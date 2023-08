Stellantis Parie 100M$ sur le Lithium Vert en Californie

17 août 2023 Pierre Perrin-Monlouis

Un Pas Géant dans le Secteur de l’Extraction Directe du Lithium pour Soutenir la Transition Vers les Véhicules Électriques.

Le constructeur automobile Stellantis a annoncé un investissement majeur de plus de 100 millions de dollars dans le projet californien Controlled Thermal Resources. Cette décision s’inscrit dans le cadre de son dernier pari sur le secteur de l’extraction directe du lithium (DLE), une technologie essentielle pour répondre à la demande croissante en lithium pour les batteries de véhicules électriques.

L’investissement, révélé jeudi, intervient dans un contexte où la transition mondiale vers l’énergie verte et la loi américaine sur la réduction de l’inflation alimentent les craintes d’une offre insuffisante en lithium et autres matériaux essentiels.

#Stellantis invests over $100 million in Controlled Thermal Resources Holdings Inc. to advance the development of the world’s largest #geothermal lithium project in California, U.S. and encourage decarbonization of battery #ElectricVehicle supply chains. https://t.co/IONMstygpT pic.twitter.com/f0gW7UUnxr

— Stellantis (@Stellantis) August 17, 2023