Jean-Louis Beffa O ile a etella pele Saint-Gobain ka lilemo tse fetang mashome a mabeli, ho tloha ka 1986 ho isa ho 2007, pele a sebeletsa e le Modulasetulo oa Boto ho fihlela ka 2010. O hlahile ka la 11 Phato 1941, Nice, ea fumaneng mangolo sekolong sa boenjiniere sa Corps des Mines, o emela moloko oa batsamaisi ba khoebo ba Mafora ba koetlisitsoeng maemong a holimo a tšebeletso ea sechaba 'me ba kholisehile ka karolo ea maano ea indasteri. Ka ntle ho Saint-Gobain, o ile a susumetsa ngangisano ea sechaba ka litlaleho tsa hae le libuka tse mabapi le leano la indasteri. Ho sheba morao mosebetsing o tsoelang pele ho tsebisa likhetho tsa lihlopha tsa indasteri tsa CAC 40.

Thuto: Polytechnique, Mines le Sciences Po

Mora oa moenjiniere le tichere, Jean-Louis Beffa o ile a itokisetsa litlhahlobo tsa tlholisano ho Lycée Masséna e Nice mme a amoheloa ho ...Olecole polytechnique ka 1960. E ile ea e-ba moenjiniere oa Lebotho la Merafo Ka 1963, o ile a boela a ithuta École nationale supérieure du pétrole et des moteurs 'me a fumana lengolo la diploma ho Institut d'études politiques de Paris (1966, karolo ea Economics-Finance).

Qalo ea tsamaiso ea matla

O qalile mosebetsi oa hae e le moenjiniere oa merafo Clermont-Ferrand, eaba ho tloha ka 1967 ho isa ho 1974 o kena lefapheng la mafura la Lefapha la Indasteri, moo a ileng a ba hlooho ea tšebeletso ea "ho ntlafatsa le ho sebelisa" eaba e ba motlatsi oa motsamaisi. Phihlelo ena e mo file tsebo e tebileng ea matla le kamano pakeng tsa Naha le indasteri, lihlooho tse peli tse neng li tla tsamaea mosebetsing oa hae kaofela.

1974-1986: Ho Tsoha ha Saint-Gobain

Ka 1974, Jean-Louis Beffa o ile a ikopanya le Saint-Gobain jwalo ka motsamaisi wa merero. Yaba o nka marapo jwalo ka motsamaisi kakaretso, yaba ke mopresidente wa Pont-a-Mousson, lekala le ka tlaasana le ikgethang ka diphaephe tsa tshepe e entsweng ka tshepe, ha ka nako e ts'oanang le laola lekala la "diphaephe le dimekaniki" la sehlopha ho tloha ka 1979 ho isa ho 1982. Ka Hlakubele 1982, selemo seo Saint-Gobain e ileng ya etsa hore e be naha ya naha ka sona, e ile ya ba motsamaisi wa yona ya laolang.

Ka Pherekhong 1986, o ile a hlahlama Roger Fauroux e le mopresidente le CEOA kgethilwe tlasa bopresidente ba François Mitterrand mme a tiiswa ke Jacques Chirac, eo ka nako eo e neng e le Tonakgolo, o ile a etella pele ho poraefete ya Saint-Gobain, e leng poraefete ya pele e kgolo ya mmuso wa ho dula mmoho, qetellong ya 1986.

1986-2007: Lilemo tse mashome a mabeli a le hloohong ea Saint-Gobain

Tlas'a boetapele ba hae, Saint-Gobain o ile a fetoha haholo. Sehlopha sena, se neng se tsepamisitse maikutlo ho khalase historing, se ile sa atolosa boteng ba sona thepa ea kaho le kabo ea thepa, 'me sa fetoha sa machaba haholo. Liketsahalo tsa bohlokoa nakong ena li ne li kenyelletsa ho rekoa ha k'hamphani ea Amerika ea Norton ka 1990, e leng se ileng sa etsa hore sehlopha sena e be moetapele oa lefats'e oa li-abrasives, 'me sa lateloa ke ho rekoa ha k'hamphani ea Brithani BPB, setsebi sa plasterboard, ka 2005.

Leano lena le entse hore Saint-Gobain e be e mong oa litsebi tse etellang pele lefatšeng ka bophara litabeng tsa matlo le kaho, e leng boemo boo bahlahlami ba hae ba bo tsoetseng pele le ho bo matlafatsa. Jean-Louis Beffa o ile a lula e le CEO ho fihlela ka Phuptjane 2007, eaba e ba Modulasetulo oa Boto ho fihlela ka 2010; Pierre-André de Chalendar o ile a mo hlahlama e le CEO. Ho tloha ka Phupu 2021, sehlopha sena se 'nile sa etelloa pele ke Benoit Bazin.

Bakeng sa batsetedi, nalane ea Saint-Gobain tlas'a Beffa e bontša kamoo k'hamphani ea indasteri ea lilemo tse lekholo e ka iqapelang bocha ka ho reka lik'hamphani ka tatellano. Tlhahlobo ea rona eaSetoko sa Saint-Gobain e hlalosa ka botlalo boemo ba eona ba hajoale, bo shebaneng le kaho e tsitsitseng le ntlafatso e bolokang eneji.

Phehisano mabapi le moputso le asbestos

Joalo ka batsamaisi ba bang ba moloko oa hae, Jean-Louis Beffa o ile a tobana le liqoso tse 'maloa. Ka 2007, e ne e le e mong oa batsamaisi ba baholo ba Fora ba lefuoang haholo, ka puseletso e hakanyetsoang ho € 10,2 milione ho latela maemo a boralitaba selemong seo. Ho feta moo, nakong ea puso ea hae e le moetapele oa Pont-à-Mousson, o ne a shebiloe ke bahanyetsi ba tšebeliso ea asbestos, har'a likhang tse neng li aparetse indasteri eohle ea thepa. Taba ea asbestos e bile le tšusumetso e mpe ea nako e telele setšoantšong le boemong ba molao ba sehlopha, haholo-holo United States.

Motho ea nahanang ka leano la indasteri

Jean-Louis Beffa o ipakile e le lentsoe le nang le tšusumetso bokamosong ba indasteri ea Fora:

Ka 2004, Jacques Chirac o ile a mo fa mosebetsi oa ho tsosolosa leano la indasteri. Tlaleho ea hae ea Pherekhong 2005, Ho ea ho leano le lecha la indasteri, e lebisitse ho thehoeng ha Setsi sa Ntlafatso ea Liindasteri , eo a bileng modulasetulo wa boto ya bookamedi ho tloha ka Loetse 2005;

, eo a bileng modulasetulo wa boto ya bookamedi ho tloha ka Loetse 2005; Ka 2002, o thehile setsi sa Saint-Gobain sa lipatlisiso tsa moruo le mohapi oa Khau ea Nobel, Robert Solow, se ileng sa fetoha setsi sa Cournot, eaba ke Cournot Foundation (2010), eo ba neng ba e-na le eona e le molula-setulo-'moho;

O phatlalalitse meqoqo e 'maloa le Seuil: Fora e tlameha ho khetha (2012), Fora e tlameha ho nka khato (2013), Linotlolo tsa Matla (2015) le Fetola kapa u shoe: lik'hamphani tse kholo khahlanong le likhoebo tse qalang (2017).

Sengolwa sa hae sa mantlha: ha a tobane le ba babeli ba Amerika le Chaena, matla a naha a itshetlehile indastering ya yona ya ho romela thepa kantle ho naha, mahlale a yona, matla a yona le bokgoni ba yona ba sesole. O buella leano le kopaneng la indasteri le etellwang pele ke mmuso mme o nyatsa ho fediswa ha diindasteri Fora. Tse ding tsa mehopolo ena di bile teng haholo ho tloha nakong ya mathata a bophelo bo botle, ka dipuisano mabapi le boipuso ba diindasteri le ho ntjhafatsa.

Lazard, Engie, Le Monde: mosebetsi oa bobeli e le setho sa boto

Kamora Saint-Gobain, Jean-Louis Beffa e ile ea e-ba moeletsi e moholo oa banka LazardO sebeleditse dibotong tsa GDF Suez mme yaba Engie ho tloha ka 2008 ho isa ho 2015, moo a ileng a etella pele komiti ya dikgetho le meputso, botong ya tlhokomelo ya Siemens (2008-2013), botong ya Groupe Bruxelles Lambert (2001-2013), le botong ya tlhokomelo ya Caisse des Dépôts (2014-2019). O boetse a sebeletsa e le motsamaisi wa BNP Paribas le Gaz de France. E bile setho sa boto ya tlhokomelo ya sehlopha ho tloha ka 1994. Le MondeE bile mopresidente oa eona ka la 5 Mphalane, 2017.

Karolo ea hae ho Engie e mo atametsa haufi le litaba tse kholo tsa eneji, e leng lekala leo re le sekasekang haholo-holo leqepheng la rona la lintlha mabapi le...Ketso ea enjie.

khetholle

Jean-Louis Beffa ke Ofisiri e Moholo oa Legion of Honour (2007), Grand Cross of the National Order of Merit (2016), le Molaoli oa Order of Arts and Letters (2005). O fumane likhau tse ngata tsa linaha tse ling, ho kenyeletsoa Order of the Rising Sun (Japane). Kaha e ne e le morati oa opera, o ile a etella pele mokhatlo oa ho khothaletsa Paris National Opera.

Seo leeto la hae le se rutang motsetedi

Lihlopha tsa indasteri li ntse li iqapela bocha ka mekhahlelo. Saint-Gobain e fetotse setsi sa eona sa matla a khoheli ntle le ho fetola lebitso la eona: o tlameha ho sheba karohano ea chelete e kenang ka mohala oa khoebo ho utloisisa bohlokoa ba eona.

Saint-Gobain e fetotse setsi sa eona sa matla a khoheli ntle le ho fetola lebitso la eona: o tlameha ho sheba karohano ea chelete e kenang ka mohala oa khoebo ho utloisisa bohlokoa ba eona. Lintho tse kholo tse rekoang ke papali ea chelete. Li hlahisa boleng haeba kopanyo e atleha, empa li beha molato oa nako e khuts'oane.

Li hlahisa boleng haeba kopanyo e atleha, empa li beha molato oa nako e khuts'oane. Maemo a lipolotiki a bohlokoa. Ho etsa hore naha e be ea sechaba, ho etsa hore e be ea poraefete, leano la indasteri: liqeto tsa sechaba li susumelitse haholo tsela eo Saint-Gobain e tsamaeang ka eona.

Saint-Gobain le Engie ba tšoaneleha bakeng sa PEAMokhoa o tloaelehileng oa matsete o nang le melemo ea lekhetho bakeng sa matsete a nako e telele ho li-equities tsa Fora. Sengoloa sena ke sa merero ea tlhahisoleseling feela 'me ha se kenyelle likeletso tsa matsete.

LBH

Jean-Louis Beffa o etelletse pele Saint-Gobain halelele hakae?

E ne e le mopresidente le CEO oa eona ho tloha ka Pherekhong 1986 ho isa ka Phuptjane 2007, eaba e ba modulasetulo oa boto ho fihlela ka 2010.

Jean-Louis Beffa o ngotse libuka life?

Haholo-holo Fora e tlameha ho khetha (2012), Fora e tlameha ho nka khato (2013), Linotlolo tsa Matla (2015) le Fetola kapa u shoe (2017), kaofela li hatisitsoe ke Seuil.

Setsi sa Ntlafatso ea Liindasteri ke eng?

Mokhatlo oa sechaba o thehiloeng ka 2005 kamora tlaleho ea hae mabapi le leano la indasteri, o reretsoeng ho tšehetsa merero e meholo ea lipatlisiso le boqapi. O ne a etella pele boto ea oona ea botsamaisi.