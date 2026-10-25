Taisei (1801) பங்கு: விலை, ஈவுத்தொகை மற்றும் 2026 அறிவிப்பு

தைசி ஜப்பானின் ஐந்து முக்கிய பொது ஒப்பந்தக்காரர்களில் இதுவும் ஒன்றாகும்: அலுவலகக் கோபுரங்கள், விளையாட்டு அரங்கங்கள், மருத்துவமனைகள், அணுமின் நிலையங்கள், மற்றும் தற்போது தரவு மையங்கள் ஆகியவை இதன் கட்டுமானத் தளங்களிலிருந்து உருவாகி வருகின்றன. டோக்கியோவில் குறியீட்டின் கீழ் பட்டியலிடப்பட்டுள்ளது. 1801 நிக்கெய் 225-இன் ஒரு அங்கமாக, இந்நிறுவனம் தனது வரலாற்றிலேயே மிகச் சிறந்த ஆண்டுகளில் ஒன்றை சமீபத்தில் கண்டுள்ளது—இலாபம் பாதியாகக் குறைந்து, லாப வரம்புகள் உயர்ந்துள்ளன—அதே சமயம், கோடைக்காலத்திலிருந்து துறை சரிவைச் சந்தித்த இப்பங்கு, மீண்டும் ஒரு கவர்ச்சிகரமான ஈவுத்தொகையை வழங்குகிறது. இந்தத் தகவல் தாள், பிரான்சிலிருந்து நிகழ்நேரப் பங்கு விலை, முடிவுகள், ஈவுத்தொகை மற்றும் முதலீடு செய்வது எப்படி என்பதை வழங்குகிறது.
தைசே பங்கு விலை நிகழ்நேரத்தில்
Taisei-யின் பங்கு விலை தற்போது 8,608.00 ¥ (யென்), அமர்வின் போது 0,58% ஏற்ற இறக்கத்துடன் காணப்பட்டது. இன்று சுமார் 804,100 பங்குகள் வர்த்தகம் செய்யப்பட்டன, மேலும் கடந்த பன்னிரண்டு மாதங்களில், இந்தப் பங்கு ¥10,835.00 மற்றும் ¥20,680.00 யென் இடையே ஏற்ற இறக்கத்துடன் இருந்துள்ளது.
2026-ஆம் ஆண்டின் இலையுதிர் காலத்தில், அந்தப் பங்கு சுமார் 11,235 யென் விலையில் வர்த்தகமானது. இது, செயற்கை நுண்ணறிவில் செய்யப்படும் முதலீடுகளின் வேகம் குறித்து சந்தை கவலைப்படுவதற்கு முன்பு, ஜப்பானிய கட்டுமானப் பங்குகளின் ஏற்றத்தின் போது வசந்த காலத்தில் எட்டப்பட்ட அதன் வருடாந்திர உச்சபட்ச விலையான 20,680 யென்னிலிருந்து ஏறத்தாழ 46% சரிவாகும். இந்தச் சரிவு, கணிக்கப்பட்ட ஈவுத்தொகையின் மூலம் அந்தப் பங்கிற்கு 3%-க்கும் அதிகமான வருவாயை அளிக்கிறது.
சந்தை தரவுகள் மற்றும் வரலாறு, தானாகவே புதுப்பிக்கப்படும்.
1801.T டோக்கியோ
|பயிற்சி முடிவடைந்தது
|சிஃப்ரே டி'ஃபைர்ஸ்
|நிகர வருமானம்
|2026-03-31
|1,557.33 பில்லியன் யென்
|170,00 பில்லியன் யென்
|2025-03-31
|1,557.33 பில்லியன் யென்
|94,74 பில்லியன் யென்
|2024-03-31
|1,557.33 பில்லியன் யென்
|40,27 பில்லியன் யென்
|2023-03-31
|1,557.33 பில்லியன் யென்
|36,95 பில்லியன் யென்
|பற்றின்மை தேதி
|ஒரு பங்குக்கான தொகை
|2026-09-29
|190,000 XNUMX
|2026-03-30
|185,000 XNUMX
|2025-09-29
|125,000 XNUMX
|2025-03-28
|145,000 XNUMX
|2024-09-27
|65,000 XNUMX
|2024-03-28
|65,000 XNUMX
|2023-09-28
|65,000 XNUMX
|2023-03-30
|65,000 XNUMX
ஆதாரம்: யாஹூ ஃபைனான்ஸ், சேவையகத்தால் சேகரிக்கப்பட்ட தரவுகள் (சேகரிப்புத் தேதி ஒவ்வொரு கட்டத்தின் கீழும் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது). இந்தத் தரவுகள் ஒரு வழிகாட்டுதலுக்காக மட்டுமேயன்றி, முதலீட்டு ஆலோசனையாகக் கருதப்படாது.
Taisei: நிறுவன விளக்கக்காட்சி
1873-ல் நிறுவப்பட்ட தைசே, கஜிமாவிற்குப் பிறகு ஜப்பானின் மிகப் பெரிய பொது ஒப்பந்ததாரர் நிறுவனமாகும். அதன் செயல்பாடுகள் கட்டிடம் மற்றும் பொதுப் பணிகளின் அனைத்து அம்சங்களையும் உள்ளடக்கியது.
- லெ பேட்டிமென்ட் வானளாவிய கட்டிடங்கள், வணிக வளாகங்கள், விளையாட்டு அரங்கங்கள் — டோக்கியோவின் புகழ்பெற்ற அடையாளச் சின்னங்கள் உட்பட — மற்றும் மருத்துவமனைகள், வரலாற்றுச் சிறப்புமிக்க மையப்பகுதி;
- உள்கட்டமைப்பு சுரங்கங்கள், பாலங்கள், ரயில்வே கட்டமைப்புகள் மற்றும் நிலத்தடி குடிசார் பொறியியல் பணிகள் ஆகியவை ஜப்பானிய பொறியியலின் ஒரு சிறப்புத் துறையாகும்;
- ஆற்றல் மற்றும் அணுசக்தி அணுமின் நிலையங்கள், அணுசக்தி வசதிகள் மற்றும் அவற்றைச் செயலிழக்கச் செய்யும் பணிகள்; ஜப்பானிய அணுசக்தியின் புத்துயிர் பெறுதலுடன் தனது ஆற்றலை மறுபயன்பாடு செய்துவரும் ஒரு அரிய சிறப்புத் துறையாகும்.
- தரவு மையங்கள் இந்த தசாப்தத்தின் வளர்ச்சி உந்துசக்தியாக, டோக்கியோவைச் சுற்றி செயற்கை நுண்ணறிவுக்காக உருவாகி வரும் தரவு மையங்களை அமைக்கும் முக்கிய நிறுவனங்களில் தைசேயும் திகழ்கிறது.
முடிவுகள்: விளிம்பின் செயல்விளக்கம்
மார்ச் 2026-இல் முடிவடையும் நிதியாண்டிற்கான, மே 14 அன்று வெளியிடப்பட்ட கணக்குகள், அவற்றின் அளவில் ஆச்சரியமூட்டுவதாக இருந்தன:
- 2,585 பில்லியன் யென் வருவாய் (−3%) — நிலையான வர்த்தக அளவில் லாப வரம்பு உருவாக்கப்பட்டது, இது உண்மையான விலைக் கட்டுப்பாட்டின் அறிகுறியாகும்;
- செயல்பாட்டு இலாபம் 188 பில்லியன் யென், இது 56% அதிகரிப்பாகும். நிகர முடிவு 170 பில்லியன் (+37%);
- செயல்பாட்டு லாப வரம்பு 5,6% இலிருந்து 9% ஆக அதிகரித்தது. ஒப்பந்த விலை திருத்தங்கள் மற்றும் திட்டத் தேர்வு ஆகியவற்றின் விளைவாக, 1980-களின் குமிழிக்குப் பிறகு ஜப்பானியத் துறை எட்டாத ஒரு நிலையை அது அடைந்தது.
இந்த வேகம் தொடர்கிறது: ஆகஸ்டில் வெளியிடப்பட்ட முதல் காலாண்டு முடிவுகள் பணிச்சுமையை உறுதிப்படுத்துகின்றன, மேலும் அரையாண்டு முடிவுகள் எதிர்பார்க்கப்படுகின்றன. 11 நவம்பர் 2026நடப்பு நிதியாண்டிற்கான உள் கணிப்புகளின்படி, 2,420 பில்லியன் யென் வருவாய் இலக்காகக் கொள்ளப்பட்டுள்ளது. தரவு மையங்களுக்கான தேவை மற்றும் பொது உள்கட்டமைப்புகளின் புனரமைப்பு ஆகியவை இந்த ஆர்டர் புத்தகத்திற்கு உந்துதலாக அமைகின்றன.
தைசே ஈவுத்தொகை: அதிகரிப்பின் மறுபகிர்வு
இலாபங்கள் அதிகரித்ததைத் தொடர்ந்து ஈவுத்தொகை வழங்கப்பட்டுள்ளது: மார்ச் 2026-இல் முடிவடையும் நிதியாண்டிற்கு 310 யென் வழங்கப்பட்டுள்ளது. நடப்பு நிதியாண்டிற்கு 380 யென் என கணிக்கப்பட்டுள்ளது. — 23% அதிகரிப்பு — இது அக்டோபர் 2026 நிலவரப்படி தோராயமாக 3,4% வருவாயைக் குறிக்கிறது. இந்த விரைவான வளர்ச்சி, ஜப்பானிய கட்டுமானத் துறையானது பங்குதாரர்களை மையமாகக் கொண்ட நிர்வாகத்தை நோக்கி நகர்வதைப் பிரதிபலிக்கிறது: பல தசாப்தங்களாக எச்சரிக்கையுடன் லாபத்தைத் தக்கவைத்துக் கொண்ட பிறகு, முக்கிய நிறுவனங்கள் இப்போது நடப்புச் சுழற்சியின் உபரி இலாபங்களைப் பகிர்ந்தளிக்கின்றன. பிரான்சில் வசிப்பவருக்கு: ஈவுத்தொகையின் மீது 15% பிடித்த வரி (பிராங்கோ-ஜப்பானிய வரி ஒப்பந்தம், வரிவிலக்குக்கு உட்பட்டது), ஒரு வழக்கமான பத்திரக் கணக்கு மூலம் வாங்க வேண்டும், ஏனெனில் ஜப்பான் பிரெஞ்சு PEA (பங்கு சேமிப்புத் திட்டம்) திட்டத்திற்குத் தகுதி பெறவில்லை.
வரலாறு: ஜப்பானிய கப்பல் கட்டும் தளங்களின் நூற்று ஐம்பது ஆண்டுகள்
1873-ல், மெய்ஜி சகாப்தத்தின் தொடக்கத்தில் நிறுவப்பட்ட தைசே, ஜப்பானில் மேற்கத்திய குடிசார் பொறியியலின் முன்னோடிகள் ஒன்றிணைந்ததன் மூலம் உருவானது. அக்காலத்தில், நாடு ஒரே தலைமுறையில் நவீன தொடர்வண்டிப் பாதைகள், துறைமுகங்கள் மற்றும் பொதுக் கட்டிடங்களை உருவாக்கி வந்தது. இந்நிறுவனம் ஒவ்வொரு காலகட்டத்தையும் கடந்து வந்துள்ளது: 1923 பூகம்பத்திற்குப் பிறகான புனரமைப்பு, போருக்குப் பிந்தைய பொருளாதார ஏற்றம், 1980-களின் குமிழி (அதன்போது தைசே வடிவமைத்த அலுவலகக் கோபுரங்கள் இன்றும் டோக்கியோவில் பரவலாகக் காணப்படுகின்றன), பின்னர் சரிந்துவரும் வர்த்தக அளவுகளைக் கொண்ட சந்தையில் எப்படித் தப்பிப்பிழைப்பது என்பதைத் தொழில்துறைக்குக் கற்றுக்கொடுத்த இரண்டு "இழந்த தசாப்தங்கள்". இந்த வரலாறு ஒரு இரட்டை மரபை விட்டுச் சென்றுள்ளது: இணையற்ற தொழில்நுட்பத் தகுதிகளின் தொகுப்பு—நீரடிப் பகுதிகளுக்குக் கீழே சுரங்கங்கள், மின் உற்பத்தி நிலையங்கள், நில அதிர்வுத் தகுதி பெற்ற வசதிகள்—மற்றும் பொருளாதாரச் சரிவுக் காலங்களில் உருவாக்கப்பட்ட நிதிசார் சிக்கனப் பண்பாடு. இந்த இரட்டை நினைவுதான் தற்போதைய நிலையை முன்னெப்போதும் இல்லாததாக ஆக்குகிறது: 1980-களுக்குப் பிறகு முதன்முறையாக, தரவு மையங்கள், குறைக்கடத்தித் தொழிற்சாலைகள், காலநிலை மாற்றத் தாங்குதிறன் உள்கட்டமைப்பு எனத் தொழில்துறை பெருமளவில் புனரமைக்கப்பட்டு வருகிறது, அதே நேரத்தில் நிறுவனங்கள் லாபமற்ற திட்டங்களை நிராகரிக்கக் கற்றுக்கொண்டுள்ளன. இந்த இரண்டு காரணிகளின் ஒருங்கிணைப்பு நீடித்தால், அது இத்துறையின் இலாப வரம்புகளில் ஒரு புதிய சகாப்தத்தை ஏற்படுத்தக்கூடும்.
ஜப்பானிய கட்டுமானத் துறை: இலாப வரம்புகளின் பழிவாங்கல்
ஜப்பானிய கட்டுமானத் துறை, கடந்த பத்தாண்டுகளின் மிகவும் குறிப்பிடத்தக்க, அமைதியான மாற்றங்களில் ஒன்றின் கதையைச் சொல்கிறது. முப்பது ஆண்டுகளாக, இந்தத் துறை பணவீக்கமற்ற செயலாக்கச் செலவுகள் என்ற நிலையில் வாழ்ந்து வந்தது: கடுமையான ஏலப் போட்டிகள், சுருக்கப்பட்ட லாப வரம்புகள் மற்றும் மெதுவான ஒருங்கிணைப்பு. மூன்று சக்திகள் இந்தப் போக்கைத் தலைகீழாக மாற்றின. முதலாவது தொழிலாளர் பற்றாக்குறை: வயதான தொழிலாளர்கள் மற்றும் பொறியாளர்கள் அடங்கிய பணியாளர் படை, கிடைக்கக்கூடிய திறனை இயந்திரத்தனமாகக் குறைத்தது, இது ஒப்பந்தக்காரர்களுக்குப் புதுப்பிக்கப்பட்ட பேரம் பேசும் சக்தியை அளித்தது. இரண்டாவது, மூலப்பொருட்களின் பணவீக்கம், இது ஒப்பந்தங்களில் விலை திருத்த விதிகளைக் கட்டாயமாக்கியது—இது இத்துறையில் ஒரு கலாச்சாரப் புரட்சியாகும். மூன்றாவது, புதிய தேவையின் அலை: செயற்கை நுண்ணறிவுத் தரவு மையங்கள், பொது மானியங்களுடன் ஜப்பானுக்குத் திரும்பக் கொண்டுவரப்பட்ட குறைக்கடத்தித் தொழிற்சாலைகள், மற்றும் பாதுகாப்பு மற்றும் மீள்திறன் உள்கட்டமைப்பு. இதன் விளைவாக: ஷிமிசு, கஜிமா, ஒபயாஷி, தைசே மற்றும் டகேனாகா ஆகிய ஐந்து பெரிய நிறுவனங்களும் ஒரே நேரத்தில் கடுமையாக உயரும் லாப வரம்புகளையும், முழுமையான ஆர்டர் புத்தகங்களையும் காட்டுகின்றன. இது ஒரு முன்னோடியில்லாத சூழ்நிலையாகும், இதை பங்குச் சந்தை ஆரம்பத்தில் வரவேற்றது, ஆனால் பின்னர், முரண்பாடாக, சந்தேகிக்கத் தொடங்கியது — இதுவே இந்தத் தாள் ஆராயும் மதிப்பீட்டு இடைவெளியை உருவாக்கியது.
2026-ஆம் ஆண்டு சரிவு, சந்தை எதிர்பார்ப்புகள் குறித்து என்ன வெளிப்படுத்துகிறது
2026-ஆம் ஆண்டின் வசந்த காலத்திற்கும் இலையுதிர் காலத்திற்கும் இடையில், வருமானம் சாதனை அளவை எட்டியபோதிலும், தைசே உட்பட ஜப்பானிய தொழில்முனைவோரின் பங்குகள் அவற்றின் மதிப்பில் 40% முதல் 50% வரை இழந்தன. இதற்கான காரணம் சந்தையின் கண்ணோட்டத்தில் உள்ளது: முதலீட்டாளர்கள் இந்தப் பங்குகளை செயற்கை நுண்ணறிவு முதலீடுகளுக்கான பதிலீடுகளாக மதிப்பிட்டனர், மேலும் தொழில்நுட்ப ஜாம்பவான்களின் செலவின வேகம் குறித்த மிகச்சிறிய கவலையும்—பிரபலமான AI குமிழி விவாதம்—தானாகவே இந்தத் துறை மீது சுமத்தப்பட்டது. இதன் அடிப்படை விளக்கம் வேறுபட்டது: ஜப்பானிய ஆர்டர் புத்தகங்கள், பெரும்பாலும் பொது அல்லது ஒப்பந்த அடிப்படையிலான, பல ஆண்டுகளாகச் செயல்படுத்தப்படும் உறுதிசெய்யப்பட்ட திட்டங்களை உள்ளடக்கியுள்ளன. இந்த இரண்டு விளக்கங்களுக்கு இடையேயான விவாதம்—நிலையற்ற AI பதிலீடா அல்லது ஆர்டர் புத்தக மதிப்பா—சரியாக அந்தப் பங்கிற்கு அதன் தற்போதைய நிலையை அளிக்கிறது: திட்டங்களின் யதார்த்தம் விவாதத்தைத் தீர்க்கும் வரை காத்திருப்பதற்காக வழங்கப்படும் 3%-க்கும் அதிகமான வருமானம்.
பகுப்பாய்வு: ஜப்பானிய கப்பல் கட்டும் தளத்தின் மதிப்பு
தைசேய் வழக்கு, இத்துறையின் குணாதிசயங்களை உள்ளடக்கியுள்ளது: செழிப்பான கணக்குகள்—மீட்கப்பட்ட லாப வரம்புகள், நிறைந்த ஆர்டர் புத்தகம், மற்றும் விண்ணை முட்டும் ஈவுத்தொகைகள்—மற்றும் சந்தையால் பாதியாகக் குறைக்கப்பட்ட ஒரு பங்கு விலை; இந்தச் சந்தை, செயற்கை நுண்ணறிவு முதலீட்டுச் சுழற்சியின் கால அளவைச் சந்தேகிக்கிறது மற்றும் இத்துறையின் வரலாற்றுச் சிக்கல்கள் மீண்டும் வந்துவிடுமோ என்று அஞ்சுகிறது. இந்த முரண்பாடுதான் ஒரு சுழற்சி மதிப்புப் பங்கின் சரியான வரையறையாகும். ஜப்பானிய பொது மற்றும் தனியார் வரவுசெலவுத் திட்டங்களைச் சார்ந்திருத்தல், தொழிலாளர் பற்றாக்குறையை எதிர்கொள்ளும் ஒரு நாட்டில் தொழிலாளர் செலவுகள், மற்றும் தரவு மையங்களின் வளர்ச்சியில் ஏற்படக்கூடிய மந்தநிலை ஆகியவை இதன் அபாயங்களில் அடங்கும். மறுபுறம் பார்க்கும்போது, நன்மைகளும் இதே காரணிகளே: ஜப்பான் தனது உள்கட்டமைப்பை மீண்டும் கட்டமைத்து வருகிறது, தொழிற்சாலைகளை இடமாற்றம் செய்கிறது, மற்றும் தனது பொருளாதாரத்தை டிஜிட்டல் மயமாக்குகிறது; இதில் பொது ஒப்பந்தக்காரர்கள் ஒரு சில நிறுவனங்களின் ஆதிக்க நிலையில் உள்ளனர். இது ஒரு முரண்பாடான கண்ணோட்டம். இந்தக் காரணிகள் ஒரு முதலீட்டுப் பரிந்துரையாக அமையாது.
தைசேயை நினைவில் கொள்ள வேண்டிய ஐந்து முக்கிய நபர்கள்
- + 56% மார்ச் 2026-இல் முடிவடையும் நிதியாண்டிற்கான செயல்பாட்டு இலாபத்தின் வளர்ச்சி;
- 9% செயல்பாட்டு இலாப வரம்பு, ஓராண்டில் 1,5-க்கும் மேற்பட்ட மடங்காகக் கணக்கிடப்பட்டது;
- ஒரு பங்குக்கு 380 யென் எதிர்பார்க்கப்படும் ஈவுத்தொகை 23% உயர்ந்து, ஏறத்தாழ 3,4% வருவாயை அளிக்கிறது;
- −46% பங்கின் ஆண்டு உச்ச விலையிலிருந்து ஏற்படும் சரிவு — வருமானத்தின் ஆதாரம்;
- 2,585 பில்லியன் யென் நடப்பு நிதியாண்டிற்கான வருவாய் இலக்கு.
இந்த அளவுகோல்கள் ஒரு பந்தயத்தைச் சுருக்கமாகக் கூறுகின்றன: சந்தையின் அவநம்பிக்கையை விட, இத்துறையின் அசாதாரணமான லாப வரம்புகள் நீண்ட காலம் நீடிக்கும்.
ஆய்வறிக்கையை மதிப்பீடு செய்யும்போது கண்காணிக்க வேண்டிய குறிகாட்டிகள்
ஜப்பானிய நிறுவனங்களின் மதிப்பு குறித்த விவாதம், எளிய பொதுத் தரவுகளால் தீர்க்கப்படுகிறது. முதலாவது, ஒவ்வொரு பெரிய நிறுவனத்தாலும் காலாண்டுக்கு ஒருமுறை வெளியிடப்படும் ஆர்டர் புத்தகம்: அதன் ஆண்டுவாரியான ஆழமும், பொது, தனியார் மற்றும் தரவு மையங்கள் என அதன் அமைப்பும், தேவை என்பது கட்டமைப்பு சார்ந்ததா அல்லது ஊகத்தின் அடிப்படையிலானதா என்பதைக் காட்டுகின்றன. இரண்டாவது, செயல்பாட்டு லாப வரம்பு: காலாண்டுக்குக் காலாண்டு, வரலாற்று அளவுகளுக்கு மேலாக அதன் நிலைத்தன்மை, விலை மாற்றங்கள் ஒரு தற்காலிகமான நிகழ்வு அல்ல, மாறாக ஒரு நீடித்த போக்கு என்பதை உறுதிப்படுத்தும். மூன்றாவது, அரசாங்கத்தால் வெளியிடப்படும் கட்டுமானத் துறையில் ஜப்பானிய தனியார் முதலீடு: இது, நாட்டின் பொருளாதாரப் பாதுகாப்பிற்காக அந்நாடு கட்டிவரும் தொழிற்சாலைகள், கிடங்குகள் மற்றும் தரவு மையங்களின் அலையைப் படம்பிடிக்கிறது. பங்கு விலை குறைந்த மடங்குகளில் வர்த்தகமாகும்போது, இந்த மூன்று குறிகாட்டிகளும் நேர்மறையாக இருந்தால், மதிப்பு குறித்த கோட்பாடு இயல்பாகவே வலுப்பெறுகிறது—இதுவே தற்போதைய சூழ்நிலையால் பரிந்துரைக்கப்படும் ஒழுங்குபடுத்தப்பட்ட கண்காணிப்பு உத்தியாகும்.
பிரான்சிலிருந்து Taisei பங்குகளை வாங்குவது எப்படி?
இந்தப் பங்கு டோக்கியோவில் யென் மதிப்பில் பட்டியலிடப்பட்டுள்ளது; இந்தக் கொள்முதல் ஒரு வழக்கமான பத்திரக் கணக்கு மூலம் செய்யப்படுகிறது — ஜப்பான் இதற்குத் தகுதி பெறாது. பீ :
- டோக்கியோ பங்குச் சந்தைக்கான அணுகலைச் சரிபார்க்கவும் உங்கள் தரகருடன்;
- தலைப்பைத் தேடு குறியீடு 1801 இன் கீழ்;
- வரம்பு ஆர்டரை வைக்கவும்ஐரோப்பிய நேரப்படி அதிகாலையில் டோக்கியோ அமர்வு தொடங்குகிறது;
- வரிவிதிப்பை உள்ளடக்குங்கள் பங்கு ஈவுத்தொகையின் மீது 15% பிடித்த வரி, இது பிராங்கோ-ஜப்பானிய ஒப்பந்தத்தின்படி கழிக்கப்படும், பின்னர் உங்கள் வரி விதிப்பு முறைப்படி பிரெஞ்சு வரிவிதிப்பு விதிக்கப்படும்.
அடிப்படைகளில் சரிவு ஏற்படாமல் இந்தத் துறைச் சரிவு தொடர்ந்தால், அது இயல்பாகவே அதிக வருவாயுடன் கூடிய கூடுதல் முதலீட்டு வாய்ப்புகளை வழங்கும். ஈவுத்தொகை அரையாண்டுக்கு ஒருமுறை வழங்கப்படுகிறது; முடிவுகளுடன் வெளியிடப்படும் கொள்முதல் பட்டியல், எதிர்காலச் செயல்திறனைக் கணிப்பதற்குக் கண்காணிக்க வேண்டிய முக்கியக் குறியீடாகும்.
Taisei பங்கு பற்றிய அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள்:
Taisei ஈவுத்தொகை ஈட்டு விகிதம் என்ன?
வசந்த கால உச்சத்திற்குப் பிறகு பங்கில் ஏற்பட்ட சரிவின் காரணமாக உருவான 380 யென் என்ற முன்கணிப்பின் அடிப்படையில், அக்டோபர் 2026-ல் இது தோராயமாக 3,4% அதிகரிக்கும்.
Taisei-ஐ PEA (பிரெஞ்சு பங்கு சேமிப்புத் திட்டம்) மூலம் வாங்க முடியுமா?
இல்லை: இதன் மதிப்பு ஜப்பானிய டாலர்; இந்தக் கொள்முதல், யென் நாணயப் பரிமாற்றத்துடன் கூடிய ஒரு வழக்கமான பங்குப் பத்திரக் கணக்கில் செய்யப்படுகிறது.
2026 வசந்த காலத்திலிருந்து பங்கின் விலை ஏன் சரிந்துள்ளது?
அடிப்படை காரணிகள் சிறப்பாக இருந்தபோதிலும், அனைத்து ஜப்பானிய தொழில்முனைவோரையும் பாதிக்கும் ஒரு துறைசார் சரிவான, அதிகப்படியான உற்பத்தித் திறன் குறித்த அச்சத்தின் காரணமாக, செயற்கை நுண்ணறிவு மற்றும் தரவு மையங்களில் செய்யப்படும் முதலீடுகளுடன் தொடர்புடைய பங்குகளில் இருந்து சந்தை பின்வாங்கியுள்ளது.
தனது போட்டியாளர்களுடன் ஒப்பிடுகையில் தைசேய் தன்னை எவ்வாறு நிலைநிறுத்துகிறது?
ஜப்பானிய சந்தையானது, சமச்சீரான தன்மையைக் கொண்ட ஐந்து பெரிய நிறுவனங்களின் ஆதிக்கக் குழுவாகும்: தைசே நிறுவனம் அதன் உயரமான கட்டிடங்கள், சுரங்கங்கள் மற்றும் அணுசக்தித் தகுதிகளுக்காக அறியப்படுகிறது — இவை அதன் லாப வரம்புகளை வேறுபடுத்திக் காட்டும் உயர் மதிப்புள்ள பொறியியல் சிறப்புத் துறைகளாகும்.
அணுசக்தி பொருளாதாரத்தில் குறிப்பிடத்தக்க தாக்கத்தை ஏற்படுத்துகிறதா?
மின் உற்பத்தி நிலையங்கள், அணுசக்திப் பணிகள் மற்றும் அவற்றைச் செயலிழக்கச் செய்தல் போன்ற பல வரலாற்றுச் சிறப்புமிக்க துறைகளில், உயர் பொறியியல் மதிப்பு கொண்ட பிரிவான ஜப்பானிய அணுசக்தியின் புத்துயிர் பெறுதலுடன் இதன் சாத்தியக்கூறுகள் வெளிப்பட்டு வருகின்றன.
2026-ல் லாப வரம்பு அதிகரிக்க என்ன காரணம்?
ஒப்பந்த விலைத் திருத்தங்கள் — மூலப்பொருள் மற்றும் தொழிலாளர் பணவீக்கத்தை வாடிக்கையாளர்களிடம் கடத்த இத்துறை கற்றுக்கொண்டுள்ளது — மற்றும் திட்டத் தேர்வு: குறைந்த அளவு வேலை, அதிக ஊதியம், அதனை ஆதரிக்கும் தரவு மையத் தேவையுடன்.
Taisei உண்மையிலேயே தரவு மையங்களைக் கட்டுகிறதா?
ஆம்: டோக்கியோ பெருநகரப் பகுதியில் பெருகி வரும் தரவு மையங்களை உருவாக்கும் முக்கிய நிறுவனங்களில் இந்தக் குழுமமும் ஒன்றாகும். அதிக விநியோக அழுத்தம் நிலவும் இப்பிரிவில், முக்கிய ஜப்பானிய நிறுவனங்களின் மின்சார மற்றும் நில அதிர்வு நம்பகத்தன்மைத் தகுதிகளே ஒரு முக்கிய வேறுபாட்டை உருவாக்குகின்றன.
அடுத்த வெளியீட்டுத் தேதி என்ன?
அரையாண்டு முடிவுகள் 2026 நவம்பர் 11 அன்று வெளியாகும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
இந்தத் தகவல் தாள், தகவல் நோக்கங்களுக்காக மட்டுமேயானது; இது முதலீட்டு ஆலோசனையாகக் கருதப்படாது. கடந்தகாலச் செயல்பாடு, எதிர்கால முடிவுகளுக்கு அறிகுறியாக அமையாது; அனைத்துப் பங்கு முதலீடுகளிலும் மூலதன இழப்பு ஏற்படும் அபாயம் உள்ளது.
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