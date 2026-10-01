Jean-Cyril Spinetta Ke e mong oa bahlanka ba 'maloa ba mmuso ba baholo ba Fora ba qalileng mosebetsi oa bona oa bobeli ka katleho ho etella pele lik'hamphani tse kholo. O hlahile ka la 4 Mphalane 1943, seterekeng sa bo15 sa Paris, o ile a etella pele Air Inter, eo ka nako eo e neng e le Air France ka lilemo tse fetang leshome le motso o mong, a etella pele ho etsoa ha k'hamphani ka karolo ea poraefete le ho kopanngoa ha eona le KLM ka 2004, pele e e-ba modulasetulo oa boto ea botsamaisi ea Areva. Ka 2018, lebitso la hae le ile la hlaha hape litabeng ka "Spinetta Report" mabapi le bokamoso ba lipalangoang tsa terene. Tsela ea hae ea mosebetsi ke ena, liqeto tsa hae tsa bohlokoa, le seo li ntseng li se bolela ho batseteli lefapheng la lifofane.

Tšimoloho le sebopeho

Jean-Cyril Spinetta o hōletse lelapeng le inehetseng ka botebo ho bososhiale. Ntate-moholo oa hae, Cyrille Spinetta, moenjiniere oa sekolo sa Arts et Métiers, o ile a laola Albi Workers' Glassworks ho tloha ka 1911 'me o ne a le haufi le Jean Jaurès. 'M'ae, Antoinette Brignoli, tichere ea sekolo e tsoang Corsica, le ntate oa hae, Adrien Spinetta, moenjiniere oa meaho, ba ile ba lula Paris, moo Jean-Cyril a hlahetseng teng.

E le moithuti ho Lycée Hoche e Versailles, o fumane lengolo la postgraduate molaong oa sechaba ho tsoa Lefapheng la Molao Paris, a fumana lengolo la Sciences Po Paris, eaba o kena ENA (National School of Administration) sehlopheng sa Charles de Gaulle. E ne e le setho sa Mokha oa Bososhiale ho fihlela ka 1977.

Mosebetsi oa ho ba mohlanka oa mmuso ea phahameng (1969-1990)

Mosebetsi oa hae oa tsamaiso o moholo ebile o fapane. Kamora ho sebetsa e le mothusi oa ho ruta, o ile a tšoara maemo a latellanang Lefapheng la Thuto ea Naha (hlooho ea ofisi ea matsete le merero, eo ka nako eo e neng e le motsamaisi oa likoleche), Lekhotleng la Naha e le mohlahlobi oa libuka, Lekala la Kakaretso la 'Muso le tšebeletsong ea tlhahisoleseling ea Tonakholo.

Eaba o fallela haufi le lefapha la lipalangoang, a ba hlooho ea basebetsi habeli ho Michel Delebarre, haholo-holo ha oa morao e ne e le Letona la Lipalangoang le Litaba tsa Leoatle, 'me hamorao e le Letona la Meralo ea Motheo. Phihlelo ena e mo file tsebo e tebileng ea lifofane tsa sechaba le liphephetso tsa tsona tsa taolo.

Air Inter ebe Air France: ho hlophisa bocha le ho bula motse-moholo

Ho tloha ka 1990 ho isa ho 1993, e ne e le mopresidente le CEO oaMoketjana oa Moea, sefofane sa lehae sa Fora, nakong eo litokisetso li neng li ntse li tsoela pele bakeng sa ho buloa ha sebaka sa lifofane sa Europe bakeng sa tlholisano. Kamora thomo le Mopresidente François Mitterrand le nako e telele Khomisheneng ea Europe, o ile a khethoa hore e be hlooho eaAir France 22 September 1997.

'Mapa oa hae oa litsela o ne o le habeli: ho tsoela pele ho hlaphoheloa ha k'hamphani e tsoang tahlehelong ea lilemo tse ngata, le ho lokisa monyetla oa ho e bula 'marakeng. Ka 1999, o ile a etella pele ho etsa hore Air France e be ea poraefete ka karolo e itseng, ka nyehelo ea pele ea k'hamphani phatlalatsa. Nakong ena, Air France le eona e kene selekaneng sa SkyTeam, se thehiloeng ka 2000 le Delta, Aeromexico le Korean Air.

2004: ho thehwa ha Air France-KLM

Ts'ebetso ea bohlokoa ka ho fetisisa mosebetsing oa hae e bile ho kopanngoa le k'hamphani ea Madache. KLMKopano ena, e phethiloeng ka 2004, e bile kopano ea pele e kholo ea ho tšela meeli ea lipalangoang tsa lifofane tsa Europe. Sebopeho se khethiloeng se bolokile lifofane tse peli le mabitso a mabeli, ka litsi tse peli (Paris-Charles-de-Gaulle le Amsterdam-Schiphol), tlas'a k'hamphani e kopanetsoeng, e rekisoang phatlalatsa. Ts'ebetso ena e boetse e lebisitse ho poraefete ea Air France, 'me karolo ea mmuso oa Fora e oela ka tlase ho moeli oa bongata.

Jean-Cyril Spinetta o ile a lula e le CEO oa sehlopha ho fihlela ka la 31 Tšitoe 2008, eaba e ba Modulasetulo oa Boto ea Batsamaisi ba Air France-KLM le Air France ho tloha ka la 1 Pherekhong 2009, 'me Pierre-Henri Gourgeon a nka sebaka sa CEO. Ka la 17 Mphalane 2011, kamora ho tsamaea ha Gourgeon, Spinetta o ile a tsoela pele ka mosebetsi oa CEO ho fihlela ka 2013, ha Alexandre de Juniac a mo hlahlama.

Mohlala o nang le lihlooho tse peli o qapiloeng ka 2004 o 'nile oa tšohloa khafetsa, haholo-holo nakong ea likhohlano pakeng tsa Paris le The Hague ka 2019, ha mmuso oa Madache o ne o fumana karolo k'hamphaning. Ho utloisisa hore na lefa lena le ntse le lekana joang le boleng ba sehlopha, tlhahlobo ea rona eaSetoko sa Air France-KLM e hlahloba sebopeho sa motse-moholo le litaba tsa likepe.

Areva, Alcatel-Lucent, Saint-Gobain: ho batloa motsamaisi

Ka nako e ts'oanang, Jean-Cyril Spinetta o lutse holim'a mapolanka a mangata. Ke modulasetulo oa Boto ea tsamaiso ea Areva Ho tloha ka Mmesa 2009 ho isa Phuptjane 2013, nako e tšoailoeng ke mathata ka sehatsetsi sa EPR le ho botsoa ka leano la sehlopha sa nyutlelie (le ileng la fetoha Orano bakeng sa potoloho ea mafura). Hape o sebeletsa e le motsamaisi oa Alcatel-Lucent, Alitalia, La Poste, Saint-Gobain (ho tloha ka 2005), Unilever, le GDF Suez.

Boteng ba hae botong ea Saint-Gobain bo mo behile haufi le batho ba kang Jean-Louis Beffa; ba nang le thahasello sehlopheng sa thepa ba ka sheba boemo ba rona baSetoko sa Saint-Gobain.

Nyeoe ea molao e koetsoe ntle le ho qosoa.

Ka Phupu 2006, Jean-Cyril Spinetta o ile a bitswa ke makgotla a dinyewe e le karolo ya diphuputso tse shebaneng le rakonteraka e monyenyane wa mehleng wa Air France ya ikgethileng ka tshireletso ya difofane. Qetellong o ile a botswa dipotso jwalo ka paki e thusitsweng mme ha a ka a qoswa ka molao. Kamehla o ntse a kgomarela ho hloka molato ha hae nyeoeng ena.

2018: Tlaleho ea Spinetta mabapi le bokamoso ba terene

Ka la 15 Hlakola 2018, o ile a fana ka tlaleho mabapi le "bokamoso ba lipalangoang tsa terene" ho Tonakholo Édouard Philippe. Litlhahiso tsa hae tse tšohloang haholo li ne li amana le ho felisa mokhoa oa ho hira basebetsi ba bacha tlas'a boemo ba basebetsi ba terene, ho fetola SNCF hore e be k'hamphani e lekanyelitsoeng ea sechaba, ho lokisetsa ho buloa ha marang-rang a terene ho ea tlholisanong, le ho fokotsa palo ea mela ea makala. Tse ling tsa litlhahiso tsena li kenyelelitsoe molaong bakeng sa tumellano e ncha ea terene e amohetsoeng ka 2018, kamora motsamao o molelele oa seteraeke.

Hape, ho tloha ka Mphalane 2013, o ile a etella pele Lekgotla la Naha la Thuto le Moruo, le neng le filwe mosebetsi wa ho kopanya dikolo le lefatshe la kgwebo.

khetholle

Jean-Cyril Spinetta ke Molaoli oa Legion of Honour le National Order of Merit, le Ofisiri ea Academic Palms. O khethiloe e le "Motsamaisi oa Selemo" ke Setsebi se Secha sa Moruo ka 2003 mme a fumana Moputso oa Icare ho tsoa ho Mokhatlo oa Litsebi tsa Lifofane le Baqolotsi ba Litaba ba Sebaka ka 2004.

Seo leeto la hae le se rutang motsetedi

Lekala la lifofane ke le leng la a potolohang ka ho fetisisa 'marakeng oa li-stock. Mosebetsi oa Jean-Cyril Spinetta o bontša lintlha tse 'maloa tsa tsena:

Ho kopanya ke mohloli o ka sehloohong oa tlhahiso ea boleng. Air France-KLM, eo ka nako eo e neng e le IAG (British Airways-Iberia) le Lufthansa Group li hahiloe ka ho kopanngoa ha lik'hamphani. 'Maraka o ananela lihlopha tse khonang ho nolofatsa marang-rang a tsona.

Air France-KLM, eo ka nako eo e neng e le IAG (British Airways-Iberia) le Lufthansa Group li hahiloe ka ho kopanngoa ha lik'hamphani. 'Maraka o ananela lihlopha tse khonang ho nolofatsa marang-rang a tsona. Boteng ba mmuso bo fetola ntho e 'ngoe le e 'ngoe. Mebuso ea Fora le ea Madache e ntse e le beng ba likarolo tsa Air France-KLM; sena se fana ka tšehetso linakong tsa mathata, joalo ka ka 2020, empa hape se fokotsa tokoloho ea maano 'me se ka lebisa ho fokotseng nakong ea ho nchafatsa lichelete.

Mebuso ea Fora le ea Madache e ntse e le beng ba likarolo tsa Air France-KLM; sena se fana ka tšehetso linakong tsa mathata, joalo ka ka 2020, empa hape se fokotsa tokoloho ea maano 'me se ka lebisa ho fokotseng nakong ea ho nchafatsa lichelete. Likhamphani li itšetlehile ka bahlahisi. Tieho ea ho tlisoa ha thepa le ho fumaneha ha enjene li ama bokhoni. Batseteli ba bangata ba khetha ho pepesehela lekala lena ka bahlahisi, joalo ka ha ho bontšitsoe tlhahlobong ea rona ea...Setoko sa Airbus.

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Selemo Mohato 1943 O hlahetse Paris (la 4 Mphalane) 1990-1993 CEO oa Air Inter 1997 O khethiloe e le CEO oa Air France (la 22 Loetse) 1999 Ho etsa hore Air France e be ea poraefete ka karolo e itseng le ho thathamisa lenane la eona 2004 Kamano e haufi le KLM, tsoalo ea Air France-KLM 2009 Modulasetulo wa boto ya Air France-KLM le wa boto ya botsamaisi ya Areva 2011-2013 O tswela pele ka mesebetsi ya hae jwalo ka CEO wa Air France-KLM 2018 Tlaleho mabapi le bokamoso ba lipalangoang tsa terene

LBH

Jean-Cyril Spinetta o ile a etsa eng ho Air France?

O ile a etella pele Air France ho tloha ka 1997 ho isa ho 2008, a etsa poraefete ea eona e sa fellang ka 1999 mme a hlophisa ho kopanngoa ha KLM ka 2004, e leng se ileng sa tsoala sehlopha sa Air France-KLM.

Tlaleho ea Spinetta ke eng?

Tlaleho e rometsoeng mmusong ka Hlakola 2018 mabapi le bokamoso ba lipalangoang tsa terene, e ileng ea susumetsa phetoho ea SNCF e amohetsoeng selemong sona seo.

Na Jean-Cyril Spinetta e bile modulasetulo wa Areva?

E, o ne a le modulasetulo wa boto ya bookamedi ya Areva ho tloha ka Mmesa 2009 ho isa Phuptjane 2013.