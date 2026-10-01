Жан-Сирил Спинета Он је један од ретких француских високих државних службеника који је успешно започео другу каријеру на челу великих корпорација. Рођен је 4. октобра 1943. године у 15. арондисману Париза, председавао је Ер Интером, затим Ер Франсом више од једанаест година, водио је делимичну приватизацију компаније и њено спајање са КЛМ-ом 2004. године, пре него што је председавао надзорним одбором Ареве. Његово име се поново појавило у вестима 2018. године са „Спинетиновим извештајем“ о будућности железничког транспорта. Ево његовог каријерног пута, његових кључних одлука и шта оне и даље значе за инвеститоре у сектору ваздухопловства.
Порекло и формирање
Жан-Сирил Спинета је одрастао у породици дубоко посвећеној социјализму. Његов деда, Сирил Спинета, инжењер из школе „Уметност и занатство“, управљао је радничком стакларом Алби од 1911. године и био је близак Жану Жоресу. Његова мајка, Антоанета Брињоли, учитељица пореклом са Корзике, и његов отац, Адријен Спинета, грађевински инжењер, настанили су се у Паризу, где је Жан-Сирил рођен.
Као студент Лицеја Виш у Версају, стекао је постдипломске студије јавног права на Правном факултету у Паризу, дипломирао на Sciences Po Paris, а затим се уписао на ENA (Националну школу за администрацију) у класи Шарла де Гола. Био је члан Социјалистичке партије до 1977. године.
Каријера високог државног службеника (1969-1990)
Његова административна каријера је опсежна и разнолика. Након што је радио као асистент у настави, сукцесивно је обављао функције у Министарству националног образовања (шеф канцеларије за инвестиције и планирање, затим директор колеџа), у Државном савету као ревизор, у Генералном секретаријату владе и у информативној служби премијера.
Затим се приближио транспортном сектору, два пута постајући шеф кабинета Мишела Делебара, посебно када је овај други био министар саобраћаја и поморства, а касније министар инфраструктуре. Ово искуство му је пружило детаљно знање о цивилном ваздухопловству и његовим регулаторним изазовима.
Ер Интер, па Ер Франс: реструктурирање и отварање престонице
Од 1990. до 1993. године био је председник и извршни директор компанијеЕр Интер, француске домаће авио-компаније, у време када су биле у току припреме за отварање европског ваздушног простора за конкуренцију. Након мисије код председника Франсоа Митерана и мандата у Европској комисији, именован је за шефаваздух Француска КСНУМКС септембра КСНУМКС.
Његов план је био двострук: да настави опоравак компаније која се опоравља од година губитака и да припреми њено отварање тржишту. Године 1999, водио је делимична приватизација Ер Франса, са почетном јавном понудом акција компаније. Током овог периода, Ер Франс се такође придружио алијанси СкајТим, основаној 2000. године са Делтом, Аеромексиком и Корејан Ером.
2004: оснивање компаније Ер Франс-КЛМ
Најзначајнија операција у његовој каријери била је спајање са холандском компанијом. КЛМСпајање, завршено 2004. године, било је прво велико прекогранично спајање у европском ваздушном саобраћају. Изабрана структура је сачувала две авио-компаније и два бренда, са два чворишта (Париз-Шарл де Гол и Амстердам-Схипхол), у оквиру заједничког, јавно тргованог друштва. Операција је такође довела до приватизације Ер Франса, при чему је удео француске државе пао испод већинског прага.
Жан-Сирил Спинета је остао генерални директор групе до 31. децембра 2008. године, а затим је постао председник Управног одбора Ер Франс-КЛМ и Ер Франса од 1. јануара 2009. године, а Пјер-Анри Гуржон је преузео место генералног директора. 17. октобра 2011. године, након Гуржоновог одласка, Спинета је наставио улогу генералног директора до 2013. године, када га је наследио Александар де Жинијак.
Двоструки модел замишљен 2004. године често је био предмет расправа, посебно током тензија између Париза и Хага 2019. године, када је холандска држава стекла удео у компанији. Да бисмо разумели како ово наслеђе и даље оптерећује процену вредности групе, наша анализа...Акције Ер Франса-КЛМ-а преиспитује структуру капитала и питања возног парка.
Арева, Алкател-Лусент, Сен-Гобен: тражи се администратор
Паралелно са тим, Жан-Сирил Спинета је члан бројних одбора. Он председава Надзорни одбор Ареве Од априла 2009. до јуна 2013. године, период обележен потешкоћама са ЕПР реактором и преиспитивањем стратегије нуклеарне групе (која је постала Орано за горивни циклус). Такође је био директор компанија Alcatel-Lucent, Alitalia, La Poste, Saint-Gobain (од 2005. године), Unilever и GDF Suez.
Његово присуство у управном одбору компаније Saint-Gobain сврстало га је уз личности попут Жан-Луја Бефе; они који су заинтересовани за групу материјала могу погледати наш профил наАкције компаније Saint-Gobain.
Правни случај је закључен без покретања поступка.
У јулу 2006. године, Жан-Сирил Спинета је позван на суд у оквиру истраге усмерене против бившег подизвођача радова компаније Ер Франс, специјализованог за безбедност ваздухопловства. На крају је испитан као помоћни сведок и није формално оптужен. У овом случају је увек тврдио да је невин.
2018: Спинетин извештај о будућности железнице
Дана 15. фебруара 2018. године, поднео је извештај о „будућности железничког саобраћаја“ премијеру Едуару Филипу. Његове најдискутованије препоруке односиле су се на окончање праксе запошљавања нових радника са статусом железничког радника, трансформацију SNCF-а у акционарско друштво, припрему за отварање железничке мреже за конкуренцију и смањење броја споредних пруга. Неки од ових предлога су укључени у закон за нови железнички пакт усвојен 2018. године, након дуготрајног штрајка.
Такође је, од октобра 2013. године, председавао Националним саветом за образовање и економију, задуженим за зближавање школа и пословног света.
разлике
Жан-Сирил Спинета је командант Легије части и Националног ордена за заслуге, као и официр Академских палми. Изабран је за „Менаџера године“ од стране Нови економиста 2003. године и добио је награду Икаре од Удружења професионалних новинара за аеронаутику и свемир 2004. године.
Шта његово путовање учи инвеститора
Сектор авио-компанија је један од најцикличнијих на берзи. Каријера Жан-Сирила Спинете илуструје неколико ових фактора:
- Консолидација је примарни извор стварања вредности. Ер Франс-КЛМ, затим ИАГ (Бритиш ервејз-Иберија) и Луфтханза група су настали спајањем. Тржиште вреднује групе способне да поједноставе своје мреже.
- Присуство државе мења све. Француска и холандска држава остају акционари компаније Ер Франс-КЛМ; ово пружа подршку у временима кризе, као што је било 2020. године, али такође ограничава стратешку слободу и може довести до разводњавања током рекапитализација.
- Компаније су зависне од произвођача. Кашњења у испоруци и доступност мотора утичу на капацитет. Многи инвеститори више воле да се укључе у сектор преко произвођача, као што је показано у нашој анализи...Ербас акција.
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Жан-Сирил Спинета у кључним датумима
|година
|Корак
|1943
|Рођен у Паризу (4. октобра)
|1990-1993
|Генерални директор компаније Ер Интер
|1997
|Именован за генералног директора компаније Ер Франс (22. септембар)
|1999
|Делимична приватизација и котирање Ер Франса
|2004
|Ближе везе са KLM-ом, рођење Air France-KLM-а
|2009
|Председник управног одбора компаније Ер Франс-КЛМ и надзорног одбора компаније Арева
|2011-2013
|Наставља са обављањем дужности генералног директора компаније Ер Франс-КЛМ.
|2018
|Извештај о будућности железничког саобраћаја
ČPP
Шта је Жан-Сирил Спинета радио у Ер Франсу?
Водио је Ер Франс од 1997. до 2008. године, спровео је његову делимичну приватизацију 1999. године и оркестрирао спајање са КЛМ-ом 2004. године, што је довело до настанка групе Ер Франс-КЛМ.
Шта је Спинетин извештај?
Извештај поднет влади у фебруару 2018. о будућности железничког саобраћаја, који је инспирисао реформу SNCF-а усвојену исте године.
Да ли је Жан-Сирил Спинета председавао Аревом?
Да, он је председавао надзорним одбором компаније Арева од априла 2009. до јуна 2013. године.