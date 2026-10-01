Jean-Louis Beffa Aliongoza Saint-Gobain kwa zaidi ya miongo miwili, kuanzia 1986 hadi 2007, kabla ya kuhudumu kama Mwenyekiti wa Bodi hadi 2010. Alizaliwa Agosti 11, 1941, huko Nice, mhitimu wa shule ya uhandisi ya Corps des Mines, anawakilisha kizazi cha watendaji wakuu wa biashara wa Ufaransa waliofunzwa katika ngazi za juu za utumishi wa umma na walioshawishika na jukumu la kimkakati la tasnia. Zaidi ya Saint-Gobain, alishawishi mjadala wa umma kupitia ripoti na vitabu vyake kuhusu sera ya viwanda. Kuangalia nyuma kazi ambayo inaendelea kufahamisha chaguo za vikundi vya viwanda vya CAC 40.

Elimu: Polytechnique, Migodi na Sayansi Po

Mwana wa mhandisi na mwalimu, Jean-Louis Beffa alijiandaa kwa mitihani ya ushindani katika Lycée Masséna huko Nice na alikubaliwa katika...Olecole polytechnique mwaka 1960. Alipata kuwa mhandisi wa Kikosi cha Madini Mnamo 1963, alisoma pia katika École nationale supérieure du pétrole et des moteurs na akapata diploma kutoka Institut d'études politiques de Paris (1966, sehemu ya Uchumi-Fedha).

Mwanzo katika usimamizi wa nishati

Alianza kazi yake kama mhandisi wa madini huko Clermont-Ferrand, kisha kuanzia 1967 hadi 1974 alijiunga na idara ya mafuta ya Wizara ya Viwanda, ambapo akawa mkuu wa huduma ya "usafishaji na matumizi" na kisha naibu mkurugenzi. Uzoefu huu ulimpa ujuzi wa kina wa nishati na uhusiano kati ya Serikali na tasnia, mada mbili ambazo zingeendelea katika kazi yake yote.

1974-1986: Kuibuka kwa Saint-Gobain

Mnamo 1974, Jean-Louis Beffa alijiunga na Saint-Gobain kama mkurugenzi wa mipango. Kisha alichukua nafasi ya mkurugenzi mkuu, kisha kama rais wa Pont-a-Mousson, kampuni tanzu inayobobea katika mabomba ya chuma cha kutupwa, huku pia ikisimamia tawi la "mabomba na mekanika" la kikundi hicho kuanzia 1979 hadi 1982. Mnamo Machi 1982, mwaka wa kutaifishwa kwa Saint-Gobain, akawa mkurugenzi mkuu wake.

Mnamo Januari 1986, alimrithi Roger Fauroux kama rais na Mkurugenzi MtendajiAliteuliwa chini ya urais wa François Mitterrand na kuthibitishwa na Jacques Chirac, Waziri Mkuu wa wakati huo, aliongoza ubinafsishaji wa Saint-Gobain, ubinafsishaji mkubwa wa kwanza wa serikali ya kuishi pamoja, mwishoni mwa 1986.

1986-2007: Miaka ishirini katika uongozi wa Saint-Gobain

Chini ya uongozi wake, Saint-Gobain alipitia mabadiliko makubwa. Kundi hilo, ambalo kihistoria lilijikita kwenye kioo, lilipanua uwepo wake katika vifaa vya ujenzi na usambazaji wa vifaa, na likawa la kimataifa sana. Hatua muhimu katika kipindi hiki zilijumuisha ununuzi wa kampuni ya Kimarekani ya Norton mnamo 1990, ambayo ililifanya kundi hilo kuwa kiongozi wa ulimwengu katika abrasives, ikifuatiwa na ununuzi wa kampuni ya Uingereza BPB, mtaalamu wa plasterboard, mnamo 2005.

Mkakati huu umemfanya Saint-Gobain kuwa mmoja wa wataalamu wanaoongoza duniani katika masuala ya nyumba na ujenzi, nafasi ambayo warithi wake wameendelea na kuiimarisha. Jean-Louis Beffa alibaki kuwa Mkurugenzi Mtendaji hadi Juni 2007, kisha Mwenyekiti wa Bodi hadi 2010; Pierre-André de Chalendar alimrithi kama Mkurugenzi Mtendaji. Tangu Julai 2021, kundi hilo limekuwa likiongozwa na Benoit Bazin.

Kwa wawekezaji, historia ya Saint-Gobain chini ya Beffa inaonyesha jinsi kampuni ya viwanda ya karne moja inavyoweza kujijenga upya kupitia ununuzi unaofuata. Uchambuzi wetu waHisa ya Saint-Gobain inaelezea wasifu wake wa sasa, ambao unalenga ujenzi endelevu na ukarabati unaotumia nishati kwa ufanisi.

Mjadala kuhusu malipo na asbestosi

Kama watendaji wengine wa kizazi chake, Jean-Louis Beffa alikabiliwa na ukosoaji katika nyanja kadhaa. Mnamo 2007, alikuwa miongoni mwa Wakuu Wakuu wa Ufaransa waliolipwa zaidi, akiwa na fidia inayokadiriwa kuwa €10,2 milioni kulingana na orodha ya vyombo vya habari mwaka huo. Zaidi ya hayo, wakati wa uongozi wake katika uongozi wa Pont-à-Mousson, alilengwa na wapinzani wa matumizi ya asbestosi, huku kukiwa na utata ulioikumba tasnia nzima ya vifaa. Suala la asbestosi lilikuwa na athari mbaya ya kudumu kwa taswira na hadhi ya kisheria ya kundi hilo, haswa nchini Marekani.

Mtaalamu wa mawazo kuhusu sera ya viwanda

Jean-Louis Beffa amejitambulisha kama sauti yenye ushawishi mkubwa kuhusu mustakabali wa tasnia ya Ufaransa:

Mnamo 2004, Jacques Chirac alimkabidhi dhamira ya kufufua sera ya viwanda. Ripoti yake ya Januari 2005, Kuelekea sera mpya ya viwanda, ilisababisha kuundwa kwa Wakala wa Ubunifu wa Viwanda , ambayo ameongoza bodi ya usimamizi tangu Septemba 2005;

, ambayo ameongoza bodi ya usimamizi tangu Septemba 2005; Mnamo 2002, alianzisha kituo cha utafiti wa uchumi cha Saint-Gobain akiwa na mshindi wa Tuzo ya Nobel katika uchumi Robert Solow, ambacho kikawa kituo cha Cournot, kisha Wakfu wa Cournot (2010), ambacho walikuwa mwenyekiti mwenza;

Alichapisha insha kadhaa na Seuil: Ufaransa lazima ichague (2012), Ufaransa lazima ichukue hatua (2013), Funguo za Nguvu (2015) na Badilisha au ufe: makampuni makubwa dhidi ya makampuni mapya (2017).

Tasnifu yake kuu: akikabiliwa na pande mbili za Marekani na China, nguvu ya nchi inategemea sekta yake ya usafirishaji nje, teknolojia zake, nishati yake, na uwezo wake wa kijeshi. Anatetea mkakati thabiti wa viwanda unaoongozwa na serikali na anakosoa kufutwa kwa viwanda nchini Ufaransa. Baadhi ya mawazo haya yameenea sana tangu mgogoro wa kiafya, huku kukiwa na mijadala kuhusu uhuru wa viwanda na urekebishaji upya.

Lazard, Engie, Le Monde: kazi ya pili kama mjumbe wa bodi

Baada ya Saint-Gobain, Jean-Louis Beffa akawa mshauri mkuu wa benki LazardAlihudumu katika bodi za GDF Suez na kisha Engie kuanzia 2008 hadi 2015, ambapo aliongoza kamati ya uteuzi na malipo, katika bodi ya usimamizi ya Siemens (2008-2013), katika bodi ya Groupe Bruxelles Lambert (2001-2013), na katika bodi ya usimamizi ya Caisse des Dépôts (2014-2019). Pia alihudumu kama mkurugenzi wa BNP Paribas na Gaz de France. Amekuwa mwanachama wa bodi ya usimamizi ya kundi hilo tangu 1994. DuniaAlipata kuwa rais wake mnamo Oktoba 5, 2017.

Jukumu lake katika Engie linamleta karibu na masuala makubwa ya nishati, sekta tunayoichambua haswa katika karatasi yetu ya ukweli kuhusu...Kitendo cha injini.

Tofauti

Jean-Louis Beffa ni Afisa Mkuu wa Jeshi la Heshima (2007), Msalaba Mkuu wa Oda ya Kitaifa ya Sifa (2016), na Kamanda wa Oda ya Sanaa na Barua (2005). Amepokea sifa nyingi za kigeni, ikiwa ni pamoja na Oda ya Jua Linalochomoza (Japani). Akiwa shabiki wa opera, aliongoza chama cha kukuza Opera ya Kitaifa ya Paris.

Safari yake inamfundisha nini mwekezaji

Vikundi vya viwanda vinajijenga upya katika hatua. Saint-Gobain imebadilisha kitovu chake cha mvuto bila kubadilisha jina lake: inabidi uangalie uchanganuzi wa mapato kwa mstari wa biashara ili kuelewa thamani yake.

Saint-Gobain imebadilisha kitovu chake cha mvuto bila kubadilisha jina lake: inabidi uangalie uchanganuzi wa mapato kwa mstari wa biashara ili kuelewa thamani yake. Ununuzi mkubwa ni kamari. Huunda thamani ikiwa ujumuishaji utafanikiwa, lakini huzingatia deni la muda mfupi.

Huunda thamani ikiwa ujumuishaji utafanikiwa, lakini huzingatia deni la muda mfupi. Muktadha wa kisiasa ni muhimu. Utaifishaji, ubinafsishaji, sera ya viwanda: maamuzi ya umma yameathiri sana njia ya Saint-Gobain.

Saint-Gobain na Engie wanastahili PEAChombo cha kawaida cha uwekezaji kinachofaidika na kodi kwa uwekezaji wa muda mrefu katika hisa za Ufaransa. Makala haya ni kwa madhumuni ya kutoa taarifa pekee na hayajumuishi ushauri wa uwekezaji.

Maswali

Jean-Louis Beffa aliongoza Saint-Gobain kwa muda gani?

Alikuwa rais na Mkurugenzi Mtendaji wake kuanzia Januari 1986 hadi Juni 2007, kisha mwenyekiti wa bodi hadi 2010.

Jean-Louis Beffa aliandika vitabu gani?

Hasa Ufaransa lazima ichague (2012), Ufaransa lazima ichukue hatua (2013), Funguo za Nguvu (2015) na Badilisha au punguza (2017), zote zimechapishwa na Seuil.

Wakala wa Ubunifu wa Viwanda ni nini?

Shirika la umma lililoundwa mwaka wa 2005 kufuatia ripoti yake kuhusu sera ya viwanda, lililokusudiwa kusaidia miradi mikubwa ya utafiti na uvumbuzi. Aliongoza bodi yake ya usimamizi.