin dhe Gjermaninë. Ai është i përfshirë në shitjen e avionëve të patrullës detare të Atlantikut.
- 1991-1995 përgjegjës për shitjet në Azi, përfshirë kontratën Mirage me Indinë.
- 1995-2000 përgjegjës për shitjet në Emiratet e Bashkuara Arabe, ku ai menaxhon kontratën e Mirage 2000-9.
- 2000-2005 drejtor i rajoneve të Lindjes së Mesme dhe Afrikës, pastaj drejtor i eksporteve ushtarake.
- 2006 Menaxher i përgjithshëm ndërkombëtar.
Ai gjithashtu negocion marrëveshjet industriale për demonstratorin e droneve luftarake. nEUROni udhëhequr nga Dassault Aviation me Saab (Suedi), Alenia (Itali), RUAG (Zvicër), HAI (Greqi) dhe EADS (Spanjë). Ky program evropian shërbeu si një laborator për teknologjitë e pilotimit të fshehtë dhe autonom.
2013: Drejtori më i ri ekzekutiv në historinë e Dassault Aviation
I zgjedhur si drejtor më 18 dhjetor 2012, Éric Trappier u emërua president dhe CEO më Janar 8 2013duke pasuar Charles Edelstenne. Në moshën 52 vjeç, ai bëhet drejtori i pestë ekzekutiv i kompanisë që nga krijimi i saj në vitin 1929 dhe më i riu që mban këtë pozicion.
Ai trashëgoi një situatë paradoksale: Rafale ishte teknikisht i njohur, por asnjë klient i huaj nuk e kishte blerë ende, dhe avioni mbështetej vetëm nga porositë e qeverisë franceze. Sfida e dekadës ishte, pra, transformimi i një programi kombëtar në një sukses eksporti.
Shitjet kryesore të Rafale nën udhëheqjen e tij
Dekada pasuese i dha të drejtë. Kontratat kryesore të nënshkruara që nga viti 2015:
|Vit
|paguan
|Urdhër
|2015
|Egjipt
|24 Rafale (klienti i parë i eksportit), i plotësuar nga një porosi e dytë në vitin 2021
|2015
|Qatar
|24 Rafale, më vonë u rrit në 36
|2016
|Pavarësisë
|36 avionë Rafale për Forcat Ajrore Franceze
|2021
|Greçes
|Avionë Rafale të rinj dhe të përdorur
|2021
|Croatie
|12 Rafale të përdorura
|2021
|Émirats Arabes unis
|80 avionë Rafale, porosia më e madhe e eksportit në historinë e programit
|2022
|Indonezi
|42 avionë Rafale, në disa grupe
|2024
|Serbia
|12 Rafale
|2025
|Pavarësisë
|26 avionë Rafale Marine për Marinën Indiane
Këto suksese e kanë ndryshuar thellësisht fytyrën e Dassault Aviation: një libër porosish shumëvjeçar, një rritje të prodhimit dhe një dukshmëri të paparë në sektorin ushtarak. Ato gjithashtu u sjellin dobi partnerëve kryesorë të programit, Thales për elektronikën dhe Safran për motorët M88. Investitorët e interesuar në këtë zinxhir vlerash mund të konsultohen me analizat tona të...Aksionet e Dassault Aviation, ngaVeprimi i Talesit dheStoku i Safranit.
Dosje të ndjeshme: SCAF dhe Falcon
Nuk është kaq e thjeshtë. Programi evropian i Sistemi i së Ardhmes së Luftimit Ajror (FCAS)Projekti, i nisur me Gjermaninë dhe Spanjën, u shënua nga mosmarrëveshje të përsëritura industriale mbi ndarjen e detyrave midis Dassault Aviation dhe Airbus. Éric Trappier mbrojti publikisht nevojën për një kontraktor kryesor të identifikuar qartë për avionin luftarak, një pozicion që ushqeu rregullisht tensione me partnerët.
Nga ana civile, diapazoni i avionëve të biznesit skifter Falcon 6X përjetoi vonesa, veçanërisht në lidhje me motorët, përpara se të hynte në shërbim dhe u zhvillua Falcon 10X. Biznesi i Falcon mbetet më i ndjeshëm ndaj kushteve ekonomike sesa biznesi ushtarak.
President i GIMD dhe një figurë kryesore në punëdhënësit industrialë
Më 9 janar 2025, Éric Trappier zëvendësoi Charles Edelstenne si president i Grupi Industrial Marcel Dassault (GIMD)Kompania holding e familjes Dassault, e cila kontrollon Dassault Aviation dhe zotëron një pjesë të konsiderueshme të aksioneve në Dassault Systèmes, është vetë aksionari kryesor i Thales. Ai mbetet CEO i Dassault Aviation.
Ai gjithashtu mban disa pozicione përfaqësuese:
- President i Shoqatës Evropiane të Industrive Hapësinore dhe të Mbrojtjes (ASD), i zgjedhur në maj 2017;
- President i GIFAS (Shoqata Franceze e Industrive Hapësinore), i zgjedhur më 8 qershor 2017;
- President i CIDEF (Këshilli Francez i Industrive të Mbrojtjes) nga marsi 2021 deri në janar 2023;
- President i UIMM (Unioni i Industrive dhe Tregtisë Metalurgjike), i zgjedhur më 15 prill 2021.
Ai ka qenë Komandant i Legjionit të Nderit që nga janari i vitit 2025 dhe fitues i Medaljes së Aeronautikës (2023).
Mbrojtja evropiane në vitin 2026: pse roli i saj ka rëndësi për investitorin
Që nga viti 2022, rritja e buxheteve ushtarake në Evropë i ka bërë aksionet e mbrojtjes një nga temat më të vëzhguara nga afër në tregun e aksioneve. Në këtë kontekst, disa pika meritojnë vëmendje:
- Libri i porosive Ofron dukshmëri gjatë disa viteve, por rentabiliteti varet nga aftësia për të ofruar në kohë, pra nga zinxhiri i nënkontraktimit.
- Struktura e kontrollit Dassault Aviation është në pronësi të shumicës së aksioneve nga GIMD, me Airbus si një aksionar të konsiderueshëm në pakicë. Prandaj, qarkullimi i lirë është i kufizuar, gjë që mund të amplifikojë lëvizjet e çmimeve të aksioneve.
- Kontratat e eksportit Ato varen nga vendimet politike, financimi dhe nganjëherë transferimi i teknologjisë, me një orar zbatimi shpesh të pasigurt.
- Kriteret ESG Disa fonde përjashtojnë armët, të tjera i kanë riintegruar ato që nga viti 2022. Kjo ndikon në kërkesën për këto letra me vlerë.
Për të investuar në këtë sektor, shumica e individëve përdorin një PEA (për aksionet franceze dhe evropiane) ose një llogari letrash me vlerë me një ndërmjetës online; për të tregtuar aksione mbrojtëse në afat të shkurtër nëpërmjet CFD-ve, opinion mbi Vantage Ky artikull detajon tarifat dhe rregulloret e këtij ndërmjetësi (produkte me leva, rrezik të lartë). Ky artikull është vetëm për qëllime informative dhe nuk përbën këshillë investimi.
FAQ
Që kur ka qenë Eric Trappier në krye të Dassault Aviation?
Ai ka qenë Kryetar dhe Drejtor Ekzekutiv i Dassault Aviation që nga 8 janari 2013.
Cili ishte roli i Eric Trappier në shitjet e Rafale?
Ish-drejtor menaxhues ndërkombëtar, ai udhëhoqi strategjinë e eksportit e cila mundësoi kontratat e para (Egjipti dhe Katari në vitin 2015, India në vitin 2016), pastaj porosinë rekord të 80 Rafale nga Emiratet e Bashkuara Arabe në vitin 2021.
Çfarë është GIMD i kryesuar nga Éric Trappier?
Grupi Industrial Marcel Dassault është kompania familjare holding që kontrollon Dassault Aviation. Éric Trappier u bë kryetar i saj më 9 janar 2025.
A është Éric Trappier president i UIMM?
Po, ai u zgjodh president i Unionit të Industrive dhe Tregtisë Metalurgjike më 15 prill 2021.