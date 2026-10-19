Hur mycket tjänade han? Frederic Oudea Vid rodret för Société Générale? Den tidigare finansinspektören ledde banken från 2009 till 2023, en period som sträckte sig från finanskraschen till stigande räntor. Siffrorna nedan är hämtade från Société Générales officiella kommunikation efter styrelsemötet och aktieägarmötesrapporter, plus en aktuell siffra från Sanofis resolutionsdokument.

Vem är Frédéric Oudéa?

Frédéric Oudéa, född den 3 juli 1963 i Paris, är utexaminerad frånÉcole polytechnique och denENAHan arbetade vid Finansinspektionen från 1987 till 1995 innan han började på Société Générale 1995.

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Han blev sedan ekonomichef där, VD år 2008, strax före krisen. I maj 2009 utnämndes han VD och koncernchefI maj 2015 separerades rollerna som ordförande och VD:n: han förblev VD, medan en icke-verkställande ordförande utsågs.

Han lämnar banken kl. 23 May 2023I slutet av sin mandatperiod efterträdde Slawomir Krupa honom. Han är idag styrelseordförande för Sanofi.

Frédéric Oudéas ersättning på Société Générale: siffrorna

övning Element Montant Källa 2011 Årlig rörlig ersättning 682 770 € (-43 % jämfört med 2010) Referensdokument, inlämnat till AMF 2012 Årlig rörlig ersättning ≈ 1 194 000 euro (+75 %) Uppdaterat referensdokument, maj 2013 2013 Årlig rörlig ersättning ≈ 1 400 000 euro (+18 %) Referensdokument, mars 2014 2023 Årlig rörlig ersättning (proportionell från 1 januari till 23 maj) € 542 088 Kommunikation efter styrelsemötet den 7 februari 2024

Fast lön: 1 300 000 euro, oförändrad från 2011 till 2023

Det mest anmärkningsvärda med Frédéric Oudéas ersättning är den stabila fasta lönen. Den uppgår till 1 300 000 euro brutto per år, belopp fastställt av styrelsen den 19 maj 2015 och godkänt av bolagsstämman den 18 maj 2016, men som i verkligheten var har varit oförändrad sedan 2011.

Den 8 mars 2023 beslutade styrelsen uttryckligen att bibehålla den på denna nivå för 2023, med hänvisning till tre argument: nivån på den fasta medianersättningen för den främsta chefen i CAC 40 (2,5 miljoner euro för jämförbara europeiska banker år 2022), marknadens medianersättning och rekommendationen i AFEP-MEDEF-koden enligt vilken den fasta ersättningen endast bör ses över med relativt långa intervall.

Variabeln: begränsad och starkt viktad mot prestanda

Årlig rörlig ersättning baseras på 60 % av kriterierna är kvantitativa. et 40 % av kriterierna är kvalitativa.De finansiella indikatorerna är brutto rörelseresultat, vinst per aktie och kostnad/intäkts-tal, i lika delar.

Från 1er Från och med september 2014 är beloppet begränsat till 135 % av den fasta ersättningen för VD. Långsiktiga incitamentsutbetalningar har också reducerats till 100 % av den fasta lönen. Målet för rörlig ersättning har satts till 120 % av den fasta lönen för räkenskapsåret 2023.

Som referenspunkt hade Frédéric Oudéa under krisen avstod från sin rörliga ersättning för räkenskapsåren 2008 och 2009.

Avgångsvillkor: inget avgångsvederlag, ingen kompletterande pension

Detta är den mest informativa punkten för en aktieägare. Styrelsens rapport till bolagsstämman den 22 maj 2024 är entydig: Slutet av Frédéric Oudéas mandatperiod som verkställande direktör resulterade inte i någon ersättning vid mandatperiodens slut., och han har inga tilläggspensionsrättigheter från Société Générale.

Den enda ersättningen: i enlighet med sin konkurrensklausul fick han sin fasta månadslön under den tid dess tillämpning, d.v.s. sex månaderHans långsiktiga incitamentsaktier som ännu inte intjänats intjänades proportionellt i förhållande till tiden mellan tilldelningen och den 23 maj 2023, med förbehåll för att andra prestationsvillkor upprätthålls.

Efter bankverksamheten: ordförandeskapet för Sanofi

Frédéric Oudéa är styrelseordförande för Sanofi. Enligt beslutsdokumentet inför årsstämman 2026 fastställdes hans ersättning för 2025 till 880 000 euro i fast bruttolön, till vilket lades en förmån i natura € 4 836 (tjänstebil med förare), d.v.s. en totalt 884 836 euroHan erhåller ingen rörlig ersättning, ingen aktiebaserad ersättning, inget avgångsvederlag och inga kompletterande pensionsrättigheter.

Vad en aktieägare kan ta med sig av detta

En punkterad cykel med fast växel är inte ett tecken på svaghet. Att bibehålla 1,3 miljoner euro i tolv år återspeglar förvaltningsdisciplin, inte sparsamhet.

Den verkliga kostnaden för en avresa finns i bilagorna. Avsaknaden av ersättning och kompletterande pensionsförmåner säger mer än den fasta lönesiffran.

Var försiktig när du jämför år. Beloppen för 2023 beräknas proportionellt över en mandatperiod på mindre än fem månader: att jämföra dem med ett helt år är meningslöst.

FAQ

Vad hade Frédéric Oudéa i lön på Société Générale?

Hans årliga fasta lön var 1 300 000 euro brutto, oförändrad från 2011 till 2023, plus en begränsad rörlig del. Den rörliga delen som utbetalas för 2023, proportionellt beräknad fram till den 23 maj, uppgår till 542 088 euro.

Fick Frédéric Oudéa något avgångsvederlag?

Nej. Bolagsstämman i maj 2024 bekräftade att slutet av hans mandatperiod inte gav upphov till någon ersättning och att han inte åtnjuter några kompletterande pensionsrättigheter.

Vad gör Frédéric Oudéa idag?

Han är styrelseordförande för Sanofi, en position han innehar med en fast lön på 880 000 euro år 2025 och ingen rörlig del.