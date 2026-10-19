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Bernard Michel är en av de chefer vars namn inte är allmänt känt, men vars anställningar har präglat den franska börsnoterade finans- och fastighetssektorn i över trettio år. Han är styrelseledamot i GecinaHan var styrelseordförande för det börsnoterade fastighetsbolaget i distriktet La Défense från 2010 till 2018 och tjänstgjorde som tillförordnad VD från oktober 2011 till juni 2013. Han var även ordförande Viparis, kongresscenteroperatör. Den här artikeln beskriver hans karriär, hans uppdrag och de lärdomar en aktieägare kan dra av dem.

Vem är Bernard Michel?

Bernard Michel, född den 25 februari 1948 i Metz, är en fransk företagsledare, styrelseordförande för Gecina från 2010 till 2018, och därefter ordförande för Viparis och Real Estate Europe. Han utsågs till kommendör av den nationella förtjänstorden år 2019.

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Han kommer ursprungligen från Lorraine, har en examen i ekonomi och är utbildad...Nationell skatteskolaDenna dubbla ekonomiska och administrativa utbildning präglade hela den första delen av hans karriär, som i hög grad var förankrad i kontroll- och regleringsfunktioner innan hans övergång till den privata sektorn.

Utbildning: Nationella skatteskolan och finansinspektionen

Bernard Michel började sin karriär på Generaldirektoratet för skatter, där han arbetade från 1970 till 1983 som skatteinspektör. Han började sedan på ekonomi- och finansministeriet som Finansinspektören från 1983 till 1987, en period under vilken han utförde revisions- och kontrolluppdrag.

Denna inspektörsprofil är en klassiker inom den franska högre tjänstemannabranschen: den leder sedan naturligt till generella chefspositioner inom stora koncerner, särskilt banker, som söker gedigen skatte- och finansiell expertis.

Från GAN till Crédit Agricole

1987 anslöt sig Bernard Michel till gruppen GANdär han blev vice vd för Insurance France.

Han anslöt sig sedan till gruppen Crédit agricole År 1996 gick han med i Crédit Agricole SA:s verkställande utskott. Han innehade därefter flera ledande befattningar där:

biträdande verkställande direktör;

Chef för operativa system sedan 1999, i samband med skapandet av företaget PROGICA (PROgiciels Crédit Agricole) ansvarig för tillgångsförvaltningen av koncernens programvarupaket;

(PROgiciels Crédit Agricole) ansvarig för tillgångsförvaltningen av koncernens programvarupaket; president av Credit Agricole Fastigheter ;

; generaldirektör för Predica , koncernens kapitaliseringsbolag;

, koncernens kapitaliseringsbolag; generaldirektör för Crédit Agricole Försäkring.

Han tjänstgjorde även som administratör för Sopra Group (som blev Sopra Steria Group) från slutet av 2003. Han var särskilt ansvarig för att leda omstruktureringen av regionbanken Crédit Agricole på Korsika.

Denna erfarenhet inom livförsäkring och kapitalförvaltning är inte obetydlig för en Edubourse-läsare: den ger deras syn på finansiella produkter för privatkunder ett insiderperspektiv.

Gecina: Från ledning till ordförandeskap (2010-2018)

Bernard Michel ansluter sig Gecina år 2010 som styrelseordförande. Gecina är ett börsnoterat fastighetsinvesteringsbolag (SIIC) noterat på Euronext Paris, specialiserat på kommersiella fastigheter i Île-de-France-regionen.

Från oktober 2011 till juni 2013, efter Christophe Clamagerans avgång och i avvaktan på Philippe Depouxs ankomst, innehade han de dubbla rollerna som VD och koncernchefHan bekräftades som styrelseordförande 2013, hans mandatperiod förnyades i april 2014 och han omvaldes till ordförande för Gecina, en position han innehade fram till 2018.

Andra mandat: Viparis, MEDEF Paris och CCI

Förutom Gecina är Bernard Michel ordförande Viparis, en av de ledande kongresscenteroperatörerna i Frankrike, och har konsulära och arbetsgivarrelaterade ansvarsområden: styrelseordförande för MEDEF Paris Från 2015 administratör för Real Estate Europe, dåvarande delegat för ordföranden för Paris Île-de-Frances regionala handelskammare för mässor, utställningar och affärsturism, samt ordförande för PROMOSALONS.

Vad hans resa lär investeraren

Bernard Michels karriär illustrerar tre användbara punkter när man spårar en fastighet eller finansiell tillgång:

Styrning är en signal. En fastighetsbolagschef som kommer från försäkring och intern kontroll har en kultur av risk och solvens, avgörande frågor i en så belånad sektor som börsnoterade fastigheter.

Blandade funktioner är vanliga men bör övervakas. Att ha innehaft både ordförande- och VD-posten i nästan två år (2011-2013) förenklade beslutsfattandet men tog bort kontrollen av den icke-verkställande ordförandens makt. Rollseparation är nu standarden som rekommenderas i styrningskoder.

Kunskap om finansiella produkter för privatkunder är viktigt. En karriär inom Predica och Crédit Agricole Assurance ger en konkret förståelse för vad sparare faktiskt får betala.

år Evenement 1948 Född den 25 februari i Metz 1970-1983 Skatteinspektör vid generaldirektoratet för skatter 1983-1987 Finansinspektören 1987 Anslöt sig till GAN, biträdande VD, Insurance France 1996 Medlem i Crédit Agricole SA:s verkställande kommitté 2008 President för Viparis 2010 Styrelseordförande för Gecina 2011-2013 Tillförordnad ordförande och VD för Gecina 2015 Styrelseordförande för MEDEF Paris 2018 Slutet på Gecinas presidentskap 2019 Befälhavare av den nationella förtjänstorden

FAQ

Vem är Bernard Michel i finansvärlden?

Bernard Michel är en fransk företagsledare, styrelseordförande för det börsnoterade fastighetsbolaget Gecina från 2010 till 2018, efter en karriär på den franska skattemyndigheten GAN och Crédit Agricole. Han är ordförande för Viparis.

Var Bernard Michel chef för Gecina?

Ja, tillfälligt. Från september/oktober 2011 till juni 2013 var han ordförande och VD för Gecina, samtidigt som han förblev styrelseordförande fram till 2018.

Vad är kopplingen mellan Bernard Michel och Crédit Agricole?

Han anslöt sig till gruppen 1996 som medlem i Crédit Agricole SA:s verkställande kommitté och innehade flera ledande befattningar, bland annat hos Predica och Crédit Agricole Assurance.