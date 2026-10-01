O fumane bokae? Emmanuel Faber O etella Danone pele? Potso ena e hlaha khafetsa, kaha eo e kileng ea e-ba hlooho ea sehlopha sa lijo o ile a ikhetholla ho lithaka tsa hae tsa CAC 40 ka litheolelo tse 'maloa tsa sechaba: penshene e eketsehileng, sephutheloana sa ho tlohela mosebetsi, le phokotso ea boithaopo moputsong oa hae o tsitsitseng nakong ea koluoa ​​​​ea Covid-19. Leqephe lena le bokella lipalo tse fumanehang, kamehla ho kenyeletsoa selemo le mohloli, ho beha puseletso ea hae moelelong oa mosebetsi oa hae, 'me ho hlalosa seo mong'a kabelo a ka se fumanang ho sona ka 2026.

Emmanuel Faber ke mang?

Emmanuel Faber, ya hlahileng ka la 22 Pherekgong, 1964 Grenoble, o ile a qeta dithuto tsa hae ho HEC Paris (1986). O qadile ho Bain & Company, a fallela bankeng ya Barings, mme a ikopanya le Legris Industries ka 1993 e le motsamaisi wa tsamaiso le wa ditjhelete, pele e eba motsamaisi wa yona ka 1996.

O kene Danone ka 1997 e le Motsamaisi oa Lichelete, Maano le Litsamaiso tsa Tlhahisoleseling, ea e-ba Motsamaisi e Moholo oa Lichelete le setho sa Komiti ea Phethahatso ka 2000, eaba e ba Motlatsi oa Mopresidente oa sebaka sa Asia-Pacific ka 2005. Ho tloha ka 2008 ho isa Loetse 2014, e ne e le Motlatsi oa Motsamaisi e Moholo oa Phethahatso, eaba o hlahlama Franck Riboud e le Mookameli ea ka sehlohong ka Mphalane 2014. Ka 2017, o ile a tshwara maemo a mangata mme ya eba mopresidente le CEOO tlohile sehlopheng ka Hlakubele 2021.

Mosebetsi oa hae o hokahane ka mokhoa o ke keng oa aroloa le moruo oa sechaba: o qalile khoebo e kopanetsoeng ea Grameen Danone Foods Bangladesh le Muhammad Yunus (2006), a okamela ho theoa ha letlole la matsete la Danone Communities, 'me ka 2020, a etella pele Danone ho amohela boemo ba khoebo ea sechaba.khamphani e tsamaisoang ke thomoe amohetsoe ke ba nang le diabo ba fetang 99%.

Moputso oa Emmanuel Faber: lipalo ka selemo

Lipalo tse ka tlase li nkiloe tlhahisoleselingng e phatlalalitsoeng libokeng tse akaretsang tsa Danone 'me e tlalehiloe ke boralitaba ba khoebo le Wikipedia. Bakeng sa lintlha tsa semmuso (moputso o tsitsitseng, moputso o feto-fetohang oa selemo le selemo, likarolo tsa ts'ebetso), ka kopo sheba Tokomane ea Ngoliso ea Danone ea Lefatše Lohle bakeng sa selemo se amehang.

ho ikoetlisa mosebetsi Moputso o tlalehiloeng mohloli o moholo 2016 Mookameli ea ka sehlohong €4,82 milione (hoo e ka bang makhetlo a 170 a moputso o tloaelehileng oa basebetsi ba sehlopha) Koranta ea moruo, e qotsitsoeng ke Wikipedia 2018 PDG €2,8 milione, e amohetsoeng ke 98% ea Kopano e Akaretsang ea Selemo ka la 25 Mmesa, 2019 Kopano e Akaretsang ea Danone ea 2019 2020 PDG Sekhahla se tsitsitseng se fokotsehile ka 30% bakeng sa selemo se setseng, ka kopo ea hae Qeto ea Boto ea Batsamaisi, Mots'eanong 2020

Lintlha tse peli li lokela ho hlokomeloa. Ea pele, chelete ho tloha selemong se seng ho ea ho se latelang ha e bapisoe ka ho toba: karolo e feto-fetohang le tlhahlobo ea likarolo tsa ts'ebetso li itšetlehile ka liphetho le 'maraka oa setoko. Ea bobeli, phokotso pakeng tsa 2016 le 2018 ha e bolele phokotso ea moputso oa motheo, empa ho e-na le hoo ke phetoho ea likarolo tse feto-fetohang le tsa nako e telele.

Ho latola ho bakileng moferefere

Penshene e eketsehileng le moputso oa ho tlohela mosebetsi (2019)

Sebokeng se akaretsang ka la 25 Mmesa, 2019, Emmanuel Faber o ile a phatlalatsa hore o itokolla mosebetsing oa hae. puseletso ea ho tsamaea ka thata le ho tsa hae penshene e tlatsetsang ea melemo e hlalositsoengPenshene ena e tlatsetsang, e hakanyetsoang ho €1,2 milione ka selemo, ke molemo o moholo. O bontšitse hore o ikemiselitse ho fumana moralo o tloaelehileng oa penshene bakeng sa basebetsi ba sehlopha feela. Ketso ena e fapana haholo le likhang tse potileng batsamaisi ba bang ba CAC 40 ka nako e le 'ngoe.

Phokotso ea 30% ea litšenyehelo tse tsitsitseng nakong ea koluoa ​​​​ea bophelo bo botle (2020)

Ka Mots'eanong 2020, boto ea batsamaisi e ile ea amohela tlhahiso ea hae ea ho fokotsa meputso ea hae e tsitsitseng ka 30% bakeng sa selemo kaofela, ka kutloano le basebetsi le maemong ao Danone e neng e utloa bohloko ka lebaka la ho koalloa ha batho malapeng, haholo-holo metsing a eona a liminerale a rekisoang kantle ho ntlo.

Ho tloha ha Hlakubele 2021: ha 'Maraka oa Li-stock o fihlela sepheo

Qetellong ea 2020, letlole la baitseki Motse-moholo oa Bluebell e fumana karolo khamphaning mme e nyatsa tshebetso ya sehlopha ya mmaraka wa di-stock e "swabisang". Ka Hlakola 2021, Basebetsi ba ArtisanMoabi oa karolo ea boraro e kholo ka ho fetisisa, ea nang le hoo e ka bang 3% ea motse-moholo, le eena o ipiletsa hore CEO a itokolle mosebetsing. Lipalo tsena li hlohlelletsa ngangisano: pakeng tsa la 1 Tšitoe 2017, le la 31 Tšitoe 2020, theko ea kabelo ea Danone e theohile ka hoo e ka bang 23%, ha index ea CAC 40 e nyolohile ka 4,5% nakong e tšoanang. Ka lehlakoreng le leng, batšehetsi ba hae ba supa hore setoko se fihlile sehlohlolong sa bohlokoa ka Loetse 2019, se nyolohile ka 58% ho tloha ha a khethoa e le CEO ka 2014.

Ka la 1 Hlakubele 2021, boto e ile ea etsa qeto ea ho arola mesebetsi ea modulasetulo le CEO. Ka la 14 Hlakubele 2021, e ile ea felisa mosebetsi oa Emmanuel Faber hang-hang. Gilles Schnepp, eo e kileng ea e-ba CEO oa Legrand, o ile a nka bodulasetulo; Antoine de Saint-Affrique e ile ea e-ba CEO ka Loetse 2021. Kaha o ile a tlohela moputso oa hae oa ho tlohela mosebetsi lilemo tse peli pejana, Emmanuel Faber ha aa ka a fumana "parachute ea khauta" ha a tloha.

Nyeoe ena e fetohile mohlala o ithutoang likolong tsa khoebo: e bontša hore moetapele a ka ananeloa ka lebaka la pono ea hae ea sechaba le tikoloho, ha a ntse a fuoa kotlo ke beng ba likarolo ba nkang hore tlhahiso ea boleng ha e lekane ha e bapisoa le bahlolisani ba kang Nestlé kapa Unilever. Ho bapisa litsela tsena, o ka sheba maqephe a rona a lintlha ho...Ketso ea Danone le holim'aSetoko sa Nestlé.

Kamora Danone: Litekanyetso tsa capital capital le tsa kantle ho lichelete

Ka Mphalane 2021, Emmanuel Faber e ile ea e-ba molekane oa Europe hoLikhoebo tsa Astanor, letlole la capital capital le ikgethileng ka temo le dijo. Ka Tshitwe 2021, o ile a kgethwa ho ba modulasetulo waISSB Boto ea Maemo a Tšoarelo ea Machaba (ISSB), e leng mokhatlo o thehiloeng ke IFRS Foundation ho hlalosa maemo a tlaleho ea ts'ireletso ea lefats'e, e phatlalalitse maemo a eona a mabeli a pele, IFRS S1 le IFRS S2 (tlelaemete), ka Phuptjane 2023. Maemo ana a sebetsa e le tekanyetso bakeng sa libaka tse ngata.

Ho motsetedi, ena ha se ntlha e nyane: maemo ana a etsa qeto ea boleng ba data ea ESG e phatlalalitsoeng ke lik'hamphani tse thathamisitsoeng, ka hona bokhoni ba ho bapisa lik'hamphani ka litekanyetso tse ling tsa kantle ho lichelete.

Nyeoe ea Faber e fana ka moralo o thusang oa tlhahlobo, o sebetsang ho khamphani efe kapa efe ea CAC 40:

Ho khetholla pakeng tsa tse tsitsitseng, tse feto-fetohang, le tsa nako e telele. Chelete e tsitsitseng ha e bue hakaalo; ke litekanyetso tse feto-fetohang (kholo, phaello, phallo ea chelete, litekanyetso tsa ESG) tse senolang lintho tsa bohlokoa tsa boto.

Chelete e tsitsitseng ha e bue hakaalo; ke litekanyetso tse feto-fetohang (kholo, phaello, phallo ea chelete, litekanyetso tsa ESG) tse senolang lintho tsa bohlokoa tsa boto. Sheba karolelano ea equity. Ho tloha molaong oa Pact oa 2019, lik'hamphani tse thathamisitsoeng li ntse li phatlalatsa karolelano pakeng tsa meputso ea mookameli le moputso o tloaelehileng le o mahareng oa basebetsi.

Ho tloha molaong oa Pact oa 2019, lik'hamphani tse thathamisitsoeng li ntse li phatlalatsa karolelano pakeng tsa meputso ea mookameli le moputso o tloaelehileng le o mahareng oa basebetsi. Latela divoutu kopanong. Voutu ea "ho bua ka moputso" e ka tlase ho 80% ke pontšo ea ho se tšepane e lokelang ho nkoa ka botebo. Ka 2019, puseletso ea Emmanuel Faber e ile ea amoheloa ka 98%, e leng se sa kang sa thibela ho tsamaea ha hae lilemo tse peli hamorao: tumellano mabapi le moputso ha e tiise tumellano mabapi le leano.

Voutu ea "ho bua ka moputso" e ka tlase ho 80% ke pontšo ea ho se tšepane e lokelang ho nkoa ka botebo. Ka 2019, puseletso ea Emmanuel Faber e ile ea amoheloa ka 98%, e leng se sa kang sa thibela ho tsamaea ha hae lilemo tse peli hamorao: tumellano mabapi le moputso ha e tiise tumellano mabapi le leano. Hlalosa boitlamo bo diehisitsweng. Lipenshene tse tlatsetsang, liphutheloana tsa ho tlohela mosebetsi le lipehelo tse sa qothisaneng lehlokoa li ka ba boima ho feta moputso oa selemo le selemo.

Ho latela litaba tsena haufi-ufi le ho vouta kopanong e akaretsang, o hloka ho ba le likarolo ka kotloloho. PEA reste l’enveloppe fiscale la plus adaptée pour les actions européennes comme Danone ; les courtiers en ligne proposant des CFD, comme celui présenté dans notre maikutlo ka Vantage, permettent de se positionner sur le cours avec des frais réduits, mais sans détenir les titres, sans droit de vote et avec un risque élevé lié à l’effet de levier. Cet article est informatif et ne constitue pas un conseil en investissement.

LBH

Moputso oa Emmanuel Faber ho Danone e ne e le bokae?

Puseletso ea hae eohle e tlalehiloeng e bile €4,82 milione bakeng sa 2016 le €2,8 milione bakeng sa 2018 (chelete e amohetsoeng ke 98% ea beng ba likarolo Kopanong e Akaretsang ea Selemo ka Mmesa 2019). Lichelete tsena li kenyelletsa likarolo tse tsitsitseng, tse feto-fetohang le tsa nako e telele.

Na Emmanuel Faber o fumane tefo ea ho tlohela mosebetsi?

Tjhe. O ne a tlositse puseletso ya hae ya ho tloha ka kgapeletso le penshene ya hae e eketsehileng, e hakanyetswang ho €1,2 milione ka selemo, ka Mmesa 2019.

Ke hobane'ng ha Emmanuel Faber a ile a tloha Danone?

Tlas'a khatello e tsoang ho lichelete tsa batšehetsi ba lichelete (Bluebell Capital, Artisan Partners) ba neng ba nka hore ts'ebetso ea 'maraka oa li-stock ha ea lekana, boto ea batsamaisi e ile ea etsa qeto ea ho tsamaea ha hae ka la 14 Hlakubele 2021.

Emmanuel Faber o etsa'ng kajeno?

Kamora Danone, o ile a kenela letlole la Astanor Ventures (2021) mme a kgethwa ho ba modulasetulo wa ISSB ka Tshitwe 2021, e leng sehlopha se ntshetsang pele maemo a matjhaba a tlaleho ya botsitso.