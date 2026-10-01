Пхилиппе Цроузет председавао је одбором ВаллоурецФранцуски специјалиста за бешавне цеви, од 2009. до 2020. Рођен је 18. октобра 1956. у Неји сир Сен, дипломирао је као најбољи у својој генерацији на ENA (Националној школи за администрацију), радио је у Државном савету, а затим је провео више од двадесет година у Сен-Гобену. Преузео је кормило компаније Vallourec на врхунцу нафтног бума, пре него што се суочио са једном од најгорих криза у историји групе. Његова каријера је уџбенички пример за разумевање цикличних акција и ризика повезаних са дугом.
Образовање: Sciences Po, ENA и Државни савет
Филип Крузе, студент Лицеја Пастер у Неји сир Сен, дипломирао је на Sciences Po Paris (1976, одељење за јавну службу). Затим је уписаоНационална школа за администрацијуиз којег он излази врхунски у својој класи 1981. године. Каријеру је започео у Одбор државе, као ревизор, а затим као мајстор захтева.
Године 1983. оженио се Силви Хубак, високом државном службеницом која ће бити шефица кабинета председника Франсоа Оланда од 2012. до 2015. године.
Двадесет две године у Сен-Гобену (1986-2008)
Филип Крузе се придружио 1986. године Саинт-Гобаин, на чијем је челу тада био Жан-Луј Бефа, као директор плана. Тамо је обављао разне позиције, како оперативне тако и финансијске:
- 1989-1992 : генерални директор фабрика папира Кондат;
- 1992-1996 : генерални делегат за Шпанију и Португал;
- од КСНУМКС директор одељења за индустријску керамику;
- од КСНУМКС Заменик генералног директора задужен за финансије, набавку и ИТ, затим за одељење за дистрибуцију зграда.
Ова каријера му је пружила свеобухватно искуство у глобалним индустријским групама: управљање фабрикама, финансијски надзор и дистрибуција. Да бисте боље разумели компанију која га је обучавала, погледајте нашу анализу...Акције компаније Saint-Gobain.
2009: Преузимање позиције у Vallourec-у
У априлу 2008. године, Филип Крузе се придружио надзорном одбору компаније Валурек; годину дана касније, 2008. 2009Именован је за председника одбора. Његов мандат је обновљен на четири године у марту 2012. Такође је био директор ЕДФ-а од 2009. године пет година и председавао је одбором за праћење нуклеарних обавеза.
Валурек је тада био на врхунцу своје моћи. Група је производила бешавне челичне цеви, које су се првенствено користиле за бушење нафте и гаса (тзв. OCTG цеви), али и за електране и индустрију. Са ценама нафте које су константно остајале високе, потражња је била јака, а акције су биле међу водећим на Париској берзи.
2009-2014: Улагање за раст
Стратегија за овај период је јачање присуства компаније Vallourec у областима снажног раста производње угљоводоника: Бразил (са новом челичаном и ваљаоницом изграђеном у партнерству са јапанским Sumitomo-ом), Сједињене Америчке Државе (где бум шкриљастог гаса и нафте подржава потражњу) и Блиски исток. Ове инвестиције повећавају капацитет и дуг групе, на основу претпоставке да ће потражња остати јака.
Године 2010, његова накнада је процењена на 2,73 милиона евра, износ који су критиковали неки акционари, према писању тадашње штампе, који су сматрали да је стратегија превише амбициозна.
2014-2020: Нафтна криза и пад берзе у пакао
Нагли пад цена нафте из друге половине 2014. године променио је све. Нафтне компаније драстично су смањиле своја улагања у бушење, обим производње и цене цеви су пале, а Валурек, оптерећен фиксним трошковима и дуговима, претрпео је низ губитака. Група је покренула планове за смањење трошкова и капацитета, посебно у Европи.
Валурек је 2016. године спровео повећање капитала од приближно милијарду евра, уласком Нипон Стил и Сумитомо Метал и подршком Бифранса, јавног акционара. Ова операција је омогућила компанији да превазиђе изазове, по цену значајног разводњавања удела постојећих акционара.
Тај период је обележио и случај челичана.Асковал, у Сен Солу (Норд), чији је Валурек био акционар и купац. Улога групе у покушајима преузимања локације је жестоко критикована, посебно у документарцу Асковал, битка за челик од Ерика Гереа.
Филип Крузе напушта управни одбор 2020Едуар Гинот га је наследио.
После Крузеа: реструктурирање и нови почетак
Године 2021, Валурек је прошао кроз велико финансијско реструктурирање: велики део његовог дуга је конвертован у капитал, а повериоци, укључујући и Аполо фонд, постали су већински акционари. Удели постојећих акционара су значајно разблажени. Под вођством Филипа Гиљемоа, именованог 2022. године, група је затворила своје немачке фабрике, преусмерила се на своје најпрофитабилније локације (Бразил, Сједињене Америчке Државе) и драстично смањила свој дуг. Године 2025, АрселорМитал је објавио аквизицију приближно 28% удела који је држао Аполо.
Да бисте пратили тренутну ситуацију групе, њене резултате и изгледе, погледајте нашу анализуАкције Валурека.
Лекције за инвеститора
Валуреков учинак током мандата Филипа Крузеа један је од најпроучаванијих примера на Париској берзи. Четири кључна закључка:
- Циклична акција се процењује током целог циклуса. Рекордни профити на врхунцу циклуса нису одрживи. Вредновање групе попут Валурека на основу резултата из 2008. или 2013. године значило је заборављање да би цена нафте могла пасти.
- Дуг појачава све. У фази процвата, подстиче раст; у фази пада, угрожава опстанак. Однос нето дуга и зараде пре камата, пореза, амортизације и девалвације (EBITDA) је кључни индикатор који треба пратити.
- Повећање капитала и конверзија дуга се разводњавају. Акционар који задржи своје акције током реструктурирања може изгубити већи део своје инвестиције, чак и ако компанија преживи.
- Управљање је важно. Управни одбор којим контролише надзорни одбор, са јавним акционарима у капиталу, не штити од стратешких грешака.
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Филип Крузе у кључним датумима
|година
|Корак
|1956
|Рођен у Неји сир Сен (18. октобра)
|1981
|Дипломирао на ENA, најбољи у класи; придружио се Државном савету
|1986
|Придруживање компанији Saint-Gobain
|2000
|Заменик генералног директора компаније Saint-Gobain
|2008
|Члан надзорног одбора компаније Vallourec
|2009
|Председник управног одбора компаније Vallourec; директор EDF-а
|2012
|Мандат обновљен на четири године
|2016
|Повећање капитала са Nippon Steel-ом и Bpifrance-ом
|2020
|Он напушта место председника управног одбора
ČPP
Када је Филип Крузе водио Валурек?
Председавао је управним одбором компаније Vallourec од 2009. до 2020. године, након што је био члан надзорног одбора од априла 2008. године.
Зашто је цена акција компаније Валурек пала током његовог мандата?
Првенствено због пада цена нафте од 2014. године па надаље, што је смањило потражњу за цевима за бушење, док је група била јако задужена након својих инвестиција у раст.
Каква је била каријера Филипа Крузеа пре Валурека?
Дипломиравши као најбољи у својој генерацији на ENA 1981. године, започео је каријеру у Државном савету пре него што је провео више од двадесет година у Saint-Gobain-у, где је на крају постао заменик генералног директора.