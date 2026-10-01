Jean-Louis Beffa Anjeunna mingpin Saint-Gobain salami langkung ti dua dekade, ti taun 1986 dugi ka 2007, sateuacan ngajabat salaku Pupuhu Déwan dugi ka taun 2010. Lahir dina tanggal 11 Agustus 1941, di Nice, lulusan sakola rékayasa Corps des Mines, anjeunna ngawujudkeun generasi eksekutif bisnis Perancis anu unggul anu dilatih di tingkat luhur dinas sipil sareng yakin kana peran strategis industri. Salian ti Saint-Gobain, anjeunna mangaruhan debat publik ngalangkungan laporan sareng buku-bukuna ngeunaan kawijakan industri. Ningali deui karir anu teras-terasan nginpokeun pilihan kelompok industri CAC 40.
Pendidikan: Politeknik, Pertambangan sareng Élmu Po
Putra saurang insinyur sareng guru, Jean-Louis Beffa nyiapkeun diri pikeun ujian kompetitif di Lycée Masséna di Nice sareng katampi di...École polytechnique dina taun 1960. Anjeunna janten insinyur ti Korps Tambang Dina 1963, anjeunna ogé diajar di École nationale supérieure du pétrole et des moteurs sareng nampi gelar diploma ti Institut d'études politiques de Paris (1966, bagian Ékonomi-Keuangan).
Mimiti dina administrasi énergi
Anjeunna ngamimitian karirna salaku insinyur pertambangan di Clermont-Ferrand, teras ti taun 1967 dugi ka 1974 ngagabung ka departemén bahan bakar Kementerian Perindustrian, dimana anjeunna janten kapala layanan "pemurnian sareng pemanfaatan" teras wakil direktur. Pangalaman ieu masihan anjeunna pangaweruh anu jero ngeunaan énergi sareng hubungan antara Nagara sareng industri, dua téma anu bakal lumangsung sapanjang karirna.
1974-1986: Kamekaran di Saint-Gobain
Dina taun 1974, Jean-Louis Beffa ngagabung Saint-Gobain salaku diréktur perencanaan. Anjeunna teras ngajabat salaku diréktur jenderal, teras salaku présidén Pont-à-Mousson, anak perusahaan anu khusus dina pipa beusi cor, bari ogé ngatur cabang "pipa sareng mékanika" grup ti taun 1979 dugi ka 1982. Dina Maret 1982, taun nasionalisasi Saint-Gobain, anjeunna janten direktur pengelola.
Dina Januari 1986, anjeunna ngagentos Roger Fauroux salaku présidén sareng CEODiangkat dina kapamingpinan François Mitterrand sareng dikonfirmasi ku Jacques Chirac, Perdana Menteri harita, anjeunna mingpin privatisasi Saint-Gobain, privatisasi utama munggaran pamaréntah kohabitasi, dina ahir taun 1986.
1986-2007: Dua puluh taun mingpin Saint-Gobain
Dina kapamingpinanna, Saint-Gobain ngalaman transformasi anu ageung. Grup ieu, anu sacara historis fokus kana kaca, ngalegaan ayana dina bahan konstruksi sareng distribusi bahan, sareng janten internasional pisan. Tonggak penting salami période ieu kalebet akuisisi perusahaan Amérika Norton dina taun 1990, anu ngajantenkeun grup ieu pamimpin dunya dina abrasif, dituturkeun ku akuisisi perusahaan Inggris BPB, spesialis dina papan gipsum, dina taun 2005.
Strategi ieu parantos ngajantenkeun Saint-Gobain salah sahiji spesialis perumahan sareng konstruksi anu unggul di dunya, posisi anu teras-terasan sareng dikuatkeun ku para panerusna. Jean-Louis Beffa tetep janten CEO dugi ka Juni 2007, teras Pupuhu Déwan dugi ka 2010; Pierre-André de Chalendar ngagentos anjeunna salaku CEO. Ti saprak Juli 2021, grup ieu dipingpin ku Benoit Bazin.
Pikeun investor, sajarah Saint-Gobain dina Beffa nunjukkeun kumaha perusahaan industri anu umurna saabad tiasa ngarobih dirina sorangan ngalangkungan akuisisi anu berturut-turut. Analisis kami ngeunaanSaham Saint-Gobain ngajelaskeun profil ayeuna, anu museur kana konstruksi anu lestari sareng renovasi anu hemat énergi.
Debat ngeunaan gaji sareng asbés
Sapertos eksekutif sanés dina generasina, Jean-Louis Beffa nyanghareupan kritik dina sababaraha aspék. Dina taun 2007, anjeunna kalebet salah sahiji CEO Perancis anu dibayar pangluhurna, kalayan perkiraan kompensasi € 10,2 juta numutkeun peringkat pers taun éta. Salajengna, salami jabatanna di pucuk pimpinan Pont-à-Mousson, anjeunna diincer ku penentang panggunaan asbés, di tengah-tengah kontroversi anu ngaganggu sakumna industri bahan. Masalah asbés ngagaduhan dampak négatif anu langgeng kana citra sareng status hukum grup, khususna di Amérika Serikat.
Pamikir ngeunaan kawijakan industri
Jean-Louis Beffa parantos ngabuktikeun dirina salaku sora anu berpengaruh dina masa depan industri Perancis:
- Dina taun 2004, Jacques Chirac masrahkeun misi pikeun ngahirupkeun deui kawijakan industri. Laporan anjeunna dina Januari 2005, Menuju kawijakan industri anyar, ngarah kana ngadegnaBadan Inovasi Industri, anu anjeunna parantos mingpin dewan pengawas ti saprak Séptémber 2005;
- Dina taun 2002, anjeunna ngadegkeun pusat panalungtikan ékonomi Saint-Gobain sareng pamenang Hadiah Nobel dina widang ékonomi Robert Solow, anu janten pusat Cournot, teras Yayasan Cournot (2010), anu dipingpin ku aranjeunna;
- Anjeunna medalkeun sababaraha éséy sareng Seuil: Perancis kedah milih (2012), Perancis kedah bertindak (2013), Konci-konci pikeun Kakuatan (2015) jeung Transformasi atanapi maot: perusahaan ageung versus perusahaan rintisan (2017).
Tésis utama anjeunna: nyanghareupan duo AS-Cina, kakuatan hiji nagara aya dina industri éksporna, téknologina, énergina, sareng kamampuan militerna. Anjeunna ngadukung strategi industri anu koheren anu dipingpin ku nagara sareng ngritik deindustrialisasi Perancis. Sababaraha ideu ieu parantos nyebar sacara lega saprak krisis kaséhatan, kalayan debat ngeunaan kadaulatan industri sareng reshoring.
Lazard, Engie, Le Monde: karir kadua salaku anggota dewan
Saatos Saint-Gobain, Jean-Louis Beffa janten panaséhat senior bank éta. LazardAnjeunna ngajabat di dewan GDF Suez teras Engie ti taun 2008 dugi ka 2015, dimana anjeunna mingpin komite nominasi sareng remunerasi, di dewan pengawas Siemens (2008-2013), di dewan Groupe Bruxelles Lambert (2001-2013), sareng di dewan pengawas Caisse des Dépôts (2014-2019). Anjeunna ogé ngajabat salaku diréktur BNP Paribas sareng Gaz de France. Anjeunna parantos janten anggota dewan pengawas grup ti saprak taun 1994. Le MondeAnjeunna janten présidénna dina 5 Oktober 2017.
Kalungguhanana di Engie ngadeukeutkeun anjeunna kana masalah énergi utama, hiji séktor anu kami analisa khususna dina lambaran fakta kami ngeunaan...Aksi Engie.
distinctions
Jean-Louis Beffa nyaéta Grand Officer of the Legion of Honour (2007), Grand Cross of the National Order of Merit (2016), sareng Commander of the Order of Arts and Letters (2005). Anjeunna parantos nampi seueur panghargaan ti luar nagri, kalebet Order of the Rising Sun (Jepang). Salaku penggemar opera, anjeunna mingpin asosiasi pikeun promosi Opera Nasional Paris.
Naon anu diajarkeun ku lalampahanana ka investor
- Kelompok industri nuju ngarobih diri sacara bertahap. Saint-Gobain parantos ngarobih pusat gravitasina tanpa ngarobih namina: anjeun kedah ningali rincian pendapatan dumasar jalur bisnis pikeun ngartos nilaina.
- Akuisisi utama mangrupikeun judi. Aranjeunna nyiptakeun nilai upami integrasina suksés, tapi beuratna kana hutang jangka pondok.
- Kontéks pulitik téh penting. Nasionalisasi, privatisasi, kawijakan industri: kaputusan publik parantos mangaruhan pisan kana lintasan Saint-Gobain.
Saint-Gobain sareng Engie layak pikeun kacang polongWahana investasi standar anu nguntungkeun tina pajak pikeun investasi jangka panjang dina saham Perancis. Artikel ieu kanggo tujuan inpormasi hungkul sareng sanés mangrupikeun naséhat investasi.
FAQ
Sabaraha lami Jean-Louis Beffa mingpin Saint-Gobain?
Anjeunna janten présidén sareng CEO ti Januari 1986 dugi ka Juni 2007, teras pupuhu déwan dugi ka 2010.
Buku naon waé anu ditulis ku Jean-Louis Beffa?
Utamana Perancis kedah milih (2012), Perancis kedah bertindak (2013), Konci-konci pikeun Kakuatan (2015) jeung Robah atawa maot (2017), sadayana diterbitkeun ku Seuil.
Naon ari Badan Inovasi Industri téh?
Badan publik anu diadegkeun dina taun 2005 saatos laporanana ngeunaan kawijakan industri, anu dimaksudkeun pikeun ngadukung proyék panalungtikan sareng inovasi utama. Anjeunna mingpin dewan pengawasna.