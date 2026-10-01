Јеан Лоуис Беффа Водио је Сен-Гобен више од две деценије, од 1986. до 2007. године, пре него што је био председник Управног одбора до 2010. године. Рођен је 11. августа 1941. године у Ници, дипломирао је на инжењерској школи Корпус рудника (Corps des Mines), отелотворује генерацију водећих француских пословних руководилаца обучених у вишим ешалонима државне службе и уверених у стратешку улогу индустрије. Поред Сен-Гобена, утицао је на јавну дебату кроз своје извештаје и књиге о индустријској политици. Поглед уназад на каријеру која и даље утиче на изборе 40 индустријских група CAC.
Образовање: Политехника, Рударство и науке
Син инжењера и учитељице, Жан-Луј Бефа се припремао за конкурсне испите у Лицеју Масена у Ници и примљен је у...Ецоле политецхникуе 1960. године. Постао је инжењер Рударски корпус Године 1963. такође је студирао на Ецоле натионале супериеуре ду петроле ет дес мотеурс и стекао диплому на Институту д'етудес политикуес де Парис (1966, одсек Економија-финансије).
Почеци у енергетској администрацији
Каријеру је започео као рударски инжењер у Клермон-Ферану, а затим се од 1967. до 1974. године придружио одељењу за горива Министарства индустрије, где је постао шеф службе за „рафинисање и коришћење“, а затим заменик директора. Ово искуство му је пружило дубинско знање о енергетици и односу између државе и индустрије, две теме које ће се провлачити кроз његову каријеру.
1974-1986: Успон у Сен-Гобену
Жан-Луј Бефа се придружио 1974. године Саинт-Гобаин као директор планирања. Затим је преузео дужност генералног директора, па председника Понт-а-Моуссон, подружнице специјализоване за цеви од ливеног гвожђа, а истовремено је управљао огранком групе „цеви и механика“ од 1979. до 1982. У марту 1982. године, године национализације компаније Сен-Гобен, постао је њен генерални директор.
У јануару 1986. године наследио је Рожеа Фороуа на тој функцији. председник и генерални директорИменован под председништвом Франсоа Митерана и потврђен од стране Жака Ширака, тадашњег премијера, водио је приватизацију Сен-Гобена, прву велику приватизацију кохабитационе владе, крајем 1986. године.
1986-2007: Двадесет година на челу компаније Saint-Gobain
Под његовим вођством, Сен-Гобен је прошао кроз дубоку трансформацију. Група, историјски фокусирана на стакло, проширила је своје присуство у грађевинским материјалима и дистрибуцији материјала и постала је веома интернационализована. Кључне прекретнице током овог периода укључивале су аквизицију америчке компаније Нортон 1990. године, што је групу учинило светским лидером у абразивима, а затим и аквизицију британске компаније БПБ, специјалисте за гипсане плоче, 2005. године.
Ова стратегија је учинила Сен-Гобен једним од водећих светских стручњака за становање и грађевинарство, позицију коју су његови наследници наставили и ојачали. Жан-Луј Бефа је остао генерални директор до јуна 2007. године, затим председник Управног одбора до 2010. године; Пјер-Андре де Шаландар га је наследио на месту генералног директора. Од јула 2021. године, групу предводи Беноа Базен.
За инвеститоре, историја компаније Saint-Gobain под Бефом показује како се вековна индустријска компанија може поново измислити кроз узастопне аквизиције. Наша анализаАкције компаније Saint-Gobain детаљно описује свој тренутни профил, који је фокусиран на одрживу градњу и енергетски ефикасну реновацију.
Дебата о платама и азбесту
Као и други руководиоци његове генерације, Жан-Луј Бефа се суочио са критикама на више фронтова. Године 2007, био је међу најплаћенијим француским генералним директорима, са процењеном надокнадом од 10,2 милиона евра према ранг листи штампе те године. Штавише, током свог мандата на челу компаније Понт-а-Мусон, био је мета противника употребе азбеста, усред контроверзи које су мучиле целу индустрију материјала. Проблем азбеста имао је трајан негативан утицај на имиџ и правни статус групе, посебно у Сједињеним Државама.
Мислилац о индустријској политици
Жан-Луј Бефа се етаблирао као утицајан глас о будућности француске индустрије:
- Жак Ширак му је 2004. године поверио мисију да оживи индустријску политику. Његов извештај из јануара 2005. године, Ка новој индустријској политици, довело је до стварањаАгенција за индустријске иновације, чији је надзорни одбор председавао од септембра 2005. године;
- Године 2002, основао је, заједно са добитником Нобелове награде за економију Робертом Соловом, центар Сен-Гобен за истраживање у економији, који је постао центар Курно, затим Фондација Курно (2010), којом су копредседавајући;
- Објавио је неколико есеја са Сеуилом: Француска мора да бира (КСНУМКС), Француска мора да делује (КСНУМКС), Кључеви моћи (КСНУМКС) и Трансформишите се или умрите: велике корпорације наспрам стартапова (КСНУМКС).
Његова централна теза: суочена са дуом САД-Кина, моћ једне земље почива на њеној извозној индустрији, њеним технологијама, њеној енергији и њеним војним капацитетима. Он се залаже за кохерентну индустријску стратегију коју води држава и критикује деиндустријализацију Француске. Неке од ових идеја су се широко одјекнуле од здравствене кризе, са дебатама о индустријском суверенитету и враћању производње у иностранство.
Лазард, Енгие, Ле Монде: друга каријера као члан одбора
Након Сен-Гобена, Жан-Луј Бефа је постао виши саветник банке ЛазардБио је члан управних одбора компанија GDF Suez, а затим Engie од 2008. до 2015. године, где је председавао одбором за именовања и накнаде, члан надзорног одбора компаније Siemens (2008-2013), члан управног одбора компаније Groupe Bruxelles Lambert (2001-2013) и члан надзорног одбора компаније Caisse des Dépôts (2014-2019). Такође је био директор компанија BNP Paribas и Gaz de France. Члан је надзорног одбора групе од 1994. године. МондПостао је њен председник 5. октобра 2017. године.
Његова улога у компанији Engie га приближава главним енергетским питањима, сектору који посебно анализирамо у нашем информативном листу о...Енгие ацтион.
разлике
Жан-Луј Бефа је велики официр Легије части (2007), Велики крст Националног ордена за заслуге (2016) и Командант Реда уметности и књижевности (2005). Добитник је бројних страних одликовања, укључујући Орден излазећег сунца (Јапан). Као ентузијаста за оперу, председавао је удружењем за промоцију Париске националне опере.
Шта његово путовање учи инвеститора
- Индустријске групе се поново измишљају у фазама. Сен-Гобен је променио своје тежиште без промене имена: морате погледати расподелу прихода по пословним линијама да бисте разумели његову вредност.
- Велике аквизиције су коцкање. Они стварају вредност ако је интеграција успешна, али оптерећују краткорочни дуг.
- Политички контекст је важан. Национализација, приватизација, индустријска политика: јавне одлуке су дубоко утицале на путању компаније Сен-Гобен.
Сен-Гобен и Енжи испуњавају услове за ПЕАСтандардни инвестициони инструмент са пореским олакшицама за дугорочна улагања у француске акције. Овај чланак је само у информативне сврхе и не представља инвестициони савет.
ČPP
Колико дуго је Жан-Луј Бефа водио Сен-Гобен?
Био је њен председник и извршни директор од јануара 1986. до јуна 2007. године, а затим председник управног одбора до 2010. године.
Које је књиге написао Жан-Луј Бефа?
Нарочито Француска мора да бира (КСНУМКС), Француска мора да делује (КСНУМКС), Кључеви моћи (КСНУМКС) и Трансформишите се или умрите (2017), све је објавио Seuil.
Шта је Агенција за индустријске иновације?
Јавно тело основано 2005. године након његовог извештаја о индустријској политици, намењено подршци великим истраживачким и иновативним пројектима. Он је председавао његовим надзорним одбором.