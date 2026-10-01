Philippe Crouzet mingpin dewan VallourecSpesialis Perancis dina tabung seamless, ti taun 2009 dugi ka 2020. Lahir dina tanggal 18 Oktober 1956, di Neuilly-sur-Seine, anjeunna lulus ti ENA (Sakola Administrasi Nasional), damel di Déwan Nagara, teras nyéépkeun langkung ti dua puluh taun di Saint-Gobain. Anjeunna mingpin Vallourec dina puncak booming minyak, sateuacan ngalangkungan salah sahiji krisis anu paling parah dina sajarah grup éta. Karirna mangrupikeun conto pikeun ngartos saham siklik sareng résiko anu aya hubunganana sareng hutang.
Pendidikan: Élmu Po, ENA sareng Déwan Nagara
Salaku mahasiswa di Lycée Pasteur di Neuilly-sur-Seine, Philippe Crouzet lulus ti Sciences Po Paris (1976, bagian Layanan Umum). Anjeunna teras lebet kaSakola Administrasi Nasionalti mana anjeunna muncul luhur kelasna dina taun 1981. Anjeunna ngamimitian karirna di Déwan nagara, salaku auditor teras salaku master pamundut.
Dina taun 1983, anjeunna nikah ka Sylvie Hubac, saurang pagawé sipil senior anu janten kapala staf Présidén François Hollande ti taun 2012 dugi ka 2015.
Dua puluh dua taun di Saint-Gobain (1986-2008)
Dina taun 1986, Philippe Crouzet ngagabung Saint-Gobain, anu harita dipingpin ku Jean-Louis Beffa, salaku diréktur rencana éta. Anjeunna nyepeng sababaraha posisi di dinya, boh operasional boh kauangan:
- 1989-1992 : manajer umum pabrik kertas Condat;
- 1992-1996 : utusan umum pikeun Spanyol sareng Portugal;
- tina 1996 : diréktur divisi keramik industri;
- tina 2000 Wakil manajer umum anu ngurus keuangan, pameseran sareng IT, teras di divisi Distribusi Gedong.
Jalur karir ieu parantos masihan anjeunna pangalaman anu lengkep dina grup industri global: manajemen pabrik, pangawasan kauangan, sareng distribusi. Pikeun langkung ngartos perusahaan anu ngalatih anjeunna, tingali analisis kami ngeunaan...Saham Saint-Gobain.
2009: Nyandak kalungguhan di Vallourec
Dina April 2008, Philippe Crouzet ngagabung ka dewan pengawas Vallourec; sataun ti harita, dina 2009Anjeunna diangkat janten pupuhu dewan. Masa jabatanna diperpanjang salami opat taun dina Maret 2012. Anjeunna ogé janten direktur EDF ti taun 2009 salami lima taun, sareng mingpin komite anu ngawaskeun komitmen nuklir.
Vallourec harita keur dina puncakna. Grup ieu ngahasilkeun tabung baja tanpa sambungan, anu utamina dianggo pikeun pangeboran minyak sareng gas (anu disebut tabung OCTG), tapi ogé pikeun pembangkit listrik sareng industri. Kalayan harga minyak anu tetep luhur sacara konsisten, paménta kuat sareng sahamna aya di antara saham anu unggul di Bursa Saham Paris.
2009-2014: Investasi pikeun Tumuwuh
Strategi pikeun période ieu nyaéta pikeun nguatkeun ayana Vallourec di daérah anu pertumbuhan produksi hidrokarbonna kuat: Brazil (kalayan pabrik baja sareng pabrik gulung anyar anu diwangun babarengan sareng Sumitomo Jepang), Amérika Serikat (dimana booming gas serpih sareng minyak ngadukung paménta), sareng Wétan Tengah. Investasi ieu ningkatkeun kapasitas sareng hutang grup, dumasar kana anggapan yén paménta bakal tetep kuat.
Dina taun 2010, remunerasi anjeunna diperkirakeun 2,73 juta euro, jumlah anu dikritik ku sababaraha pemegang saham, numutkeun pers harita, anu nganggap strategi éta ambisius teuing.
2014-2020: Krisis minyak sareng pasar saham anu runtuh
Turunna harga minyak anu seukeut ti satengah taun kadua 2014 ngarobah sagalana. Pausahaan minyak sacara drastis ngirangan investasi pangeboran, volume pipa sareng harga anjlok, sareng Vallourec, anu dibeungbeuratan ku biaya tetep sareng hutang, ngalaman runtuyan karugian. Grup ieu ngaluncurkeun rencana pangirangan biaya sareng pangurangan kapasitas, khususna di Éropa.
Dina taun 2016, Vallourec ngalaksanakeun paningkatan modal sakitar samilyar euro, kalayan asupna Nippon Steel & Sumitomo Metal sareng dukungan Bpifrance, pemegang saham publik. Operasi ieu ngamungkinkeun perusahaan pikeun ngungkulan tantanganana, kalayan biaya pangenceran anu signifikan pikeun pemegang saham anu tos aya.
Periode éta ogé ditandaan ku kasus pabrik baja.Ascoval, di Saint-Saulve (Nord), anu Vallourec mangrupikeun pemegang saham sareng konsumén. Peran grup dina usaha pikeun ngambil alih situs éta parantos dikritik pisan, khususna dina dokumenter éta Ascoval, perang pikeun baja ku Éric Guéret.
Philippe Crouzet ninggalkeun dewan direksi 2020Édouard Guinotte ngagantikeun anjeunna.
Saatos Crouzet: restrukturisasi sareng awal anu énggal
Dina taun 2021, Vallourec ngalaman restrukturisasi kauangan anu ageung: sabagian ageung hutangna dirobih janten ekuitas, sareng para kreditor, kalebet dana Apollo, janten pemegang saham mayoritas. Saham pemegang saham anu tos aya diencerkeun sacara signifikan. Dina kapamingpinan Philippe Guillemot, anu diangkat dina taun 2022, grup éta nutup pabrikna di Jerman, fokus deui kana situs anu paling nguntungkeun (Brasil, Amérika Serikat), sareng ngirangan hutangna sacara drastis. Dina taun 2025, ArcelorMittal ngumumkeun akuisisi sakitar 28% saham anu diayakeun ku Apollo.
Kanggo nuturkeun kaayaan grup ayeuna, hasilna sareng pandanganana, tingali analisis kami ngeunaanSaham Vallourec.
Palajaran pikeun investor
Kinerja Vallourec salami jabatan Philippe Crouzet mangrupikeun salah sahiji conto anu paling seueur ditalungtik di Bursa Saham Paris. Opat hal penting anu kedah diémutan:
- Saham siklikal ditilik sapanjang siklus lengkep. Kauntungan rékor dina puncak siklus teu lestari. Ngajén grup sapertos Vallourec dumasar kana hasil taun 2008 atanapi 2013 sami sareng hilap yén harga minyak tiasa turun.
- Hutang ngagedekeun sagalana. Dina fase booming, éta ngadorong kamekaran; dina fase slump, éta ngancam salamet. Rasio hutang bersih kana panghasilan sateuacan bunga, pajak, depresiasi, sareng amortisasi (EBITDA) mangrupikeun indikator konci anu kedah diawasi.
- Modal ningkat sareng konvérsi hutang ngirangan. Pemegang saham anu nahan sahamna salami restrukturisasi tiasa kaleungitan seuseueurna investasi na, sanaos perusahaan éta salamet.
- Tata kelola téh penting. Déwan manajemen anu dikawasa ku déwan pengawas, kalayan pemegang saham publik di ibukota, henteu ngajagi tina kasalahan strategis.
Pikeun investasi dina saham siklikal, langkung saé diversifikasi sareng nyingkahan konsentrasi. Individu umumna nganggo PEA (rencana tabungan ekuitas Perancis) atanapi rekening sekuritas sareng calo online; anu hoyong dagang siklus ka luhur sareng ka handap ngalangkungan CFD bakal mendakan naon anu diperyogikeun dina... pendapat ngeunaan Vantage Biaya sareng operasi calo ieu; leverage ningkatkeun kauntungan sareng karugian. Artikel ieu kanggo tujuan inpormasi hungkul sareng sanés mangrupikeun naséhat investasi.
Philippe Crouzet dina tanggal-tanggal penting
|Taun
|Lengkah
|1956
|Lahir di Neuilly-sur-Seine (18 Oktober)
|1981
|Lulus ti ENA, juara kelasna; ngagabung ka Déwan Nagara
|1986
|Gabung ka Saint-Gobain
|2000
|Wakil Pupuhu Eksekutif Saint-Gobain
|2008
|Anggota dewan pengawas Vallourec
|2009
|Pupuhu déwan Vallourec; diréktur EDF
|2012
|Mandat diperpanjang salami opat taun
|2016
|Kanaékan modal sareng Nippon Steel sareng Bpifrance
|2020
|Anjeunna ninggalkeun pupuhu dewan
FAQ
Iraha Philippe Crouzet ngatur Vallourec?
Anjeunna mingpin déwan manajemen Vallourec ti taun 2009 dugi ka 2020, saatos ngajabat di déwan pengawas ti April 2008.
Kunaon harga saham Vallourec turun nalika anjeunna menjabat?
Utamana kusabab anjlokna harga minyak ti taun 2014 ka payun, anu ngirangan paménta pikeun pipa pangeboran, sedengkeun grup éta ngagaduhan hutang anu ageung saatos investasi kamekaranna.
Kumaha jalur karir Philippe Crouzet sateuacan Vallourec?
Lulus ti ENA dina taun 1981, anjeunna ngamimitian damel di Déwan Nagara sateuacan nyéépkeun langkung ti dua puluh taun di Saint-Gobain, antukna janten wakil direktur pelaksana.