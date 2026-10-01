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Gérard Mestrallet ni mmoja wa viongozi ambao wameunda zaidi mandhari ya nishati ya Ufaransa katika kipindi cha miaka thelathini iliyopita. Alizaliwa Aprili 1, 1949 huko Paris, aliongoza mabadiliko ya Compagnie de Suez kuwa kundi la viwanda, akapanga muunganiko na Gaz de France mnamo 2008, na kisha akawa mwenyekiti wa GDF Suez, aliyepewa jina jipya la Engie mnamo 2015. Wasifu huu unaangazia kazi yake, maamuzi makubwa yaliyoiashiria, mabishano aliyoyaanzisha, na maana ya urithi wake mwaka wa 2026 kwa wawekezaji wanaofuata sekta ya nishati.

Elimu: mhandisi na wasifu wa mtumishi mwandamizi wa umma

Gérard Mestrallet alifuata njia ya kawaida ya kazi ya wasomi wa utawala wa Ufaransa, akiwa na mwelekeo mkubwa wa kisayansi. Yeye ni mwanafunzi wa zamani wa École Polytechnique (darasa la 1968), mhitimu wa École Nationale de l'Aviation Civile (1971), Institut d'Études Politiques de Toulouse (1973), na kisha wa ENA, ambapo alihitimu mwaka wa 1978 na darasa la "Pierre Mendès France".

Alipohitimu kutoka ENA (Shule ya Kitaifa ya Utawala), alijiunga na Idara ya Hazina kama msimamizi wa umma. Kuanzia Septemba 1982 hadi Julai 1984, alihudumu kama mshauri wa kiufundi kuhusu masuala ya viwanda katika ofisi ya Jacques Delors, ambaye wakati huo alikuwa Waziri wa Uchumi na Fedha. Uzoefu huu katika Bercy (Wizara ya Fedha) ulimpa uelewa wa kina wa uhusiano kati ya serikali na mashirika makubwa, mali ambayo ingethibitika kuwa muhimu sana katika kazi yake yote iliyofuata.

Kutoka Kampuni ya Fedha ya Suez hadi Jumuiya Kuu ya Ubelgiji

Mnamo 1984, alijiunga na Kampuni ya Fedha ya Suez kama meneja wa mradi. Alipanda cheo haraka kupitia nafasi: Naibu Mjumbe Mkuu wa Masuala ya Viwanda mnamo 1986, Mkurugenzi Mkuu wa Kampuni ya Haki za Ulaya (kampuni tanzu ya Suez) mnamo 1987, kisha Naibu Mkurugenzi Mkuu wa kampuni mnamo 1991. Baadaye, akawa Mkurugenzi Mkuu na Mwenyekiti wa Kamati ya Utendaji ya Jumuiya Kuu ya Ubelgiji, mojawapo ya kampuni kongwe zaidi za viwanda barani Ulaya, ambazo anaziongoza katika maendeleo yake.

Uzoefu huu wa Ubelgiji ulikuwa muhimu sana: Suez alikuwa na hisa katika umeme (Electrabel), fedha, na viwanda huko. Inaelezea kwa nini Ubelgiji bado, hadi leo, ni msingi wa shughuli za kikundi hicho, ambacho baadaye kingekuwa Engie.

1995-2008: Mabadiliko ya Suez kuwa kundi la huduma

Mnamo 1995, Gérard Mestrallet alichukua nafasi ya mkuu wa Compagnie de Suez. Mkakati wake ulikuwa wazi: kulenga tena kampuni ya kifedha katika biashara tatu kuu, nishati, maji na usafiIli kufanikisha hili, alianzisha muungano na Lyonnaise des Eaux. Mnamo 1997, Suez Lyonnaise des Eaux iliundwa, ambapo aliongoza bodi ya usimamizi, huku Jérôme Monod, mkuu wa kihistoria wa Lyonnaise, akiongoza bodi ya usimamizi.

Kisha kikundi hicho kikarudia jina la Suez. Mnamo 2003, kilipitisha muundo wa utawala wa bodi ya wakurugenzi, huku Gérard Mestrallet akiwa mwenyekiti na Mkurugenzi Mtendaji wake. Katika kipindi hiki, Suez polepole iliacha shughuli zake za kifedha na kujiweka kama mchezaji wa Ulaya katika huduma za umma, yaani, huduma muhimu (umeme, gesi, maji, taka).

2008: Muunganiko wa GDF Suez, ndoa ya serikali

Muunganiko kati ya Gaz de France na Suez, uliokamilika Julai 2008, ndio operesheni muhimu zaidi ya taaluma yake. Ilitangazwa mapema mwaka wa 2006 katika muktadha wa zabuni ya kigeni ya kuchukua Suez, ilihitaji sheria kuruhusu serikali ya Ufaransa kupunguza hisa zake katika Gaz de France chini ya kizingiti cha chini ambacho ilihitajika kudumisha. Kundi jipya, GdF Suez, inakuwa moja ya makampuni yanayoongoza duniani ya nishati. Gérard Mestrallet alikuwa Mkurugenzi Mtendaji wake kuanzia Julai 2008 hadi Mei 2016, huku akibaki kuwa mwenyekiti wa bodi ya wakurugenzi ya Suez Environnement, tawi la maji na taka ambalo liliorodheshwa kwenye soko la hisa kando.

Kwa wawekezaji, muunganiko huu unaonyesha jambo muhimu: katika sekta zinazodhibitiwa, thamani ya kampuni inategemea sana mkakati wake wa viwanda na vile vile uhusiano wake na serikali kama vile mbia. Hiki ni kigezo cha kuzingatia wakati wa kuchanganua...Kitendo cha injiniambayo taifa la Ufaransa linabaki kuwa mbia mkuu.

2015: GDF Suez anakuwa Engie

Mnamo mwaka wa 2015, GDF Suez ilibadilisha jina lake na kuwa EngieZaidi ya kubadilisha chapa, kikundi hicho kinatangaza mabadiliko kuelekea nishati mbadala, huduma za nishati, na hatua kwa hatua kukomesha makaa ya mawe. Hata hivyo, mabadiliko haya yanakuja kwa kuchelewa, kulingana na waangalizi kadhaa: katika makala ya Februari 2020, Dunia Ilirejelea "makosa ya kimkakati" ambayo yalikuwa yamezuia mpito wa kundi, ikibainisha kuwa mabadiliko ya "kijani" yalikuwa yameanza tu mwaka wa 2013.

Mnamo Mei 3, 2016, Gérard Mestrallet aliachia uongozi mkuu kwa Isabelle Kocher na anabaki na wadhifa wa uenyekiti wa bodi ya wakurugenzi. Mnamo 2018, anakabidhi wadhifa wa uenyekiti kwa Jean-Pierre ClamadieuTangu 2021, Catherine MacGregor amekuwa meneja mkuu wa Engie.

Migogoro: fidia na mipango ya ziada ya pensheni

Kama Wakurugenzi Wakuu wengi wa CAC 40 wa kizazi chake, Gérard Mestrallet amekuwa kitovu cha mijadala kuhusu fidia ya watendaji:

2012 : jumla ya malipo yake yalifikia €3,005,079, punguzo kidogo (-2,7%) ikilinganishwa na mwaka wa 2011, ambalo lilimweka katika nafasi ya 8 katika CAC 40 (takwimu zilizochukuliwa kutoka Wikipedia kulingana na vyombo vya habari vya kiuchumi).

: jumla ya malipo yake yalifikia €3,005,079, punguzo kidogo (-2,7%) ikilinganishwa na mwaka wa 2011, ambalo lilimweka katika nafasi ya 8 katika CAC 40 (takwimu zilizochukuliwa kutoka Wikipedia kulingana na vyombo vya habari vya kiuchumi). Oktoba 2014 Kiasi cha pensheni yake ya ziada, kinachokadiriwa kuwa euro milioni 21 na kutangazwa na CGT, kinasababisha utata wakati ambapo kundi hilo linarekodi hasara kubwa kwa mwaka wa fedha wa 2013. Kamati Kuu ya Utawala wa Kampuni inaona mpango huo kuwa unafuata kanuni za Afep-Medef; Emmanuel Macron, ambaye wakati huo alikuwa Waziri wa Uchumi, anaonyesha kwamba Serikali itapiga kura dhidi ya aina hii ya azimio katika siku zijazo.

Kiasi cha pensheni yake ya ziada, kinachokadiriwa kuwa euro milioni 21 na kutangazwa na CGT, kinasababisha utata wakati ambapo kundi hilo linarekodi hasara kubwa kwa mwaka wa fedha wa 2013. Kamati Kuu ya Utawala wa Kampuni inaona mpango huo kuwa unafuata kanuni za Afep-Medef; Emmanuel Macron, ambaye wakati huo alikuwa Waziri wa Uchumi, anaonyesha kwamba Serikali itapiga kura dhidi ya aina hii ya azimio katika siku zijazo. Mei 2016 Kwa kuwa mwenyekiti asiye mtendaji, anatangaza kwamba anaacha mshahara wa mwenyekiti wake (€350,000 kwa mwaka), ambao hulipwa kwa wakfu wa kampuni ya Engie.

Matukio haya yamechangia mabadiliko katika utawala wa kampuni zilizoorodheshwa nchini Ufaransa: kura za wanahisa zinazowabana kuhusu fidia ya utendaji ("sema kuhusu malipo," sheria ya Sapin 2 ya 2016), na kanuni kali zaidi kuhusu pensheni za ziada. Kwa mbia mmoja mmoja, kusoma sehemu ya "utawala wa kampuni" ya hati ya usajili wa wote sasa ni sehemu ya ukaguzi wowote wa utawala wa kampuni. uchambuzi wa kimsingi nzito.

Paris Europlace, FACE na diplomasia ya kiuchumi

Mbali na majukumu yake ya kiutendaji, Gérard Mestrallet aliongoza Paris Europlace, chama kinachokuza Paris kama kituo cha kifedha, na pia Msingi wa Hatua Dhidi ya Kutengwa (FACE) Kuanzia 2007 hadi 2020. Mnamo 2015, aliteuliwa kuwa "balozi wa elimu"; mnamo Aprili 2016, Ségolène Royal alimkabidhi jukumu la kushughulikia bei ya kaboni barani Ulaya, akifuatiwa na COP21.

Baada ya Engie, akawa mwenyekiti mtendaji waShirika la Ufaransa la Maendeleo ya AlUla (Afalula), anayehusika na ushirikiano wa Ufaransa na Saudi Arabia katika eneo hili la urithi. Mnamo Februari 2024, Emmanuel Macron alimteua kama mwakilishi wa Ufaransa kwa mradi huo. Ukanda wa kiuchumi wa India-Mashariki ya Kati-Ulaya (IMEC). Pia amehudumu katika bodi nyingi: Société Générale, bodi ya usimamizi ya Siemens, Jedwali la Ulaya la Wafanyabiashara Wenye Viwanda, na bodi kadhaa za ushauri za kimataifa nchini China na Hong Kong.

Yeye ni Kamanda wa Jeshi la Heshima (2016) na Kamanda wa Oda ya Kitaifa ya Sifa.

Safari yake inamfundisha nini mwekezaji mwaka wa 2026?

Kazi ya Gérard Mestrallet inaangazia ukweli tatu ambao ni muhimu kwa mtu yeyote anayewekeza katika thamani za nishati na huduma za umma:

Muunganiko mkubwa hubadilisha asili ya hisa. Mwanahisa wa Suez mnamo 1995 alimiliki kampuni ya fedha; mwanahisa wa 2008, kampuni ya nishati jumuishi; na mwanahisa wa 2026, kundi linalolenga nishati mbadala na miundombinu. Tasnifu ya uwekezaji inahitaji kupitiwa upya katika kila hatua. Kuvunja shughuli wakati mwingine hujenga thamani. Suez Environnement, ambayo kwa muda mrefu iliongozwa na Gérard Mestrallet, ilitangazwa hadharani mwaka wa 2008 kabla ya kuwa kitovu cha zabuni ya Veolia ya kuchukua madaraka mwaka wa 2020-2022. Wale wanaofuataVeolia anashiriki Wanafahamu vyema kipindi hiki, ambacho kilibadilisha sekta ya maji na taka nchini Ufaransa. Utawala huja kwa gharama. Migogoro kuhusu malipo haikubadilisha mwelekeo wa soko la hisa la Engie, lakini iliongeza kasi ya ushiriki wa wanahisa katika maamuzi ya bodi.

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Mwaka Hatua 1949 Alizaliwa Paris (Aprili 1) 1978 Alihitimu kutoka ENA, alijiunga na Idara ya Hazina 1982-1984 Mshauri wa kiufundi wa Jacques Delors, Waziri wa Uchumi 1984 Kujiunga na Kampuni ya Fedha ya Suez 1995 Anachukua usukani wa Kampuni ya Suez 1997 Kuzaliwa kwa Suez Lyonnaise des Eaux 2008 Muunganiko wa GDF Suez, Mkurugenzi Mtendaji wa kundi jipya 2015 GDF Suez anakuwa Engie 2016 Isabelle Kocher anakuwa Mkurugenzi Mtendaji; anabaki kuwa mwenyekiti 2018 Jean-Pierre Clamadieu anachukua nafasi yake kama mwenyekiti wa Engie 2024 Mwakilishi wa Ufaransa kwa ukanda wa IMEC

Maswali

Jukumu la Gérard Mestrallet katika uundaji wa Engie lilikuwa lipi?

Aliongoza muunganiko kati ya Gaz de France na Suez mwaka wa 2008, kisha akaongoza GDF Suez hadi mwaka wa 2016. Kundi hilo lilichukua jina la Engie mwaka wa 2015, chini ya uenyekiti wake.

Nani alimrithi Gérard Mestrallet katika Engie?

Isabelle Kocher alimrithi kama meneja mkuu mnamo Mei 2016, na Jean-Pierre Clamadieu kama mwenyekiti wa bodi ya wakurugenzi mnamo 2018.

Kwa nini parachuti yake ya dhahabu ilisababisha utata?

Mnamo Oktoba 2014, kiasi kilichotajwa (€21 milioni) kiliwekwa hadharani huku GDF Suez akichapisha hasara kubwa na kuandaa mpango wa kupunguza gharama. Mpangilio huo ulionekana kuwa unafuata kanuni za Afep-Medef, lakini ulichochea mjadala kuhusu kudhibiti fidia ya utendaji.