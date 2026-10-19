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Hur mycket tjänade han? Pierre-André de Chalendar Vid rodret för Saint-Gobain? Till skillnad från många VD:ar inom CAC 40 är svaret anmärkningsvärt tydligt: ​​efter att rollerna som ordförande och VD separerades 2021 blev hans ersättning exklusivt fast, utan någon rörlig komponent. Siffrorna nedan är hämtade från Saint-Gobains styrelsebeslut och bolagsstämmohandlingarna.

Vem är Pierre-André de Chalendar?

Pierre-André de Chalendar, född den 12 april 1958 i Vichy, är utexaminerad frånESSEC och denENA, tidigare finansinspektör.

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Han gick med i sällskapet Saint-Gobain år 1989, blev biträdande verkställande direktör 2005, direktör 2006, sedan VD i juni 2007Han är namngiven VD och koncernchef den 3 juni 2010efterträdde Jean-Louis Beffa.

den 1er I juli 2021 överlämnade han den allmänna ledningen till sin ställföreträdare. Benoit Bazin och blir icke-verkställande ordförandeHan kommer att lämna styrelsen i slutet av bolagsstämman den 6 juni 2024, efter att ha utnyttjat sina pensionsrättigheter.

Han är också ordförande förInstitutet för företagande Han har varit styrelseledamot i BNP Paribas sedan 2023. I oktober 2025 började han på Altice France-gruppen som icke-verkställande direktör.

Pierre-André de Chalendars lön på Saint-Gobain

Beloppen nedan är härledda från styrelsens beslut av den 29 februari 2024 (räkenskapsåret 2023) och 27 februari 2025 (räkenskapsåret 2024), publicerade av Saint-Gobain.

övning fonction Fast ersättning Variabel Förmån in natura 2022 fullmäktiges ordförande € 450 000 ingen 3 300 € (bil) 2023 fullmäktiges ordförande € 450 000 ingen 3 301 € (bil) 2024 Rådets ordförande (1 januari – 6 juni) 194 262 euro (proportionellt) ingen Företagsbil

Ordalydelsen i rådets beslut är otvetydig: "Herr Pierre-André de Chalendars ersättning utgörs av uteslutande en fast del på 450 000 euro och drar inte nytta avingen årlig rörlig ersättning ".

Pensionering och vad du behöver förstå om den

Pierre-André de Chalendar har ansökt om sina pensionsförmåner enligt det förmånsbestämda kompletterande pensionssystemet "SGPM", som han åtnjöt i sin egenskap av ordförande och VD. i 1er Juli 2021.

Saint-Gobain specificerar att dess Den årliga bruttopensionen uppgick till cirka 417 942 euro. för räkenskapsåret 2023, och till € 188 308 för perioden från 1er Januari till 6 juni 2024 (pro rata temporis).

Detta system, allmänt känt som en "kompletterande pension", har varit föremål för strikta regler sedan AFEP-MEDEF: det är endast tillgängligt för nuvarande chefer och kan inte förbättras efter att de har lämnat. Det har också varit stängt för nya chefer sedan 2019.

Att separera ordföranden och VD:n: Saint-Gobain-fallet

År 2021 separerade Saint-Gobain rollerna "för att säkerställa en smidig och framgångsrik övergång inom successionsprocessen" för Pierre-André de Chalendar av Benoît Bazin. Detta är ett skolboksexempel på god styrning: den avgående verkställande direktören kvarstår som icke-verkställande ordförande medan hans efterträdare etablerar sig.

Som en påminnelse var Benoît Bazins ersättning som verkställande direktör 1 000 000 euro i fast lön och 1 700 000 euro i rörlig lön (dvs. 2 700 000 euro i kontanter) under räkenskapsåren 2022 och 2023, innan vi går vidare till 1 300 000 euro fast med verkan från och med den 7 juni 2024, det datum då han kommer att inneha den dubbla rollen som ordförande och VD.

Vad en aktieägare kan ta med sig av detta

En icke-verkställande direktör som får en fast lön är konsekvent. Han leder inte längre verksamheten: det finns ingen anledning att tilldela honom en variabel kopplad till operativ prestation.

Det verkliga problemet är kostnaden för att lämna. En kompletterande pensionsplan på cirka 400 000 euro per år representerar ett långsiktigt åtagande för företaget. Detta är en punkt att följa upp i bolagsstyrningsrapporten.

Maktdelningen minskar intressekonflikten. Detta är den viktigaste lärdomen från Saint-Gobain-övergången 2021.

FAQ

Vad hade Pierre-André de Chalendars lön i Saint-Gobain?

Som styrelseordförande erhöll han en fast lön på 450 000 euro per år, utan rörlig ersättning, kompletterad med en förmån för tjänstebil på cirka 3 300 euro.

Har Pierre-André de Chalendar en gyllene fallskärm?

Ja. Han hävdade sina rättigheter till SGPM-systemet den 1:aer Juli 2021; Saint-Gobain anger en årlig bruttopension på cirka 417 942 euro för räkenskapsåret 2023.

Vem ersatte Pierre-André de Chalendar i Saint-Gobain?

Benoît Bazin, VD sedan juni 2021, tillträdde VD-positionen den 1:aer juli 2021 och därefter funktionerna som ordförande och verkställande direktör från och med den 7 juni 2024.