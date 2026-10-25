20 பிராங்க்ஸ் தங்க நாணயம்: மதிப்பு, பிரீமியம் மற்றும் வாங்கும் முறை

20 பிராங்க்ஸ் தங்க நாணயம்: நல்ல வருமானத்திற்காக நீங்கள் முதலீடு செய்யக்கூடிய பிரான்ஸ் நாணயங்களில் இந்த நாணயங்களும் அடங்கும். இருப்பினும், புழக்கத்தில் உள்ள பிரெஞ்சு தங்க நாணயங்களின் பன்முகத்தன்மையைக் கருத்தில் கொண்டு, ஒரு நாணயத்தில் முதலீடு செய்வதற்கு முன் அதைப் பற்றிய முழுமையான தகவல்கள் உங்களுக்குத் தெரிந்திருக்க வேண்டும். 20 பிராங்க்ஸ் தங்க நாணயம் பற்றி நீங்கள் தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய அனைத்தையும் இந்தக் கட்டுரையில் கண்டறியுங்கள்.
பிரெஞ்சு 20 பிராங்க் தங்க நாணயத்தில் ஏன் முதலீடு செய்ய வேண்டும்?
20 பிராங்க் தங்க நாணயம் முதல் பிரெஞ்சு நாணயம் ஆகும். அரிய நாணயம் ஐரோப்பாவில் பெரும் வெற்றியைப் பெற்றது. எனவே, 20 பிராங்க் தங்க நாணயம் பிரெஞ்சுக்காரர்களால் நன்கு அறியப்பட்டு, பெரிதும் விரும்பப்படுகிறது. 20 பிராங்க் தங்க நாணயம் 1803 முதல் முதலாம் உலகப் போர் தொடங்கும் வரை பிரெஞ்சு நாணயமாக இருந்தது. பொதுவாக, 20 பிராங்க் தங்க நாணயத்திற்கு அதிக தேவை உள்ளது.
உண்மையில், பிரான்சில் வர்த்தகம் செய்யப்படும் பெரும்பாலான தங்க நாணயங்கள் 20 பிராங்க் தங்க நாணயங்களே ஆகும். 19 ஆம் நூற்றாண்டில், 20 பிராங்க் தங்க நாணயம் பிரெஞ்சுப் பொருளாதாரத்தை ஒரு உண்மையான வெற்றியாக மாற்ற உதவியது. நீண்ட கால ஆதாயங்களுக்காக முதலீடு செய்வதற்கு இந்த நாணயங்கள் ஒரு சிறந்த வழியாகும்.
பிரெஞ்சு தங்க நாணயங்கள்: 1852-க்கு முந்தைய 20 பிராங்க் தங்க நாணயம்
- போனபார்ட் 20 பிராங்குகள் முதல் கன்சுல் பதினொன்றாம் வகுப்பிலிருந்து பன்னிரண்டாம் வகுப்புக்கு மாற்றப்பட்டது
- பன்னிரண்டாம் ஆண்டு முதல் 1815 வரை தோன்றிய பல்வேறு நெப்போலியன் நாணயங்கள்
- 1814 மற்றும் 1815 க்கு இடையில் தோன்றிய பதினெட்டாம் லூயி நாணயம்
- 1815 ஆம் ஆண்டின் லண்டன் 20 பிராங்குகள்
- 1816 மற்றும் 1824 க்கு இடையில் வெளியிடப்பட்ட, முகப்பு இல்லாத பதினெட்டாம் லூயி நாணயம்
- விளிம்பில் கோடுகள் கொண்ட பத்தாம் சார்லஸ் 20 பிராங்குகள், 1830
- 1830 மற்றும் 1831 ஆம் ஆண்டுகளின் லூயி-பிலிப் 20 பிராங்குகள்
- 1832 மற்றும் 1848 ஆம் ஆண்டுகளைச் சேர்ந்த லூயி-பிலிப் டோமார்ட்டின் 20 பிராங்குகள்
- மேதை 2e 1848 மற்றும் 1849 க்கு இடையில் வெளியிடப்பட்ட குடியரசு நாணயம்
- செரஸ் 2e 1849 மற்றும் 1851 க்கு இடையில் வெளியிடப்பட்ட குடியரசு நாணயம்
- சுவிஸ் 20 பிராங்குகள்.
1852-க்குப் பிறகான 20 பிராங்க் தங்க நாணயம்
1852-க்குப் பிறகு வெளியிடப்பட்ட 20 பிராங்க் தங்க நாணயங்கள் பின்வருமாறு:
- 1853 மற்றும் 1860-க்கு இடையில் அச்சிடப்பட்ட, மூன்றாம் நெப்போலியனின் மொட்டைத் தலையுடைய 20 பிராங்க் தங்க நாணயங்கள்.
- 1861 மற்றும் 1970 க்கு இடையில் வெளியிடப்பட்ட மூன்றாம் நெப்போலியனின் மகுடம் சூடிய தலை நாணயங்கள்.
- 1871 மற்றும் 1898 ஆம் ஆண்டுகளின் ஜீனியஸ் 3வது குடியரசு 20 பிராங்க் தங்க நாணயங்கள்
- 1898 மற்றும் 1914-க்கு இடைப்பட்ட காலத்தில் வெளியிடப்பட்ட சேவல் உருவம் பொறித்த 20 பிராங்க் தங்க நாணயங்கள்.
- 1897 மற்றும் 1949-க்கு இடைப்பட்ட காலத்தில் சுவிஸ் 20 பிராங்குகள்.
முதலீட்டிற்கான 20 பிராங்க் தங்க நாணயங்கள்
- நெப்போலியனுக்கு 20 பிராங்குகள்: முதலாம் உலகப் போர் தொடங்கும் வரை, நெப்போலியன் போனபார்ட் முதல் தூதராக இருந்த காலத்தில், 1803 மார்ச் 20 அன்று உருவாக்கப்பட்ட ஒரு பிரெஞ்சு தங்க நாணயம்.
- 20 சுவிஸ் ஃபிராங்குகள்: ஹெல்வெட்டியா தலை அல்லது வ்ரெனெலி என்றும் அழைக்கப்படும் ஒரு பிரெஞ்சு தங்க நாணயம்.
- 20 பிராங்குகள் மரியான் சேவல்: புகழ்பெற்ற பிரெஞ்சு நாணயம்.
நினைவில் கொள்ளுங்கள் நெப்போலியனின் தங்க நாணயங்கள் பல வகைகளில் வருகின்றன, மேலும் சில சமயங்களில் இவற்றுடன் குழப்பத்தை ஏற்படுத்துகின்றன. லூயிஸ் டி'ஓர் மூலைகள். இருப்பினும், அவை ஒரே நாணயங்கள் அல்ல.
20 பிராங்க் தங்க நாணயங்களை ஏன் விற்க வேண்டும்?
- 20 பிராங்குகள் நெப்போலியன் – நீங்கள் 20 பிராங்க் நெப்போலியன் நாணயத்தை வாங்கும்போது, அதை விற்கும்போது கணிசமான லாபம் ஈட்டலாம். ஊக வணிகத்தின் மூலம் ஆதாயம் ஈட்டுவதே இதன் நோக்கம்.
- 20 சுவிஸ் பிராங்குகள் – 20 பிராங்க் சுவிஸ் நாணயத்தை சந்தையில் எளிதாக பணமாக்கலாம். 20 பிராங்க் சுவிஸ் நாணயத்தை உங்கள் சொந்த நாட்டிலும், சர்வதேச அளவிலும் பிரத்யேக தளங்களில் வர்த்தகம் செய்யலாம். தங்கம் & வெள்ளி தரகர்கள்.
- 20 பிராங்குகள் சேவல் மற்றும் மரியான் மரியான் கோக்கின் 20 பிராங்க் தங்க நாணயங்கள் சமீபத்தியவை மற்றும் ஒருபோதும் புழக்கத்திற்கு வரவில்லை. இதன் விளைவாக, இந்த நாணயங்கள் இன்னும் நல்ல நிலையிலும் சேதமடையாமலும் உள்ளன. எனவே, நஷ்டம் ஏற்படும் என்ற அச்சமின்றி நீங்கள் அவற்றை ஒரு நல்ல விலைக்கு விற்கலாம்.
20 பிராங்க்ஸ் தங்க நாணயத்தை அடையாளம் காண்பது எப்படி – 20 பிராங்க் தங்க நாணயங்கள் பொதுவாக 21 மிமீ விட்டமும் 6.45 கிராம் எடையும் கொண்டவை. இந்த நாணயங்கள் அனைத்தும் அவற்றின் இரண்டு பக்கங்களில் ஒன்றில் 20 பிராங்க் முக மதிப்பைக் கொண்டுள்ளன. மேலும், 20 பிராங்க் தங்க நாணயங்கள் 90% தூய தங்கத்தைக் கொண்டுள்ளன, அதாவது 5.805 கிராம். சில 20 பிராங்க் தங்க நாணயங்களின் சில பண்புகள் இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
நெப்போலியன் தங்க நாணயம்: 20 பிராங்க் நெப்போலியனின் சிறப்பம்சங்கள்
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1853 மற்றும் 1860-க்கு இடையில் அச்சிடப்பட்ட 20 பிராங்க் நெப்போலியன் III உருவமற்ற தங்க நாணயங்கள்
20 பிராங்குகள் கொண்ட மூன்றாம் நெப்போலியனின் தங்க நாணயம், லூயி டி'ஓர் அல்லது லூயி டி'ஓர் என்றும் அழைக்கப்படுகிறது. நெப்போலியனின் தங்க நாணயம்இதில் 5.80644 கிராம் தூய தங்கம் உள்ளது. இந்த நாணயத்தின் முன்பக்கத்தில், வலப்புறம் நோக்கிய நெப்போலியன் III-ன் உருவப்படம் பொறிக்கப்பட்டுள்ளது. நெப்போலியன் III-ன் தலையில் மகுடம் இல்லாததால், இதற்கு 'மொட்டைத் தலை' என்ற பெயர் வந்தது. உருவப்படத்திற்குக் கீழே, பொறிப்பாளரின் பெயரான 'BARRE' என்று பொறிக்கப்பட்டுள்ளது. பின்பக்கத்தில், நாணயத்தின் 20 பிராங்குகள் என்ற முகமதிப்பும், அதற்குக் கீழே நாணயம் அச்சிடப்பட்ட ஆண்டும், இரண்டு லாரல் கிளைகளும், நாணயம் அச்சிடப்பட்ட அச்சகத்தின் முதல் எழுத்தும் பொறிக்கப்பட்டுள்ளன.
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1861 மற்றும் 1970 க்கு இடையில் வெளியிடப்பட்ட மூன்றாம் நெப்போலியனின் மகுடம் சூடிய தலை நாணயங்கள்
நாணயத்தின் முன்பக்கத்தில், பேரரசர் மூன்றாம் நெப்போலியனின் உருவப்படத்தின் மீது ஒரு லாரல் மலர்வளையம் அமைந்துள்ளது. இதுவே '20 பிராங்க்ஸ் நெப்போலியன் லாரியேட் ஹெட்' என்ற பெயரின் மூலமாகும். வலதுபுறத்தில் 'EMPEREUR' என்ற வாசகமும், இடதுபுறத்தில் 'NAPOLEON III' என்ற வாசகமும், கீழே 'BARRE' என்ற வாசகமும் பொறிக்கப்பட்டுள்ளன. பின்பக்கத்தில், செங்கோல், கிரீடம், நீதியின் கை, அரச சின்னத்தில் உள்ள கழுகு மற்றும் அரச மேலங்கி ஆகியவற்றைச் சுற்றி 'பிரெஞ்சுப் பேரரசு' என்ற குறியீடு காணப்படுகிறது. அதேபோல், கழுகின் கீழே 'லீஜியன் ஆஃப் ஹானரின் நைட்ஸ் கிராஸ்', 'N' என்ற முதலெழுத்து, நாணயம் அச்சிடப்பட்ட ஆண்டு, 20 பிராங்க்ஸ் முகமதிப்பு மற்றும் நாணயச்சாலையின் முதலெழுத்து ஆகியவை பொறிக்கப்பட்டுள்ளன.
20 பிராங்க்ஸ் சுவிஸ் மற்றும் மரியான் கோக் நாணயங்களின் அம்சங்கள்
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1897 மற்றும் 1949-க்கு இடையில் அச்சிடப்பட்ட 20 பிராங்க் சுவிஸ் நாணயங்கள்
சுவிஸ் 20 பிராங்க் நாணயங்கள் 1897 முதல் 1949 வரை தயாரிக்கப்பட்டன. லத்தீன் நாணய ஒன்றியத்தின் போது, சுவிஸ் 20 பிராங்க் நாணயம் பிரெஞ்சு நெப்போலியனுடன் தொடர்புடையதாக இருந்தது. நாணயத்தின் முன்பக்கத்தில் ஒரு பெண் முகத்தின் உருவமும், அதன் மேலே "ஹெல்வெடிகா" என்ற வாசகமும் பொறிக்கப்பட்டுள்ளது. நாணயத்தின் பின்பக்கத்தில், சிலுவை வடிவிலான சுவிஸ் நாட்டின் சின்னம், நாணயம் அச்சிடப்பட்ட ஆண்டு, B என்ற முதல் எழுத்து மற்றும் நாணயத்தின் 20 பிராங்க் முக மதிப்பு ஆகியவை காணப்படுகின்றன. 1985 வரை, சுவிஸ் 20 பிராங்க் நாணயத்தின் விளிம்பில் ஒரு நாடா வடிவில் அமைக்கப்பட்ட 22 நட்சத்திரங்கள் இருந்தன. ஆனால் 1847-ல், "AD LEGEM ANNI" என்ற வாசகம் நாணயத்தின் விளிம்பில் தோன்றியது.
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1898 மற்றும் 1914-க்கு இடைப்பட்ட 20 பிராங்க் மரியான் கோக் தங்க நாணயங்கள்
20 பிராங்க் மரியான் கோக் நாணயத்தின் பின்புறத்தில், நீண்ட கூந்தலுடன் கூடிய மரியானின் பக்கவாட்டு உருவப்படம் பொறிக்கப்பட்டுள்ளது. பிரெஞ்சு குடியரசு என்ற வாசகம் ஒரு வளைவில் அமைந்துள்ளது. மேலும், நாணயத்தின் விளிம்பில் மெல்லிய வரிகள் உள்ளன. பின்புறத்தில், இடப்புறமாக நடந்து செல்லும் ஒரு சேவலின் உருவத்தைச் சுற்றி பிரான்சின் குறிக்கோள் பொறிக்கப்பட்டுள்ளது. நாணயத்தின் 20 பிராங்க் முக மதிப்பும் அங்கே காணப்படுகிறது. 1907 ஆம் ஆண்டின் 20 பிராங்க் தங்க நாணயம், 1913 ஆம் ஆண்டின் 20 பிராங்க் தங்க நாணயம் மற்றும் 1914 ஆம் ஆண்டின் 20 பிராங்க் தங்க நாணயம் ஆகியவை இதே போன்ற பண்புகளைக் கொண்டுள்ளன.
தங்க நாணய மதிப்புகள்: ஒரு 20 பிராங்க்ஸ் தங்க நாணயத்தின் மதிப்பு எவ்வளவு?
- 20 பிராங்குகள் நெப்போலியன் தங்கம் – இது 20 பிராங்குகள் லூயி டி'ஓர் என்றும் அழைக்கப்படுகிறது. தங்கம் வாங்கநீங்கள் இந்த 20 பிராங்க்ஸ் நாணயத்தைத் தேர்ந்தெடுக்கலாம். இதன் ஒரு நாணயத்தின் விலை €347 ஆகும். 10 முதல் 49 நாணயங்களுக்கு, 20 பிராங்க்ஸ் லூயி டி'ஓர் நாணயத்தின் விலை €347 ஆகும். 100 முதல் 499 நாணயங்களின் மதிப்பு €346 ஆகும். 500 அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட லூயி டி'ஓர் நாணயங்களின் விலை €345 ஆகும்.
- 20 சுவிஸ் பிராங்குகள் தங்கம் ஒன்று முதல் 9 சுவிஸ் 20 பிராங்க் நாணயங்கள் மற்றும் 10 முதல் 49 நாணயங்களின் விலை €348 ஆகும். 50 முதல் 99 சுவிஸ் 20 பிராங்க் நாணயங்களின் மதிப்பு €347.50 ஆகும். 100 முதல் 499 சுவிஸ் பிராங்க் நாணயங்களின் மதிப்பு €347 ஆகும். 500 மற்றும் அதற்கு மேற்பட்ட நாணயங்களின் மதிப்பு €346 ஆகும்.
- 20 பிராங்க்ஸ் தங்கம் மரியான் ரூஸ்டர் 1 முதல் 9 நாணயங்களுக்கும், 10 முதல் 49 நாணயங்களுக்கும் இதன் மதிப்பு €350 ஆகும். 50 முதல் 99 மரியான் கோக் 20 பிராங்க்ஸ் தங்க நாணயங்களின் மதிப்பு €349.50 ஆகும். 100 முதல் 499 மரியான் கோக் 20 பிராங்க்ஸ் நாணயங்களின் மதிப்பு €349 ஆகும். 500 மற்றும் அதற்கு மேற்பட்ட நாணயங்களின் மதிப்பு €348 ஆகும். 1907 20 பிராங்க்ஸ் தங்க மரியான் கோக், 1912 20 பிராங்க்ஸ் தங்க மரியான் கோக் மற்றும் 1914 20 பிராங்க்ஸ் தங்க மரியான் கோக் ஆகியவற்றின் மதிப்பு €330 ஆகும்.
20 பிராங்க் தங்க நாணயங்களுக்கான கூடுதல் மதிப்பு என்ன?
- 20 பிராங்குகள் நெப்போலியன் தங்கம் – 2025 ஜனவரி முதல் மார்ச் வரை, 20 பிராங்க்ஸ் நெப்போலியன் நாணயத்தின் விலை €309-லிருந்து €360-ஆக உயர்ந்தது. பின்னர், ஜூன் மாத இறுதியில் நாணயத்தின் மதிப்பு சற்றே சரிந்து, €353-ஆகக் குறைந்தது. ஜூலை 2025-இல் இதை எழுதும் நேரத்தில், 20 பிராங்க்ஸ் நெப்போலியன் தங்க நாணயம் €348.90-க்கு வர்த்தகம் செய்யப்படுகிறது; இதன் உள்ளார்ந்த மதிப்பு €317.24 மற்றும் 8.75% கூடுதல் மதிப்பு ஆகும்.
- 20 சுவிஸ் பிராங்குகள் – 2025 ஜனவரி முதல் மார்ச் வரை, சுவிஸ் 20 ஃபிராங்கின் மதிப்பு €300-லிருந்து €350-ஆக உயர்ந்தது. 2025 ஏப்ரலில், அது €360-ஐ எட்டியது. 2025 ஜூலையில் சுவிஸ் 20 ஃபிராங்கின் விலை €348.90 ஆக உள்ளது; இதன் உள்ளார்ந்த மதிப்பு €316.54 மற்றும் பிரீமியம் 9.31% ஆகும்.
- 20 பிராங்குகள் Marianne Coq – 2025 ஜனவரி முதல் மார்ச் வரை, 20 பிராங்க்ஸ் மரியான் கோக் நாணயத்தின் விலை €309-லிருந்து €350-ஆக உயர்ந்தது. இன்று 20 பிராங்க்ஸ் மரியான் கோக் நாணயத்தின் விலை €345.10 ஆகும்; இதன் உள்ளார்ந்த மதிப்பு €316.12 மற்றும் கூடுதல் விலை 10.08% ஆகும்.
மற்ற 20 பிராங்க் தங்க நாணயங்களை ஏன் வாங்க வேண்டும்?
- 20 சுவிஸ் பிராங்குகள் சுவிஸ் 20 பிராங்க் தங்க நாணயம், வர்த்தகம் செய்வதற்கு எளிதாக இருப்பதால், லத்தீன் ஒன்றியத்திலும் ஐரோப்பாவிலும் மிகவும் பிரபலமாக உள்ளது. அதன் கணிசமான மதிப்பு, முதலீட்டாளர்கள், சேகரிப்பாளர்கள் மற்றும் பல நாணயவியல் வல்லுநர்களால் பெரிதும் விரும்பப்படுவதற்குக் காரணமாகிறது. சுவிஸ் 20 பிராங்க் நாணயம், சுவிஸ் பணச் சந்தையின் வளர்ச்சிப் போக்கு குறித்து ஒருவித நம்பிக்கையை அளிக்கிறது.
- 20 பிராங்குகள் நெப்போலியன் நெப்போலியன் 20 பிராங்க்ஸ் தங்க நாணயம் சந்தையில் மிகவும் மதிப்புமிக்கதாக உள்ளது. எனவே, ஒரு 20 பிராங்க்ஸ் லூயிஸ் டி'ஓர் நாணயத்தை வாங்குவது, ஒரு சிறந்த முதலீட்டிற்கான உறுதியை உங்களுக்கு அளிக்கிறது. நெப்போலியன் 20 பிராங்க்ஸ் தங்க நாணயங்களை வாங்குவது ஒரு பாதுகாப்பான மற்றும் நம்பகமான முதலீடாகும். எனவே, நீங்கள் நெப்போலியன் 20 பிராங்க்ஸ் தங்க நாணயங்களை வாங்கி, நீண்ட கால அடிப்படையில் கணிசமான லாபத்தை ஈட்டலாம்.
- 20 பிராங்குகள் Marianne Coq மரியான் கோக் 20 பிராங்க்ஸ் தங்க நாணயத்தின் விலை பல ஆண்டுகளாக நிலையாக இருந்து வருகிறது. 20 பிராங்க்ஸ் தங்க நாணயத்தை வாங்குவது, குறிப்பாகப் பொருளாதார நெருக்கடி காலங்களில், நீங்கள் பாதுகாப்பாக முதலீடு செய்கிறீர்கள் என்பதற்கு உத்தரவாதம் அளிக்கிறது.
முடிவுரை: 20 பிராங்க் நாணயம் ஒரு நல்ல முதலீடா?
ஆம், 20 பிராங்க்ஸ் தங்க நாணயத்தை வாங்குவது ஒரு புத்திசாலித்தனமான முடிவாகும். இது நீங்கள் தவறவிடக்கூடாத ஒரு வாய்ப்பு, ஏனெனில் தங்கம் இன்று நாளுக்கு நாள் மதிப்பு கூடும் ஒரு உலோகமாகும். இது பொருளாதார மந்தநிலைகளைச் சமாளிக்க உதவும் ஒரு பாதுகாப்பான புகலிடமாகும். இதனால்தான் பல வங்கி நிறுவனங்களும் நாடுகளும் இதில் ஆர்வம் காட்டுகின்றன. எனவே, 20 பிராங்க்ஸ் தங்க நாணயத்தைத் தேர்ந்தெடுப்பது என்பது, நீடித்த மற்றும் இலாபகரமான ஒரு சொத்தில் முதலீடு செய்வதாகும்.
இந்தக் கட்டுரை கல்வி நோக்கங்களுக்காக மட்டுமேயானது; இது முதலீட்டு ஆலோசனையாகக் கருதப்படாது.