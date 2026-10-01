Колико је зарадио? Еммануел Фабер На челу компаније Данон? Питање се често поставља, јер се бивши шеф прехрамбене групе издвојио од својих колега из CAC 40 кроз неколико јавних уступака: додатну пензију, отпремнину и добровољно смањење фиксне плате током кризе изазване Ковидом-19. Ова страница прикупља доступне податке, увек укључујући годину и извор, ставља његову надокнаду у контекст његове каријере и објашњава шта акционар може да одузме од тога у 2026. години.
Ко је Емануел Фабер?
Емануел Фабер, рођен 22. јануара 1964. у Греноблу, дипломирао је на HEC Paris (1986). Почео је у Bain & Company, прешао у Barings bank, а затим се 1993. придружио Legris Industries као административни и финансијски директор, пре него што је 1996. постао њихов генерални директор.
Придружио се компанији Данон 1997. године као директор за финансије, стратегију и информационе системе, постао је главни финансијски директор и члан Извршног одбора 2000. године, а затим потпредседник за Азијско-пацифички регион 2005. године. Од 2008. до септембра 2014. године био је заменик главног извршног директора, а затим је наследио Франка Рибуа на тој функцији. Управник у октобру 2014. 2017. године обављао је више позиција и постао председник и генерални директорНапустио је групу у марту 2021. године.
Његова каријера је нераскидиво повезана са социјалном економијом: покренуо је заједничко предузеће Grameen Danone Foods у Бангладешу са Мухамедом Јунусом (2006), надгледао је стварање инвестиционог фонда Danone Communities, а 2020. године је предводио усвајање статуса социјалног предузећа од стране компаније Danone.компанија вођена мисијомодобрило је више од 99% акционара.
Плата Емануела Фабера: бројке по годинама
Доње бројке су преузете из информација објављених на скупштинама компаније Данон и објављених у пословној штампи и на Википедији. За званичне детаље (фиксна плата, годишња варијабилна плата, удео у учинку), погледајте Универзални регистрациони документ компаније Данон за одговарајућу годину.
|вежба
|функција
|Пријављена накнада
|извор
|2016
|Управник
|4,82 милиона евра (приближно 170 пута више од просечне плате запослених у групи)
|Економска штампа, цитирано од стране Википедије
|2018
|generalni директор
|2,8 милиона евра, одобрено са 98% гласова на годишњој скупштини 25. априла 2019. године
|Генерална скупштина компаније Данон 2019.
|2020
|generalni директор
|Фиксна каматна стопа смањена за 30% до краја године, на његов захтев
|Одлука Управног одбора, мај 2020.
Треба напоменути две ствари. Прво, износи из године у годину нису директно упоредиви: варијабилна компонента и вредновање акција заснованих на учинку зависе од резултата и берзе. Друго, смањење између 2016. и 2018. године не значи смањење основне плате, већ промену варијабилних и дугорочних елемената.
Одрицања која су изазвала узбуну
Додатна пензија и отпремнина (2019)
На генералној скупштини 25. априла 2019. године, Емануел Фабер је објавио да подноси оставку на своју функцију. надокнада за принудни одлазак и његовом допунска пензија са дефинисаним давањемаОва додатна пензија, процењена на 1,2 милиона евра годишње, представља значајну погодност. Он је назначио да намерава да прима стандардни пензијски план само за запослене у групи. Овај потез је у оштрој супротности са контроверзама које су се истовремено водиле око других руководилаца CAC 40.
Смањење фиксних трошкова за 30% током здравствене кризе (2020)
У мају 2020. године, управни одбор је прихватио његов предлог да му се фиксна накнада смањи за 30% до краја године, у знак солидарности са запосленима и у контексту када је Данон трпео последице закључавања, посебно на своје минералне воде које се продају ван куће.
Одлазак у марту 2021: када берза сустигне мисију
Крајем 2020. године, активистички фонд Блубел Капитал стиче удео у компанији и критикује „разочаравајуће“ перформансе групе на берзи. У фебруару 2021. године, Артисан ПартнерсТрећи највећи акционар, са приближно 3% капитала, такође позива на оставку генералног директора. Подаци подстичу дебату: између 1. децембра 2017. и 31. децембра 2020. године, цена акција компаније Данон пала је за скоро 23%, док је индекс CAC 40 порастао за 4,5% у истом периоду. Насупрот томе, његове присталице истичу да су акције достигле рекордни максимум у септембру 2019. године, што је раст од 58% од његовог именовања за генералног директора 2014. године.
Дана 1. марта 2021. године, одбор је одлучио да раздвоји улоге председника и генералног директора. Дана 14. марта 2021. године, прекинут је радни однос са Емануелом Фабером са тренутним дејством. Жил Шнеп, бивши генерални директор компаније Легран, преузео је председништво; Антоан де Сент-Африк је постао генерални директор у септембру 2021. године. Након што се две године раније одрекао отпремнине, Емануел Фабер није добио „златни падобран“ по одласку.
Овај случај је постао проучавани пример у пословним школама: показује да лидер може бити цењен због своје друштвене и еколошке визије, а истовремено кажњаван од стране акционара који сматрају да је стварање вредности недовољно у поређењу са конкурентима попут Нестлеа или Јунилевера. Да бисте упоредили ове путање, можете погледати наше информативне листове о...Даноне дели и наАкције компаније Nestlé.
После Данона: Ризични капитал и ванфинансијски стандарди
У октобру 2021. године, Емануел Фабер је постао партнер за Европу уАстанор Вентурес, фонд ризичног капитала специјализован за пољопривреду и храну. У децембру 2021. године именован је за председникаИССБ Међународни одбор за стандарде одрживости (ISSB), тело које је основала Фондација IFRS ради дефинисања глобалних стандарда извештавања о одрживости, објавио је своја прва два стандарда, IFRS S1 и IFRS S2 (клима), у јуну 2023. године. Ови стандарди служе као референтна вредност за многе јурисдикције.
За инвеститора, ово није мали детаљ: ови стандарди одређују квалитет ESG података које објављују компаније које котирају на берзи, а самим тим и могућност поређења компанија на основу ванфинансијских критеријума.
Како тумачити накнаду руководиоца када сте акционар
Случај Фабер нуди користан аналитички оквир, применљив на било коју компанију из CAC 40 листе:
- Разликовање између фиксних, варијабилних и дугорочних. Фиксни износ мало говори; варијабилни критеријуми (раст, маржа, новчани ток, ESG критеријуми) откривају приоритете одбора.
- Погледајте коефицијент капитала. Од закона Pacte из 2019. године, компаније које котирају на берзи објављују однос између накнаде менаџера и просечне и средње накнаде запослених.
- Пратите гласања у скупштини. Гласање „изјашњавања о плати“ испод 80% је знак неповерења који треба схватити озбиљно. Године 2019, Емануелу Фаберу је одобрена накнада од стране 98%, што није спречило његов одлазак две године касније: консензус о плати не гарантује консензус о стратегији.
- Идентификујте одложене обавезе. Додатне пензије, отпремнине и клаузуле о забрани конкуренције могу имати већи утицај од годишње плате.
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ČPP
Колика је била плата Емануела Фабера у Данону?
Његова укупна пријављена накнада износила је 4,82 милиона евра за 2016. годину и 2,8 милиона евра за 2018. годину (износ који је одобрило 98% акционара на годишњој скупштини у априлу 2019. године). Ови износи укључују фиксне, варијабилне и дугорочне компоненте.
Да ли је Емануел Фабер добио отпремнину?
Не. Одрекао се надокнаде за принудни одлазак и додатне пензије, процењене на 1,2 милиона евра годишње, у априлу 2019. године.
Зашто је Емануел Фабер напустио Данон?
Под притиском активистичких фондова (Bluebell Capital, Artisan Partners) који су сматрали да су перформансе на берзи недовољне, управни одбор је 14. марта 2021. године одлучио о његовом одласку.
Шта Емануел Фабер ради данас?
Након компаније Данон, придружио се фонду Астанор Вентурс (2021) и именован је за председника ISSB-а у децембру 2021. године, тела које развија међународне стандарде за извештавање о одрживости.