Hur mycket tjänade han? Xavier Huillard Vid rodret för Vinci? Frågan dyker ofta upp, med tanke på hur mycket chefen för bygg-, motorvägs- och flygplatskoncessionsgruppen har format tjugo år av fransk kapitalism. Siffrorna nedan kommer från officiella Vinci-dokument: kommunikation efter styrelsemöten, koncernens styrningssida och meddelanden till aktieägarmöten. De anges med årtal och källa, vilket är standardpraxis för denna typ av data.

Vem är Xavier Huillard?

Xavier Huillard, född 1954, är utbildad ingenjör frånÉcole polytechnique och denNationella skolan för broar och vägarHan började sin karriär på Sogea 1996, blev dess verkställande direktör 1998 och var sedan ordförande för VINCI Construction från 2000 till 2002.

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Han går med i VINCI:s verkställande kommitté och blir koncernens verkställande direktör år 2006Därefter VD och koncernchef år 2010Under hans tid diversifierade VINCI massivt till motorvägs- och flygplatskoncessioner, energi och tjänster, och såg andelen av omsättningen som genererades i Frankrike minska från 66 % till cirka 42 %.

Den 17 april 2025 godkände VINCIs bolagsstämma Separation av rollerna som ordförande och verkställande direktör, med verkan från och med den 1 maj 2025 Xavier Huillard blir styrelseordförande, medan Pierre Anjolras, operativ chef sedan maj 2024, blir verkställande direktör för en fyraårsperiod.

Xavier Huillards lön: siffror per år

Tabellen nedan visar de belopp som VINCI publicerat. Den skiljer mellan ersättning avsatt för övningen (Styrelsebeslut) om ersättning faktiskt betalat under åretvilket inte är samma sak.

övning fonction Ersättning för övningen Källa 2023 Président-generaldirektör 3 303 580 € VINCI, styrning 2024 Président-generaldirektör 3 302 605 € VINCI, styrning 2024 Långsiktigt incitamentsprogram (9 april 2024) 3 379 994 € VINCI, styrning 2024 Totalt inklusive vinstdelning 6 682 599 € VINCI, styrning 2023 Totalt inklusive vinstdelning 6 683 568 € VINCI, styrning

La årlig brutto fast lön uppgår till 1 300 000 € för 2024, belopp som fastställdes av styrelsen den 3 februari 2022 för mandatperioden som började i april 2022. Det förblev detsamma under 2023 och 2024.

Vad Xavier Huillards ersättning inkluderar – och inte inkluderar

Informationsbladet som publicerats av VINCI anger att Xavier Huillard inte rapporterar inte ett anställningsavtal med gruppen, vilket han dock drar nytta av kompletterande pensionsplan och att han inte uppfattar varken avgångsvederlag eller konkurrensförbud.

Dess förmånsbestämda pensionsplan, som implementerades i mars 2010 för chefer, är föremål för en avgiftsgräns motsvarande åtta gånger det årliga socialförsäkringstaket : detta är den franska översättningen av de begränsningar som införs för gyllene fallskärmar.

Vid slutet av sin mandatperiod som VD år 2025 kommer han inte att få ingen långsiktig rörlig ersättning för 2025.

Avgången från ledningen, april-maj 2025

Styrelsen beslutade vid sitt möte den 17 april 2025 att separera de två rollerna med verkan från och med den 1 maj 2025. VINCI betonar att beslutet är "resultatet av en noggrant planerad övergång". Pierre Anjolras, 59 år gammal vid den tidpunkten, utexaminerad från École Polytechnique och École des Ponts et Chaussées, ledde redan VINCI Construction och hade utsetts till operativ chef i maj 2024 för att övervaka övergången tillsammans med Xavier Huillard.

Bolagsstämman godkände hans utnämning till styrelsen med 99,35 % av rösterna. Xavier Huillard kommer att kvarstå som ordförande i koncernen, åtminstone fram till bolagsstämman 2026.

I tabellen över värdepapper som innehas av chefer anger VINCI även att Xavier Huillard har sålt 41 999 VINCI-aktier under den aktuella perioden.

Tre reflexer gäller för VINCI liksom för alla andra stora listade grupper.

Separera det fasta från det variabla. Här är den fasta lönen på 1,3 miljoner euro blygsam i förhållande till en grupp av denna storlek; det är den rörliga delen och särskilt den långsiktiga incitamentsdelen som gör att totalsumman överstiger 6,6 miljoner euro.

Se alltid på summan över två år. Incitamentsprogram är utspridda över tre till fem år: ett enskilt år kan vara fel, antingen överst eller längst ner.

Jämför med avkastningen. Ersättning är bara meningsfull när den betraktas i relation till det värde som skapats för aktieägaren under samma period. Det är det verkliga kriteriet, inte det isolerade bruttobeloppet.

FAQ

Vad var Xavier Huillards lön på Vinci?

Hans årliga brutto fasta ersättning var 1 300 000 euro. Detta kompletterades med en rörlig del och ett långsiktigt incitamentsprogram: ersättningen för räkenskapsåret 2024 uppgår till 3 302 605 euro och till 6 682 599 euro inklusive värdet av de aktier som tilldelats enligt incitamentsprogrammet.

Är Xavier Huillard fortfarande VD för Vinci?

Nej. Sedan den 1 maj 2025 har han varit styrelseordförande och Pierre Anjolras är koncernens VD.

Fick Xavier Huillard något avgångsvederlag?

Information som publicerats av VINCI visar att han inte erhåller något avgångsvederlag eller konkurrensförbud.