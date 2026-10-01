Andre Citroën (1878-1935) nyaéta salah sahiji ngaran hébat dina industri Perancis. Lulusan École Polytechnique, anjeunna sanés anu nimukeun mobil, tapi anjeunna salah sahiji anu munggaran di Éropa anu ngahasilkeun sacara massal, ngajualna salaku produk pasar massal, sareng nganggona salaku alat pamasaran. Hirupna ogé mangrupikeun palajaran dina ékonomi: kasuksésan industri anu spektakuler, dibiayaan ku hutang anu ningkat, anu réngsé ku bangkrut sareng akuisisi perusahaan ku Michelin. Dina taun 2026, namina muncul deui dina berita kalayan kampanye pikeun panguburanana di Panthéon.
Kahirupan mimiti: putra imigran anu resep kana téknologi
André Citroën lahir dina tanggal 5 Pébruari 1878, di Paris, di 44 rue Laffitte, di arondisemen ka-9. Anjeunna anak kalima sareng pamungkas ti Levie Citroen, padagang inten Yahudi Walanda anu netep di Paris dina taun 1873, sareng Amalia Kleinmann, anu asalna ti Warsawa. Ngaran kulawarga asalna ti karuhun anu mangrupikeun padagang jeruk di Walanda ("citroen" hartosna jeruk nipis dina basa Walanda); André anu nganggo diaeresis dina "e".
Budak leutikna ditandaan ku tragedi: dina taun 1884, bapana bunuh diri saatos investasi anu parah dina tambang inten di Afrika Kidul. Salaku murid anu pinter di Lycée Condorcet, anu kataji ku Jules Verne sareng pangwangunan Menara Eiffel, André lebet kaÉcole polytechnique en 1898.
Gir herringbone: lahirna logo
Dina taun 1900, nalika ngumbara ka Polandia, anjeunna mendakan prosés manufaktur pikeun gir alur-V. Gir ieu, anu langkung sepi sareng sanggup ngirimkeun kakuatan anu luhur, meryogikeun presisi mesin anu luhur. André Citroën mésér lisénsi éta sareng ngembangkeun prosés produksi industri nganggo baja. Dina taun 1901, anjeunna sareng dua réréncangan SMA ngadegkeun perusahaan manufaktur gir di distrik Faubourg Saint-Denis di Paris.
Chevron ganda ieu engkéna bakal janten lambang mérek mobil: salah sahiji logo anu paling dikenal dina industri global asalna tina bagian mékanis.
Mors, Amérika, sareng Kapanggihna Produksi Massal
Ti taun 1906 ka hareup, anjeunna diutus pikeun ngabantosan produsén mobil Morse, anu harita keur dina kasusah. Anjeunna ngatur ulang manajemen sareng jajaran produkna: produksi ningkat ti 300 mobil dina taun 1908 janten 800 dina taun 1913. Dina taun 1912, perjalanan ka Amérika Serikat mangaruhan pisan anjeunna: anjeunna nganjang ka pabrik Ford sareng mendakan produksi jalur perakitan. Ambisi anjeunna janten "Henry Ford Éropa".
1915-1918: Pabrik cangkang di Quai de Javel
Dimobilisasi dina taun 1914 salaku perwira artileri, anjeunna niténan kakurangan amunisi. Dina Januari 1915, anjeunna ngusulkeun ka Kementerian Perang pikeun ngawangun, dina sababaraha bulan, pabrik anu sanggup ngahasilkeun peluru 75mm kalayan laju anu teu acan pernah aya. Kalayan alesan Dermaga JavelDi Paris, anjeunna ngawangun pabrik ultramodern anu ngagarap dugi ka 13.000 awéwé. Pabrik éta ngahasilkeun total sakitar 23 juta cangkang. Pabrik éta ogé kasohor ku layanan sosialna, anu jarang aya dina waktos éta: kantin, rumah sakit, sareng kamar bayi.
1919: Tipe A sareng mobil Éropa anu diproduksi sacara massal munggaran
Langsung saatos gencatan senjata, pabrik éta kaleungitan paréntah militerna. André Citroën ngantisipasi ieu: anjeunna ngarobih situs éta janten pabrik mobil dina sababaraha bulan. Dina Januari 1919, anjeunna ngumumkeun ka pers mobil anu hargana 7.250 franc, sakitar satengah harga anu paling murah di pasar. Kampanye éta ngahasilkeun langkung ti 16.000 patarosan dina dua minggu.
La Citroën Tipe ACitroën 2CV, anu dirancang ku insinyur Jules Salomon, dirilis dina taun anu sami. Mobil ieu dipidangkeun salaku mobil Éropa munggaran anu diproduksi dina séri ageung, kalayan target 30 mobil per dinten. Dina taun 1929, Citroën ngahasilkeun 102.891 mobil, ampir sapertiluna tina produksi Perancis, sareng ngagajih sakitar 32.000 pagawé di pabrik-pabrikna di Javel, Suresnes, Clichy, Saint-Ouen, sareng Grenelle.
Jelema pinter dina widang pamasaran nu leuwih maju tibatan jamanna
André Citroën ngartos sateuacan anu sanés yén iklan ngajual:
- Dina tanggal 4 Oktober 1922, hiji pesawat nulis "Citroën" dina aksara haseup di luhur Arc de Triomphe nalika Motor Show;
- Ti taun 1925 nepi ka 1933, hiji papan reklame raksasa anu dihias ku lampu Menara Eiffel papan reklame raksasa;
- Ékspédisi satengah jalur Kégresse méré kesan anu kuat kana opini publik: meuntas Sahara (1922-1923), Pelayaran Hideung di Afrika (1924), Pelayaran Konéng di Asia (1931);
- Éta ogé ngainovasi dina purna jual: manual supir, jaringan dealer, suku cadang asli anu dijamin.
Traction Avant sareng bangkrutna taun 1934
Dina taun 1933, pikeun tetep kompetitif ngalawan Louis Renault, André Citroën ngawangun deui pabrik Javel ngan ukur dina sababaraha bulan, ngarobihna janten salah sahiji anu paling modéren di Éropa. Anjeunna nyewa insinyur André Lefebvre, anu ngarancang... dina sataun. Hareup-kabayang Girang, dipidangkeun dina 24 Maret 1934. Mobil éta révolusionér, tapi perusahaan éta béak sacara finansial: laporan ti Bank Perancis anu diterbitkeun dina Méi 1934 ngalaporkeun karugian 200 juta franc.
Bank-bank nolak nuluykeun ngadukung anjeunna, sareng pamaréntah henteu hoyong campur tangan. 21 décembre 1934Pausahaan Citroën parantos ditempatkeun dina likuidasi yudisial. Kreditur utama, MichelinAnjeunna ngambil alih perusahaan éta. Dina Januari 1935, André Citroën ngajual sahamna; Pierre Michelin ngagantikeun anjeunna salaku présidén dina bulan Juli. Saatos gering, André Citroën pupus dina 3 Juli 1935, di Paris, dina yuswa 57 taun.
Warisan: ti Michelin dugi ka Stellantis
Merek ieu salamet sareng mekar dina kapamilikan Michelin, kalayan modél ikonik sapertos 2CV (1948) sareng DS (1955). Dina taun 1976, Peugeot ngagaleuh Citroën, anu ngabentuk grup ieu. PSA Peugeot CitroenDina Januari 2021, merger PSA sareng Fiat Chrysler nyiptakeun Stelantisanu mana Citroën mangrupikeun salah sahiji tina opat belas merek.
Di Paris, Quai de Javel diganti ngaranna jadi Quai André-Citroën dina taun 1958, sarta pabrik nu baheula diganti ku Parc André-Citroën. Salila sababaraha taun, kulawargana, utamana putuna Henri-Jacques Citroën, geus ngadukung panguburanana di Panthéon. Dina tanggal 26 Agustus 2026, présidén Medef (Konféderasi Bisnis Perancis), Patrick Martin, sacara umum ngadukung pencalonan ieu di sakola usum panas organisasi éta.
Naon anu diajarkeun ku carita André Citroën ka investor
Lintasan Citroën nawiskeun palajaran anu masih relevan pikeun nganalisis produsén mobil anu didaptarkeun:
- Volumena teu cekap. Citroën dijual loba, tapi kalawan harga anu murah pisan pikeun nalukkeun pasar. Tanpa margin anu cekap, pertumbuhan anu dibiayaan ku hutang janten rapuh. Di pasar saham, anjeun ningali margin operasi sareng arus kas, sanés ngan ukur penjualan.
- Industri otomotif téh butuh modal anu loba pisan. Ngawangun deui pabrik atanapi ngaluncurkeun modél révolusionér peryogi biaya anu lumayan ageung. Ieu leres dina taun 2026 kalayan transisi ka kendaraan listrik, anu masihan beban kana kauangan sadaya produsén.
- Mitra kauangan téh penting. Michelin, nu méré kiridit, jadi nu bogana. Hubungan antara pabrik jeung supplier tetep raket; analisis urang ngeunaanSaham Michelin nunjukkeun kumaha produsén ban ti saprak harita parantos ngadiversifikasi.
Kanggo nuturkeun ahli waris ayeuna pikeun mérek chevron, tingali profil kami diSaham Stellantissareng dibandingkeun sareng saingan sajarah Citroën anu hébat, anu aya diSaham RenaultAnalisis ieu ngan ukur kanggo tujuan inpormasi sareng sanés mangrupikeun naséhat investasi.
André Citroën dina tanggal-tanggal penting
|Taun
|Acara
|1878
|Lahir di Paris (5 Pébruari)
|1898
|Éntri ka École Polytechnique
|1901
|Ngadegkeun perusahaan gir herringbone
|1906
|Mimpin dina pamulihan Mors
|1915
|Pangwangunan pabrik cangkang Javel quay
|1919
|Peluncuran Citroën Tipe A
|1924
|Pelayaran Hideung
|1934
|Traction Avant (Maret), likuidasi yudisial (21 Désémber)
|1935
|Diangkat ku Michelin; pupus dina 3 Juli
|1976
|Kalahiran PSA Peugeot Citroën
|2021
|Citroën jadi mérek Stellantis
FAQ
Naha logo Citroën mibanda dua chevron?
Ieu téh siga gir bentuk V (herringbone) anu dijieun ku André Citroën dina awal karirna, sateuacan ngaléngkah ka industri otomotif.
Kunaon Citroën bangkrut dina taun 1934?
Pausahaan éta parantos nanggung hutang anu ageung pikeun ngabiayaan kamekaranana, rekonstruksi pabrik Javel, sareng pamekaran Traction Avant, sedengkeun harga jualna anu handap ngawatesan margin kauntunganana. Bank-bank nolak ngadukungna, sareng ditempatkeun kana kurator dina 21 Désémber 1934.
Saha nu boga Citroën ayeuna?
Citroën nyaéta mérek ti grup Stellantis, anu diadegkeun dina taun 2021 tina gabungan antara PSA sareng Fiat Chrysler Automobiles.