Eric Trappier parantos mingpin Dassault Aviation ti saprak Januari 2013. Lahir dina tanggal 1 Juni 1960, anjeunna ngagabung sareng grup éta dina yuswa 24 taun sareng nyéépkeun kalolobaan karirna ngajual jet tempur pikeun ékspor sateuacan ngajabat. Dina kapamingpinanna, RafaleLila dianggap teu tiasa dijual di luar Perancis, éta parantos janten kasuksésan komérsial global. Dina Januari 2025, anjeunna ogé ngajabat pupuhu Marcel Dassault Industrial Group (GIMD). Potret pamimpin anu wijaksana anu kaputusanna penting pikeun sadaya anu ngajunjung nilai-nilai pertahanan.
Latihan sareng awal
Éric Trappier nyaéta insinyur lulusan ti Télécom SudParis. Anjeunna réngsé dinas militerna salaku perwira di Angkatan Laut Perancis dina taun 1983 sareng 1984, teras ngagabung sareng Dassault Aviation dina taun 1984. Anjeunna ayeuna janten kapten angkatan laut cadangan. Nikah dina taun 1983, anjeunna gaduh tilu murangkalih.
Tilu puluh taun dina jasa ékspor
Karirna di Dassault Aviation ampir sagemblengna museur kana urusan internasional:
- 1984-1987 : kantor desain sareng manajemen sistem senjata.
- 1987-1991 : manajemen téknis internasional, tanggung jawab kana rundingan sareng Koréa Kidul, Singapura, Arab Saudi, Chili sareng Jerman. Anjeunna kalibet dina penjualan pesawat patroli maritim Atlantik.
- 1991-1995 : tanggung jawab kana penjualan di Asia, kalebet kontrak Mirage sareng India.
- 1995-2000 : tanggung jawab kana penjualan di Uni Émirat Arab, dimana anjeunna ngatur kontrak Mirage 2000-9.
- 2000-2005 : diréktur daérah Wétan Tengah sareng Afrika, teras diréktur ékspor militer.
- 2006 : Manajer umum internasional.
Anjeunna ogé negosiasi perjanjian industri pikeun demonstran drone tempur. nEURONdipingpin ku Dassault Aviation sareng Saab (Swédia), Alenia (Italia), RUAG (Swiss), HAI (Yunani) sareng EADS (Spanyol). Program Éropa ieu janten laboratorium pikeun téknologi piloting siluman sareng otonom.
2013: CEO pangngorana dina sajarah Dassault Aviation
Diangkat janten direktur dina 18 Désémber 2012, Éric Trappier diangkat janten présidén sareng CEO dina Januari 8 2013ngagentos Charles Edelstenne. Dina yuswa 52 taun, anjeunna janten CEO kalima perusahaan saprak diadegkeun dina taun 1929, sareng anu pangngorana anu nyepeng posisi ieu.
Anjeunna ngawaris kaayaan paradoks: Rafale sacara téknis diakui, tapi tacan aya palanggan asing anu ngagaleuhna, sareng pesawat éta ngan ukur dirojong ku pesenan ti pamaréntah Perancis. Ku kituna, tantangan dasawarsa ieu nyaéta pikeun ngarobih program nasional janten kasuksésan ékspor.
Penjualan utama Rafale dina kapamingpinanna
Dasawarsa saterusna ngabuktikeun anjeunna leres. Kontrak konci anu ditandatanganan ti saprak 2015:
|Taun
|bayaran
|pesenan
|2015
|Mesir
|24 Rafale (konsumén ékspor munggaran), ditambah ku pesenan kadua dina taun 2021
|2015
|Qatar
|24 Rafale, engkéna ningkat jadi 36
|2016
|India
|36 pesawat Rafale pikeun Angkatan Udara Perancis
|2021
|Grèce
|Pesawat Rafale anyar sareng bekas
|2021
|Croatie
|12 Rafale bekas
|2021
|Uni Émirat Arab
|80 pesawat Rafale, pesenan ékspor panggedéna dina sajarah program ieu
|2022
|Indonesia
|42 pesawat Rafale, dina sababaraha angkatan
|2024
|Sérbia
|12 Rafale
|2025
|India
|26 pesawat Rafale Marine pikeun Angkatan Laut India
Kasuksésan ieu parantos ngarobih pisan wajah Dassault Aviation: pesenan salami sababaraha taun, paningkatan produksi, sareng visibilitas anu teu acan pernah aya dina séktor militer. Éta ogé nguntungkeun mitra utama program, Thales pikeun éléktronika sareng Safran pikeun mesin M88. Investor anu resep kana ranté nilai ieu tiasa konsultasi kana analisis kami ngeunaan...Saham Dassault Aviation, ThePeta Thales et de l 'Saham Safran.
File sénsitip: SCAF sareng Falcon
Teu sagampang kitu. Program Éropa ngeunaan Sistem Udara Tempur Masa Depan (FCAS)Proyék anu diluncurkeun sareng Jerman sareng Spanyol ieu ditandaan ku pasea industri anu terus-terusan ngeunaan pembagian tugas antara Dassault Aviation sareng Airbus. Éric Trappier sacara umum ngabela kabutuhan kontraktor utama anu diidentipikasi sacara jelas pikeun jet tempur, posisi anu rutin nyababkeun tegangan sareng mitra.
Di sisi sipil, rupa-rupa jet bisnis alap-alap Falcon 6X ngalaman reureuh, khususna anu aya hubunganana sareng mesin, sateuacan dianggo sareng Falcon 10X dikembangkeun. Bisnis Falcon tetep langkung sénsitip kana kaayaan ékonomi tibatan bisnis militer.
Présidén GIMD sareng tokoh utama dina dunungan industri
Dina tanggal 9 Januari 2025, Éric Trappier ngagentos Charles Edelstenne salaku présidén Grup Industri Marcel Dassault (GIMD)Pausahaan induk kulawarga Dassault, anu utamina ngontrol Dassault Aviation sareng gaduh saham anu signifikan di Dassault Systèmes, nyaéta pemegang saham mayoritas Thales. Anjeunna tetep janten CEO Dassault Aviation.
Anjeunna ogé nyepeng sababaraha posisi perwakilan:
- Présidén Asosiasi Industri Dirgantara sareng Pertahanan Éropa (ASD), kapilih dina Méi 2017;
- Présidén GIFAS (Asosiasi Industri Antariksa Perancis), kapilih dina 8 Juni 2017;
- Présidén CIDEF (Déwan Industri Pertahanan Perancis) ti Maret 2021 dugi ka Januari 2023;
- Présidén UIMM (Uni Industri sareng Padamelan Metalurgi), kapilih dina 15 April 2021.
Anjeunna parantos janten Panglima Legion of Honour ti saprak Januari 2025 sareng nampi Medali Aeronautics (2023).
Pertahanan Éropa dina taun 2026: kunaon peranna penting pikeun investor
Ti saprak taun 2022, kanaékan anggaran militer di Éropa parantos ngajantenkeun saham pertahanan janten salah sahiji téma anu paling diawaskeun sacara saksama di pasar saham. Dina kontéks ieu, sababaraha hal anu pantes diperhatoskeun:
- Buku pesenan : éta nyayogikeun pisibilitas salami sababaraha taun, tapi kauntungan gumantung kana kamampuan pikeun nganteurkeun tepat waktu, ku kituna kana ranté subkontrak.
- Struktur kontrol Dassault Aviation mayoritas dipiboga ku GIMD, kalayan Airbus salaku pemegang saham minoritas anu signifikan. Ku kituna, free float diwatesan, anu tiasa ningkatkeun gerakan harga saham.
- Kontrak ékspor : aranjeunna gumantung kana kaputusan pulitik, pendanaan sareng kadang transfer téknologi, kalayan jadwal palaksanaan anu sering teu pasti.
- Kriteria ESG : sababaraha dana henteu ngalebetkeun senjata, anu sanésna parantos ngahijikeun deui senjata ti saprak 2022. Ieu mangaruhan paménta pikeun sekuritas ieu.
Pour investir dans ce secteur, la plupart des particuliers utilisent un PEA (pour les valeurs françaises et européennes) ou un compte-titres chez un courtier en ligne ; pour trader les valeurs de défense à court terme via des CFD, notre pendapat ngeunaan Vantage détaille les frais et la régulation de ce courtier (produits à effet de levier, à risque élevé). Cet article est informatif et ne constitue pas un conseil en investissement.
FAQ
Ti iraha Eric Trappier mingpin Dassault Aviation?
Anjeunna parantos janten Pupuhu sareng CEO Dassault Aviation ti saprak 8 Januari 2013.
Naon peran Eric Trappier dina penjualan Rafale?
Mantan direktur pengelola internasional, anjeunna mingpin strategi ékspor anu ngamungkinkeun kontrak munggaran (Mesir sareng Qatar dina 2015, India dina 2016), teras pesenan rékor 80 Rafale ku Uni Émirat Arab dina 2021.
Naon ari GIMD anu dipingpin ku Éric Trappier?
Marcel Dassault Industrial Group nyaéta perusahaan induk kulawarga anu ngontrol Dassault Aviation. Éric Trappier janten pupuhu na dina 9 Januari 2025.
Naha Éric Trappier présidén UIMM?
Muhun, anjeunna kapilih janten présidén Uni Industri sareng Padagangan Metalurgi dina 15 April 2021.