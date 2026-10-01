André Citroën (1878-1935) ke e 'ngoe ea mabitso a maholo indastering ea Fora. Kaha o ne a fumane lengolo la École Polytechnique, ha aa ka a qapa koloi, empa e ne e le e mong oa ba pele Europe ho e hlahisa ka bongata, ho e rekisa e le sehlahisoa sa 'maraka o moholo, le ho e sebelisa e le sesebelisoa sa papatso. Bophelo ba hae le bona ke thuto moruong: katleho e makatsang ea indasteri, e tšehelitsoeng ke sekoloto se ntseng se eketseha, se ileng sa fella ka ho putlama ha khoebo le ho nkuoa ha k'hamphani ke Michelin. Ka 2026, lebitso la hae le ile la hlaha hape litabeng ka letšolo la ho patoa ha hae Panthéon.

Bophelo ba pele: mora oa bajaki ba nang le takatso ea theknoloji

André Citroën o hlahile ka la 5 Hlakola 1878, Paris, 44 rue Laffitte, seterekeng sa bo9. E ne e le ngwana wa bohlano le wa ho qetela wa Levie Citroen, morekisi wa ditaemane wa Modudishe ya neng a dula Paris ka 1873, le Amalia Kleinmann, ya tswang Warsaw. Lebitso la lelapa le tswa ho moholo-holo eo e neng e le morekisi wa dilamunu Netherlands ("citroen" e bolela lemone ka Sedache); ke André ya ileng a amohela diaeresis hodima "e".

Bongoaneng ba hae bo ne bo tšoailoe ke tlokotsi: ka 1884, ntat'ae o ile a ipolaea ka mor'a ho tsetela ka mokhoa o kotsi morafong oa taemane Afrika Boroa. E le seithuti se hloahloa Lycée Condorcet, a khahliloe ke Jules Verne le kaho ea Tora ea Eiffel, André o ile a kenaOlecole polytechnique en Khao 1898.

Li-gear tsa Herringbone: tsoalo ea lets'oao

Ka 1900, nakong ea leeto la ho ea Poland, o ile a sibolla mokhoa oa tlhahiso bakeng sa li-gear tsa V-groove. Li-gear tsena, tse khutsitseng le tse khonang ho fetisa matla a phahameng, li ne li hloka ho nepahala ho phahameng ha mechini. André Citroën o ile a reka laesense mme a nts'etsapele mokhoa oa tlhahiso ea indasteri a sebelisa tšepe. Ka 1901, eena le metsoalle ea hae e 'meli ea sekolo se phahameng ba thehile k'hamphani ea tlhahiso ea li-gear seterekeng sa Faubourg Saint-Denis sa Paris.

Chevron ena e habeli hamorao e ile ea fetoha letšoao la mofuta oa koloi: e 'ngoe ea matšoao a tsebahalang ka ho fetisisa indastering ea lefats'e e simolohile karolong ea mechini.

Mors, Amerika, le ho sibolloa ha tlhahiso e ngata

Ho tloha ka 1906 ho ea pele, o ile a bitsoa ho tla thusa moetsi oa likoloi Morse, e neng e le bothateng ka nako eo. O ile a hlophisa bocha tsamaiso ea eona le mefuta ea lihlahisoa: tlhahiso e ile ea eketseha ho tloha ho likoloi tse 300 ka 1908 ho ea ho tse 800 ka 1913. Ka 1912, leeto la ho ea United States le ile la mo ama ka botebo: o ile a etela fektheri ea Ford mme a sibolla tlhahiso ea mohala oa kopano. Takatso ea hae e ile ea e-ba ho ba "Henry Ford oa Europe".

1915-1918: Feme ea likhetla ho Quai de Javel

Ha a se a hlomme sesole ka 1914 e le lepolesa la dibetsa, o ile a bona kgaello ya dibetsa. Ka Pherekgong 1915, o ile a sisinya ho Lekala la Ntoa hore ho hahuwe fektheri e kgonang ho hlahisa dikhetla tsa 75mm ka lebelo le sa lebellwang pele, nakong ya dikgwedi tse mmalwa. Boemakepe ba javelParis, o ile a haha ​​fektheri ea sejoale-joale e hirileng basali ba fihlang ho 13,000. E hlahisitse likhetla tse ka bang limilione tse 23 ka kakaretso. Feme ena e boetse e tsebahala ka litšebeletso tsa eona tsa sechaba, tse neng li sa tloaeleha ka nako eo: kantini, lefapha la tlhokomelo ea bana le sebaka sa tlhokomelo ea bana.

1919: Mofuta oa A le koloi ea pele ea Europe e hlahisitsoeng ka bongata

Hang ka mora ho emisa ntoa, fektheri e ile ea lahleheloa ke litaelo tsa sesole. André Citroën o ne a lebeletse sena: o ile a fetola sebaka seo fektheri ea likoloi nakong ea likhoeli tse 'maloa. Ka Pherekhong 1919, o ile a tsebisa boralitaba hore koloi e theko ea li-franc tse 7,250, e leng hoo e ka bang halofo ea theko ea theko e tlaase ka ho fetisisa' marakeng. Letšolo lena le ile la hlahisa lipotso tse fetang 16,000 ka libeke tse peli.

La Citroën Mofuta oa ACitroën 2CV, e entsoeng ke moenjiniere Jules Salomon, e lokollotsoe selemong sona seo. E ile ea hlahisoa e le koloi ea pele ea Europe e entsoeng ka letoto le leholo, ka sepheo sa likoloi tse 30 ka letsatsi. Ka 1929, Citroën e hlahisitse likoloi tse 102,891, hoo e ka bang karolo ea boraro ea tlhahiso ea Fora, 'me ea hira basebetsi ba ka bang 32,000 lifekthering tsa eona Javel, Suresnes, Clichy, Saint-Ouen le Grenelle.

Setsebi sa papatso se ka pele ho nako ea hae

André Citroën o ile a utloisisa pele ho ba bang hore papatso ea rekisa:

Ka la 4 Mphalane, 1922, sefofane se ile sa ngola "Citroën" ka litlhaku tsa mosi ka holim'a Arc de Triomphe nakong ea Pontšo ea Likoloi;

Ho tloha ka 1925 ho isa ho 1933, letšoao le leholo le bonesitsoeng le entsoeng ka Tora ea Eiffel lebitla le leholo la papatso;

lebitla le leholo la papatso; Maeto a halofo ea tsela a Kégresse a ile a etsa hore maikutlo a sechaba a be matla: ho tšela Sahara (1922-1923), Leeto la Sekepe le Letšo Afrika (1924), Leeto la Sekepe le Lefubedu Asia (1931);

Afrika (1924), Asia (1931); E boetse e hlahisa mekhoa e mecha ka mor'a thekiso: bukana ea litaelo tsa ho khanna, marang-rang a barekisi, likarolo tse ling tsa mantlha tse tiisitsoeng.

The Traction Avant le ho putlama ha 1934

Ka 1933, hore a dule a qothisana lehlokoa le Louis Renault, André Citroën o ile a haha ​​fektheri ya Javel ka dikgwedi tse mmalwa feela, a e fetola e nngwe ya tsa sejwalejwale ka ho fetisisa Europe. O ile a hira moenjiniere André Lefebvre, ya ileng a etsa moralo wa koloi ena ka selemo. Ho khanna ka mabili a ka pele, e hlahisitsoeng ka la 24 Hlakubele, 1934. Koloi ena e fetohile haholo, empa k'hamphani e khathetse ke lichelete: tlaleho e tsoang Bank of France e phatlalalitsoeng ka Mots'eanong 1934 e tlaleha tahlehelo ea li-franc tse limilione tse 200.

Libanka li hana ho tsoela pele ho mo tšehetsa, 'me mmuso ha o batle ho kenella. 21 décembre 1934Khamphani ea Citroën e kentsoe nyeoeng ea boahloli. Mokoloti ea ka sehloohong, MapaO ile a nka taolo ya khamphani. Ka Pherekgong 1935, André Citroën o ile a rekisa diabo tsa hae; Pierre Michelin o ile a mo nkela sebaka jwalo ka mopresidente ka Phupu. Ha a kula, André Citroën o hlokahetse ka la 3 Phupu 1935, Paris, a le dilemo di 57.

Lefa: ho tloha ho Michelin ho ea ho Stellantis

Letšoao lena le ile la pholoha 'me la atleha tlas'a beng ba Michelin, ka mehlala e tummeng joalo ka 2CV (1948) le DS (1955). Ka 1976, Peugeot e ile ea reka Citroën, e leng se ileng sa etsa hore sehlopha se qale ho ba teng. PSA Peugeot CitroenKa Pherekhong 2021, ho kopanngoa ha PSA le Fiat Chrysler ho ile ha thehoa stellantiseo ho yona Citroën e leng e 'ngoe ea lihlahisoa tse leshome le metso e mene.

Paris, Quai de Javel e ile ea rehoa lebitso la Quai André-Citroën ka 1958, 'me fektheri ea pele e ile ea nkeloa sebaka ke Parc André-Citroën. Ka lilemo tse 'maloa, lelapa, haholo-holo setloholo sa hae Henri-Jacques Citroën, le' nile la buella pato ea hae Panthéon. Ka la 26 Phato 2026, mopresidente oa Medef (Mokhatlo oa Khoebo oa Fora), Patrick Martin, o ile a tšehetsa boikhethelo bona phatlalatsa sekolong sa lehlabula sa mokhatlo.

Seo pale ea André Citroën e se rutang motseteli

Tsela ea Citroën e fana ka lithuto tse ntseng li le bohlokoa bakeng sa ho sekaseka bahlahisi ba likoloi ba thathamisitsoeng:

Molumo ha oa lekana. Citroën e rekisitse haholo, empa ka theko e tlase haholo ho hapa 'maraka. Ntle le phaello e lekaneng, kholo e tšehelitsoeng ke mekitlane e ile ea fokola. 'Marakeng oa setoko, u sheba phaello ea ts'ebetso le phallo ea chelete, eseng thekiso feela. Indasteri ea likoloi e hloka chelete e ngata haholo. Ho haha ​​fektheri bocha kapa ho qala mohlala o mocha ho bitsa chelete e ngata. Sena ke 'nete ka 2026 ka phetoho ea likoloi tsa motlakase, e leng se behang khatello licheleteng tsa bahlahisi bohle. Molekane oa lichelete oa bohlokoa. Michelin, mokoloti, e bile mong'a eona. Likamano pakeng tsa bahlahisi le bafepedi li ntse li le haufi; tlhahlobo ea rona eaSetoko sa Michelin e bontša kamoo moetsi oa mabili a fetohileng kateng ho tloha ka nako eo.

Ho latela mojalefa oa hona joale oa lets'oao la chevron, sheba profaele ea rona hoSetoko sa Stellantisle ho bapisa le mohanyetsi e moholo oa nalane oa Citroën, eo e neng e le hoSetoko sa RenaultLitlhahlobo tsena ke tsa merero ea tlhahisoleseling feela 'me ha li etse likeletso tsa matsete.

Selemo Ketsahalo 1878 O hlahetse Paris (la 5 Hlakola) 1898 Ho kena École Polytechnique 1901 Ho thehoa ha khamphani ea lisebelisoa tsa herringbone 1906 O etella pele ho hlaphoheloeng ha Mors 1915 Kaho ea fektheri ea likhetla tsa Javel quay 1919 Ho qalisoa ha Citroën Type A 1924 Leeto la Sekepe le Letšo 1934 Traction Avant (Hlakubele), ho qhalwa ha molao ke lekhotla (La 21 Tšitoe) 1935 E nkiloe ke Michelin; o hlokahetse ka la 3 Phupu 1976 Tsoalo ea PSA Peugeot Citroën 2021 Citroën e fetoha lets'oao la Stellantis

LBH

Ke hobane'ng ha letšoao la Citroën le na le li-chevron tse peli?

Ho hopotsa li-gear tse bōpehileng joaloka V (herringbone) tseo André Citroën a ileng a li etsa qalong ea mosebetsi oa hae, pele a kena indastering ea likoloi.

Ke hobane'ng ha Citroën e ile ea putlama ka 1934?

Khamphani e ne e nkile sekoloto se seholo ho lefella kgolo ya yona, ho tsosoloswa ha fektheri ya Javel, le ntshetsopele ya Traction Avant, ha ditheko tsa yona tse tlase tsa thekiso di ne di fokotsa phaello ya yona. Dibanka di ile tsa hana ho e tshehetsa, mme ya bewa boemong ba ho amohela ka la 21 Tshitwe, 1934.

Ke mang ea nang le Citroën kajeno?

Citroën ke lets'oao la sehlopha sa Stellantis, se thehiloeng ka 2021 ho tsoa kopanong pakeng tsa PSA le Fiat Chrysler Automobiles.