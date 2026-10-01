Jean Louis Beffa Ai e udhëhoqi Saint-Gobain për më shumë se dy dekada, nga viti 1986 deri në vitin 2007, përpara se të shërbente si Kryetar i Bordit deri në vitin 2010. I lindur më 11 gusht 1941, në Nisë, i diplomuar në shkollën e inxhinierisë Corps des Mines, ai mishëron një brez drejtuesish kryesorë francezë të biznesit të trajnuar në nivelet e larta të shërbimit civil dhe të bindur për rolin strategjik të industrisë. Përtej Saint-Gobain, ai ndikoi në debatin publik përmes raporteve dhe librave të tij mbi politikën industriale. Një vështrim prapa në një karrierë që vazhdon të informojë zgjedhjet e grupeve industriale CAC 40.
Arsimi: Politeknik, Miniera dhe Shkenca
Djali i një inxhinieri dhe një mësuesi, Jean-Louis Beffa u përgatit për provime konkurruese në Lycée Masséna në Nicë dhe u pranua në...Politeknikë olecole në vitin 1960. Ai u bë inxhinier i Korpusi i Minierave Në vitin 1963, ai studioi gjithashtu në École nationale supérieure du pétrole et des moteurs dhe mori një diplomë nga Institut d'études politiques de Paris (1966, seksioni Ekonomi-Financë).
Fillimet në administrimin e energjisë
Ai e filloi karrierën e tij si inxhinier minierash në Clermont-Ferrand, më pas nga viti 1967 deri në vitin 1974 u bashkua me departamentin e karburanteve të Ministrisë së Industrisë, ku u bë kreu i shërbimit të "rafinimit dhe shfrytëzimit" dhe më pas zëvendësdrejtor. Kjo përvojë i dha atij njohuri të thella për energjinë dhe marrëdhënien midis shtetit dhe industrisë, dy tema që do të përshkonin gjatë gjithë karrierës së tij.
1974-1986: Ngritja në Saint-Gobain
Në vitin 1974, Jean-Louis Beffa u bashkua Saint-Gobain si drejtor i planifikimit. Pastaj mori përsipër detyrën e drejtorit të përgjithshëm, pastaj të presidentit të Pont-a-Mousson, një degë e specializuar në tubat prej gize, ndërkohë që menaxhoi edhe degën e grupit "tuba dhe mekanikë" nga viti 1979 deri në vitin 1982. Në mars të vitit 1982, vitin e shtetëzimit të Saint-Gobain, ai u bë drejtor menaxhues i saj.
Në janar të vitit 1986, ai zëvendësoi Roger Fauroux si president dhe drejtor ekzekutivI emëruar nën presidencën e François Mitterrand dhe i konfirmuar nga Jacques Chirac, atëherë Kryeministër, ai udhëhoqi privatizimin e Saint-Gobain, privatizimin e parë të madh të qeverisë së bashkëjetesës, në fund të vitit 1986.
1986-2007: Njëzet vjet në krye të Saint-Gobain
Nën udhëheqjen e tij, Saint-Gobain pësoi një transformim të thellë. Grupi, historikisht i fokusuar në xham, zgjeroi praninë e tij në materialet e ndërtimit dhe shpërndarjen e tyre, dhe u ndërkombëtarizua shumë. Pikat kryesore gjatë kësaj periudhe përfshinin blerjen e kompanisë amerikane Norton në vitin 1990, e cila e bëri grupin një lider botëror në gërryes, e ndjekur nga blerja e kompanisë britanike BPB, një specialiste në gips, në vitin 2005.
Kjo strategji e ka bërë Saint-Gobain një nga specialistët kryesorë në botë në strehim dhe ndërtim, një pozicionim që pasardhësit e tij e kanë vazhduar dhe forcuar. Jean-Louis Beffa mbeti Drejtor Ekzekutiv deri në qershor 2007, më pas Kryetar i Bordit deri në vitin 2010; Pierre-André de Chalendar e pasoi atë si Drejtor Ekzekutiv. Që nga korriku 2021, grupi është drejtuar nga Benoit Bazin.
Për investitorët, historia e Saint-Gobain nën drejtimin e Beffa tregon se si një kompani industriale shekullore mund të rishpikë veten përmes blerjeve të njëpasnjëshme. Analiza jonë eAksionet e Saint-Gobain detajon profilin e saj aktual, i cili është i përqendruar në ndërtimin e qëndrueshëm dhe rinovimin me efikasitet energjetik.
Debati mbi pagat dhe asbestin
Ashtu si drejtues të tjerë të gjeneratës së tij, Jean-Louis Beffa u përball me kritika në disa fronte. Në vitin 2007, ai ishte ndër drejtorët ekzekutivë francezë më të paguar, me një kompensim të vlerësuar prej 10,2 milionë eurosh sipas renditjes së shtypit të atij viti. Për më tepër, gjatë qëndrimit të tij në krye të Pont-à-Mousson, ai u vu në shënjestër nga kundërshtarët e përdorimit të asbestit, mes polemikave që pllakosën të gjithë industrinë e materialeve. Çështja e asbestit pati një ndikim negativ afatgjatë në imazhin dhe statusin ligjor të grupit, veçanërisht në Shtetet e Bashkuara.
Një mendimtar mbi politikën industriale
Jean-Louis Beffa e ka vendosur veten si një zë me ndikim në të ardhmen e industrisë franceze:
- Në vitin 2004, Jacques Chirac i besoi atij një mision për të rigjallëruar politikën industriale. Raporti i tij i janarit 2005, Drejt një politike të re industriale, çoi në krijimin eAgjencia e Inovacionit Industrial, të cilit ai i ka drejtuar bordin mbikëqyrës që nga shtatori i vitit 2005;
- Në vitin 2002, ai themeloi së bashku me fituesin e Çmimit Nobel në ekonomi, Robert Solow, qendrën Saint-Gobain për kërkime në ekonomi, e cila u bë qendra Cournot, më pas Fondacioni Cournot (2010), të cilën ata e bashkëkryetarojnë;
- Ai botoi disa ese me Seuil: Franca duhet të zgjedhë (2012), Franca duhet të veprojë (2013), Çelësat e Pushtetit (2015) et Transformo ose vdes: korporatat e mëdha kundrejt startup-eve (2017).
Teza e tij qendrore: përballë dyshes SHBA-Kinë, fuqia e një vendi mbështetet në industrinë e tij të eksportit, teknologjitë e tij, energjinë e tij dhe aftësitë e tij ushtarake. Ai mbështet një strategji koherente industriale të udhëhequr nga shteti dhe kritikon deindustrializimin e Francës. Disa nga këto ide kanë gjetur jehonë të gjerë që nga kriza shëndetësore, me debate mbi sovranitetin industrial dhe ri-ndërtimin e burimeve.
Lazard, Engie, Le Monde: një karrierë e dytë si anëtar bordi
Pas Saint-Gobain, Jean-Louis Beffa u bë këshilltar i lartë i bankës. LazardAi shërbeu në bordet e GDF Suez dhe më pas të Engie nga viti 2008 deri në vitin 2015, ku kryesoi komitetin e emërimeve dhe shpërblimeve, në bordin mbikëqyrës të Siemens (2008-2013), në bordin e Groupe Bruxelles Lambert (2001-2013) dhe në bordin mbikëqyrës të Caisse des Dépôts (2014-2019). Ai shërbeu gjithashtu si drejtor i BNP Paribas dhe Gaz de France. Ai ka qenë anëtar i bordit mbikëqyrës të grupit që nga viti 1994. Le MondeAi u bë president i saj më 5 tetor 2017.
Roli i tij në Engie e afron atë me çështjet kryesore të energjisë, një sektor që ne e analizojmë në veçanti në fletën tonë të fakteve mbi...Veprimi energjetik.
Dallimet
Jean-Louis Beffa është Oficer i Madh i Legjionit të Nderit (2007), Kryq i Madh i Urdhrit Kombëtar të Meritës (2016) dhe Komandant i Urdhrit të Arteve dhe Letrave (2005). Ai ka marrë shumë çmime të huaja, përfshirë Urdhrin e Diellit që po Lind (Japoni). Si entuziast i operës, ai kryesoi shoqatën për promovimin e Operës Kombëtare të Parisit.
Çfarë i mëson investitorit udhëtimi i tij
- Grupet industriale po e rishpikin veten në faza. Saint-Gobain ka ndryshuar qendrën e gravitetit pa ndryshuar emrin: duhet të shikoni ndarjen e të ardhurave sipas linjës së biznesit për të kuptuar vlerën e saj.
- Blerjet e mëdha janë lojëra fati. Ato krijojnë vlerë nëse integrimi është i suksesshëm, por rëndojnë mbi borxhin afatshkurtër.
- Konteksti politik ka rëndësi. Nacionalizimi, privatizimi, politika industriale: vendimet publike kanë ndikuar thellësisht në trajektoren e Saint-Gobain.
Saint-Gobain dhe Engie janë të kualifikuar për PEAMjeti standard i investimit me përparësi tatimore për investime afatgjata në aksione franceze. Ky artikull është vetëm për qëllime informative dhe nuk përbën këshilla investimi.
FAQ
Për sa kohë e drejtoi Jean-Louis Beffa Saint-Gobain?
Ai ishte president dhe drejtor ekzekutiv i saj nga janari 1986 deri në qershor 2007, pastaj kryetar i bordit deri në vitin 2010.
Çfarë librash shkroi Jean-Louis Beffa?
Sidomos Franca duhet të zgjedhë (2012), Franca duhet të veprojë (2013), Çelësat e Pushtetit (2015) et Transformo ose vdis (2017), të gjitha të botuara nga Seuil.
Çfarë është Agjencia e Inovacionit Industrial?
Një organ publik i krijuar në vitin 2005 pas raportit të tij mbi politikën industriale, me qëllim mbështetjen e projekteve të mëdha të kërkimit dhe inovacionit. Ai kryesoi bordin mbikëqyrës të tij.