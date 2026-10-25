இன்பெக்ஸ் பங்கு (1605): விலை, LNG மற்றும் 2026 ஈவுத்தொகை

இன்பெக்ஸ் ஜப்பானின் முன்னணி எண்ணெய் மற்றும் எரிவாயு உற்பத்தியாளரும், ஆஸ்திரேலியாவின் மாபெரும் LNG நிறுவனத்தின் இயக்குநரும் ஆவார். இக்தீஸ் — தென் அரைக்கோளத்தின் மிகப்பெரிய எரிசக்தி திட்டங்களில் ஒன்று — மற்றும் ஆசிய எரிசக்தித் துறையில் வருவாய் ஈட்டும் சில பங்குகளில் ஒன்றாகும். டோக்கியோவில் குறியீட்டின் கீழ் பட்டியலிடப்பட்டுள்ளது. 1605 நிக்கெய் 225-இன் ஒரு அங்கமாக, இந்நிறுவனம் 2026-ஆம் ஆண்டின் புவிசார் அரசியல் நிலையற்ற தன்மையை மிகச் சிறப்பாகச் சமாளித்துள்ளது: சாதனை அளவிலான முதல் பாதி, மூன்று முறை உயர்த்தப்பட்ட இலக்குகள் மற்றும் பெருமளவிலான பங்கு மீள் கொள்முதல் ஆகியவை இதன் சிறப்பம்சங்கள். இந்தத் தகவல் தாள், பிரான்சிலிருந்து நிகழ்நேரப் பங்கு விலை, முடிவுகள், ஈவுத்தொகை மற்றும் முதலீடு செய்வது எப்படி போன்ற விவரங்களை வழங்குகிறது.
இன்பெக்ஸ் பங்கு விலை நிகழ்நேரத்தில்
இன்பெக்ஸ் பங்கு விலை தற்போது 8,608.00 ¥ (யென்), அமர்வின் போது -1,46% ஏற்ற இறக்கத்துடன் காணப்பட்டது. இன்று சுமார் 3,277,800 பங்குகள் வர்த்தகம் செய்யப்பட்டன, மேலும் கடந்த பன்னிரண்டு மாதங்களில், இந்தப் பங்கு ¥3,518.00 மற்றும் ¥6,476.00 யென் இடையே ஏற்ற இறக்கத்துடன் இருந்துள்ளது.
2026-ஆம் ஆண்டின் இலையுதிர் காலத்தில், அந்தப் பங்கு சுமார் 3,860 யென் விலையில் வர்த்தகமானது, அதன் சந்தை மூலதனம் ஏறத்தாழ 2.3 டிரில்லியன் யென் ஆகும். குழுமத்தின் ஆஸ்திரேலிய பல்வகைப்படுத்தல் மற்றும் இடர் காப்பு உத்திகளால் ஈடுசெய்யப்பட்டாலும், இந்தப் பங்கு விலையானது எண்ணெய் மற்றும் திரவ இயற்கை எரிவாயு (LNG) விலைகளைப் பின்பற்றுகிறது.
சந்தை தரவுகள் மற்றும் வரலாறு, தானாகவே புதுப்பிக்கப்படும்.
1605.T டோக்கியோ
|பயிற்சி முடிவடைந்தது
|சிஃப்ரே டி'ஃபைர்ஸ்
|நிகர வருமானம்
|2025-12-31
|1,557.33 பில்லியன் யென்
|93,00 பில்லியன் யென்
|2024-12-31
|299,75 பில்லியன் யென்
|261,99 பில்லியன் யென்
|2023-12-31
|1,557.33 பில்லியன் யென்
|321,71 பில்லியன் யென்
|2022-12-31
|1,557.33 பில்லியன் யென்
|231,66 பில்லியன் யென்
|பற்றின்மை தேதி
|ஒரு பங்குக்கான தொகை
|2026-06-29
|56,000 XNUMX
|2025-12-29
|50,000 XNUMX
|2025-06-27
|50,000 XNUMX
|2024-12-27
|43,000 XNUMX
|2024-06-27
|43,000 XNUMX
|2023-12-28
|37,000 XNUMX
|2023-06-29
|37,000 XNUMX
|2022-12-29
|32,000 XNUMX
ஆதாரம்: யாஹூ ஃபைனான்ஸ், சேவையகத்தால் சேகரிக்கப்பட்ட தரவுகள் (சேகரிப்புத் தேதி ஒவ்வொரு கட்டத்தின் கீழும் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது). இந்தத் தரவுகள் ஒரு வழிகாட்டுதலுக்காக மட்டுமேயன்றி, முதலீட்டு ஆலோசனையாகக் கருதப்படாது.
இன்பெக்ஸ்: நிறுவனத்தின் கண்ணோட்டம்
ஹைட்ரோகார்பன்களுக்கான ஜப்பானின் தேடலின் சர்வதேசப் பிரிவாக 1958-ல் நிறுவப்பட்ட இன்பெக்ஸ், தனது முதலீட்டுத் தொகுப்பை ஒரு சில முன்னணி சொத்துக்களில் கவனம் செலுத்துகிறது:
- ஆஸ்திரேலியாவில் உள்ள இக்தீஸ் — இதன் மைய அம்சம்: இந்தக் குழுமம், ஆசிய மற்றும் ஆஸ்திரேலிய கூட்டாளிகளுடன் இணைந்து, ஏறத்தாழ 62% பங்குகளைக் கொண்டு இயக்குநராகச் செயல்படுகிறது; இந்த எரிவாயு வயல், உலகின் முன்னணி எரிவாயு இறக்குமதியாளரான ஜப்பானுக்குப் பெருமளவில் ஏற்றுமதி செய்யப்படும் ஒரு LNG திரவமாக்கும் வளாகத்திற்கு எரிவாயுவை வழங்குகிறது;
- மத்திய கிழக்கு வரலாற்று ரீதியாக லாபகரமானதாக இருந்த அபுதாபி சலுகைப் பகுதிகளில், பிராந்திய இடையூறுகள் காரணமாக 2026-ல் விற்பனை சரிவைச் சந்தித்தது — குறிப்பாக, ஹோர்முஸ் நீரிணை மூடப்பட்டதால் சரக்கு அனுப்பீடுகள் தற்காலிகமாகக் குறைந்தன.
- வளர்ச்சித் திட்டங்கள் மே 2026-ல் பெட்ரோசைனாவிடமிருந்து ஆஸ்திரேலியாவின் பிரவுஸ் திட்டத்தில் 10% பங்குகளைக் கையகப்படுத்துதல், இக்தீஸின் எதிர்கால கூடுதல் அலகுக்கான சாத்தியமான எரிவாயு வயலான பீட்டாலூவின் ஆஸ்திரேலிய ஷேல் பகுதியில் உள்ள பங்குகள், மற்றும் இந்தோனேசிய அபாடி திட்டம், இதற்கான முதலீட்டு முடிவு 2027-ல் எடுக்க இலக்கு நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது.
முடிவுகள்: அறிவிக்கப்பட்ட அனைத்து சாதனைகளின் ஓராண்டுத் தொகுப்பு
2026 ஆம் ஆண்டின் தொடர் வரிசை அற்புதமானது:
- உடற்பயிற்சி 2025 (பிப்ரவரி 12, 2026 அன்று வெளியிடப்பட்டது): வருவாய் 2,011 பில்லியன் யென் (-11%, அபுதாபியின் விற்பனை அளவு சரிவு) மற்றும் நிகர இலாபம் 394 பில்லியன் யென் (-8%) — இதில் ஒரு பேரலின் விலை ஓரளவு ஈடுசெய்தது;
- 2026 ஆம் ஆண்டின் முதல் பாதி (ஆகஸ்ட் 7 அன்று வெளியிடப்பட்டது): நிகர லாபம் 263 பில்லியன் யென், முதல் பாதியில் வரலாற்றுச் சாதனைஇக்தீஸ் முழு வேகத்தில் ஓடுகிறது;
- குறிக்கோள்கள் மூன்று முறை நிறைவேற்றப்பட்டன. 2026 ஆம் ஆண்டுக்கான நிகர வருமான வழிகாட்டுதல் பிப்ரவரியில் 350 பில்லியன் யென்னிலிருந்து மே மாதத்தில் 450 பில்லியன் யென்னாக உயர்த்தப்பட்டது, பின்னர் ஆகஸ்ட் மாதத்தில் 510 பில்லியன் — இது ஒரு வரலாறு காணாத சாதனை. அது பாதிக்கப்பட்டிருந்தால்.
இந்தப் போக்கு அந்த மாதிரியின் வலிமையை விளக்குகிறது: ஒரு பிரம்மாண்டமான பணத்தை உருவாக்கும் சொத்து, பிராந்திய பதட்டங்களால் ஆதரிக்கப்படும் எரிசக்தி விலைகள், மற்றும் கிடைக்கும் ஒவ்வொரு டாலர் அவகாசத்தையும் பங்குதாரர் வருமானமாக மாற்றும் நிதி ஒழுக்கம்.
இன்பெக்ஸ் ஈவுத்தொகை: வருவாய் மற்றும் மீட்புகள்
இலாபம் அதிகரிக்க அதிகரிக்க ஈவுத்தொகையும் அதிகரிக்கும்: 2025-ஆம் ஆண்டிற்கு 100 யென் வழங்கப்படும். 2026-ஆம் ஆண்டிற்கு 112 யென் என கணிக்கப்பட்டுள்ளது (+12%), இது தற்போதைய பங்கு விலையில் தோராயமாக 2,9% வருவாயைக் குறிக்கிறது. இது தவிர, ஒரு பங்கு மீள்வாங்கலும் உள்ளது. 140 பில்லியன் யென் ஜனவரியில் நிறைவடைந்த ஆரம்பகட்ட €100 பில்லியன் திட்டத்தைத் தொடர்ந்து, ஆகஸ்ட் 2026-ல் அங்கீகரிக்கப்பட்டது — இது மூலதனத்தில் கிட்டத்தட்ட 4,3% ஆகும்: ஈவுத்தொகைகள் மற்றும் பங்கு மீள்வாங்கல்கள் உட்பட, மொத்த பங்குதாரர் இழப்பீடு, எதிர்பார்க்கப்படும் லாபத்தில் ஏறக்குறைய பாதியாகும். மீதமுள்ளவை பிரவுஸ், பீட்டலூ, அபாடி போன்ற நிறுவனங்களின் வளர்ச்சிக்கு நிதியளிக்கின்றன. பிரான்சில் வசிப்பவருக்கு: ஈவுத்தொகையின் மீது 15% பிடித்த வரி (பிராங்கோ-ஜப்பானிய வரி ஒப்பந்தம், வரி விலக்கு உண்டு), ஒரு வழக்கமான பத்திரக் கணக்கு மூலம் வாங்க வேண்டும், ஏனெனில் ஜப்பான் பிரெஞ்சு PEA (பங்கு சேமிப்புத் திட்டம்) திட்டத்திற்குத் தகுதி பெறவில்லை.
வரலாறு: எண்ணெய் வளம் இல்லாத ஒரு நாட்டின் ஆற்றல் தேடல்
இன்பெக்ஸின் கதை ஜப்பானின் கதையைப் போன்றதே: ஹைட்ரோகார்பன்கள் இல்லாத ஒரு தீவுக்கூட்டம், அதன் எரிசக்திப் பாதுகாப்பு உலகம் முழுவதும் சிதறிக்கிடக்கும் வளங்களைச் சார்ந்துள்ளது. 1958-ல் சர்வதேச ஆய்வுகளில் முதலீடு செய்யும் ஒரு அரசுக்குச் சொந்தமான நிறுவனமாக நிறுவப்பட்ட இந்நிறுவனம், பல தசாப்தங்களாக தென்கிழக்கு ஆசியா, மத்திய கிழக்கு மற்றும் ஆஸ்திரேலியாவில் வளர்ந்து, 2006-ல் டெய்கோகு ஆயிலின் ஆய்வு மற்றும் உற்பத்திப் பிரிவுடன் இணைந்து, இத்துறையில் தேசிய அளவில் முதலிடம் பிடித்தது. இந்நிறுவனத்தின் மிகவும் மங்களகரமான முயற்சி ஆஸ்திரேலியாவில் அமைந்தது: 2000-களின் முற்பகுதியில், இந்தக் குழுமம் இக்தீஸ் எரிவாயு வயலைக் கண்டறிந்து, ஒரு தசாப்த கால மேம்பாட்டுப் பணிகளையும் பல்லாயிரக்கணக்கான பில்லியன் டாலர் முதலீடுகளையும் மேற்கொண்டது. மேலும் 2018-ல் ஒரு திரவ இயற்கை எரிவாயு (LNG) வளாகத்தை உற்பத்திக்குக் கொண்டுவந்தது, அது இப்போது ஜப்பானின் எரிவாயு இறக்குமதியில் கணிசமான பகுதியை வழங்குகிறது. இந்த வளர்ச்சிப் பாதை இன்பெக்ஸை பங்குச் சந்தையில் ஒரு அரிதான நிறுவனமாக ஆக்குகிறது: தெற்கு அரைக்கோளத்தின் படிவுப் படுகைகளில், ஹார்முஸ் நீரிணையின் புவிசார் அரசியல் மற்றும் எரிவாயுப் பீப்பாய்களின் சுழற்சிகளின் கருணைக்கு உட்பட்டு, அதன் அதிர்ஷ்டம் தீர்மானிக்கப்படும் ஒரு ஜப்பானிய நிறுவனம் இது.
LNG சந்தை: இந்த தசாப்தத்தின் மூலோபாயப் பண்டம்
2010-களின் முற்பகுதியில், திரவமாக்கப்பட்ட இயற்கை எரிவாயு மிகவும் முக்கியத்துவம் வாய்ந்த எரிசக்திப் பொருளாக உருவெடுத்துள்ளது. ஜப்பான், கொரியா, சீனா மற்றும் வளர்ந்து வரும் தென்கிழக்கு ஆசியா போன்ற ஆசியாவின் தேவை, கட்டுப்படுத்தப்பட்ட விநியோகத்தை எதிர்கொள்கிறது: உக்ரேனிய நெருக்கடிக்குப் பிறகு தொடங்கப்பட்ட பெரிய திரவமாக்கும் திட்டங்கள், இந்த தசாப்தத்தின் இறுதி வரை குறிப்பிடத்தக்க உற்பத்தி அளவை எட்டாது; மேலும், மத்திய கிழக்கில் நிலவும் பதட்டங்கள், பாரம்பரிய போக்குவரத்து வழித்தடங்களின் பலவீனத்தை எடுத்துக்காட்டியுள்ளன. இந்த இடைக்காலத்தில், இக்தீஸ் உட்பட செயல்பாட்டில் உள்ள திட்டங்கள் ஒரு சிறப்பு வாய்ந்த நிலையில் உள்ளன: முதன்மையாக எண்ணெயுடன் இணைக்கப்பட்ட நீண்ட கால ஒப்பந்தங்கள், பல்வகைப்படுத்த விரும்பும் ஆசிய வாங்குபவர்களால் தேடப்படும் அளவுகள், மற்றும் ஒப்பந்தம் செய்யப்பட்ட உற்பத்தியின் மதிப்பை அதிகரிக்கும் நிலையற்ற உடனடி விலைகள் ஆகியவை இதற்குக் காரணமாகும். இன்பெக்ஸைப் பொறுத்தவரை, இந்த நிலைமை கணக்குகளில் நேரடித் தாக்கத்தை ஏற்படுத்துகிறது: புவிசார் அரசியல் பதட்டத்தின் ஒவ்வொரு காலாண்டும் ஆஸ்திரேலிய அளவுகளின் மதிப்பை இயல்பாகவே அதிகரிக்கிறது. நடுத்தர காலத்தில், வாரிசுரிமை குறித்த கேள்வி எழுகிறது: இக்தீஸின் விரிவாக்கங்களான பீட்டலூ எரிவாயு, ஒரு கூடுதல் அலகு குறித்த விவாதங்கள் மற்றும் அபாடி போன்ற புதிய திட்டங்கள், இந்த குழுமத்திற்கான 2030-களின் தசாப்தத்தை வடிவமைக்கும்.
2026-ஆம் ஆண்டின் முதல் பாதி மீள்திறன் குறித்து வெளிப்படுத்துவது என்ன?
ஆகஸ்ட் 7, 2026 தேதியிட்ட வெளியீடு கவனமாகப் படிக்கத் தகுந்தது, ஏனெனில் அது அழுத்தத்தின் கீழ் மாதிரியின் மீள்திறனை நிரூபித்தது. ஆண்டின் முதல் பாதியில் இரண்டு மோசமான செய்திகள் இருந்தன—ஹோர்முஸ் ஜலசந்தி மூடப்பட்டதால் அபுதாபியின் ஏற்றுமதிகள் சுமார் 30% குறைந்தன, மற்றும் மிகவும் நிலையற்ற எண்ணெய் விலைகள்—ஆயினும், நிகர வருமானம் 263 பில்லியன் யென்னை எட்டியது, இது ஒரு முதல் பாதிக்கான சாதனை அளவாகும். இதற்கான விளக்கம் மூன்று காரணிகளில் அடங்கியுள்ளது: எந்தவொரு அசம்பாவிதமும் இன்றி இயங்கிய ஆஸ்திரேலிய உற்பத்தி, அதன் உகந்த மட்டத்தில் செயல்பட்டது; ஒப்பந்த அடிப்படையிலான மற்றும் குறியிடப்பட்ட விலைகள், உடனடி சந்தையின் நிலையற்ற தன்மையைக் குறைத்தன; மற்றும் பலவீனமான யென் பரிமாற்ற விகிதம், வருவாயை டாலர்களாக மாற்றுவதை அதிகரித்தது. 510 பில்லியன் யென்னாக வழிகாட்டுதல் மேல்நோக்கித் திருத்தப்பட்டது இந்த விளக்கத்தை உறுதிப்படுத்தியது—மேலும் அதே நாளில் முடிவு செய்யப்பட்ட கூடுதல் பங்கு மீள் கொள்முதலை நியாயப்படுத்தியது.
பகுப்பாய்வு: ஜப்பானிய எண்ணெய், இடர் மற்றும் வருவாய்க்கு இடையில்
2026-ஆம் ஆண்டில் எரிசக்தி சந்தையின் இரு பக்கங்களையும் இன்பெக்ஸ் ஆய்வு உள்ளடக்கியுள்ளது. சாதகமான அம்சங்கள்: பல தசாப்தங்களாக ஜப்பானுடன் உற்பத்தி ஒப்பந்தங்களைக் கொண்ட ஒரு உலகத் தரம் வாய்ந்த முக்கிய சொத்து, சாதனை அளவிலான லாபம், தாராளமான பங்குதாரர் கொள்கை, மற்றும் இந்த வளம் பற்றாக்குறையாக உள்ள உலகில் LNG வளர்ச்சிக்கான வாய்ப்புகள். பாதகமான அம்சங்கள்: மத்திய கிழக்கு புவிசார் அரசியலின் தாக்கம்—ஹோர்முஸ் எரிவாயு வயல் மூடப்பட்டது அபுதாபியின் உற்பத்தி அளவுகளின் பலவீனத்தை எடுத்துக்காட்டியது—ஹைட்ரோகார்பன் விலைகளின் சுழற்சித் தன்மை, மற்றும் மிக நீண்ட கால எரிசக்தி மாற்றம். இந்த மாற்றத்தை, ஜேஜிசி உடனான கஷிவாசாகி தூய்மையான ஹைட்ரஜன் மற்றும் அம்மோனியா திட்டத்தின் மூலம் இந்த குழுமம் கையாண்டு வருகிறது. முதலீட்டின் சுழற்சித் தன்மையைக் கருத்தில் கொண்டு, எரிசக்தி ஈவுத்தொகை அடிப்படையிலான முதலீட்டிற்கு இந்தப் பங்கு பொருத்தமானது. இந்தக் காரணிகள் ஒரு முதலீட்டுப் பரிந்துரையாக அமையாது.
இன்பெக்ஸில் நினைவில் கொள்ள வேண்டிய ஐந்து முக்கிய புள்ளிவிவரங்கள்.
- சுமார் 62% இக்தீஸ் நிறுவனத்தின் இயக்குநராக இன்பெக்ஸ் செயல்படுவது;
- 263 பில்லியன் யென் 2026-ஆம் ஆண்டின் முதல் பாதியின் நிகர முடிவு, ஒரு சாதனை;
- 510 பில்லியன் யென் ஆகஸ்ட் மாதத்தில் ஆண்டுக்கான இலக்கு உயர்த்தப்பட்டது, இது ஒரு முழுமையான சாதனை;
- ஒரு பங்குக்கு 112 யென் சுமார் 2,9% ஈட்டு விகிதத்திற்கான எதிர்பார்க்கப்படும் ஈவுத்தொகை;
- 140 பில்லியன் யென் தொடர்ந்து நடைபெற்று வரும் பங்கு மீள்வாங்கல், மூலதனத்தில் ஏறத்தாழ 4,3% ஆகும்.
இந்த அளவுகோல்கள், ஒரு சாதனை ஆண்டில் உள்ள எரிசக்தி மதிப்பைச் சுருக்கமாகக் காட்டுகின்றன; அந்த மதிப்பின் பணமானது, ஈவுத்தொகைகள், பங்குகளைத் திரும்ப வாங்குதல் மற்றும் வளர்ச்சி ஆகியவற்றுக்கு ஒரே நேரத்தில் உந்துசக்தியாக அமைகிறது.
பட்டத்தை மாற்றும் மைல்கற்கள்
இன்பெக்ஸைப் பின்தொடரும் முதலீட்டாளர்களுக்கு, நான்கு முக்கிய நிகழ்வுகள் ஆண்டை வடிவமைக்கின்றன. முதலாவதாக, பிப்ரவரி மாத முடிவுகள்; இதில் நிர்வாகம் அந்த ஆண்டிற்கான ஆரம்ப வழிகாட்டுதலையும் பங்குதாரர் திட்டங்களையும் நிர்ணயிக்கிறது—சந்தை இதை விலை நிர்ணயம் குறித்த நிர்வாகத்தின் நம்பிக்கையின் அளவாகப் புரிந்துகொள்கிறது. பின்னர், மே மற்றும் ஆகஸ்ட் காலாண்டுகள், இந்த வழிகாட்டுதலை உயர்த்துவதற்கான—அல்லது உயர்த்தாமல் இருப்பதற்கான—வாய்ப்புகள்: 2026-ல், அடுத்தடுத்து செய்யப்பட்ட இரண்டு உயர்வுகளும் பங்கின் மதிப்பை உயர்த்தின. இறுதியாக, திட்ட காலவரிசை: அபாடி மீதான ஒவ்வொரு முதலீட்டு முடிவும், பீட்டலூ அல்லது பிரவுஸ் மீதான ஒவ்வொரு முன்னேற்றமும், வளர்ச்சி எல்லையை தற்போதைய சுழற்சிக்கு அப்பால் தள்ளுகிறது. இந்த நிகழ்வுகளுடன், எண்ணெய் விலைகள், ஓர்மோசியன் பதட்டங்கள், யென் பரிமாற்ற விகிதம் போன்ற வெளிப்புற மாறிகளும் சேர்கின்றன—சிறப்புப் பத்திரிகைகளில் இத்துறைக்குக் கிடைக்கும் விரிவான செய்திக் கவரேஜைக் கருத்தில் கொண்டு, முதலீட்டாளர்கள் இவற்றை இன்னும் எளிதாகப் பின்தொடர்வார்கள். ஒரு பங்கைப் புரிந்துகொள்வதற்கான எளிய கட்டமைப்பு இது; இதன் சாராம்சத்தை ஒரே வாக்கியத்தில் சுருக்கமாகக் கூறலாம்: ஜப்பானின் மிகப்பெரிய LNG உற்பத்தியாளர், ஒரு சாதனை ஆண்டில், பெருமளவில் பணத்தைத் திரும்பத் தருகிறது.
பிரான்சிலிருந்து இன்பெக்ஸ் பங்குகளை வாங்குவது எப்படி?
இந்தப் பங்கு டோக்கியோவில் யென் மதிப்பில் பட்டியலிடப்பட்டுள்ளது; இந்தக் கொள்முதல் ஒரு வழக்கமான பத்திரக் கணக்கு மூலம் செய்யப்படுகிறது — ஜப்பான் இதற்குத் தகுதி பெறாது. பீ :
- டோக்கியோ பங்குச் சந்தைக்கான அணுகலைச் சரிபார்க்கவும் உங்கள் தரகருடன்;
- தலைப்பைத் தேடு குறியீடு 1605 இன் கீழ்;
- வரம்பு ஆர்டரை வைக்கவும்ஐரோப்பிய நேரப்படி அதிகாலையில் டோக்கியோ அமர்வு தொடங்குகிறது;
- வரிவிதிப்பை உள்ளடக்குங்கள் பங்கு ஈவுத்தொகையின் மீது 15% பிடித்த வரி, இது பிராங்கோ-ஜப்பானிய ஒப்பந்தத்தின்படி கழிக்கப்படும், பின்னர் உங்கள் வரி விதிப்பு முறைப்படி பிரெஞ்சு வரிவிதிப்பு விதிக்கப்படும்.
எண்ணெயுடனான அதன் தொடர்பைக் கருத்தில் கொண்டு, இந்த முதலீடு மற்ற எரிசக்தி முதலீடுகளைப் போலவே கட்டமைக்கப்பட்டுள்ளது: இது ஒரு முக்கியப் பாதுகாப்பு முதலீடாக இல்லாமல், பங்கு முதலீட்டுத் தொகுப்பின் ஒரு பகுதியாக உள்ளது. ஈவுத்தொகை அரையாண்டுக்கு ஒருமுறை வழங்கப்படுகிறது; பிப்ரவரியில் வெளியாகும் ஆண்டு முடிவுகளும், ஆகஸ்டில் வெளியாகும் அரையாண்டு முடிவுகளுமே, வழிகாட்டுதல்களையும் பங்குதாரர் திட்டங்களையும் புதுப்பிப்பதற்கான முக்கியத் தேதிகளாகும்.
இன்பெக்ஸ் பங்கு பற்றிய அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள்:
இக்தீஸ் என்றால் என்ன?
ஆஸ்திரேலியாவின் கடற்பரப்பில் அமைந்துள்ள உலகின் மிகப்பெரிய LNG திட்டங்களில் இதுவும் ஒன்றாகும்: இங்கு எரிவாயு பிரித்தெடுக்கப்பட்டு, குழாய் மூலம் டார்வினுக்குக் கொண்டு செல்லப்பட்டு, அங்கு திரவமாக்கப்பட்டு, பின்னர் ஜப்பான் மற்றும் ஆசியாவிற்கு அனுப்பப்படுகிறது. இன்பெக்ஸ் நிறுவனம் சுமார் 62% உரிமையுடன் இதன் இயக்குநராக உள்ளது.
ஈவுத்தொகை வருவாய் என்ன?
கணிக்கப்பட்ட 112 யென் அடிப்படையில், அக்டோபர் 2026 விகிதத்தில் தோராயமாக 2,9% — மேலும் பங்கு மீள்வாங்கல்கள், இது மொத்த பங்குதாரர் செலுத்துதலை லாபத்தில் ஏறக்குறைய பாதியாகக் கொண்டுவருகிறது.
PEA (பிரெஞ்சு பங்கு சேமிப்புத் திட்டம்) திட்டத்தின் கீழ் இன்பெக்ஸை வாங்க முடியுமா?
இல்லை: இதன் மதிப்பு ஜப்பானிய டாலர்; இந்தக் கொள்முதல், யென் நாணயப் பரிமாற்றத்துடன் கூடிய ஒரு வழக்கமான பங்குப் பத்திரக் கணக்கில் செய்யப்படுகிறது.
பங்கு விலைக்கும் எண்ணெய் விலைக்கும் தொடர்பு உள்ளதா?
ஆம், வலுவாக, ஆனால் ஒரு பாதுகாப்பு வளையத்துடன்: இக்தீஸின் பெரும்பாலான வர்த்தக அளவுகள், பீப்பாய் விலையுடன் ஒரு கால தாமதத்துடன் இணைக்கப்பட்ட நீண்ட கால ஒப்பந்தங்களின் கீழ் விற்கப்படுகின்றன, இது ஏற்ற இறக்கங்களைச் சீராக்குகிறது — பங்கின் விலை எண்ணெயின் வேகத்துடனேயே நகர்கிறது, ஆனால் முழுமையான உடனடி விற்பனை உற்பத்தியாளர்களுடன் ஒப்பிடும்போது இதன் நிலையற்ற தன்மை குறைவாக உள்ளது.
ஹோர்முஸ் ஜலசந்தி மூடப்பட்டது அந்தக் குழுவைப் பாதித்துள்ளதா?
ஆம்: ஜலசந்தி மூடப்பட்டதன் காரணமாக, 2026-ஆம் ஆண்டின் முதல் பாதியில் அபுதாபியின் சலுகை விற்பனை சுமார் 30% சரிந்தது — இந்த அதிர்ச்சியை இக்தீஸ் மீன்களின் விலை உயர்வும், பிற விலைகளின் உயர்வும் ஈடுசெய்து, அந்தப் பாதி ஒரு சாதனையாக அமைந்தது.
உற்பத்தியில் வாயுவின் பங்கு என்ன?
ஆதிக்கம் செலுத்தும் மற்றும் வளர்ந்து வரும்: இக்தீஸ் எல்என்ஜி, குழுமத்தின் மதிப்பில் பெரும்பகுதியை உருவாக்குகிறது; அதே திட்டத்திலிருந்து கிடைக்கும் திரவங்கள் இதற்குத் துணைபுரிகின்றன — இது பெரும்பாலும் எரிவாயுவைக் கொண்ட ஒரு கலவையாகும், மேலும் இது கடந்த பத்தாண்டுகளின் ஜப்பானிய மற்றும் ஆசியத் தேவைகளுக்கு ஏற்ப அமைந்துள்ளது.
வளர்ச்சித் திட்டங்கள் என்னென்ன?
ஆஸ்திரேலியாவின் பிரவுஸ் திட்டம் (மே 2026-ல் 10% கையகப்படுத்தப்பட்டது), இக்தீஸ் திட்டத்தின் விரிவாக்கத்திற்கான சாத்தியமான எரிவாயு ஆதாரமாக விளங்கும் பீட்டாலூ ஷேல், மற்றும் இந்தோனேசியாவின் அபாடி திட்டம், இதற்கான இறுதி முதலீட்டு முடிவு 2027-ல் எடுக்க இலக்கு நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது.
அந்தக் குழு எரிசக்தி மாற்றத்தில் முதலீடு செய்கிறதா?
ஆம், அதன் வழியில்: JGC என்ற பொறியாளர் நிறுவனத்துடன் இணைந்து மேற்கொள்ளப்படும் கஷிவாசாகி தூய்மையான ஹைட்ரஜன் மற்றும் அம்மோனியா திட்டமானது, ஒரு வரலாற்றுச் சிறப்புமிக்க தொழில்துறை வளாகத்தை கார்பன் நீக்கப்பட்ட உற்பத்தித் தளமாக மாற்றுவதை நோக்கமாகக் கொண்டுள்ளது — இது 2030-களில் வரவிருக்கும் தசாப்தத்திற்கான ஒரு தீவிரமான தேர்வாகும்.
அடுத்த வெளியீட்டுத் தேதி என்ன?
சாதனை அளவிலான வழிகாட்டுதலின் செயலாக்கம் குறித்த புதுப்பிப்புடன், மூன்றாம் காலாண்டு முடிவுகள் 2026 நவம்பரில் எதிர்பார்க்கப்படுகின்றன.
இந்தத் தகவல் தாள், தகவல் நோக்கங்களுக்காக மட்டுமேயானது; இது முதலீட்டு ஆலோசனையாகக் கருதப்படாது. கடந்தகாலச் செயல்பாடு, எதிர்கால முடிவுகளுக்கு அறிகுறியாக அமையாது; அனைத்துப் பங்கு முதலீடுகளிலும் மூலதன இழப்பு ஏற்படும் அபாயம் உள்ளது.
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