Герард Местраллет један је од лидера који су највише обликовали француски енергетски пејзаж у последњих тридесет година. Рођен 1. априла 1949. у Паризу, водио је трансформацију компаније Compagnie de Suez у индустријску групу, организовао спајање са Gaz de France 2008. године, а затим је председавао GDF Suez-ом, који је 2015. године преименован у Engie. Ова биографија прати његову каријеру, главне одлуке које су је обележиле, контроверзе које је изазвао и шта његово наслеђе и даље значи 2026. године за инвеститоре који прате енергетски сектор.
Образовање: инжењер и виши државни службеник
Жерар Местрале је пратио типичну каријерну путању француске административне елите, са снажним научним фокусом. Он је бивши студент Политехничке школе (класа 1968), дипломирао је на Националној школи за цивилно ваздухопловство (1971), Институту за политичке студије у Тулузу (1973), а затим и на Америчкој академији за академије (ENA), коју је дипломирао 1978. године са класом „Пјер Мендес Франс“.
Након што је дипломирао на Националној школи за администрацију (ENA), придружио се Министарству финансија као цивилни администратор. Од септембра 1982. до јула 1984. године, радио је као технички саветник за индустријска питања у канцеларији Жака Делора, тадашњег министра економије и финансија. Ово искуство у Берсију (Министарство финансија) пружило му је дубоко разумевање односа између владе и великих корпорација, што ће се показати непроцењивим током његове касније каријере.
Од Суецке финансијске компаније до Општег друштва Белгије
Године 1984. придружио се финансијској компанији Суец као руководилац пројекта. Брзо се попео на каријеру: заменик генералног делегата за индустријска питања 1986. године, генерални директор компаније European Rights Company (подружница Суеца) 1987. године, затим заменик генералног директора компаније 1991. године. Након тога, постао је генерални директор и председник Извршног одбора... Социете Генерале де Белгикуе, једне од најстаријих индустријских холдинг компанија у Европи, чији развој он предводи.
Ово белгијско искуство било је кључно: Суец је тамо држао уделе у електроенергетици (Electrabel), финансијама и индустрији. То објашњава зашто Белгија до данас остаје камен темељац активности групе, која ће касније постати Engie.
1995-2008: Трансформација Суеза у групу за услуге
Године 1995, Жерар Местрале је преузео дужност шефа компаније Compagnie de Suez. Његова стратегија је била јасна: да преусмери финансијски конгломерат на три основна пословања, енергија, вода и чистоћаДа би то постигао, покренуо је спајање са Лионе де О. Године 1997. основан је Суез Лионе де О, чијим је управним одбором председавао, док је Жером Моно, историјски шеф Лионеза, председавао надзорним одбором.
Група се потом вратила називу Суез. Године 2003, усвојила је структуру управљања управног одбора, а Жерар Местрале је постао њен председник и извршни директор. Током овог периода, Суез је постепено одустајао од својих финансијских активности и позиционирао се као европски играч у комуналним услугама, односно основним услугама (струја, гас, вода, отпад).
2008: Спајање ГДФ Суеца, државни брак
Спајање Газ де Франса и Суеза, завршено у јулу 2008. године, најзначајнија је операција у његовој каријери. Најављено још 2006. године у контексту претње понуде за преузимање Суеза од стране стране компаније, захтевало је доношење закона којим би се француској држави омогућило да смањи свој удео у Газ де Франсу испод минималног прага који је била дужна да одржи. Нова група, ГДФ Суец, постаје једна од водећих светских енергетских компанија. Жерар Местрале је био њен генерални директор од јула 2008. до маја 2016. године, док је остао председник управног одбора компаније Suez Environnement, огранка за водоснабдевање и отпад који је био одвојено котиран на берзи.
За инвеститоре, ово спајање илуструје кључну поенту: у регулисаним секторима, вредност компаније зависи колико од њене индустријске стратегије, толико и од њеног односа са државом као акционаром. Ово је критеријум који треба узети у обзир приликом анализе данашњег...Енгие ацтиончији је француска држава и даље главни акционар.
2015: ГДФ Суез постаје Енџи
Године 2015, ГДФ Суез је променио име и постао ЕнгиеПоред ребрендирања, група најављује прелазак на обновљиве изворе енергије, енергетске услуге и постепено укидање угља. Међутим, ова промена долази касно, према речима неколико посматрача: у чланку из фебруара 2020. године, Монд Поменуло се „стратешке грешке“ које су ометале транзицију групе, уз напомену да је „зелена“ промена заиста почела тек 2013. године.
Дана 3. маја 2016. године, Жерар Местралле је предао генерално управљање Изабел Кочер и задржава председавање управним одбором. Године 2018, предаје председавање Жан-Пјер КламадијеОд 2021. године, Кетрин Макгрегор је генерални директор компаније Енџи.
Контроверзе: компензација и додатни пензијски планови
Као и многи извршни директори CAC 40 његове генерације, Жерар Местралле је био у срцу дебата о накнадама руководилаца:
- 2012 његова укупна накнада достигла је 3.005.079 евра, што је благо смањење (-2,7%) у поређењу са 2011. годином, што га је тада сврстало на 8. место на CAC 40 листи (подаци преузети са Википедије на основу економске штампе).
- Октобар КСНУМКС Износ његове додатне пензије, процењен на 21 милион евра, а који је објавио CGT, изазива контроверзе у време када група бележи велике губитке за фискалну 2013. годину. Високи комитет за корпоративно управљање сматра да је шема у складу са кодексом Afep-Medef; Емануел Макрон, тадашњи министар економије, наводи да ће држава гласати против ове врсте резолуције у будућности.
- Мај КСНУМКС Пошто је постао неизвршни председник, објављује да се одриче своје плате председника (350.000 евра годишње), која се исплаћује корпоративној фондацији Енџи.
Ови догађаји су допринели променама у управљању француских компанија које котирају на берзи: обавезујући гласови акционара о накнадама руководилаца („речи о плати“, закон Сапен 2 из 2016. године) и строжији прописи о допунским пензијама. За појединачног акционара, читање одељка „корпоративно управљање“ у универзалном регистрационом документу сада је део сваког прегледа корпоративног управљања. фундаментална анализа озбиљан.
Париз Еуроплејс, FACE и економска дипломатија
Поред својих оперативних дужности, Жерар Местралле је председавао Парис Еуроплаце, удружење које промовише Париз као финансијски центар, као и Фондација за акцију против искључености (FACE) Од 2007. до 2020. године. Године 2015. именован је за „амбасадора за учење“; у априлу 2016. године, Сеголен Ројал му је поверила мисију о цени угљеника у Европи, након COP21.
Након Енџија, постао је извршни председникФранцуска агенција за развој Ал-Уле (Афалула), задужен за француско-саудијску сарадњу око овог места наслеђа. У фебруару 2024. године, Емануел Макрон га је именовао за представника Француске за пројекат. Економски коридор Индија–Блиски исток–Европа (IMEC). Такође је био члан бројних одбора: Société Générale, надзорног одбора Siemens-а, Европског округлог стола индустријалаца и неколико међународних саветодавних одбора у Кини и Хонг Конгу.
Он је командант Легије части (2016) и командант Националног ордена за заслуге.
Шта његово путовање учи инвеститора 2026. године
Каријера Жерара Местралета баца светло на три реалности које су корисне за свакога ко улаже у вредности енергетике и јавних услуга:
- Велика спајања мењају природу акција. Акционар Суеца је 1995. године поседовао финансијску холдинг компанију; акционар из 2008. године, интегрисану енергетску компанију; а акционар из 2026. године, групу фокусирану на обновљиве изворе енергије и инфраструктуру. Инвестициону тезу треба преиспитати у свакој фази.
- Разлагање активности понекад ствара вредност. Компанија Suez Environnement, којом је дуго председавао Жерар Местрале, изашла је на берзу 2008. године пре него што је постала кључна у понуди Веолије за преузимање у периоду 2020-2022. године. Они који пратеДелује Веолиа Добро су упознати са овом епизодом, која је преобликовала сектор водоснабдевања и отпада у Француској.
- Управљање долази са својом ценом. Контроверзе око накнада саме по себи нису промениле путању Енџијевог тржишта акција, али су убрзале учешће акционара у доношењу одлука одбора.
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Жерар Местралле у кључним датумима
|година
|Корак
|1949
|Рођен у Паризу (1. априла)
|1978
|Дипломирао на ENA, запослио се у Министарству финансија
|1982-1984
|Технички саветник Жака Делора, министра економије
|1984
|Придруживање финансијској компанији Суец
|1995
|Преузима кормило Суецке компаније
|1997
|Рођење Суец Лионнаисе дес Еаук
|2008
|Спајање са ГДФ Суезом, извршни директор нове групе
|2015
|ГДФ Суец постаје Енџи
|2016
|Изабел Кочер постаје извршна директорка; он остаје председник
|2018
|Жан-Пјер Кламадију га наследи на месту председника компаније Енџи.
|2024
|Француски представник за коридор IMEC
ČPP
Каква је била улога Жерара Местралета у стварању Енџија?
Предводио је спајање Газ де Франса и Суеза 2008. године, а затим је био на челу ГДФ Суеза до 2016. године. Група је 2015. године, под његовим председништвом, добила име Енжи.
Ко је наследио Жерара Местралета у Енжију?
Изабел Кошер га је наследила на месту генералног директора у мају 2016. године, а Жан-Пјер Кламадију на месту председника управног одбора 2018. године.
Зашто је његов златни падобран изазвао контроверзу?
У октобру 2014. године, поменута цифра (21 милион евра) је објављена док је GDF Suez бележио рекордне губитке и припремао план смањења трошкова. Споразум је оцењен као у складу са кодексом Afep-Medef, али је подстакао дебату о регулисању накнада руководилаца.