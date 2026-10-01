Sa fitoi ai? Emmanuel Faber Në krye të Danone? Pyetja lind shpesh, pasi ish-kreu i grupit ushqimor u dallua nga kolegët e tij CAC 40 përmes disa koncesioneve publike: një pension suplementar, një paketë për ndërprerjen e marrëdhënieve të punës dhe një ulje vullnetare të pagës së tij fikse gjatë krizës Covid-19. Kjo faqe përmbledh shifrat e disponueshme, duke përfshirë gjithmonë vitin dhe burimin, e vendos kompensimin e tij në kontekstin e karrierës së tij dhe shpjegon se çfarë mund të përfitojë një aksionar prej saj në vitin 2026.
Kush është Emmanuel Faber?
I lindur më 22 janar 1964 në Grenoble, Emmanuel Faber u diplomua nga HEC Paris (1986). Ai filloi në Bain & Company, u transferua në bankën Barings, më pas iu bashkua Legris Industries në vitin 1993 si drejtor administrativ dhe financiar, përpara se të bëhej drejtor menaxhues në vitin 1996.
Ai u bashkua me Danone në vitin 1997 si Drejtor i Financave, Strategjisë dhe Sistemeve të Informacionit, u bë Drejtor Financiar dhe anëtar i Komitetit Ekzekutiv në vitin 2000, pastaj Zëvendëspresident i rajonit të Azi-Paqësorit në vitin 2005. Nga viti 2008 deri në shtator 2014, ai ishte Zëvendës Drejtor Ekzekutiv, më pas pasoi Franck Riboud si Menaxher i përgjithshëm në tetor 2014. Në vitin 2017, ai mbajti pozicione të shumta dhe u bë president dhe drejtor ekzekutivAi u largua nga grupi në mars të vitit 2021.
Karriera e tij është e lidhur pazgjidhshmërisht me ekonominë sociale: ai lançoi sipërmarrjen e përbashkët Grameen Danone Foods në Bangladesh me Muhammad Yunus (2006), mbikëqyri krijimin e fondit të investimeve Danone Communities dhe në vitin 2020, udhëhoqi miratimin e statusit të një ndërmarrjeje sociale nga Danone.ndërmarrje me misionmiratuar nga më shumë se 99% e aksionarëve.
Paga e Emmanuel Faber: shifra sipas vitit
Shifrat më poshtë janë marrë nga informacioni i publikuar në mbledhjet e përgjithshme të Danone dhe i raportuar nga shtypi i biznesit dhe Wikipedia. Për detaje zyrtare (paga fikse, paga vjetore e ndryshueshme, aksionet e performancës), ju lutemi referojuni Dokumentit Universal të Regjistrimit të Danone për vitin përkatës.
|Exercice
|funksion
|Shpërblimi i raportuar
|Burim
|2016
|Menaxher i përgjithshëm
|4,82 milionë euro (afërsisht 170 herë paga mesatare e punonjësve të grupit)
|Shtypi ekonomik, i cituar nga Wikipedia
|2018
|CEO
|2,8 milionë euro, të miratuara nga 98% e Mbledhjes së Përgjithshme Vjetore më 25 prill 2019
|Asambleja e Përgjithshme e Danone 2019
|2020
|CEO
|Norma fikse e ulur me 30% për pjesën e mbetur të vitit, me kërkesën e tij
|Vendimi i Bordit të Drejtorëve, Maj 2020
Duhen theksuar dy pika. Së pari, shumat nga një vit në tjetrin nuk janë drejtpërdrejt të krahasueshme: komponenti i ndryshueshëm dhe vlerësimi i aksioneve të performancës varen nga rezultatet dhe tregu i aksioneve. Së dyti, rënia midis viteve 2016 dhe 2018 nuk nënkupton një rënie të pagës bazë, por më tepër një ndryshim në elementët e ndryshueshëm dhe afatgjatë.
Heqjet dorë që kanë shkaktuar trazirë
Pension plotësues dhe pagesë për ndërprerje të kontratës së punës (2019)
Në mbledhjen e përgjithshme më 25 prill 2019, Emmanuel Faber njoftoi se po jepte dorëheqjen nga posti i tij. kompensim për largim të detyruar dhe ndaj tij pension suplementar me përfitim të përcaktuarKy pension suplementar, i vlerësuar në 1,2 milionë euro në vit, është një përfitim i rëndësishëm. Ai ka treguar se synon të marrë vetëm planin standard të pensionit për punonjësit e grupit. Ky veprim bie ndesh me polemikat që rrethojnë drejtuesit e tjerë të CAC 40 në të njëjtën kohë.
Ulje prej 30% e kostove fikse gjatë krizës shëndetësore (2020)
Në maj të vitit 2020, bordi i drejtorëve pranoi propozimin e tij për të ulur shpërblimin e tij fiks me 30% për pjesën tjetër të vitit, në solidaritet me punonjësit dhe në një kontekst ku Danone po vuante ndikimin e izolimit, veçanërisht në ujërat minerale të shitura jashtë shtëpisë.
Largimi në mars 2021: kur Tregu i Bursave arrin misionin
Në fund të vitit 2020, fondi i aktivistëve Bluebell Capital blen një pjesë të aksioneve në kompani dhe kritikon performancën "zhgënjyese" të grupit në tregun e aksioneve. Në shkurt të vitit 2021, Partnerët ArtizanalëAksionari i tretë më i madh, me afërsisht 3% të kapitalit, po bën thirrje gjithashtu për dorëheqjen e drejtorit ekzekutiv. Shifrat po e nxisin debatin: midis 1 dhjetorit 2017 dhe 31 dhjetorit 2020, çmimi i aksioneve të Danone ra me gati 23%, ndërsa indeksi CAC 40 u rrit me 4,5% gjatë së njëjtës periudhë. Anasjelltas, mbështetësit e tij theksojnë se aksioni arriti një nivel rekord në shtator 2019, duke u rritur me 58% që nga emërimi i tij si drejtor ekzekutiv në vitin 2014.
Më 1 mars 2021, bordi vendosi të ndajë rolet e kryetarit dhe drejtorit ekzekutiv. Më 14 mars 2021, i dha fund punësimit të Emmanuel Faber me efekt të menjëhershëm. Gilles Schnepp, ish-drejtori ekzekutiv i Legrand, mori kryesinë; Antoine de Saint-Affrique u bë drejtor ekzekutiv në shtator 2021. Duke hequr dorë nga pagesa e tij e ndërprerjes së kontratës së punës dy vjet më parë, Emmanuel Faber nuk mori një "parashuta të artë" pas largimit të tij.
Ky rast është bërë një shembull i studiuar në shkollat e biznesit: ai tregon se një udhëheqës mund të vlerësohet për vizionin e tij social dhe mjedisor, ndërkohë që penalizohet nga aksionarët të cilët e konsiderojnë krijimin e vlerës të pamjaftueshëm krahasuar me konkurrentët si Nestlé ose Unilever. Për të krahasuar këto trajektore, mund të konsultoheni me fletët tona të fakteve mbi...Aksionet e Danone dhe nëAksionet e Nestlé-së.
Pas Danone: Kapitali sipërmarrës dhe standardet ekstrafinanciare
Në tetor 2021, Emmanuel Faber u bë partner për Evropën nëAstanor Ventures, një fond kapitali sipërmarrës i specializuar në bujqësi dhe ushqim. Në dhjetor 2021, ai u emërua kryetar iISSB Bordi Ndërkombëtar i Standardeve të Qëndrueshmërisë (ISSB), organi i krijuar nga Fondacioni IFRS për të përcaktuar standardet globale të raportimit të qëndrueshmërisë, publikoi dy standardet e tij të para, IFRS S1 dhe IFRS S2 (klima), në qershor 2023. Këto standarde shërbejnë si pikë referimi për shumë juridiksione.
Për investitorin, ky nuk është një detaj i vogël: këto standarde përcaktojnë cilësinë e të dhënave ESG të publikuara nga kompanitë e listuara në bursë, dhe për këtë arsye aftësinë për të krahasuar kompanitë sipas kritereve jashtëfinanciare.
Si të interpretoni kompensimin e një ekzekutivi kur jeni aksionar
Rasti Faber ofron një kornizë të dobishme analitike, të zbatueshme për çdo kompani CAC 40:
- Dallimi midis afatit fiks, të ndryshueshëm dhe afatgjatë. Shuma fikse thotë pak; janë kriteret e ndryshueshme (rritja, marzhi, fluksi i parasë, kriteret ESG) që zbulojnë prioritetet e bordit.
- Shikoni raportin e kapitalit. Që nga ligji Pacte i vitit 2019, kompanitë e listuara në bursë kanë publikuar raportin midis shpërblimit të menaxherit dhe shpërblimit mesatar dhe median të punonjësve.
- Ndiqni votimet në kuvend. Një votim "për të drejtën e fjalës për pagën" nën 80% është një shenjë mosbesimi që duhet marrë seriozisht. Në vitin 2019, kompensimi i Emmanuel Faber u miratua me 98%, gjë që nuk e pengoi largimin e tij dy vjet më vonë: konsensusi mbi pagën nuk garanton konsensus mbi strategjinë.
- Identifikoni angazhimet e shtyra. Pensionet plotësuese, paketat e ndarjes nga puna dhe klauzolat e moskonkurrencës mund të peshojnë më shumë sesa paga vjetore.
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FAQ
Sa ishte paga e Emmanuel Faber te Danone?
Kompensimi i tij total i raportuar arriti në 4,82 milionë euro për vitin 2016 dhe 2,8 milionë euro për vitin 2018 (shuma e miratuar nga 98% e aksionarëve në Mbledhjen e Përgjithshme Vjetore në prill 2019). Këto shuma përfshijnë komponentë fiks, të ndryshueshëm dhe afatgjatë.
A mori Emmanuel Faber një pagesë për ndërprerjen e marrëdhënies së punës?
Jo. Ai kishte hequr dorë nga kompensimi i largimit të detyruar dhe pensioni i tij plotësues, i vlerësuar në 1,2 milion euro në vit, në prill 2019.
Pse Emmanuel Faber u largua nga Danone?
Nën presionin e fondeve aktiviste (Bluebell Capital, Artisan Partners) të cilët e konsideruan performancën e tregut të aksioneve të pamjaftueshme, bordi i drejtorëve vendosi për largimin e tij më 14 mars 2021.
Çfarë po bën Emmanuel Faber sot?
Pas Danone, ai u bashkua me fondin Astanor Ventures (2021) dhe u emërua kryetar i ISSB në dhjetor 2021, organi që zhvillon standarde ndërkombëtare për raportimin e qëndrueshmërisë.