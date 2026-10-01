Eric Trappier O etelletse pele Dassault Aviation ho tloha ka Pherekhong 2013. O hlahile ka la 1 Phuptjane 1960, mme o kene sehlopheng sena a le dilemo di 24 mme a qeta boholo ba mosebetsi wa hae a rekisa difofane tsa ntwa bakeng sa ho romela kantle ho naha pele a nka taolo. Tlas'a boetapele ba hae, flurryKaha e ne e nkoa e sa rekisoe ka ntle ho Fora ka nako e telele, e se e le katleho ea khoebo ea lefats'e. Ka Pherekhong 2025, o ile a boela a nka bodulasetulo ba Marcel Dassault Industrial Group (GIMD). Setšoantšo sa moetapele ea masene eo liqeto tsa hae li leng bohlokoa ho bohle ba tšehetsang litekanyetso tsa tšireletso.

Koetliso le qalo

Éric Trappier ke moenjiniere ea fumaneng mangolo ho tsoa Télécom SudParis. O qetile tšebeletso ea hae ea sesole e le ofisiri Sesoleng sa Metsing sa Fora ka 1983 le 1984, eaba o kenela Dassault Aviation ka 1984. Hona joale ke molaoli oa sesole sa metsing sa polokelo. O nyetse ka 1983, 'me ke ntate oa bana ba bararo.

Lilemo tse mashome a mararo tšebeletsong ea ho romela thepa kantle ho naha

Mosebetsi oa hae ho Dassault Aviation o ne o shebane haholo le litaba tsa machaba:

1984-1987 : tsamaiso ea meralo ea liofisi le litsamaiso tsa libetsa.

: tsamaiso ea meralo ea liofisi le litsamaiso tsa libetsa. 1987-1991 : tsamaiso ea tekheniki ea machaba, e ikarabellang bakeng sa lipuisano le Korea Boroa, Singapore, Saudi Arabia, Chile le Jeremane. O ameha thekisong ea sefofane sa ho palama likepe sa Atlantic.

: tsamaiso ea tekheniki ea machaba, e ikarabellang bakeng sa lipuisano le Korea Boroa, Singapore, Saudi Arabia, Chile le Jeremane. O ameha thekisong ea sefofane sa ho palama likepe sa Atlantic. 1991-1995 : e ikarabellang bakeng sa thekiso Asia, ho kenyeletsoa konteraka ea Mirage le India.

: e ikarabellang bakeng sa thekiso Asia, ho kenyeletsoa konteraka ea Mirage le India. 1995-2000 : o ikarabella bakeng sa thekiso United Arab Emirates, moo a tsamaisang konteraka ea Mirage ea 2000-9.

: o ikarabella bakeng sa thekiso United Arab Emirates, moo a tsamaisang konteraka ea Mirage ea 2000-9. 2000-2005 : motsamaisi oa libaka tsa Bochabela bo Hare le Afrika, eo ka nako eo e neng e le motsamaisi oa thepa e romeloang kantle ho naha ea sesole.

: motsamaisi oa libaka tsa Bochabela bo Hare le Afrika, eo ka nako eo e neng e le motsamaisi oa thepa e romeloang kantle ho naha ea sesole. 2006 : Motsamaisi kakaretso oa machaba.

Hape o buisana ka ditumellano tsa indasteri bakeng sa moemedi wa didrone tsa ntwa. nEUROne etelletsoeng pele ke Dassault Aviation hammoho le Saab (Sweden), Alenia (Italy), RUAG (Switzerland), HAI (Greece) le EADS (Spain). Lenaneo lena la Europe le sebelitse e le laboratori bakeng sa mahlale a ho lekola a patiloeng le a ikemetseng.

2013: CEO e monyenyane ka ho fetisisa historing ea Dassault Aviation

Éric Trappier, ea khethiloeng e le motsamaisi ka la 18 Tšitoe 2012, o ile a khethoa e le mopresidente le CEO ka January 8 2013a hlahlama Charles Edelstenne. Ha a le dilemo di 52, e ba CEO wa bohlano wa khamphani ho tloha ha e thehwa ka 1929, mme ke e monyenyane ho feta bohle ba kileng ba tshwara boemo bona.

O futsitse boemo bo makatsang: Rafale e ne e ananeloa ka botekgeniki, empa ha ho moreki oa kantle ho naha ea neng a e rekile, 'me sefofane se ne se tšehetsoa feela ke litaelo tse tsoang mmusong oa Fora. Ka hona, phephetso ea lilemo tse leshome e ne e le ho fetola lenaneo la naha hore e be katleho ea ho romela thepa kantle ho naha.

Thekiso e kholo ea Rafale tlas'a boetapele ba hae

Lilemo tse leshome tse latelang li ile tsa mo paka a nepile. Likonteraka tsa bohlokoa tse saennoeng ho tloha ka 2015:

Selemo lefang Laela 2015 Egepeta 24 Rafale (moreki oa pele oa ho romela kantle ho naha), e tlatselletsoang ke odara ea bobeli ka 2021 2015 Qatar 24 Rafale, hamorao e eketsehile ho ba 36 2016 India Lifofane tse 36 tsa Rafale bakeng sa Sesole sa Moeeng sa Fora 2021 Grèce Sefofane sa Rafale se secha le se sebedisitsweng 2021 Croatie 12 Rafale e sebelisitsoeng 2021 United Arab Emirates Lifofane tsa Rafale tse 80, odara e kholo ka ho fetisisa ea ho romela kantle ho naha historing ea lenaneo 2022 Indonesia Lifofane tse 42 tsa Rafale, ka lihlopha tse 'maloa 2024 Serbia 12 Rafale 2025 India Lifofane tse 26 tsa Rafale Marine bakeng sa Sesole sa Metsing sa India

Katleho ena e fetotse haholo sefahleho sa Dassault Aviation: buka ea liodara tsa lilemo tse ngata, keketseho ea tlhahiso, le ponahalo e sa tloaelehang lefapheng la sesole. Li boetse li tsoela balekane ba ka sehloohong ba lenaneo molemo, Thales bakeng sa lisebelisoa tsa elektroniki le Safran bakeng sa lienjene tsa M88. Batseteli ba nang le thahasello ketane ena ea boleng ba ka sheba litlhahlobo tsa rona tsa...Setoko sa Dassault Aviation, ho tlohaKetso ea Thales -et de Khao k 'Setoko sa safrane.

Lifaele tse bonolo: SCAF le Falcon

Ha ho bonolo hakaalo. Lenaneo la Europe la Sistimi ea Moea ea Ntoa ea Nakong e Tlang (FCAS)Morero ona, o qadileng le Jeremane le Spain, o ne o tšoailoe ke ho se dumellane khafetsa ha indasteri mabapi le kabo ya mesebetsi pakeng tsa Dassault Aviation le Airbus. Éric Trappier o ile a sireletsa phatlalatsa tlhoko ya rakonteraka ya ka sehloohong ya tsebahalang ka ho hlaka bakeng sa sefofane sa ntwa, e leng boemo bo neng bo atisa ho baka tsitsipano le balekane.

Ka lehlakoreng la baahi, mefuta e fapaneng ea lifofane tsa khoebo Falcon Falcon 6X e bile le tieho, haholo-holo e amanang le lienjene, pele e kena tšebetsong 'me Falcon 10X ea ntlafatsoa. ​​Khoebo ea Falcon e ntse e le hlokolosi haholo maemong a moruo ho feta khoebo ea sesole.

Mopresidente oa GIMD le motho ea ka sehloohong ho bahiri ba indasteri

Ka la 9 Pherekhong 2025, Éric Trappier o ile a hlahlama Charles Edelstenne joalo ka mopresidente oa Sehlopha sa Liindasteri sa Marcel Dassault (GIMD)Khamphani e nang le beng ba lelapa la Dassault, e laolang Dassault Aviation haholo-holo ebile e na le seabo se seholo ho Dassault Systèmes, ka boeona ke eona e nang le kabelo e kholo ho Thales. O ntse a le CEO oa Dassault Aviation.

Hape o na le maemo a 'maloa a boemeli:

Mopresidente oa Mokhatlo oa Liindasteri tsa Lifofane le Tšireletso oa Europe (ASD), ea khethiloeng ka Mots'eanong 2017;

Mopresidente oa GIFAS (Mokhatlo oa Liindasteri tsa Lifofane oa Fora), o khethiloe ka la 8 Phuptjane, 2017;

Mopresidente oa CIDEF (Lekhotla la Liindasteri tsa Tšireletso la Fora) ho tloha ka Hlakubele 2021 ho isa Pherekhong 2023;

Mopresidente oa UIMM (Mokhatlo oa Liindasteri le Khoebo tsa Metallurgical), o khethiloe ka la 15 Mmesa, 2021.

E bile Molaoli oa Legion of Honour ho tloha ka Pherekhong 2025 mme o amohetse Khau ea Aeronautics (2023).

Tšireletso ea Europe ka 2026: hore na ke hobane'ng ha karolo ea eona e le ea bohlokoa ho motseteli

Ho tloha ka 2022, keketseho ea tekanyetso ea sesole Europe e entse hore li-stock tsa tšireletso e be e 'ngoe ea lihlooho tse shebiloeng ka hloko haholo 'marakeng oa li-stock. Moelelong ona, lintlha tse 'maloa li lokela ho eloa hloko:

Buka ea liodara : e fana ka ponahalo ka lilemo tse 'maloa, empa phaello e itšetlehile ka bokhoni ba ho fana ka litšebeletso ka nako, ka hona, ketane ea likonteraka tse nyane.

: e fana ka ponahalo ka lilemo tse 'maloa, empa phaello e itšetlehile ka bokhoni ba ho fana ka litšebeletso ka nako, ka hona, ketane ea likonteraka tse nyane. Sebopeho sa taolo Dassault Aviation ke ea boholo ba eona e leng ea GIMD, 'me Airbus e le moabi ea nang le karolo e nyane haholo. Ka hona, ho se lefelloe ha thepa ho lekanyelitsoe, e leng se ka eketsang metsamao ea litheko tsa likarolo.

Dassault Aviation ke ea boholo ba eona e leng ea GIMD, 'me Airbus e le moabi ea nang le karolo e nyane haholo. Ka hona, ho se lefelloe ha thepa ho lekanyelitsoe, e leng se ka eketsang metsamao ea litheko tsa likarolo. Likonteraka tsa kantle ho naha : li itšetlehile ka liqeto tsa lipolotiki, lichelete le ka linako tse ling phetisetso ea theknoloji, ka kemiso ea ts'ebetsong e sa tsitsang hangata.

: li itšetlehile ka liqeto tsa lipolotiki, lichelete le ka linako tse ling phetisetso ea theknoloji, ka kemiso ea ts'ebetsong e sa tsitsang hangata. Mekhoa ea ESG : lichelete tse ling li qhelela ka thoko libetsa, tse ling li li kopantse hape ho tloha ka 2022. Sena se susumetsa tlhoko ea litšireletso tsena.

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LBH

Ho tloha neng Eric Trappier a okametse Dassault Aviation?

E bile Modulasetulo le CEO wa Dassault Aviation ho tloha ka la 8 Pherekgong, 2013.

Karolo ea Eric Trappier e bile efe thekisong ea Rafale?

Motsamaisi wa mehleng wa tsamaiso ya matjhaba, o ile a etella pele leano la ho romela thepa kantle ho naha le ileng la thusa dikonteraka tsa pele (Egepeta le Qatar ka 2015, India ka 2016), yaba o odara ya rekoto ya 80 Rafale ke United Arab Emirates ka 2021.

GIMD e etelletsoeng pele ke Éric Trappier ke eng?

Marcel Dassault Industrial Group ke khamphani e laolang lelapa la Dassault Aviation. Éric Trappier e bile modulasetulo wa yona ka la 9 Pherekgong, 2025.

Na Éric Trappier ke mopresidente oa UIMM?

E, o khethiloe e le mopresidente oa Mokhatlo oa Liindasteri le Khoebo tsa Tšepe ka la 15 Mmesa 2021.