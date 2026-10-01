Philippe Crouzet kryesoi bordin e VallourecSpecialisti francez në tubat pa qepje, nga viti 2009 deri në vitin 2020. I lindur më 18 tetor 1956, në Neuilly-sur-Seine, ai u diplomua me nota të shkëlqyera në ENA (Shkolla Kombëtare e Administratës), punoi në Këshillin e Shtetit dhe më pas kaloi mbi njëzet vjet në Saint-Gobain. Ai mori drejtimin e Vallourec në kulmin e një bumi të naftës, përpara se të përballonte një nga krizat më të këqija në historinë e grupit. Karriera e tij është një shembull shkollor për të kuptuar aksionet ciklike dhe rreziqet që lidhen me borxhin.
Arsimi: Sciences Po, ENA dhe Këshilli i Shtetit
Një student në Lycée Pasteur në Neuilly-sur-Seine, Philippe Crouzet u diplomua nga Sciences Po Paris (1976, seksioni i Shërbimit Publik). Më pas ai hyri nëShkolla Kombëtare e Administratësnga e cila ai del më i miri i klasës së tij në vitin 1981. Ai e filloi karrierën e tij në Bordi i shtetit, si auditor dhe më pas si mjeshtër i kërkesave.
Në vitin 1983, ai u martua me Sylvie Hubac, një nëpunëse e lartë civile, e cila do të ishte shefe e stafit të Presidentit François Hollande nga viti 2012 deri në vitin 2015.
Njëzet e dy vjet te Saint-Gobain (1986-2008)
Në vitin 1986, Philippe Crouzet u bashkua Saint-Gobain, i kryesuar atëherë nga Jean-Louis Beffa, si drejtor i planit. Ai mbajti pozicione të ndryshme atje, si operative ashtu edhe financiare:
- 1989-1992 : drejtor i përgjithshëm i fabrikave të letrës Condat;
- 1992-1996 delegat i përgjithshëm për Spanjën dhe Portugalinë;
- nga 1996 drejtor i divizionit të qeramikës industriale;
- nga 2000 Zëvendësdrejtor i përgjithshëm përgjegjës për financat, blerjet dhe IT-në, më pas i divizionit të Shpërndarjes së Ndërtesave.
Kjo karrierë i ka dhënë atij përvojë të gjerë në grupet industriale globale: menaxhim fabrikash, mbikëqyrje financiare dhe shpërndarje. Për të kuptuar më mirë kompaninë që e trajnoi, shihni analizën tonë të...Aksionet e Saint-Gobain.
2009: Duke marrë një pozicion në Vallourec
Në prill të vitit 2008, Philippe Crouzet u bashkua me bordin mbikëqyrës të Vallourec; një vit më vonë, në 2009Ai u emërua kryetar i bordit. Mandati i tij u rinovua për katër vjet në mars të vitit 2012. Ai shërbeu gjithashtu si drejtor i EDF-së nga viti 2009 për pesë vjet dhe kryesoi komitetin e monitorimit të angazhimeve bërthamore.
Vallourec ishte atëherë në kulmin e saj. Grupi prodhonte tuba çeliku pa tegel, të përdorura kryesisht për shpimin e naftës dhe gazit (të ashtuquajturit tuba OCTG), por edhe për termocentralet dhe industrinë. Me çmimet e naftës që mbetën vazhdimisht të larta, kërkesa ishte e fortë dhe aksioni ishte ndër aksionet kryesore në Bursën e Parisit.
2009-2014: Investime për Rritje
Strategjia për këtë periudhë është forcimi i pranisë së Vallourec në zonat me rritje të fortë të prodhimit të hidrokarbureve: Brazili (me një uzinë të re çeliku dhe një mulli të ri petëzimi të ndërtuar në partneritet me Sumitomo të Japonisë), Shtetet e Bashkuara (ku bumi i gazit dhe naftës nga argjili argjilor po mbështet kërkesën) dhe Lindja e Mesme. Këto investime po rrisin kapacitetin dhe borxhin e grupit, bazuar në supozimin se kërkesa do të mbetet e fortë.
Në vitin 2010, shpërblimi i tij u vlerësua në 2,73 milionë euro, një shumë e kritikuar nga disa aksionarë, sipas shtypit të asaj kohe, të cilët e konsideronin strategjinë shumë ambicioze.
2014-2020: Kriza e naftës dhe rënia e tregut të aksioneve në ferr
Rënia e ndjeshme e çmimeve të naftës nga gjysma e dytë e vitit 2014 e tutje ndryshoi gjithçka. Kompanitë e naftës ulën në mënyrë drastike investimet e tyre në shpime, vëllimet dhe çmimet e tubave ranë ndjeshëm, dhe Vallourec, e ngarkuar me kosto fikse dhe borxhe, pësoi një sërë humbjesh. Grupi nisi plane për uljen e kostove dhe reduktimin e kapaciteteve, veçanërisht në Evropë.
Në vitin 2016, Vallourec kreu një rritje kapitali prej afërsisht një miliard eurosh, me hyrjen e Nippon Steel & Sumitomo Metal dhe mbështetjen e Bpifrance, një aksionar publik. Ky operacion i lejoi kompanisë të kapërcente sfidat e saj, me koston e një dobësimi të konsiderueshëm për aksionarët ekzistues.
Kjo periudhë u shënua edhe nga rasti i fabrikës së çelikut.Ascoval, në Saint-Saulve (Nord), ku Vallourec ishte aksionar dhe klient. Roli i grupit në përpjekjet për të marrë në dorëzim vendin është kritikuar ashpër, veçanërisht në dokumentarin Ascoval, beteja për çelikun nga Éric Guéret.
Philippe Crouzet largohet nga bordi drejtues në 2020Édouard Guinotte e pasoi atë.
Pas Crouzet: ristrukturim dhe një fillim i ri
Në vitin 2021, Vallourec iu nënshtrua një ristrukturimi të madh financiar: një pjesë e madhe e borxhit të saj u shndërrua në kapital dhe kreditorët, përfshirë fondin Apollo, u bënë aksionarët kryesorë. Aksionet e aksionarëve ekzistues u pakësuan ndjeshëm. Nën udhëheqjen e Philippe Guillemot, i emëruar në vitin 2022, grupi mbylli fabrikat e tij në Gjermani, u rifokusua në vendet e tij më fitimprurëse (Brazil, Shtetet e Bashkuara) dhe e uli në mënyrë drastike borxhin e tij. Në vitin 2025, ArcelorMittal njoftoi blerjen e afërsisht 28% të aksioneve të mbajtura nga Apollo.
Për të ndjekur situatën aktuale të grupit, rezultatet dhe perspektivën e tij, shihni analizën tonë tëAksionet e Vallourec.
Mësime për investitorin
Performanca e Vallourec gjatë mandatit të Philippe Crouzet është një nga shembujt më të studiuar në Bursën e Parisit. Katër përfundime kryesore:
- Një aksion ciklik gjykohet gjatë gjithë ciklit. Fitimet rekord në kulmin e një cikli nuk janë të qëndrueshme. Vlerësimi i një grupi si Vallourec bazuar në rezultatet e vitit 2008 ose 2013 do të thoshte të harroje se çmimi i naftës mund të binte.
- Borxhi e amplifikon gjithçka. Në një fazë bumi, ajo nxit rritjen; në një rënie, ajo kërcënon mbijetesën. Raporti i borxhit neto ndaj fitimeve para interesave, taksave, amortizimit dhe zhvlerësimit (EBITDA) është një tregues kyç për t'u monitoruar.
- Rritjet e kapitalit dhe konvertimet e borxhit pakësohen. Një aksionar që ruan aksionet e tij gjatë një ristrukturimi mund të humbasë pjesën më të madhe të investimit të tij, edhe nëse kompania mbijeton.
- Qeverisja ka rëndësi. Një bord menaxhimi i kontrolluar nga një bord mbikëqyrës, me një aksionar publik në kapital, nuk mbron nga gabimet strategjike.
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Philippe Crouzet në datat kyçe
|Vit
|Hapi
|1956
|I lindur në Neuilly-sur-Seine (18 tetor)
|1981
|U diplomua nga ENA, më i miri i klasës së tij; u bashkua me Këshillin e Shtetit
|1986
|Bashkimi me Saint-Gobain
|2000
|Zëvendësdrejtor Ekzekutiv i Saint-Gobain
|2008
|Anëtar i bordit mbikëqyrës të Vallourec
|2009
|Kryetar i bordit të Vallourec; drejtor i EDF
|2012
|Mandati u rinovua për katër vjet
|2016
|Rritje kapitali me Nippon Steel dhe Bpifrance
|2020
|Ai po largohet nga kryesia e bordit
FAQ
Kur e drejtoi Philippe Crouzet Vallourec?
Ai kryesoi bordin drejtues të Vallourec nga viti 2009 deri në vitin 2020, pasi kishte shërbyer në bordin mbikëqyrës që nga prilli i vitit 2008.
Pse ra çmimi i aksioneve të Vallourec gjatë mandatit të tij?
Kryesisht për shkak të rënies së çmimeve të naftës nga viti 2014 e tutje, gjë që uli kërkesën për tuba shpimi, ndërsa grupi ishte shumë i zhytur në borxhe pas investimeve të tij në rritje.
Cila ishte karriera e Philippe Crouzet para Vallourec?
I diplomuar me rezultate të shkëlqyera në ENA në vitin 1981, ai filloi punë në Këshillin e Shtetit përpara se të kalonte më shumë se njëzet vjet në Saint-Gobain, duke u bërë përfundimisht zëvendësdrejtor menaxhues.