Ериц Траппиер води Дасо Авијацију од јануара 2013. Рођен је 1. јуна 1960. године, придружио се групи са 24 године и већи део каријере провео је продајући борбене авионе за извоз пре него што је преузео кормило. Под његовим вођством, налетДуго сматран непродајним ван Француске, постао је глобални комерцијални успех. У јануару 2025. године, он је такође преузео председавање Индустријске групе Марсела Дасоа (GIMD). Портрет дискретног лидера чије су одлуке важне за све оне који подржавају вредности одбране.
Обука и почеци
Ерик Трапје је дипломирани инжењер из компаније Télécom SudParis. Војну службу је завршио као официр у француској морнарици 1983. и 1984. године, а затим се придружио Дассаулт Авиатион 1984. године. Сада је резервни капетан морнарице. Оженио се 1983. године и отац је троје деце.
Тридесет година у служби извоза
Његова каријера у компанији Dassault Aviation била је готово у потпуности фокусирана на међународне послове:
- 1984-1987 : конструкторски биро и управљање системима наоружања.
- 1987-1991 : међународни технички менаџмент, одговоран за преговоре са Јужном Корејом, Сингапуром, Саудијском Арабијом, Чилеом и Немачком. Укључен је у продају авиона за поморско патролирање на Атлантику.
- 1991-1995 : одговоран за продају у Азији, укључујући уговор о Миражу са Индијом.
- 1995-2000 : одговоран за продају у Уједињеним Арапским Емиратима, где управља уговором за Мираж 2000-9.
- 2000-2005 : директор за регионе Блиског истока и Африке, затим директор војног извоза.
- 2006 Међународни генерални менаџер.
Он такође преговара о индустријским споразумима за демонстратор борбених дронова. нЕУРОнпредвођен од стране Dassault Aviation са Saab-ом (Шведска), Alenia-ом (Италија), RUAG-ом (Швајцарска), HAI-ом (Грчка) и EADS-ом (Шпанија). Овај европски програм служио је као лабораторија за технологије стелт и аутономног пилотирања.
2013: Најмлађи генерални директор у историји компаније Dassault Aviation
Кооптиран за директора 18. децембра 2012. године, Ерик Трапје је именован за председника и извршног директора 2013. године. Јануар КСНУМКС КСНУМКСнаследивши Чарлса Еделстена. Са 52 године, постаје пети генерални директор компаније од њеног оснивања 1929. године и најмлађи на овој позицији.
Наследио је парадоксалну ситуацију: Рафал је био технички признат, али га још ниједан страни купац није купио, а авион је био финансиран само поруџбинама француске владе. Изазов деценије је стога био да се национални програм трансформише у извозни успех.
Главна продаја Рафала под његовим вођством
Наредна деценија је доказала да је био у праву. Кључни уговори потписани од 2015. године:
|година
|земља
|Поредак
|2015
|Египат
|24 Рафал (први извозни купац), допуњен другом поруџбином 2021. године
|2015
|Катар
|24 Рафала, касније повећано на 36
|2016
|Индија
|36 авиона Рафал за француско ратно ваздухопловство
|2021
|Грчка
|Нови и половни авиони Рафал
|2021
|Хрватски
|12 половних Рафала
|2021
|Уједињени Арапски Емирати
|80 авиона Рафал, највећа извозна поруџбина у историји програма
|2022
|Индонезија
|42 авиона Рафал, у неколико серија
|2024
|Србија
|12 Рафале
|2025
|Индија
|26 авиона Рафал Марин за индијску морнарицу
Ови успеси су дубоко променили лице компаније Dassault Aviation: вишегодишња књига поруџбина, повећање производње и невиђена видљивост у војном сектору. Они такође користе главним партнерима програма, компанији Thales за електронику и компанији Safran за моторе M88. Инвеститори заинтересовани за овај ланац вредности могу да консултују наше анализе...Акције компаније Dassault Aviation, од'Талесова акција иАкције Шафрана.
Осетљиве датотеке: SCAF и Falcon
Није све тако једноставно. Европски програм од Будући борбени ваздушни систем (FCAS)Пројекат, покренут са Немачком и Шпанијом, обележила су поновљена индустријска неслагања око поделе задатака између компанија Dassault Aviation и Airbus. Ерик Трапје је јавно бранио потребу за јасно идентификованим главним извођачем радова за ловац, став који је редовно подгревао тензије са партнерима.
Са цивилне стране, асортиман пословних млазњака Соко Фалкон 6X је имао кашњења, посебно у вези са моторима, пре него што је ушао у употребу, а развијен је Фалкон 10X. Посао са Фалконом је и даље осетљивији на економске услове него војни посао.
Председник GIMD-а и водећа личност међу индустријским послодавцима
9. јануара 2025. године, Ерик Трапје је наследио Чарлса Еделстена на месту председника Индустријска група Марсел Дасо (GIMD)Породична холдинг компанија Дасо, која контролише Дасо Авијацију и поседује значајан удео у Дасо Систему, сама је већински акционар компаније Талес. Он остаје извршни директор Дасо Авијације.
Такође обавља неколико репрезентативних позиција:
- Председник Европског удружења ваздухопловне и одбрамбене индустрије (ASD), изабран у мају 2017;
- Председник GIFAS-а (Удружења француске ваздухопловне индустрије), изабран 8. јуна 2017;
- Председник CIDEF-а (Француског савета одбрамбене индустрије) од марта 2021. до јануара 2023. године;
- Председник УИММ-а (Синдиката металуршке индустрије и занатства), изабран 15. априла 2021. године.
Он је командант Легије части од јануара 2025. године и добитник је Медаље за аеронаутику (2023).
Европска одбрана 2026. године: зашто је њена улога важна инвеститору
Од 2022. године, повећање војних буџета у Европи учинило је акције одбрамбених компанија једном од најпраћенијих тема на берзи. У том контексту, неколико тачака заслужује пажњу:
- Књига наруџбина Омогућава видљивост током неколико година, али профитабилност зависи од способности испоруке на време, дакле од ланца подизвођача.
- Структура контроле Дасо авијација је у већинским власништвима ГИМД-а, док је Ербас значајан мањински акционар. Слободно кретање акција је стога ограничено, што може појачати кретања цена акција.
- Извозни уговори Они зависе од политичких одлука, финансирања, а понекад и трансфера технологије, са често неизвесним распоредом имплементације.
- ЕСГ критеријуми Неки фондови искључују оружје, други су га реинтегрисали од 2022. године. То утиче на потражњу за овим хартијама од вредности.
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ČPP
Од када је Ерик Трапје задужен за Дасо Авијацију?
Он је председник и извршни директор компаније Dassault Aviation од 8. јануара 2013. године.
Каква је била улога Ерика Трапјеа у продаји Рафала?
Бивши међународни директор, водио је извозну стратегију која је омогућила прве уговоре (Египат и Катар 2015, Индија 2016), затим рекордну поруџбину од 80 Рафала од стране Уједињених Арапских Емирата 2021. године.
Шта је GIMD којим председава Ерик Трапје?
Индустријска група Марсел Дасо је породична холдинг компанија која контролише Дасо Авијацију. Ерик Трапје је постао њен председник 9. јануара 2025. године.
Да ли је Ерик Трапје председник УИММ-а?
Да, изабран је за председника Синдиката металуршке индустрије и занатства 15. априла 2021. године.