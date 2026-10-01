Jean-Cyril Spinetta Ai është një nga të paktët nëpunës të lartë civilë francezë që ka nisur me sukses një karrierë të dytë në krye të korporatave të mëdha. I lindur më 4 tetor 1943, në arondismentin e 15-të të Parisit, ai kryesoi Air Inter, pastaj Air France për më shumë se njëmbëdhjetë vjet, udhëhoqi privatizimin e pjesshëm të kompanisë dhe bashkimin e saj me KLM në vitin 2004, përpara se të kryesonte bordin mbikëqyrës të Areva. Në vitin 2018, emri i tij u rishfaq në lajme me "Raportin Spinetta" mbi të ardhmen e transportit hekurudhor. Ja rruga e tij e karrierës, vendimet e tij kryesore dhe çfarë nënkuptojnë ato ende për investitorët në sektorin e aviacionit.
Origjina dhe formimi
Jean-Cyril Spinetta u rrit në një familje thellësisht të përkushtuar ndaj socializmit. Gjyshi i tij, Cyrille Spinetta, një inxhinier nga shkolla Arts et Métiers, drejtoi Fabrikën e Qelqit të Punëtorëve Albi që nga viti 1911 dhe ishte i afërt me Jean Jaurès. Nëna e tij, Antoinette Brignoli, një mësuese shkolle me origjinë nga Korsika, dhe babai i tij, Adrien Spinetta, një inxhinier civil, u vendosën në Paris, ku lindi Jean-Cyril.
Student në Lycée Hoche në Versajë, ai mori një diplomë pasuniversitare në të drejtën publike nga Fakulteti i Drejtësisë në Paris, u diplomua në Sciences Po Paris dhe më pas hyri në ENA (Shkolla Kombëtare e Administratës) në klasën e Charles de Gaulle. Ai ishte anëtar i Partisë Socialiste deri në vitin 1977.
Një karrierë si nëpunës i lartë civil (1969-1990)
Karriera e tij administrative është e gjerë dhe e larmishme. Pasi punoi si asistent mësimor, ai mbajti pozicione të njëpasnjëshme në Ministrinë e Arsimit Kombëtar (drejtor i zyrës së investimeve dhe planifikimit, pastaj drejtor i kolegjeve), në Këshillin e Shtetit si auditor, në Sekretariatin e Përgjithshëm të Qeverisë dhe në shërbimin e informacionit të Kryeministrit.
Më pas ai iu afrua më shumë sektorit të transportit, duke u bërë dy herë shef i stafit të Michel Delebarre, veçanërisht kur ky i fundit ishte Ministër i Transportit dhe Çështjeve Detare, dhe më vonë Ministër i Infrastrukturës. Kjo përvojë i dha atij një njohuri të thellë të aviacionit civil dhe sfidave të tij rregullatore.
Air Inter pastaj Air France: ristrukturimi dhe hapja e kryeqytetit
Nga viti 1990 deri në vitin 1993, ai ishte president dhe drejtor ekzekutiv iAir Inter, linja ajrore vendase franceze, në një kohë kur po përgatitej hapja e hapësirës ajrore evropiane për konkurrencën. Pas një misioni te Presidenti François Mitterrand dhe një periudhe në Komisionin Evropian, ai u emërua kreu iAir France 22 Shtator 1997.
Plani i tij i veprimit ishte i dyfishtë: të vazhdonte rimëkëmbjen e një kompanie që po dilte nga vite humbjesh dhe të përgatiste hapjen e saj në treg. Në vitin 1999, ai udhëhoqi privatizimi i pjesshëm i Air France, me ofertën publike fillestare të kompanisë. Gjatë kësaj periudhe, Air France iu bashkua gjithashtu aleancës SkyTeam, e themeluar në vitin 2000 me Delta, Aeromexico dhe Korean Air.
2004: krijimi i Air France-KLM
Operacioni më i rëndësishëm i karrierës së tij ishte bashkimi me kompaninë holandeze. KLMBashkimi, i përfunduar në vitin 2004, ishte bashkimi i parë i madh ndërkufitar në transportin ajror evropian. Struktura e zgjedhur ruajti dy linja ajrore dhe dy marka, me dy qendra (Paris-Charles-de-Gaulle dhe Amsterdam-Schiphol), nën një kompani të përbashkët, të tregtuar publikisht. Operacioni çoi gjithashtu në privatizimin e Air France, me pjesëmarrjen e shtetit francez që ra nën pragun e shumicës.
Jean-Cyril Spinetta mbeti Drejtor Ekzekutiv i grupit deri më 31 dhjetor 2008, më pas u bë Kryetar i Bordit të Drejtorëve të Air France-KLM dhe Air France nga 1 janari 2009, me Pierre-Henri Gourgeon që mori përsipër detyrën e Drejtorit Ekzekutiv. Më 17 tetor 2011, pas largimit të Gourgeon, Spinetta rifilloi rolin e Drejtorit Ekzekutiv deri në vitin 2013, kur Alexandre de Juniac e pasoi atë.
Modeli me dy koka i konceptuar në vitin 2004 është diskutuar shpesh, veçanërisht gjatë tensioneve midis Parisit dhe Hagës në vitin 2019, kur shteti holandez bleu një pjesë të kompanisë. Për të kuptuar se si kjo trashëgimi ende peshon në vlerësimin e grupit, analiza jonë eAksionet e Air France-KLM shqyrton strukturën e kapitalit dhe çështjet e flotës.
Areva, Alcatel-Lucent, Saint-Gobain: kërkohet një administrator
Paralelisht, Jean-Cyril Spinetta është anëtar i bordeve të shumta. Ai kryeson Bordi mbikëqyrës i Areva-s Nga prilli i vitit 2009 deri në qershor të vitit 2013, një periudhë e shënuar nga vështirësi me reaktorin EPR dhe një vënie në pikëpyetje të strategjisë së grupit bërthamor (i cili u bë Orano për ciklin e karburantit). Ai shërben gjithashtu si drejtor i Alcatel-Lucent, Alitalia, La Poste, Saint-Gobain (nga viti 2005), Unilever dhe GDF Suez.
Prania e tij në bordin e Saint-Gobain e vendosi atë përkrah figurave si Jean-Louis Beffa; ata që janë të interesuar në grupin e materialeve mund të konsultojnë profilin tonë nëAksionet e Saint-Gobain.
Një çështje ligjore e mbyllur pa ndjekje penale.
Në korrik 2006, Jean-Cyril Spinetta u thirr nga gjykatat si pjesë e një hetimi që synonte një ish-nënkontraktor të Air France të specializuar në sigurinë e aviacionit. Ai u mor në pyetje në fund si dëshmitar i asistuar dhe nuk u akuzua zyrtarisht. Ai gjithmonë ka pohuar pafajësinë e tij në këtë rast.
2018: Raporti Spinetta mbi të ardhmen e hekurudhës
Më 15 shkurt 2018, ai i paraqiti Kryeministrit Édouard Philippe një raport mbi "të ardhmen e transportit hekurudhor". Rekomandimet e tij më të diskutuara kishin të bënin me ndërprerjen e praktikës së punësimit të punonjësve të rinj nën statusin e punëtorit hekurudhor, transformimin e SNCF në një shoqëri aksionare, përgatitjen për hapjen e rrjetit hekurudhor ndaj konkurrencës dhe zvogëlimin e numrit të linjave të degëzuara. Disa nga këto propozime u përfshinë në ligjin për një pakt të ri hekurudhor të miratuar në vitin 2018, pas një lëvizjeje të gjatë greve.
Ai gjithashtu kryesoi, që nga tetori i vitit 2013, Këshillin Kombëtar të Arsimit dhe Ekonomisë, i ngarkuar me detyrën për të afruar shkollat dhe botën e biznesit.
Dallimet
Jean-Cyril Spinetta është Komandant i Legjionit të Nderit dhe Urdhrit Kombëtar të Meritës, si dhe Oficer i Palmave Akademike. Ai u zgjodh "Menaxheri i Vitit" nga The New Economist në vitin 2003 dhe mori Çmimin Icare nga Shoqata e Gazetarëve Profesionalë të Aeronautikës dhe Hapësirës në vitin 2004.
Çfarë i mëson investitorit udhëtimi i tij
Sektori i linjave ajrore është një nga më ciklikët në tregun e aksioneve. Karriera e Jean-Cyril Spinetta ilustron disa nga këta faktorë:
- Konsolidimi është burimi kryesor i krijimit të vlerës. Air France-KLM, pastaj IAG (British Airways-Iberia) dhe Lufthansa Group u ndërtuan nëpërmjet bashkimeve. Tregu vlerëson grupet e afta për të përmirësuar rrjetet e tyre.
- Prania e shtetit ndryshon gjithçka. Shtetet franceze dhe holandeze mbeten aksionarë të Air France-KLM; kjo ofron mbështetje në kohë krize, si në vitin 2020, por gjithashtu kufizon lirinë strategjike dhe mund të çojë në dobësime gjatë rikapitalizimeve.
- Kompanitë janë të varura nga prodhuesit. Vonesat në dorëzim dhe disponueshmëria e motorëve po ndikojnë në kapacitet. Shumë investitorë preferojnë të fitojnë ekspozim ndaj sektorit përmes prodhuesve, siç tregohet në analizën tonë të...Aksionet e Airbus.
Për të investuar në këto aksione, mjafton një PEA (plan francez i kursimit të aksioneve) ose një llogari letrash me vlerë me një ndërmjetës online; për të tregtuar paqëndrueshmërinë e sektorit të aviacionit nëpërmjet CFD-ve, opinion mbi Vantage Ky artikull detajon termat dhe kushtet e këtij ndërmjetësi të rregulluar (produkte me leva, rrezik të lartë). Ky artikull është vetëm për qëllime informative dhe nuk përbën këshillë investimi.
Jean-Cyril Spinetta në datat kyçe
|Vit
|Hapi
|1943
|I lindur në Paris (4 tetor)
|1990-1993
|Drejtori Ekzekutiv i Air Inter
|1997
|Emëruar Drejtor Ekzekutiv i Air France (22 shtator)
|1999
|Privatizim i pjesshëm dhe listim i Air France
|2004
|Lidhje më të ngushta me KLM, lindja e Air France-KLM
|2009
|Kryetar i bordit të Air France-KLM dhe i bordit mbikëqyrës të Areva
|2011-2013
|Ai rifillon detyrat e tij si Drejtor Ekzekutiv i Air France-KLM
|2018
|Raport mbi të ardhmen e transportit hekurudhor
FAQ
Çfarë bënte Jean-Cyril Spinetta në Air France?
Ai drejtoi Air France nga viti 1997 deri në vitin 2008, kreu privatizimin e saj të pjesshëm në vitin 1999 dhe orkestroi bashkimin me KLM në vitin 2004, i cili i dha jetë grupit Air France-KLM.
Çfarë është raporti Spinetta?
Një raport i paraqitur qeverisë në shkurt 2018 mbi të ardhmen e transportit hekurudhor, i cili frymëzoi reformën e SNCF-së të miratuar po atë vit.
A ishte Jean-Cyril Spinetta kryetar i Areva-s?
Po, ai kryesoi bordin mbikëqyrës të Areva-s nga prilli 2009 deri në qershor 2013.