Starbucks se lance dans le Web3 avec Polygon

Starbucks, le géant américain du café, vient d’annoncer son introduction dans le Web3. Face à l’engouement autour des NFT, il compte profiter de l’occasion pour encourager l’engagement de sa communauté en créant une expérience unique. En collaboration avec la blockchain de smart contract Polygon (MATIC), Starbucks offrira de nouvelles expériences dans le cadre de son programme de fidélisation appelé Starbucks Odyssey. Starbucks fait partie des premières entreprises à intégrer les NFT à ce type de programme de pointe à grande échelle.

Un programme de fidélité unique avec Starbucks Odyssey

Starbucks vient d’annoncer le lancement du Starbucks Odyssey qui marque l’incursion de l’entreprise dans le Web3. Ce projet permet aux clients fidèles et employés modèles de la chaîne aux Etats-Unis d’acheter, de vendre ou de gagner des NFT. Il constitue le prolongement virtuel de Starbucks Rewards qui est le programme de fidélité de la marque. Pour obtenir des récompenses, il faut que les membres de Starbucks Odyssey effectuent des « voyages », c’est-à-dire une série d’activités comme des défis à relever ou encore des jeux interactifs permettant de mieux connaître la marque. A chaque fin de voyage, ils reçoivent des timbres numériques à collectionner sous forme de NFT. Ces derniers débloqueront l’accès à de nouveaux avantages dans la vie réelle et à des expériences de café immersives.

On ne peut que constater la force des NFT en tant qu’outil puissant d’engagement social pour les entreprises. Celles-ci les utilisent pour communiquer de manière différente avec leur public. En effet, Brady Brewer, le vice-président exécutif et directeur marketing de Starbucks, a déclaré que Starbucks Odyssey constitue une des façons de réinventer le lieu lambda pour rencontrer les clients peu importe où ils se trouvent : dans un magasin Starbucks, en déplacement ou en ligne. La technologie Web3 permet aux membres de Starbucks Rewards et les partenaires de se connecter à travers des expériences uniques et de se réunir autour de l’amour du café.

” La chaîne multinationale de cafés Starbucks a annoncé que l’entreprise s’était associée avec la blockchain de contrats intelligents Polygon”

Une démarche écologique en collaboration avec Polygon

Pour mener à bien le projet, le géant américain s’est allié avec la blockchain Polygon (avis Polygon MATIC). Le développement durable avec notamment la réduction de l’empreinte carbone, eau et déchet constitue une priorité absolue pour Starbucks. Il a donc opté pour une blockchain de Proof of Stake construite par Polygon. Cela en raison de sa faible consommation d’énergie. Starbucks a exploré la technologie blockchain depuis quelque temps déjà. Mais cela ne fait que six mois que l’entreprise s’est engagée dans le projet Starbucks Odyssey. Il ne sera déployé que vers la fin de l’année mais les volontaires doivent d’abord s’inscrire sur une liste d’attente pour pouvoir en profiter.

Le succès de Starbucks tient à sa volonté de toujours vouloir innover. Rendre les technologies de pointe accessibles au grand public reste sa plus grande force. Son mode de fonctionnement à travers le paiement, les commandes mobiles, le programme de fidélité et l’accès Wi-Fi dans ses magasins ont permis à l’entreprise de comprendre comment engager les clients à grande échelle. Cet engagement permet de débloquer des opportunités et facilite l’accès aux expériences Web3 au plus grand nombre.