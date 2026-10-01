Jean-Cyril Spinetta Yeye ni mmoja wa watumishi wachache wakuu wa serikali wa Ufaransa waliofanikiwa kuanzisha kazi ya pili katika uongozi wa mashirika makubwa. Alizaliwa Oktoba 4, 1943, katika wilaya ya 15 ya Paris, aliongoza Air Inter, kisha Air France kwa zaidi ya miaka kumi na moja, aliongoza ubinafsishaji wa sehemu wa kampuni hiyo na kuungana kwake na KLM mnamo 2004, kabla ya kuwa mwenyekiti wa bodi ya usimamizi ya Areva. Mnamo 2018, jina lake liliibuka tena kwenye habari na "Ripoti ya Spinetta" kuhusu mustakabali wa usafiri wa reli. Hapa kuna njia yake ya kazi, maamuzi yake muhimu, na maana yake bado kwa wawekezaji katika sekta ya usafiri wa anga.

Asili na uundaji

Jean-Cyril Spinetta alikulia katika familia iliyojikita sana katika ujamaa. Babu yake, Cyrille Spinetta, mhandisi kutoka shule ya Arts et Métiers, alisimamia Albi Workers' Glassworks kuanzia 1911 na alikuwa karibu na Jean Jaurès. Mama yake, Antoinette Brignoli, mwalimu wa shule mwenye asili ya Corsica, na baba yake, Adrien Spinetta, mhandisi wa ujenzi, waliishi Paris, ambapo Jean-Cyril alizaliwa.

Akiwa mwanafunzi katika Lycée Hoche huko Versailles, alipata shahada ya uzamili katika sheria ya umma kutoka Kitivo cha Sheria huko Paris, akahitimu kutoka Sciences Po Paris, na kisha akaingia ENA (Shule ya Kitaifa ya Utawala) katika darasa la Charles de Gaulle. Alikuwa mwanachama wa Chama cha Kisoshalisti hadi 1977.

Kazi kama mtumishi mwandamizi wa umma (1969-1990)

Kazi yake ya utawala ni pana na ina aina mbalimbali. Baada ya kufanya kazi kama msaidizi wa ualimu, alishika nafasi mfululizo katika Wizara ya Elimu ya Kitaifa (mkuu wa ofisi ya uwekezaji na mipango, kisha mkurugenzi wa vyuo), katika Baraza la Nchi kama mkaguzi, katika Sekretarieti Kuu ya Serikali na katika huduma ya habari ya Waziri Mkuu.

Kisha akasogea karibu na sekta ya uchukuzi, mara mbili akawa mkuu wa wafanyakazi wa Michel Delebarre, hasa wakati wa mwisho alikuwa Waziri wa Uchukuzi na Masuala ya Baharini, na baadaye Waziri wa Miundombinu. Uzoefu huu ulimpa ujuzi wa kina wa usafiri wa anga wa kiraia na changamoto zake za udhibiti.

Air Inter kisha Air France: kurekebisha na kufungua mji mkuu

Kuanzia 1990 hadi 1993, alikuwa rais na Mkurugenzi Mtendaji waUwanja wa Ndege, shirika la ndege la ndani la Ufaransa, wakati ambapo maandalizi yalikuwa yakiendelea kwa ajili ya ufunguzi wa anga za Ulaya kwa ushindani. Baada ya misheni na Rais François Mitterrand na kipindi katika Tume ya Ulaya, aliteuliwa kuwa mkuu waAir France 22 Septemba 1997.

Mpango wake ulikuwa na pande mbili: kuendelea na urejeshaji wa kampuni inayotoka katika hasara za miaka mingi, na kuandaa ufunguzi wake sokoni. Mnamo 1999, aliongoza ubinafsishaji wa sehemu wa Air France, pamoja na kampuni hiyo kutoa huduma ya awali kwa umma. Katika kipindi hiki, Air France pia ilijiunga na muungano wa SkyTeam, ulioanzishwa mwaka wa 2000 na Delta, Aeromexico na Korean Air.

2004: uundaji wa Air France-KLM

Uendeshaji muhimu zaidi wa kazi yake ulikuwa kuungana na kampuni ya Uholanzi. KLMMuunganiko huo, uliokamilika mwaka wa 2004, ulikuwa muunganiko mkubwa wa kwanza wa mpakani katika usafiri wa anga wa Ulaya. Muundo uliochaguliwa ulihifadhi mashirika mawili ya ndege na chapa mbili, zikiwa na vituo viwili (Paris-Charles-de-Gaulle na Amsterdam-Schiphol), chini ya kampuni inayoshikiliwa kwa pamoja, inayofanya biashara ya umma. Operesheni hiyo pia ilisababisha ubinafsishaji wa Air France, huku hisa za serikali ya Ufaransa zikishuka chini ya kizingiti cha wengi.

Jean-Cyril Spinetta alibaki kuwa Mkurugenzi Mtendaji wa kundi hilo hadi Desemba 31, 2008, kisha akawa Mwenyekiti wa Bodi ya Wakurugenzi ya Air France-KLM na Air France kuanzia Januari 1, 2009, huku Pierre-Henri Gourgeon akichukua nafasi ya Mkurugenzi Mtendaji. Mnamo Oktoba 17, 2011, kufuatia kuondoka kwa Gourgeon, Spinetta aliendelea na wadhifa wa Mkurugenzi Mtendaji hadi 2013, wakati Alexandre de Juniac alipomrithi.

Mfano wa vichwa viwili uliobuniwa mwaka wa 2004 umejadiliwa mara nyingi, hasa wakati wa mvutano kati ya Paris na The Hague mwaka wa 2019, wakati taifa la Uholanzi lilipopata hisa katika kampuni hiyo. Ili kuelewa jinsi urithi huu bado unavyoathiri thamani ya kundi hilo, uchambuzi wetu waHisa za Air France-KLM inapitia muundo wa mtaji na masuala ya meli.

Areva, Alcatel-Lucent, Saint-Gobain: msimamizi anatafutwa

Sambamba na hilo, Jean-Cyril Spinetta anakaa kwenye mbao nyingi. Anaongoza Bodi ya usimamizi ya Areva Kuanzia Aprili 2009 hadi Juni 2013, kipindi kilichojaa matatizo na kinu cha EPR na kuhojiwa kwa mkakati wa kundi la nyuklia (ambalo likawa Orano kwa mzunguko wa mafuta). Pia anahudumu kama mkurugenzi wa Alcatel-Lucent, Alitalia, La Poste, Saint-Gobain (kuanzia 2005), Unilever, na GDF Suez.

Uwepo wake kwenye bodi ya Saint-Gobain ulimuweka pamoja na watu kama Jean-Louis Beffa; wale wanaopenda kundi la vifaa wanaweza kuangalia wasifu wetu kwenyeHisa ya Saint-Gobain.

Kesi ya kisheria imefungwa bila mashtaka.

Mnamo Julai 2006, Jean-Cyril Spinetta aliitwa na mahakama kama sehemu ya uchunguzi unaomlenga mkandarasi mdogo wa zamani wa Air France aliyebobea katika usalama wa anga. Hatimaye alihojiwa kama shahidi msaidizi na hakushtakiwa rasmi. Daima ameshikilia kutokuwa na hatia katika kesi hii.

2018: Ripoti ya Spinetta kuhusu mustakabali wa reli

Mnamo Februari 15, 2018, aliwasilisha ripoti kuhusu "mustakabali wa usafiri wa reli" kwa Waziri Mkuu Édouard Philippe. Mapendekezo yake yaliyojadiliwa zaidi yalihusu kukomesha utaratibu wa kuajiri wafanyakazi wapya chini ya hadhi ya mfanyakazi wa reli, kubadilisha SNCF kuwa kampuni ya umma yenye kikomo, kujiandaa kwa ufunguzi wa mtandao wa reli kwa ushindani, na kupunguza idadi ya mistari ya matawi. Baadhi ya mapendekezo haya yalijumuishwa katika sheria ya mkataba mpya wa reli uliopitishwa mwaka wa 2018, kufuatia harakati ndefu za mgomo.

Pia aliongoza, kuanzia Oktoba 2013, Baraza la Kitaifa la Elimu-Uchumi, lililopewa jukumu la kuzileta shule na ulimwengu wa biashara karibu zaidi.

Tofauti

Jean-Cyril Spinetta ni Kamanda wa Jeshi la Heshima na Agizo la Kitaifa la Sifa, na Afisa wa Kitaaluma wa Palms. Alichaguliwa kuwa "Meneja wa Mwaka" na Mchumi Mpya mwaka wa 2003 na kupokea Tuzo ya Icare kutoka Chama cha Wanahabari wa Anga za Juu na Wanahabari wa Anga za Juu mwaka wa 2004.

Safari yake inamfundisha nini mwekezaji

Sekta ya ndege ni mojawapo ya sekta zinazozunguka zaidi kwenye soko la hisa. Kazi ya Jean-Cyril Spinetta inaonyesha mambo kadhaa kati ya haya:

Ujumuishaji ndio chanzo kikuu cha uundaji wa thamani. Air France-KLM, kisha IAG (British Airways-Iberia) na Lufthansa Group zilijengwa kupitia muunganiko. Soko linathamini vikundi vinavyoweza kurahisisha mitandao yao.

Air France-KLM, kisha IAG (British Airways-Iberia) na Lufthansa Group zilijengwa kupitia muunganiko. Soko linathamini vikundi vinavyoweza kurahisisha mitandao yao. Uwepo wa serikali hubadilisha kila kitu. Mataifa ya Ufaransa na Uholanzi yanabaki kuwa wanahisa wa Air France-KLM; hii hutoa msaada wakati wa mgogoro, kama vile mwaka 2020, lakini pia hupunguza uhuru wa kimkakati na inaweza kusababisha kupungua kwa thamani wakati wa mtaji mpya.

Mataifa ya Ufaransa na Uholanzi yanabaki kuwa wanahisa wa Air France-KLM; hii hutoa msaada wakati wa mgogoro, kama vile mwaka 2020, lakini pia hupunguza uhuru wa kimkakati na inaweza kusababisha kupungua kwa thamani wakati wa mtaji mpya. Makampuni yanategemea watengenezaji. Ucheleweshaji wa uwasilishaji na upatikanaji wa injini huathiri uwezo. Wawekezaji wengi wanapendelea kupata uzoefu katika sekta hiyo kupitia wazalishaji, kama inavyoonyeshwa katika uchambuzi wetu wa...Hisa ya Airbus.

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Mwaka Hatua 1943 Alizaliwa Paris (Oktoba 4) 1990-1993 Mkurugenzi Mtendaji wa Air Inter 1997 Aliteuliwa kuwa Mkurugenzi Mtendaji wa Air France (Septemba 22) 1999 Ubinafsishaji wa sehemu na kuorodheshwa kwa Air France 2004 Uhusiano wa karibu na KLM, kuzaliwa kwa Air France-KLM 2009 Mwenyekiti wa bodi ya Air France-KLM na bodi ya usimamizi ya Areva 2011-2013 Anaendelea na majukumu yake kama Mkurugenzi Mtendaji wa Air France-KLM 2018 Ripoti kuhusu mustakabali wa usafiri wa reli

Maswali

Jean-Cyril Spinetta alifanya nini katika Air France?

Aliongoza Air France kuanzia 1997 hadi 2008, akaendesha ubinafsishaji wake wa sehemu mwaka 1999 na kupanga muunganiko na KLM mwaka 2004, ambao ulizaa kundi la Air France-KLM.

Ripoti ya Spinetta ni nini?

Ripoti iliyowasilishwa kwa serikali mnamo Februari 2018 kuhusu mustakabali wa usafiri wa reli, ambayo ilichochea mageuzi ya SNCF yaliyopitishwa mwaka huo huo.

Je, Jean-Cyril Spinetta aliongoza Areva?

Ndiyo, aliongoza bodi ya usimamizi ya Areva kuanzia Aprili 2009 hadi Juni 2013.