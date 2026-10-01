Gérard Mestrallet nyaéta salah sahiji pamimpin anu paling ngabentuk bentang énergi Perancis salami tilu puluh taun ka pengker. Lahir dina 1 April 1949 di Paris, anjeunna mingpin transformasi Compagnie de Suez janten grup industri, ngatur merger sareng Gaz de France dina taun 2008, teras mingpin GDF Suez, anu diganti nami janten Engie dina taun 2015. Biografi ieu ngalacak karirna, kaputusan-kaputusan penting anu nandakeunana, kontroversi anu ditimbulkeun ku anjeunna, sareng naon hartosna warisanana dina taun 2026 pikeun investor anu nuturkeun séktor énergi.
Pendidikan: profil insinyur sareng pagawé sipil senior
Gérard Mestrallet nuturkeun jalur karir has elit administrasi Perancis, kalayan fokus ilmiah anu kuat. Anjeunna mantan mahasiswa École Polytechnique (angkatan 1968), lulusan École Nationale de l'Aviation Civile (1971), Institut d'Études Politiques de Toulouse (1973), teras ENA, anu anjeunna lulus dina taun 1978 kalayan kelas "Pierre Mendès Perancis".
Saatos lulus ti ENA (Sakola Administrasi Nasional), anjeunna ngagabung sareng Departemen Keuangan salaku administrator sipil. Ti Séptémber 1982 dugi ka Juli 1984, anjeunna janten panaséhat téknis ngeunaan urusan industri di kantor Jacques Delors, Menteri Ékonomi sareng Keuangan harita. Pangalaman di Bercy (Kementerian Keuangan) ieu masihan anjeunna pamahaman anu jero ngeunaan hubungan antara pamaréntah sareng perusahaan ageung, aset anu bakal kabuktian teu ternilai sapanjang karirna salajengna.
Ti Perusahaan Keuangan Suez ka Masyarakat Umum Bélgia
Dina taun 1984, anjeunna ngagabung sareng Suez Financial Company salaku manajer proyék. Anjeunna gancang naék pangkat: Wakil Delegasi Jenderal pikeun Urusan Industri dina taun 1986, Direktur Pelaksana Perusahaan Hak Asasi Éropa (anak perusahaan Suez) dina taun 1987, teras Wakil Direktur Pelaksana perusahaan dina taun 1991. Salajengna, anjeunna janten Direktur Pelaksana sareng Pupuhu Komite Eksekutif Société Générale de Belgique, salah sahiji perusahaan induk industri pangkolotna di Éropa, anu pamekaranana dipingpin ku anjeunna.
Pangalaman Belgia ieu penting pisan: Suez nyekel saham dina listrik (Electrabel), kauangan, sareng industri di dinya. Éta ngajelaskeun kunaon Belgia tetep, dugi ka ayeuna, janten pondasi kagiatan grup, anu engkéna bakal janten Engie.
1995-2008: Transformasi Suez jadi grup jasa
Dina taun 1995, Gérard Mestrallet ngajabat salaku pupuhu Compagnie de Suez. Strategina jelas: pikeun museurkeun deui konglomerat kauangan kana tilu bisnis inti, énergi, cai sareng kabersihanPikeun ngahontal ieu, anjeunna ngamimitian merger sareng Lyonnaise des Eaux. Dina taun 1997, Suez Lyonnaise des Eaux diadegkeun, anu anjeunna mingpin dewan manajemen, sedengkeun Jérôme Monod, kapala sajarah Lyonnaise, mingpin dewan pengawas.
Grup éta teras uih deui ka nami Suez. Dina taun 2003, éta ngadopsi struktur pamaréntahan déwan diréktur, sareng Gérard Mestrallet janten pupuhu sareng CEO na. Salila période ieu, Suez laun-laun ngaleupaskeun kagiatan kauanganna sareng nempatkeun dirina salaku pamaén Éropa dina utilitas, nyaéta, jasa penting (listrik, gas, cai, runtah).
2008: Panggabungan GDF Suez, hiji kawin nagara
Gabungan antara Gaz de France sareng Suez, anu direngsekeun dina Juli 2008, mangrupikeun operasi anu paling simbolis dina karirna. Diumumkeun ti mimiti taun 2006 dina kontéks ancaman tawaran akuisisi asing pikeun Suez, éta meryogikeun undang-undang pikeun ngamungkinkeun nagara Perancis ngirangan sahamna di Gaz de France di handap ambang minimum anu diperyogikeun pikeun dijaga. Grup anyar, GDF Suez, janten salah sahiji perusahaan énergi anu unggul di dunya. Gérard Mestrallet nyaéta CEO na ti Juli 2008 dugi ka Méi 2016, bari tetep janten pupuhu dewan direksi Suez Environnement, cabang cai sareng limbah anu didaptarkeun di bursa saham sacara misah.
Pikeun investor, merger ieu ngagambarkeun hiji poin konci: dina séktor anu diatur, nilai perusahaan gumantung pisan kana strategi industrina sapertos hubunganana sareng nagara salaku pemegang saham. Ieu mangrupikeun kriteria anu kedah dipertimbangkeun nalika nganalisis ayeuna...Aksi Engieanu nagara Perancis tetep janten pemegang saham utama.
2015: GDF Suez janten Engie
Dina taun 2015, GDF Suez ngarobih namina sareng janten EngieSalian ti rebranding, grup ieu ngumumkeun parobahan ka arah énergi terbarukan, jasa énergi, sareng ngaleungitkeun batubara sacara bertahap. Nanging, parobahan ieu sumping telat, numutkeun sababaraha pengamat: dina artikel Pébruari 2020, Le Monde Éta nuduhkeun "kasalahan strategis" anu ngahalangan transisi grup, sareng nyatet yén parobahan "héjo" kakara dimimitian dina taun 2013.
Dina tanggal 3 Méi 2016, Gérard Mestrallet ngaleupaskeun kalungguhan manajemen umum ka Isabelle Kocher sareng tetep janten pupuhu dewan direksi. Dina taun 2018, anjeunna masrahkeun pupuhu ka Jean-Pierre ClamadeuTi saprak 2021, Catherine MacGregor parantos janten manajer umum Engie.
Kontroversina: kompensasi sareng rencana pensiun tambahan
Sapertos seueur CEO CAC 40 dina generasina, Gérard Mestrallet parantos janten inti debat ngeunaan kompensasi eksekutif:
- 2012 : total remunerasina ngahontal €3.005.079, turun saeutik (-2,7%) dibandingkeun sareng taun 2011, anu teras nempatkeun anjeunna di posisi ka-8 dina CAC 40 (angka dicandak tina Wikipedia dumasar kana pers ékonomi).
- Oktober 2014 Jumlah dana pensiun tambahanna, anu diperkirakeun 21 juta euro sareng diumumkeun ku CGT, nyababkeun kontrovérsi nalika grup éta ngarékam karugian anu ageung pikeun taun kauangan 2013. Komite Tinggi Tata Kelola Perusahaan nganggap skéma éta saluyu sareng kode Afep-Medef; Emmanuel Macron, Menteri Ékonomi harita, nunjukkeun yén Nagara bakal milih ngalawan resolusi sapertos kieu di hareup.
- bisa 2016 Saatos janten pupuhu non-eksekutif, anjeunna ngumumkeun yén anjeunna ngaleupaskeun gaji pupuhu na (€350.000 per taun), anu dibayarkeun ka yayasan perusahaan Engie.
Kajadian-kajadian ieu parantos nyumbang kana parobihan dina tata kelola perusahaan anu didaptarkeun di Perancis: sora pemegang saham anu ngiket kana kompensasi eksekutif ("contona ngeunaan gaji," hukum Sapin 2 taun 2016), sareng peraturan anu langkung ketat ngeunaan pensiun tambahan. Pikeun pemegang saham individu, maca bagian "tata kelola perusahaan" tina dokumén pendaptaran universal ayeuna janten bagian tina tinjauan tata kelola perusahaan. analisis fundamental serius.
Paris Europlace, FACE sareng diplomasi ékonomi
Salian ti tugas operasionalna, Gérard Mestrallet mingpin Paris Éropa, asosiasi anu ngamajukeun Paris salaku pusat kauangan, ogé Yayasan pikeun Aksi Ngalawan Pangaluaran (FACE) Ti taun 2007 nepi ka 2020. Dina taun 2015, anjeunna diangkat jadi "duta besar pikeun pangajaran"; dina April 2016, Ségolène Royal masrahkeun misi ngeunaan harga karbon di Éropa ka anjeunna, saatos COP21.
Saatos Engie, anjeunna janten pupuhu eksekutifBadan Perancis pikeun Pangwangunan AlUla (Afalula), tanggung jawab kana kerjasama Perancis-Saudi di sabudeureun situs warisan ieu. Dina bulan Pebruari 2024, Emmanuel Macron nunjuk anjeunna salaku wawakil Perancis pikeun proyék éta. Koridor ékonomi India–Wétan Tengah–Éropa (IMEC). Anjeunna ogé parantos ngajabat di sababaraha dewan: Société Générale, dewan pengawas Siemens, European Round Table of Industrialists, sareng sababaraha dewan penasihat internasional di Cina sareng Hong Kong.
Anjeunna mangrupikeun Panglima Legion of Honour (2016) sareng Panglima National Order of Merit.
Naon anu diajarkeun ku lalampahanana ka investor di taun 2026
Karir Gérard Mestrallet ngajelaskeun tilu kanyataan anu mangpaat pikeun saha waé anu investasi dina nilai-nilai énergi sareng layanan umum:
- Merger ageung ngarobih sifat saham. Pemegang saham Suez dina taun 1995 gaduh perusahaan induk kauangan; pemegang saham taun 2008, perusahaan énergi terpadu; sareng pemegang saham taun 2026, grup anu fokus kana énergi terbarukan sareng infrastruktur. Tésis investasi kedah diulas dina unggal tahapan.
- Ngarecah kagiatan sakapeung nyiptakeun nilai. Suez Environnement, anu parantos lami dipingpin ku Gérard Mestrallet, janten perusahaan publik dina taun 2008 sateuacan janten pusat tawaran akuisisi Veolia dina taun 2020-2022. Jalma-jalma anu nuturkeunPeta Veolia Aranjeunna wawuh pisan sareng épisode ieu, anu ngarobih séktor cai sareng runtah di Perancis.
- Pamaréntahan aya hargana. Kontroversi ngeunaan remunerasi henteu ku sorangan ngarobah lintasan pasar saham Engie, tapi ngagancangkeun kalibetan pemegang saham dina kaputusan dewan.
Pikeun kéngingkeun paparan kana saham énergi utama Éropa, seueur investor individu nganggo rekening sekuritas atanapi PEA (rencana tabungan ekuitas Perancis) sareng calo online; pikeun anu langkung milih ngadagangkeun gerakan saham ieu ngalangkungan CFD, kami ulasan lengkep ngeunaan Vantage Artikel ieu ngajelaskeun biaya, peraturan, sareng watesan broker ieu (CFD ngagaduhan résiko karugian anu luhur kusabab leverage). Sapertos biasana, artikel ieu kanggo tujuan inpormasi hungkul sareng sanés mangrupikeun naséhat investasi.
Gérard Mestrallet dina tanggal-tanggal penting
|Taun
|Lengkah
|1949
|Lahir di Paris (1 April)
|1978
|Lulus ti ENA, ngagabung ka Departemen Keuangan
|1982-1984
|Panaséhat téknis pikeun Jacques Delors, Menteri Ékonomi
|1984
|Gabung ka Perusahaan Keuangan Suez
|1995
|Ngajabat di Perusahaan Suez
|1997
|Lahirna Suez Lyonnaise des Eaux
|2008
|Gabungan GDF Suez, CEO grup anyar
|2015
|GDF Suez janten Engie
|2016
|Isabelle Kocher janten CEO; anjeunna tetep janten pupuhu
|2018
|Jean-Pierre Clamadieu ngagantikeun anjeunna salaku pupuhu Engie
|2024
|Perwakilan Perancis pikeun koridor IMEC
FAQ
Naon peran Gérard Mestrallet dina nyiptakeun Engie?
Anjeunna mingpin merger antara Gaz de France sareng Suez dina taun 2008, teras mingpin GDF Suez dugi ka taun 2016. Grup ieu nganggo nami Engie dina taun 2015, di handapeun kapamingpinan anjeunna.
Saha anu ngagentos Gérard Mestrallet di Engie?
Isabelle Kocher ngagentos anjeunna salaku manajer umum dina Méi 2016, sareng Jean-Pierre Clamadieu salaku pupuhu déwan direksi dina taun 2018.
Kunaon parasut emasna nyababkeun kontroversi?
Dina Oktober 2014, angka anu disebutkeun (€21 juta) diumumkeun ka masarakat nalika GDF Suez ngalaporkeun karugian anu rékor sareng nyiapkeun rencana pangirangan biaya. Susunan éta dianggap saluyu sareng kode Afep-Medef, tapi éta ngahudangkeun debat ngeunaan pangaturan kompensasi eksekutif.