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Philippe Crouzet aliongoza bodi ya VallourecMtaalamu huyo wa Kifaransa katika mirija isiyo na mshono, kuanzia 2009 hadi 2020. Alizaliwa Oktoba 18, 1956, huko Neuilly-sur-Seine, alihitimu darasa lake la kwanza kutoka ENA (Shule ya Kitaifa ya Utawala), alifanya kazi katika Baraza la Nchi, na kisha akatumia zaidi ya miaka ishirini huko Saint-Gobain. Alichukua usukani wa Vallourec katika kilele cha ukuaji wa mafuta, kabla ya kukabiliana na moja ya migogoro mibaya zaidi katika historia ya kundi hilo. Kazi yake ni mfano wa kitabu cha kuelewa hisa za mzunguko na hatari zinazohusiana na deni.

Elimu: Sayansi Po, ENA na Baraza la Serikali

Akiwa mwanafunzi katika Lycée Pasteur huko Neuilly-sur-Seine, Philippe Crouzet alihitimu kutoka Sciences Po Paris (1976, sehemu ya Utumishi wa Umma). Kisha akaingia katikaShule ya Kitaifa ya Utawalaambayo anatoka juu ya darasa lake mwaka 1981. Alianza kazi yake katika Bodi ya serikalikama mkaguzi na kisha kama mkuu wa maombi.

Mnamo 1983, alimwoa Sylvie Hubac, mtumishi mwandamizi wa serikali ambaye angekuwa mkuu wa wafanyakazi wa Rais François Hollande kuanzia 2012 hadi 2015.

Miaka ishirini na miwili huko Saint-Gobain (1986-2008)

Mnamo 1986, Philippe Crouzet alijiunga Saint-Gobain, kisha ikiongozwa na Jean-Louis Beffa, kama mkurugenzi wa mpango huo. Alishikilia nyadhifa mbalimbali huko, za kiutendaji na za kifedha:

1989-1992 meneja mkuu wa viwanda vya karatasi vya Condat;

meneja mkuu wa viwanda vya karatasi vya Condat; 1992-1996 : mjumbe mkuu wa Uhispania na Ureno;

: mjumbe mkuu wa Uhispania na Ureno; kuanzia 1996 : mkurugenzi wa kitengo cha kauri za viwandani;

: mkurugenzi wa kitengo cha kauri za viwandani; kuanzia 2000 : Naibu meneja mkuu anayehusika na fedha, ununuzi na TEHAMA, kisha wa kitengo cha Usambazaji wa Majengo.

Njia hii ya kazi imempa uzoefu kamili katika vikundi vya viwanda vya kimataifa: usimamizi wa kiwanda, usimamizi wa fedha, na usambazaji. Ili kuelewa vyema kampuni iliyomfundisha, tazama uchambuzi wetu wa...Hisa ya Saint-Gobain.

2009: Kuchukua nafasi katika Vallourec

Mnamo Aprili 2008, Philippe Crouzet alijiunga na bodi ya usimamizi ya Vallourec; mwaka mmoja baadaye, katika 2009Aliteuliwa kuwa mwenyekiti wa bodi. Muhula wake uliongezwa kwa miaka minne mwezi Machi 2012. Pia alihudumu kama mkurugenzi wa EDF kuanzia 2009 kwa miaka mitano, na aliongoza kamati ya kufuatilia ahadi za nyuklia.

Wakati huo Vallourec ilikuwa katika kilele chake. Kundi hilo lilitengeneza mirija ya chuma isiyo na mshono, iliyotumika hasa kwa ajili ya kuchimba mafuta na gesi (kinachojulikana kama mirija ya OCTG), lakini pia kwa mitambo ya umeme na viwanda. Kwa bei ya mafuta ikibaki juu kila mara, mahitaji yalikuwa makubwa na hisa ilikuwa miongoni mwa hisa zinazoongoza kwenye Soko la Hisa la Paris.

2009-2014: Kuwekeza kwa Ajili ya Ukuaji

Mkakati wa kipindi hiki ni kuimarisha uwepo wa Vallourec katika maeneo yenye ukuaji mkubwa wa uzalishaji wa hidrokaboni: Brazili (yenye kiwanda kipya cha chuma na kinu cha kuviringisha kilichojengwa kwa ushirikiano na Sumitomo ya Japani), Marekani (ambapo ongezeko la gesi ya shale na mafuta linaunga mkono mahitaji), na Mashariki ya Kati. Uwekezaji huu unaongeza uwezo na deni la kundi hilo, kulingana na dhana kwamba mahitaji yataendelea kuwa imara.

Mnamo 2010, mshahara wake ulikadiriwa kuwa euro milioni 2,73, kiasi kilichokosolewa na baadhi ya wanahisa, kulingana na vyombo vya habari wakati huo, ambao waliona mkakati huo kuwa na malengo makubwa sana.

2014-2020: Mgogoro wa mafuta na kushuka kwa soko la hisa kuzimu

Kushuka kwa kasi kwa bei ya mafuta kutoka nusu ya pili ya 2014 kulibadilisha kila kitu. Makampuni ya mafuta yalipunguza kwa kiasi kikubwa uwekezaji wao wa kuchimba visima, ujazo wa mabomba na bei zilishuka, na Vallourec, ikiwa na mzigo wa gharama na deni lisilobadilika, ilipata hasara nyingi. Kundi hilo lilizindua mipango ya kupunguza gharama na kupunguza uwezo, hasa barani Ulaya.

Mnamo 2016, Vallourec ilifanya ongezeko la mtaji la takriban euro bilioni moja, kwa kuingia kwa Nippon Steel & Sumitomo Metal na usaidizi wa Bpifrance, mbia wa umma. Operesheni hii iliruhusu kampuni kushinda changamoto zake, kwa gharama ya upunguzaji mkubwa wa bei kwa wanahisa waliopo.

Kipindi hicho pia kiliwekwa alama na kesi ya kazi za chuma.Ascoval, huko Saint-Saulve (Nord), ambapo Vallourec alikuwa mbia na mteja. Jukumu la kundi hilo katika majaribio ya kuchukua tovuti hiyo limekosolewa vikali, haswa katika makala hiyo. Ascoval, vita vya chuma na Éric Guéret.

Philippe Crouzet anaondoka kwenye bodi 2020Édouard Guinotte alimrithi.

Baada ya Crouzet: marekebisho na mwanzo mpya

Mnamo 2021, Vallourec ilifanyiwa marekebisho makubwa ya kifedha: sehemu kubwa ya deni lake ilibadilishwa kuwa hisa, na wadai, ikiwa ni pamoja na mfuko wa Apollo, wakawa wanahisa wengi. Hisa za wanahisa zilizopo zilipunguzwa sana. Chini ya uongozi wa Philippe Guillemot, aliyeteuliwa mnamo 2022, kikundi hicho kilifunga viwanda vyake vya Ujerumani, kikajikita tena kwenye maeneo yake yenye faida zaidi (Brazil, Marekani), na kupunguza deni lake kwa kiasi kikubwa. Mnamo 2025, ArcelorMittal ilitangaza ununuzi wa takriban hisa 28% zilizokuwa zikishikiliwa na Apollo.

Ili kufuatilia hali ya sasa ya kikundi, matokeo yake na mtazamo wake, tazama uchambuzi wetu waHisa ya Vallourec.

Masomo kwa mwekezaji

Utendaji wa Vallourec wakati wa uongozi wa Philippe Crouzet ni mojawapo ya mifano iliyosomwa zaidi kwenye Soko la Hisa la Paris. Mambo manne muhimu ya kuzingatia:

Hisa ya mzunguko hupimwa katika mzunguko mzima. Faida ya rekodi katika kilele cha mzunguko si endelevu. Kuthamini kundi kama Vallourec kulingana na matokeo yake ya 2008 au 2013 ilikuwa ni kusahau kwamba bei ya mafuta inaweza kushuka. Madeni huongeza kila kitu. Katika awamu ya ukuaji, inachochea ukuaji; katika kushuka kwa thamani, inatishia kuishi. Uwiano wa deni halisi kwa mapato kabla ya riba, kodi, uchakavu, na madeni (EBITDA) ni kiashiria muhimu cha kufuatilia. Ongezeko la mtaji na ubadilishaji wa deni hupungua. Mwanahisa anayehifadhi hisa zake wakati wa marekebisho anaweza kupoteza uwekezaji wake mwingi, hata kama kampuni itasalia. Utawala ni muhimu. Bodi ya usimamizi inayodhibitiwa na bodi ya usimamizi, yenye mbia wa umma katika mji mkuu, hailindi dhidi ya makosa ya kimkakati.

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Mwaka Hatua 1956 Alizaliwa Neuilly-sur-Seine (Oktoba 18) 1981 Alihitimu kutoka ENA, akiwa juu ya darasa lake; alijiunga na Baraza la Nchi 1986 Kujiunga na Saint-Gobain 2000 Naibu Afisa Mkuu Mtendaji wa Saint-Gobain 2008 Mwanachama wa bodi ya usimamizi ya Vallourec 2009 Mwenyekiti wa bodi ya Vallourec; mkurugenzi wa EDF 2012 Mamlaka yameongezwa muda kwa miaka minne 2016 Ongezeko la mtaji kwa kutumia Nippon Steel na Bpifrance 2020 Anaondoka kwenye wadhifa wa uenyekiti wa bodi

Maswali

Philippe Crouzet aliiongoza Vallourec lini?

Aliongoza bodi ya usimamizi ya Vallourec kuanzia 2009 hadi 2020, baada ya kuhudumu katika bodi yake ya usimamizi kuanzia Aprili 2008.

Kwa nini bei ya hisa ya Vallourec ilishuka wakati wa uongozi wake?

Hasa kutokana na kushuka kwa bei ya mafuta kuanzia mwaka 2014 na kuendelea, jambo lililopunguza mahitaji ya mabomba ya kuchimba visima, huku kundi hilo likiwa na deni kubwa baada ya uwekezaji wake kukua.

Je, kazi ya Philippe Crouzet ilikuwaje kabla ya Vallourec?

Alihitimu darasa lake la kwanza kutoka ENA mwaka wa 1981, alianza katika Baraza la Nchi kabla ya kutumia zaidi ya miaka ishirini huko Saint-Gobain, hatimaye akawa naibu mkurugenzi mkuu.