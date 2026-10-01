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Jean-Cyril Spinetta Anjeunna salah sahiji ti saeutik pagawé sipil senior Perancis anu suksés ngaluncurkeun karir kadua di pucuk pimpinan perusahaan-perusahaan ageung. Lahir dina 4 Oktober 1943, di arondisemen ka-15 Paris, anjeunna mingpin Air Inter, teras Air France salami langkung ti sawelas taun, mingpin privatisasi parsial perusahaan sareng merger sareng KLM dina taun 2004, sateuacan mingpin dewan pengawas Areva. Dina taun 2018, namina muncul deui dina berita sareng "Laporan Spinetta" ngeunaan masa depan transportasi karéta api. Ieu jalur karirna, kaputusan konci na, sareng naon hartosna pikeun investor dina séktor penerbangan.

Asal-usul sareng formasi

Jean-Cyril Spinetta digedékeun dina kulawarga anu satia pisan kana sosialisme. Aki na, Cyrille Spinetta, saurang insinyur ti sakola Arts et Métiers, ngokolakeun Albi Workers' Glassworks ti taun 1911 sareng caket sareng Jean Jaurès. Indungna, Antoinette Brignoli, saurang guru sakola anu asalna ti Corsica, sareng ramana, Adrien Spinetta, saurang insinyur sipil, netep di Paris, tempat Jean-Cyril lahir.

Salaku mahasiswa di Lycée Hoche di Versailles, anjeunna nampi gelar pascasarjana dina hukum publik ti Fakultas Hukum di Paris, lulus ti Sciences Po Paris, teras lebet ka ENA (Sakola Administrasi Nasional) dina kelas Charles de Gaulle. Anjeunna anggota Partai Sosialis dugi ka taun 1977.

Karir salaku pagawé sipil senior (1969-1990)

Karir administrasina lega pisan sareng rupa-rupa. Saatos damel salaku asistén pengajar, anjeunna teras-terasan nyepeng jabatan di Kementerian Pendidikan Nasional (kapala kantor investasi sareng perencanaan, teras direktur paguron luhur), di Déwan Nagara salaku auditor, di Sekretariat Jenderal Pamaréntah sareng di layanan informasi Perdana Menteri.

Anjeunna teras ngalih ka séktor transportasi, dua kali janten kapala staf Michel Delebarre, khususna nalika anjeunna janten Menteri Perhubungan sareng Urusan Maritim, sareng engkéna Menteri Infrastruktur. Pangalaman ieu masihan anjeunna pangaweruh anu jero ngeunaan penerbangan sipil sareng tantangan pangaturanna.

Air Inter teras Air France: restrukturisasi sareng muka ibukota

Ti taun 1990 nepi ka 1993, anjeunna janten présidén sareng CEO diAir Inter, maskapai domestik Perancis, dina waktos persiapan nuju dijalankeun pikeun muka wilayah udara Éropa pikeun kompetisi. Saatos misi sareng Présidén François Mitterrand sareng waktos di Komisi Éropa, anjeunna diangkat janten kapalaAir France kana 22 Séptémber 1997.

Peta jalan anjeunna aya dua: pikeun nuluykeun pamulihan perusahaan anu kaluar tina karugian mangtaun-taun, sareng pikeun nyiapkeun bubuka ka pasar. Dina taun 1999, anjeunna mingpin privatisasi parsial Air France, kalayan penawaran umum perdana perusahaan. Salila période ieu, Air France ogé ngagabung sareng aliansi SkyTeam, anu diadegkeun dina taun 2000 sareng Delta, Aeromexico sareng Korean Air.

2004: diadegkeunna Air France-KLM

Operasi anu paling penting dina karirna nyaéta merger sareng perusahaan Walanda. KLMPanggabungan ieu, anu réngsé dina taun 2004, mangrupikeun panggabungan lintas wates utama anu munggaran dina transportasi udara Éropa. Struktur anu dipilih ngajaga dua maskapai sareng dua merek, kalayan dua hub (Paris-Charles-de-Gaulle sareng Amsterdam-Schiphol), di handapeun perusahaan anu didagangkeun sacara umum. Operasi ieu ogé ngarah kana privatisasi Air France, kalayan saham nagara Perancis turun di handap ambang mayoritas.

Jean-Cyril Spinetta tetep janten CEO grup dugi ka 31 Désémber 2008, teras janten Pupuhu Déwan Direksi Air France-KLM sareng Air France ti 1 Januari 2009, sareng Pierre-Henri Gourgeon ngajabat salaku CEO. Dina 17 Oktober 2011, saatos Gourgeon angkat, Spinetta neraskeun peran CEO dugi ka 2013, nalika Alexandre de Juniac ngagentos anjeunna.

Modél dual-headed anu digagas dina taun 2004 sering dibahas, khususna nalika tegangan antara Paris sareng Den Haag dina taun 2019, nalika nagara Walanda ngagaleuh saham di perusahaan éta. Pikeun ngartos kumaha warisan ieu masih mangaruhan kana valuasi grup, analisis kami ngeunaanSaham Air France-KLM marios struktur modal sareng masalah armada.

Areva, Alcatel-Lucent, Saint-Gobain: aya administrator anu dipilarian

Sajajar jeung éta, Jean-Cyril Spinetta ogé calik dina sababaraha dewan. Anjeunna mingpin Déwan pangawas Areva Ti April 2009 nepi ka Juni 2013, période anu ditandaan ku kasusah sareng réaktor EPR sareng patarosan ngeunaan strategi grup nuklir (anu janten Orano pikeun siklus bahan bakar). Anjeunna ogé janten diréktur Alcatel-Lucent, Alitalia, La Poste, Saint-Gobain (ti 2005), Unilever, sareng GDF Suez.

Ayana anjeunna di dewan Saint-Gobain nempatkeun anjeunna sasarengan sareng tokoh-tokoh sapertos Jean-Louis Beffa; anu resep kana grup bahan tiasa ningali profil kami diSaham Saint-Gobain.

Kasus hukum ditutup tanpa aya tuntutan hukum.

Dina bulan Juli 2006, Jean-Cyril Spinetta dipanggil ku pangadilan salaku bagian tina panalungtikan anu nargétkeun urut subkontraktor Air France anu spesialisasina dina kaamanan penerbangan. Anjeunna pamustunganana diinterogasi salaku saksi anu dibantuan sareng henteu dituduh sacara resmi. Anjeunna salawasna ngajaga kasucianana dina kasus ieu.

2018: Laporan Spinetta ngeunaan masa depan karéta api

Dina tanggal 15 Pébruari 2018, anjeunna ngalebetkeun laporan ngeunaan "masa depan transportasi karéta api" ka Perdana Menteri Édouard Philippe. Rekomendasi anu paling sering dibahas nyaéta ngeunaan ngeureunkeun prakték ngarekrut karyawan anyar dina status pagawé karéta api, ngarobah SNCF janten perusahaan terbatas publik, nyiapkeun bubuka jaringan karéta api pikeun kompetisi, sareng ngirangan jumlah jalur cabang. Sababaraha proposal ieu dilebetkeun kana undang-undang pikeun pakta karéta api anyar anu diadopsi dina taun 2018, saatos gerakan mogok anu panjang.

Anjeunna ogé mingpin, ti bulan Oktober 2013, Déwan Ékonomi Pendidikan Nasional, anu ditugaskeun pikeun ngadeukeutkeun sakola sareng dunya bisnis.

distinctions

Jean-Cyril Spinetta nyaéta Komandan Legion of Honour sareng National Order of Merit, sareng Perwira Akademik Palms. Anjeunna kapilih janten "Manajer Taun Ieu" ku Ékonom Anyar dina taun 2003 sareng nampi Hadiah Icare ti Asosiasi Wartawan Aeronautika sareng Antariksa Profesional dina taun 2004.

Naon anu diajarkeun ku lalampahanana ka investor

Sektor penerbangan mangrupikeun salah sahiji anu paling siklikal di pasar saham. Karir Jean-Cyril Spinetta ngagambarkeun sababaraha faktor ieu:

Konsolidasi mangrupikeun sumber utama pikeun nyiptakeun nilai. Air France-KLM, teras IAG (British Airways-Iberia) sareng Lufthansa Group diwangun ngalangkungan merger. Grup nilai pasar anu sanggup ngarampingkeun jaringanana.

Air France-KLM, teras IAG (British Airways-Iberia) sareng Lufthansa Group diwangun ngalangkungan merger. Grup nilai pasar anu sanggup ngarampingkeun jaringanana. Ayana nagara ngarobah sagalana. Nagara-nagara Perancis sareng Walanda tetep janten pemegang saham Air France-KLM; ieu nyayogikeun dukungan dina waktos krisis, sapertos dina taun 2020, tapi ogé ngawatesan kabébasan strategis sareng tiasa nyababkeun pangenceran nalika rekapitalisasi.

Nagara-nagara Perancis sareng Walanda tetep janten pemegang saham Air France-KLM; ieu nyayogikeun dukungan dina waktos krisis, sapertos dina taun 2020, tapi ogé ngawatesan kabébasan strategis sareng tiasa nyababkeun pangenceran nalika rekapitalisasi. Pausahaan-pausahaan gumantung ka pabrikna. Katerlambatan pangiriman sareng kasadiaan mesin mangaruhan kapasitas. Seueur investor langkung milih kéngingkeun paparan kana séktor ngalangkungan produsén, sapertos anu dipidangkeun dina analisis kami ngeunaan...Saham Airbus.

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Taun Lengkah 1943 Lahir di Paris (4 Oktober) 1990-1993 CEO Air Inter 1997 Diangkat jadi CEO Air France (22 Séptémber) 1999 Privatisasi parsial sareng daptar Air France 2004 Hubungan anu langkung raket sareng KLM, lahirna Air France-KLM 2009 Pupuhu déwan Air France-KLM sareng déwan pangawas Areva 2011-2013 Anjeunna neraskeun deui tugasna salaku CEO Air France-KLM 2018 Laporan ngeunaan masa depan transportasi karéta api

FAQ

Naon anu dilakukeun ku Jean-Cyril Spinetta di Air France?

Anjeunna mingpin Air France ti taun 1997 dugi ka 2008, ngalaksanakeun privatisasi parsialna dina taun 1999 sareng ngatur merger sareng KLM dina taun 2004, anu ngalahirkeun grup Air France-KLM.

Naon ari laporan Spinetta téh?

Hiji laporan anu dikintunkeun ka pamaréntah dina bulan Pébruari 2018 ngeunaan masa depan transportasi karéta api, anu ngainspirasi reformasi SNCF anu diadopsi dina taun anu sami.

Naha Jean-Cyril Spinetta mingpin Areva?

Muhun, anjeunna mingpin dewan pengawas Areva ti April 2009 dugi ka Juni 2013.