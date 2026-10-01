Gerard Mestrallet është një nga udhëheqësit që kanë formësuar më shumë peizazhin francez të energjisë gjatë tridhjetë viteve të fundit. I lindur më 1 prill 1949 në Paris, ai udhëhoqi transformimin e Compagnie de Suez në një grup industrial, orkestroi bashkimin me Gaz de France në vitin 2008 dhe më pas kryesoi GDF Suez, e cila u riemërua Engie në vitin 2015. Kjo biografi rikthehet në karrierën e tij, vendimet kryesore që e shënuan atë, polemikat që ai shkaktoi dhe çfarë do të thotë ende trashëgimia e tij në vitin 2026 për investitorët që ndjekin sektorin e energjisë.
Arsimimi: një inxhinier dhe profil i nëpunësit të lartë civil
Gérard Mestrallet ndoqi një rrugë tipike karriere të elitës administrative franceze, me një fokus të fortë shkencor. Ai është një ish-student i École Polytechnique (klasa e vitit 1968), i diplomuar në École Nationale de l'Aviation Civile (1971), në Institut d'Études Politiques de Toulouse (1973) dhe më pas në ENA, nga e cila u diplomua në vitin 1978 me klasën "Pierre Mendès France".
Pas diplomimit nga ENA (Shkolla Kombëtare e Administratës), ai u bashkua me Departamentin e Thesarit si administrator civil. Nga shtatori 1982 deri në korrik 1984, ai shërbeu si këshilltar teknik për çështjet industriale në zyrën e Jacques Delors, atëherë Ministër i Ekonomisë dhe Financave. Kjo përvojë në Bercy (Ministria e Financave) i dha atij një kuptim të thellë të marrëdhënies midis qeverisë dhe korporatave të mëdha, një aset që do të rezultonte i paçmuar gjatë gjithë karrierës së tij të mëvonshme.
Nga Kompania Financiare e Suezit te Shoqëria e Përgjithshme e Belgjikës
Në vitin 1984, ai u bashkua me Suez Financial Company si menaxher projektesh. Ai shpejt u ngjit në gradë: Zëvendës Delegati i Përgjithshëm për Çështjet Industriale në vitin 1986, Drejtor Menaxhues i European Rights Company (një degë e Suez) në vitin 1987, pastaj Zëvendës Drejtor Menaxhues i kompanisë në vitin 1991. Më pas, ai u bë Drejtor Menaxhues dhe Kryetar i Komitetit Ekzekutiv të Société Générale de Belgique, një nga kompanitë më të vjetra industriale holding në Evropë, zhvillimin e së cilës ai po e udhëheq.
Kjo përvojë belge ishte thelbësore: Suezi zotëronte aksione në energjinë elektrike (Electrabel), financat dhe industrinë atje. Kjo shpjegon pse Belgjika mbetet, deri më sot, një gur themeli i aktiviteteve të grupit, i cili më vonë do të bëhej Engie.
1995-2008: Transformimi i Suezit në një grup shërbimesh
Në vitin 1995, Gérard Mestrallet mori drejtimin e Compagnie de Suez. Strategjia e tij ishte e qartë: të rifokusonte një konglomerat financiar në tre biznese kryesore, energji, ujë dhe pastërtiPër ta arritur këtë, ai nisi bashkimin me Lyonnaise des Eaux. Në vitin 1997, u krijua Suez Lyonnaise des Eaux, nga e cila ai kryesoi bordin drejtues, ndërsa Jérôme Monod, kreu historik i Lyonnaise, kryesoi bordin mbikëqyrës.
Grupi më pas u rikthye në emrin Suez. Në vitin 2003, ai miratoi një strukturë qeverisjeje me bord drejtorësh, me Gérard Mestrallet që u bë kryetar dhe drejtor ekzekutiv i saj. Gjatë kësaj periudhe, Suez gradualisht hoqi dorë nga aktivitetet e saj financiare dhe u pozicionua si një lojtar evropian në shërbimet publike, domethënë në shërbimet thelbësore (energji elektrike, gaz, ujë, mbeturina).
2008: Bashkimi i GDF Suez, një martesë shtetërore
Bashkimi midis Gaz de France dhe Suez, i finalizuar në korrik 2008, është operacioni më emblematik i karrierës së tij. I njoftuar që në vitin 2006 në kontekstin e një oferte të huaj për blerjen e Suez, kërkonte legjislacion që t'i lejonte shtetit francez të zvogëlonte pjesëmarrjen e tij në Gaz de France nën pragun minimal që duhej të mbante. Grupi i ri, GDF Suez, bëhet një nga kompanitë kryesore të energjisë në botë. Gérard Mestrallet ishte CEO i saj nga korriku 2008 deri në maj 2016, ndërsa mbeti kryetar i bordit të drejtorëve të Suez Environnement, dega e ujit dhe mbeturinave e cila ishte e listuar në bursë veçmas.
Për investitorët, ky bashkim ilustron një pikë kyçe: në sektorët e rregulluar, vlera e një kompanie varet po aq shumë nga strategjia e saj industriale sa edhe nga marrëdhënia e saj me shtetin si aksionar. Ky është një kriter që duhet marrë në konsideratë kur analizohet e sotmja...Veprimi energjetiknga të cilat shteti francez mbetet aksionar kryesor.
2015: GDF Suez bëhet Engie
Në vitin 2015, GDF Suez ndryshoi emrin dhe u bë EngiePërtej ri-markimit, grupi po njofton një ndryshim drejt energjive të rinovueshme, shërbimeve energjetike dhe heqjes graduale të qymyrit. Megjithatë, ky ndryshim po vjen vonë, sipas disa vëzhguesve: në një artikull të shkurtit 2020, Le Monde Ai iu referua "gabimeve strategjike" që kishin penguar tranzicionin e grupit, duke vënë në dukje se ndryshimi "i gjelbër" kishte filluar realisht vetëm në vitin 2013.
Më 3 maj 2016, Gérard Mestrallet hoqi dorë nga menaxhimi i përgjithshëm te Isabelle Kocher dhe mban kryesinë e bordit të drejtorëve. Në vitin 2018, ai ia dorëzon kryesinë Jean-Pierre ClamadieuQë nga viti 2021, Catherine MacGregor ka qenë drejtoresha e përgjithshme e Engie.
Kontradiktat: kompensimi dhe planet plotësuese të pensioneve
Ashtu si shumë drejtues ekzekutivë të gjeneratës së tij të CAC 40, Gérard Mestrallet ka qenë në qendër të debateve mbi kompensimin e ekzekutivëve:
- 2012 Shpërblimi i tij total arriti në 3,005,079 €, një rënie e lehtë (-2,7%) krahasuar me vitin 2011, gjë që e renditi atë në pozicionin e 8-të në CAC 40 (shifrat e marra nga Wikipedia bazuar në shtypin ekonomik).
- Tetor 2014 Shuma e pensionit të tij plotësues, e vlerësuar në 21 milionë euro dhe e bërë publike nga CGT, po shkakton polemika në një kohë kur grupi po shënon humbje të mëdha për vitin financiar 2013. Komiteti i Lartë për Qeverisjen e Korporatave e konsideron skemën në përputhje me kodin Afep-Medef; Emmanuel Macron, atëherë Ministër i Ekonomisë, tregon se Shteti do të votojë kundër këtij lloj rezolute në të ardhmen.
- Maj 2016 Pasi u bë kryetar jo-ekzekutiv, ai njofton se po heq dorë nga paga e kryetarit të tij (350,000 € në vit), e cila i paguhet fondacionit të korporatës Engie.
Këto ngjarje kanë kontribuar në ndryshime në qeverisjen e kompanive franceze të listuara në bursë: votat detyruese të aksionarëve mbi kompensimin ekzekutiv ("say on pay," ligji Sapin 2 i vitit 2016) dhe rregullore më të rrepta mbi pensionet plotësuese. Për një aksionar individual, leximi i seksionit "qeverisja e korporatave" të dokumentit universal të regjistrimit është tani pjesë e njohurive të çdo aksionari. analiza themelore serioz.
Paris Europlace, FACE dhe diplomacia ekonomike
Përveç detyrave të tij operative, Gérard Mestrallet kryesoi Paris Europlace, shoqata që promovon Parisin si qendër financiare, si dhe Fondacioni për Veprim Kundër Përjashtimit (FACE) Nga viti 2007 deri në vitin 2020. Në vitin 2015, ai u emërua “ambasador i të nxënit”; në prill të vitit 2016, Ségolène Royal i besoi atij një mision mbi çmimin e karbonit në Evropë, pas COP21.
Pas Engie-t, ai u bë kryetar ekzekutiv iAgjencia Franceze për Zhvillimin e AlUla-s (Afalula), përgjegjës për bashkëpunimin franko-saudit rreth këtij vendi të trashëgimisë. Në shkurt të vitit 2024, Emmanuel Macron e emëroi atë si përfaqësues të Francës për projektin. Korridori ekonomik Indi-Lindje e Mesme-Evropë (IMEC). Ai ka shërbyer gjithashtu në borde të shumta: Société Générale, bordi mbikëqyrës i Siemens, Tryeza e Rrumbullakët Evropiane e Industrialistëve dhe disa borde këshillimore ndërkombëtare në Kinë dhe Hong Kong.
Ai është Komandant i Legjionit të Nderit (2016) dhe Komandant i Urdhrit Kombëtar të Meritës.
Çfarë i mëson udhëtimi i tij investitorit në vitin 2026
Karriera e Gérard Mestrallet hedh dritë mbi tre realitete që janë të dobishme për këdo që investon në vlerat e energjisë dhe shërbimeve publike:
- Bashkimet e mëdha ndryshojnë natyrën e një aksioni. Aksionari i Suezit në vitin 1995 zotëronte një kompani financiare holding; aksionari i vitit 2008, një kompani energjetike e integruar; dhe aksionari i vitit 2026, një grup i fokusuar në burimet e rinovueshme dhe infrastrukturën. Teza e investimit duhet të rishikohet në çdo fazë.
- Ndarja e aktiviteteve ndonjëherë krijon vlerë. Suez Environnement, e kryesuar prej kohësh nga Gérard Mestrallet, u bë publike në vitin 2008 përpara se të bëhej qendrore në ofertën e blerjes së Veolia-s në vitet 2020-2022. Ata që ndjekinVeolia aksionet Ata janë të njohur mirë me këtë episod, i cili riformësoi sektorin e ujit dhe mbeturinave në Francë.
- Qeverisja ka një çmim. Kontradiktat mbi shpërblimet nuk e ndryshuan vetë trajektoren e tregut të aksioneve të Engie, por ato përshpejtuan përfshirjen e aksionarëve në vendimet e bordit.
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Gérard Mestrallet në data kyçe
|Vit
|Hapi
|1949
|I lindur në Paris (1 Prill)
|1978
|U diplomua nga ENA, u bashkua me Departamentin e Thesarit
|1982-1984
|Këshilltar teknik i Jacques Delors, Ministrit të Ekonomisë
|1984
|Bashkimi me Kompaninë Financiare Suez
|1995
|Merr drejtimin e Kompanisë së Suezit
|1997
|Lindja e Suez Lyonnaise des Eaux
|2008
|Bashkimi me GDF Suez, CEO i grupit të ri
|2015
|GDF Suez bëhet Engie
|2016
|Isabelle Kocher bëhet CEO; ai mbetet kryetar
|2018
|Jean-Pierre Clamadieu e pason atë si kryetar i Engie-së.
|2024
|Përfaqësuesi i Francës për korridorin IMEC
FAQ
Cili ishte roli i Gérard Mestrallet në krijimin e Engie-t?
Ai udhëhoqi bashkimin midis Gaz de France dhe Suez në vitin 2008, më pas drejtoi GDF Suez deri në vitin 2016. Grupi mori emrin Engie në vitin 2015, nën kryesinë e tij.
Kush e pasoi Gérard Mestrallet te Engie?
Isabelle Kocher e pasoi atë si drejtoreshë e përgjithshme në maj 2016, dhe Jean-Pierre Clamadieu si kryetar i bordit të drejtorëve në vitin 2018.
Pse parashuta e tij e artë shkaktoi polemika?
Në tetor 2014, shifra e përmendur (21 milionë euro) u bë publike ndërsa GDF Suez po shënonte humbje rekord dhe po përgatiste një plan për uljen e kostove. Marrëveshja u konsiderua në përputhje me kodin Afep-Medef, por nxiti debatin mbi rregullimin e kompensimit të ekzekutivit.