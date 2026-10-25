ஷிமிசு பங்கு (1803): விலை, ஈவுத்தொகை மற்றும் 2026 கண்ணோட்டம்

Shimizu 1804-ல் நிறுவப்பட்ட இது, ஜப்பானின் ஐந்து முக்கிய பொது ஒப்பந்ததாரர்களில் ஒன்றாகும் — கோயில்கள் முதல் வானளாவிய கட்டிடங்கள் வரை இரண்டு நூற்றாண்டுகளாக கட்டுமானத் திட்டங்களை மேற்கொண்டு வருகிறது. டோக்கியோவில் இந்தக் குறியீட்டின் கீழ் பட்டியலிடப்பட்டுள்ளது. 1803 நிக்கெய் 225-இன் ஒரு அங்கமாக, இந்நிறுவனம் இத்துறையில் மிக வலிமையான லாப வரம்புகள் மற்றும் இலாபங்கள், நிதியாண்டில் இரட்டிப்பாக்கப்பட்ட பங்கு மீள்வாங்கல் திட்டம், மற்றும் இலையுதிர் கால சந்தைச் சரிவுக்குப் பிறகு முக்கியப் பங்குகளிடையே மிக உயர்ந்த வருவாய் ஈட்டுதல் ஆகியவற்றைக் கொண்டுள்ளது. இந்தத் தகவல் தாள், பிரான்சிலிருந்து நிகழ்நேரப் பங்கு விலை, வருவாய், ஈவுத்தொகை மற்றும் முதலீட்டு வாய்ப்புகளை வழங்குகிறது.
ஷிமிசு பங்கு விலை நிகழ்நேரத்தில்
ஷிமிசுவின் பங்கு விலை தற்போது 8,608.00 ¥ (யென்), அமர்வின் போது 0,90% மாறுபாட்டுடன் காணப்பட்டது. இன்று சுமார் 8,892,100 பங்குகள் வர்த்தகம் செய்யப்பட்டன, மேலும் கடந்த பன்னிரண்டு மாதங்களில், இந்தப் பங்கு ¥1,811.00 மற்றும் ¥2,417.00 யென் இடையே ஏற்ற இறக்கத்துடன் இருந்துள்ளது.
2026-ஆம் ஆண்டின் இலையுதிர் காலத்தில், அந்தப் பங்கு அதன் ஆண்டு உச்சபட்ச விலையான 3,618 யென்னிலிருந்து சுமார் 44% சரிந்து, ஏறத்தாழ 2,029 யென் அளவில் வர்த்தகமானது — இது, செயற்கை நுண்ணறிவு தொடர்பான கட்டுமானப் பங்குகளில் ஏற்பட்ட வசந்தகால உற்சாகத்தைத் தொடர்ந்து நிகழ்ந்த துறைசார் சரிவாகும்.
சந்தை தரவுகள் மற்றும் வரலாறு, தானாகவே புதுப்பிக்கப்படும்.
1803.T டோக்கியோ
|பயிற்சி முடிவடைந்தது
|சிஃப்ரே டி'ஃபைர்ஸ்
|நிகர வருமானம்
|2026-03-31
|1,557.33 பில்லியன் யென்
|126,62 பில்லியன் யென்
|2025-03-31
|1,557.33 பில்லியன் யென்
|66,02 பில்லியன் யென்
|2024-03-31
|1,557.33 பில்லியன் யென்
|11,61 பில்லியன் யென்
|2023-03-31
|1,557.33 பில்லியன் யென்
|41,75 பில்லியன் யென்
|பற்றின்மை தேதி
|ஒரு பங்குக்கான தொகை
|2026-09-29
|38,500 XNUMX
|2026-03-30
|50,000 XNUMX
|2025-09-29
|22,000 XNUMX
|2025-03-28
|20,500 XNUMX
|2024-09-27
|17,500 XNUMX
|2024-03-28
|6,500 XNUMX
|2023-09-28
|13,500 XNUMX
|2023-03-30
|10,500 XNUMX
ஆதாரம்: யாஹூ ஃபைனான்ஸ், சேவையகத்தால் சேகரிக்கப்பட்ட தரவுகள் (சேகரிப்புத் தேதி ஒவ்வொரு கட்டத்தின் கீழும் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது). இந்தத் தரவுகள் ஒரு வழிகாட்டுதலுக்காக மட்டுமேயன்றி, முதலீட்டு ஆலோசனையாகக் கருதப்படாது.
ஷிமிசு: நிறுவனத்தின் கண்ணோட்டம்
இத்துறையில் கஜிமாவிற்குப் பிறகு இரண்டாவது பழமையான நிறுவனமான ஷிமிசு, ஜப்பானின் பெரும்பாலான கட்டப்பட்ட சூழலை உருவாக்குகிறது:
- லெ பேட்டிமென்ட் அலுவலகங்கள், குடியிருப்புகள், பொது வசதிகள் மற்றும் ஹோட்டல்கள்; உயர்தர நில அதிர்வு கட்டுமானத்தில் அங்கீகரிக்கப்பட்ட நிபுணத்துவம்;
- சிவில் இன்ஜினியரிங் சுரங்கப்பாதைகள், சுரங்கப்பாதை வழித்தடங்கள், நீரியல் கட்டமைப்புகள் மற்றும் இயற்கை பேரிடர்களில் இருந்து பாதுகாக்கும் பணிகள், இவை பொது மீள்திறன் நிதி ஒதுக்கீடுகளால் ஆதரிக்கப்படும் ஒரு பிரிவாகும்;
- தொழிற்சாலைகள் மற்றும் தரவு மையங்கள் குறிப்பாக பெருநகர டோக்கியோ பகுதியில் உள்ள குறைக்கடத்தி தொழிற்சாலைகள் மற்றும் தரவு மையங்களின் தேவை, தற்போதைய சுழற்சியில் ஆர்டர் பதிவேட்டை ஊக்குவிப்பதோடு, லாப வரம்புகளையும் ஆதரிக்கிறது.
முடிவுகள்: இலாபம் பன்மடங்கானது, இலாப வரம்பு மீட்கப்பட்டது.
மே 12 அன்று வெளியிடப்பட்ட, மார்ச் 2026-இல் முடிவடையும் நிதியாண்டுக்கான கணக்குகள், இத்துறையின் மீட்சியை உறுதிப்படுத்துகின்றன:
- 2,585 பில்லியன் யென் வருவாய் (+5,8%);
- செயல்பாட்டு இலாபம் 122 பில்லியன் யென், இது 71% அதிகரிப்பாகும். நிகர வருமானம் 127 பில்லியன்; இது 92 சதவீதம் அதிகரித்துள்ளது.
- செயல்பாட்டு லாப வரம்பு 5,9%ஓராண்டுக்கு முன்பு 3,65% ஆக இருந்ததை ஒப்பிடும்போது, விலையேற்றமும் டெண்டர்கள் மீதான கட்டுப்பாடும் ஒரு தாக்கத்தை ஏற்படுத்துகின்றன.
நடப்பு நிதியாண்டின் முதல் காலாண்டு ஒரு அற்புதமான உறுதிப்படுத்தலைக் கொண்டுவந்தது: ஒரு வருடத்தில் நிகர வருமானம் கிட்டத்தட்ட ஐந்து மடங்கு பெருகியதுஜூலை மாத இறுதியில் வெளியிடப்பட்டது. அதனைத் தொடர்ந்து, செப்டம்பர் 24 ஆம் தேதி நிர்வாகம் தனது பங்கு மீள்வாங்கல் திட்டத்தை 10 இலிருந்து இரட்டிப்பாக்கியது. 20 பில்லியன் யென்சுமார் 12 மில்லியன் பங்குகள் — நடப்பு ஆண்டின் இறுதிக்குள் செயல்படுத்தப்பட வேண்டும்.
ஷிமிசு ஈவுத்தொகை: முக்கிய நிறுவனங்களின் வருவாய்
இலாப உயர்வைத் தொடர்ந்து ஈவுத்தொகை வழங்கப்பட்டுள்ளது: மார்ச் 2026-இல் முடிவடையும் நிதியாண்டிற்கு 72 யென் வழங்கப்பட்டுள்ளது. நடப்பு நிதியாண்டிற்கு 77 யென் என கணிக்கப்பட்டுள்ளது. தோராயமாக 3,8% அக்டோபர் 2026-ல், இங்கு குறிப்பிடப்பட்டுள்ள மூன்று முக்கிய நிறுவனங்களில் இதுவே மிக உயர்ந்ததாகும். இரட்டிப்பாக்கப்பட்ட பங்கு மீள்வாங்கல் இந்த உத்தியை நிறைவு செய்கிறது: நிறுவனம் ஒரு காலாண்டில் தனது மூலதனத்தை ஏறக்குறைய 3% குறைக்கிறது; இந்த சுழற்சியால் உருவாக்கப்படும் பணப்புழக்கத்தால் இந்த நிலையான வேகம் சாத்தியமாகிறது. பிரான்சில் வசிப்பவருக்கு: ஈவுத்தொகையின் மீது 15% பிடித்த வரி (பிராங்கோ-ஜப்பானிய வரி ஒப்பந்தம், வரிவிலக்குக்கு உட்பட்டது), ஒரு வழக்கமான பத்திரக் கணக்கு மூலம் வாங்க வேண்டும், ஏனெனில் ஜப்பான் பிரெஞ்சு PEA-க்கு (பங்கு சேமிப்புத் திட்டம்) தகுதி பெறவில்லை.
வரலாறு: ஜப்பானிய கட்டுமானத் துறைக்கு இரண்டு நூற்றாண்டுகள் சேவை
ஷிமிசு, உலகின் கட்டுமானத் துறையில் மிகப் பழமையான பாரம்பரியங்களில் ஒன்றைக் கொண்டுள்ளது: 1804-ல் டோக்கியோவுக்கு முந்தைய காலமான இடோவில் நிறுவப்பட்ட இந்நிறுவனம், ஷோகன்களுக்காகவும் பின்னர் நவீன அரசுக்காகவும் கட்டிடங்களைக் கட்டியது. மெய்ஜி சகாப்தம், பூகம்பத்திற்குப் பிந்தைய புனரமைப்பு, போர் மற்றும் பொருளாதார அதிசயம் ஆகியவற்றைத் தாண்டி இது நிலைத்து நின்றது. ஜப்பானிய வரலாற்றின் ஒவ்வொரு கட்டத்திலும் ஷிமிசுவின் முத்திரை பதிந்துள்ளது: நாட்டின் முதல் வலுவூட்டப்பட்ட கான்கிரீட் கட்டிடங்கள், போருக்குப் பிந்தைய காலத்தின் பிரம்மாண்டமான ஹோட்டல்கள், டோக்கியோவின் கடற்கரையோர கோபுரங்கள் மற்றும் சுரங்கப்பாதை அமைப்பின் சுரங்கங்கள். இந்த நீண்ட ஆயுள் ஒரு தனித்துவமான நிறுவனக் கலாச்சாரத்தை உருவாக்கியுள்ளது—தொழில்நுட்ப விவரங்களில் நுணுக்கமான கவனம், நில அதிர்வு பாதுகாப்பில் அதீத அக்கறை, மற்றும் நிறுவனத்தின் மீது பொறியாளர்களின் விசுவாசம்—இதுவே பொருளாதாரச் சுழற்சிகளின் ஊடே இக்குழுமத்தின் மீள்திறனை விளக்குகிறது. பல பத்தாண்டுகளில் நற்பெயர்கள் கட்டமைக்கப்பட்டு, ஒரேயொரு சரிவில் இழக்கப்படும் ஒரு துறையில், இரண்டு நூற்றாண்டுகளாக எந்தவொரு கட்டமைப்பு ஊழலும் இல்லாமல் இருப்பது இந்நிறுவனத்தின் மிகவும் மதிப்புமிக்க சொத்தாக விளங்குகிறது.
நில அதிர்வு கட்டுமானம்: ஷிமிசுவை வரையறுக்கும் நிபுணத்துவம்
ஜப்பான் உலகின் பிற நாடுகளிலிருந்து மாறுபட்ட முறையில் கட்டுமானங்களை மேற்கொள்கிறது, மேலும் ஷிமிசு இந்த வேறுபாட்டின் ஒரு எடுத்துக்காட்டாக விளங்குகிறது. ஒவ்வொரு நூற்றாண்டுக்கும் ஒருமுறை எதிர்பார்க்கப்படும் பெரிய நிலநடுக்கங்களை ஒவ்வொரு கட்டமைப்பும் தாங்க வேண்டும்: கட்டிடங்களின் அடித்தளத்தில் நில அதிர்வுத் தனிமைப்படுத்திகள், கோபுரங்களின் உச்சியில் நிறைத் தணிப்பிகள், மில்லிமீட்டர் அளவில் துல்லியமாகக் கணக்கிடப்பட்ட விரிவாக்க இணைப்புகள்—இவை இந்நிறுவனம் முறைப்படுத்த உதவிய ஒரு தொழில்நுட்ப ஆயுதக் களஞ்சியமாகும். தற்போது இது ஏற்றுமதி செய்யப்படுகிறது, ஆசியா மற்றும் அமெரிக்காவில் நில அதிர்வு மிகுந்த நாடுகள் ஜப்பானிய தரநிலைகளை ஏற்றுக்கொள்கின்றன. இந்த நிபுணத்துவத்திற்கு ஒரு துல்லியமான பொருளாதாரப் பிரதிபலிப்பு உள்ளது: மருத்துவமனைகள், தரவு மையங்கள், அணுசக்தி நிலையங்கள், முக்கியத் தலைமையகங்கள் போன்ற மிக உயர்ந்த நில அதிர்வுத் தேவைகளைக் கொண்ட திட்டங்கள், விலையின் அடிப்படையில் மட்டுமல்லாமல் தகுதிகளின் அடிப்படையிலும் வழங்கப்படுகின்றன, மேலும் முக்கிய ஜப்பானிய நிறுவனங்கள் இந்தத் திட்டங்களில் அதிக லாப வரம்புகளைப் பெறுகின்றன. இதுவே இத்துறையின் தற்போதைய லாப மீட்சிக்கு ஒரு முக்கியக் காரணமாகும்: உலகம் தனது முக்கிய உள்கட்டமைப்புகளை டிஜிட்டல் மயமாக்கி உள்ளூர்மயமாக்கும்போது, சான்றளிக்கப்பட்ட நில அதிர்வுத் தடுப்புக் கட்டுமானத்தின் மதிப்பு உயர்கிறது, அதனுடன் இரண்டு நூற்றாண்டுகளாக இதில் தேர்ச்சி பெற்ற நிறுவனங்களின் மதிப்பும் உயர்கிறது.
நிதியாண்டின் முதல் காலாண்டில் இது உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது.
ஜூலை 2026 இறுதியில் வெளியான அறிக்கை, இந்த மீட்சிக்கான மிகவும் குறிப்பிடத்தக்க சான்றை வழங்கியது: முந்தைய நிதியாண்டுகளில் தொடங்கப்பட்ட தொழிற்சாலைகள் மற்றும் தரவு மையங்கள் போன்ற தொழில்துறைத் திட்டங்களைச் செயல்படுத்தியதன் காரணமாக, நிகர வருமானம் ஆண்டுக்கு ஆண்டு கிட்டத்தட்ட ஐந்து மடங்கு அதிகரித்தது. இந்தத் தாமத முறை இந்தத் துறைக்கு மட்டுமே உரியது: இன்று கையெழுத்திடப்படும் ஆர்டர்கள் இரண்டு முதல் மூன்று ஆண்டுகளில் உருவாக்கப்பட்டு, அதற்கான விலைப்பட்டியல் வழங்கப்படுகின்றன. இதன் பொருள், 2026-ஆம் ஆண்டின் லாப வரம்புகள், ஏற்கனவே மேல்நோக்கித் திருத்தப்பட்ட 2023-2024 ஒப்பந்தங்களையே பிரதிபலிக்கின்றன என்பதாகும். வேறுவிதமாகக் கூறினால், நடப்பு நிதியாண்டின் லாபத்தில் ஒரு பகுதி ஏற்கனவே ஆர்டர் புத்தகத்தில் உள்ளது. இது, உடனடித் தொழில்துறைகளின் வழிகாட்டுதல்களை விட இந்த வழிகாட்டுதலுக்கு அதிக நம்பகத்தன்மையை அளிக்கிறது. இந்தச் சரிவு இருந்தபோதிலும், இத்துறையில் பங்குகளைக் குவித்து வரும் முதலீட்டாளர்களின் மைய வாதம் இதுதான்: ஆர்டர் புத்தகம் என்பது ஒரு ஒப்பந்தம், சந்தை நிச்சயமற்ற தன்மை என்பது ஒரு கருத்து.
பகுப்பாய்வு: கட்டிடத்தின் விளைச்சல்-வளர்ச்சி இரட்டை
இந்தத் துறையில் ஷிமிசு மிகவும் குறிப்பிடத்தக்க ஒரு சுயவிவரத்தை வழங்குகிறது: பல ஆண்டு செயலாக்கத் திட்டங்களைக் கொண்ட தொழிற்சாலைகள் மற்றும் தரவு மையங்களின் தொடர் திட்டங்களால் உந்தப்பட்டு, 70% முதல் 90% வரை வளரும் இலாபங்களில் கிட்டத்தட்ட 4% ஈவுத்தொகையை இது அளிக்கிறது. செயற்கை நுண்ணறிவுச் செலவினங்கள் குறித்த உலகளாவிய விவாதத்துடன் தொடர்புடைய, வசந்த காலத்திலிருந்து இந்தப் பங்கில் ஏற்பட்ட சரிவு, அதன் வெளியிடப்பட்ட அடிப்படைகளுடன் ஒப்பிடும்போது அதன் மதிப்பீட்டைக் குறைவாக வைத்துள்ளது. ஒட்டுமொத்தத் துறைக்கும் உள்ள அதே அபாயங்கள் இதற்கும் உள்ளன: தொழில்நுட்ப முதலீட்டு அலையின் தலைகீழ் மாற்றம், தொழிலாளர் செலவுகள் மற்றும் பொது நிதியுதவியைச் சார்ந்திருத்தல். சுழற்சித் தன்மையை ஏற்கும் ஒரு ஈவுத்தொகை சுயவிவரத்திற்கு, ஒரு துணை நிலையில் இந்தப் பங்கு பொருத்தமானது. இந்தக் காரணிகள் ஒரு முதலீட்டுப் பரிந்துரையாக அமையாது.
ஷிமிசுவை நினைவில் கொள்ள வேண்டிய ஐந்து முக்கிய ஆளுமைகள்
- + 71% மார்ச் 2026-இல் முடிவடையும் நிதியாண்டிற்கான செயல்பாட்டு இலாபத்தின் வளர்ச்சி;
- 5,9% ஓராண்டுக்கு முன்பு 3,65% ஆக இருந்த செயல்பாட்டு லாப வரம்பு;
- ஒரு பங்குக்கு 77 யென் சுமார் 3,8% ஈட்டு விகிதத்திற்கான எதிர்பார்க்கப்படும் ஈவுத்தொகை;
- 20 பில்லியன் யென் : செப்டம்பர் 2026-ல் பங்கு மீள் கொள்முதல் இரட்டிப்பானது;
- × 5 நடப்பு நிதியாண்டின் முதல் காலாண்டின் நிகர முடிவின் பெருக்கல்.
இந்த அளவுகோல்கள் ஒரு கருத்தை சுருக்கமாகக் கூறுகின்றன: அதாவது, இந்தச் சுழற்சியை இன்னும் சந்தேகிக்கின்ற ஒரு சந்தையால் ஈடுசெய்யப்பட்டு, ஜப்பானிய கட்டுமானத் துறையால் மீட்கப்பட்ட இலாப வரம்பு.
தரவு மையச் சுழற்சி: வளர்ச்சித் தொடரின் கட்டமைப்பு
இந்தத் துறையின் நிதிநிலையை மாற்றியமைக்கும் தேவையை, அதன் இயக்கவியல் அடிப்படையில் புரிந்துகொள்ள வேண்டும். ஒரு தரவு மையம் என்பது ஒரு சாதாரண கட்டிடம் அல்ல: அது ஒரு கிடங்காக வேடமிட்ட ஒரு மின் உற்பத்தி நிலையம். அதன் கட்டமைப்பு, சர்வர்களால் நிரம்பி வழியும் தளங்களைத் தாங்க வேண்டும்; அதன் மின்சார நம்பகத்தன்மை கிட்டத்தட்ட 100 சதவீதமாக இருக்க வேண்டும்; மேலும், ஜப்பானில் அதன் நில அதிர்வுப் பாதுகாப்பு முழுமையானதாக இருக்க வேண்டும், ஏனெனில் ஒரு மைக்ரோ வினாடி செயலிழப்பு கூட பெரும் இழப்பை ஏற்படுத்தக்கூடும். பெரிய கட்டுமான நிறுவனங்கள், வாடிக்கையாளர் தேடும் அனைத்தையும் துல்லியமாக வழங்குகின்றன: நெகிழ்வான பொறியியல், மின்சார உபரி அமைப்பு, நில அதிர்வு-எதிர்ப்புச் சான்றிதழ் மற்றும் முக்கியத் திட்டங்களில் பெற்ற அனுபவம். செயற்கை நுண்ணறிவு மாதிரிகளுக்குப் பயிற்சி அளிப்பதன் மூலம் இயக்கப்படும் தற்போதைய அலை, பல ஆண்டுகளாக விரிவடைந்து வருகிறது—அடுத்த பத்தாண்டுகளுக்குள் உலகளாவிய திறன் பன்மடங்கு பெருகும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது—மேலும் ஒவ்வொரு காலாண்டிலும் ஜப்பானிலும் அண்டை நாடுகளிலும் புதிய வளாகங்கள் குறித்த அறிவிப்புகள் வெளியாகின்றன. ஷிமிசு மற்றும் அதன் சக நிறுவனங்களைப் பொறுத்தவரை, இந்தத் துறை மூன்று அரிதான அம்சங்களை ஒன்றிணைக்கிறது: அதிக அளவிலான செயல்பாடுகள், தேவையான தகுதிகளால் கிடைக்கும் உயர்ந்த லாப வரம்புகள், மற்றும் மேற்கொள்ளப்படும் திட்டங்களால் கிடைக்கும் பல ஆண்டு காலத் தெரிவுநிலை. இதுவே இன்று இந்தப் பங்கு வழங்கும் வருமானத்திற்கான எரிபொருளாகும்.
ஷிமிசுவை ஒரு ஐரோப்பிய போர்ட்ஃபோலியோவில் ஒருங்கிணைப்பது எப்படி
ஐரோப்பிய ஒதுக்கீட்டில், ஷிமிசு ஒரு குறிப்பிட்ட பங்கை வகிக்கிறது: வளர்ச்சிப் பங்குகளை விட, அடிப்படைக் காரணிகள் மூலம் ஆசிய தொழில்நுட்ப முதலீட்டுச் சுழற்சிக்கு இது ஒரு வாய்ப்பை வழங்குகிறது. ஒரு குறைக்கடத்திப் பங்கு எதிர்கால லாப வரம்புகள் குறித்த நம்பிக்கைகளை மூலதனமாக்கும்போது, இந்தப் பொது ஒப்பந்ததாரர் கையெழுத்திட்ட ஒப்பந்தங்கள் மூலம் கட்டிடங்கள், தளங்கள் மற்றும் மின் கட்டமைப்புகளுக்கு விலைப்பட்டியல் வழங்குகிறார்—இது செயற்கை நுண்ணறிவு கருப்பொருளின் ஒரு "பௌதீக" வடிவமாகும், இது காத்திருக்கும்போது கிடைக்கும் வருமானத்தால் ஈடுசெய்யப்படுகிறது. மேற்கத்திய சந்தைகளுடனான இதன் தொடர்பு மிதமானதாகவே உள்ளது, ஏனெனில் ஜப்பானிய சுழற்சிக்கு மக்கள்தொகை, பொது வரவு செலவுத் திட்டங்கள், தொழில்துறை இடமாற்றம் போன்ற அதன் சொந்த தாளங்கள் உள்ளன. இதற்குப் பதிலாக, முதலீட்டாளர் ஜப்பானிய பாணியிலான நிர்வாகம் மற்றும் தகவல்தொடர்பு, முக்கிய உலகளாவிய பங்குகளை விட இறுக்கமான பணப்புழக்கம், மற்றும் உலகளாவிய தொழில்நுட்ப மூலதனச் செலவினங்களில் ஏற்படும் ஒரு தலைகீழ் மாற்றம், கையெழுத்திட்ட ஒப்பந்தங்கள் பாதுகாக்கும் வரம்பையும் தாண்டி ஆர்டர் புத்தகத்தைக் குளிர்விக்கக்கூடும் என்ற அபாயத்தையும் ஏற்றுக்கொள்கிறார். இது ஒரு வருமானத் துணை நிறுவனம், முக்கிய முதலீட்டுத் தொகுப்பு அல்ல—ஆனால் அதன் தற்போதைய வருமானம் பொறுமைக்குத் தாராளமாக வெகுமதி அளிக்கும் ஒரு துணை நிறுவனம்.
பிரான்சிலிருந்து ஷிமிசு பங்குகளை வாங்குவது எப்படி?
இந்தப் பங்கு டோக்கியோவில் யென் மதிப்பில் பட்டியலிடப்பட்டுள்ளது; இந்தக் கொள்முதல் ஒரு வழக்கமான பத்திரக் கணக்கு மூலம் செய்யப்படுகிறது — ஜப்பான் இதற்குத் தகுதி பெறாது. பீ :
- டோக்கியோ பங்குச் சந்தைக்கான அணுகலைச் சரிபார்க்கவும் உங்கள் தரகருடன்;
- தலைப்பைத் தேடு குறியீடு 1803 இன் கீழ்;
- வரம்பு ஆர்டரை வைக்கவும்ஐரோப்பிய நேரப்படி அதிகாலையில் டோக்கியோ அமர்வு தொடங்குகிறது;
- வரிவிதிப்பை உள்ளடக்குங்கள் பங்கு ஈவுத்தொகையின் மீது 15% பிடித்த வரி, இது பிராங்கோ-ஜப்பானிய ஒப்பந்தத்தின்படி கழிக்கப்படும், பின்னர் உங்கள் வரி விதிப்பு முறைப்படி பிரெஞ்சு வரிவிதிப்பு விதிக்கப்படும்.
இத்துறையில் மிகவும் சுறுசுறுப்பாக வர்த்தகம் செய்யப்படும் பங்குகளில் ஒன்றான இது, விரிவான உள்ளூர் ஆய்வாளர் மதிப்பீடுகளால் பயனடைகிறது; இதன் சுருக்கங்கள் சர்வதேச முதலீட்டாளர்களுக்கும் கிடைக்கின்றன. ஈவுத்தொகை அரையாண்டுக்கு ஒருமுறை வழங்கப்படுகிறது; தவறாமல் வெளியிடப்படும் பங்கு மீள்வாங்கல் திட்டத்தின் முன்னேற்றம், நிறுவனத்தின் பண இருப்பு நிலை குறித்த நிர்வாகத்தின் நம்பிக்கையைப் பற்றிய ஒரு பார்வையை வழங்குகிறது.
FAQ: ஷிமிசு பங்கு பற்றிய அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள்
ஷிமிசுவின் ஈவுத்தொகை வருவாய் என்ன?
அக்டோபர் 2026 காலகட்டத்தில் ஏறத்தாழ 3,8% — இது ஆய்வு செய்யப்பட்ட முக்கிய ஜப்பானிய நிறுவனங்களிலேயே மிக உயர்ந்ததாகும்; வசந்த கால உச்சத்திற்குப் பிறகு பங்கில் ஏற்பட்ட சரிவின் விளைவாக இது நிகழ்ந்துள்ளது.
ஷிமிசுவை PEA (பிரெஞ்சு பங்கு சேமிப்புத் திட்டம்) மூலம் வாங்க முடியுமா?
இல்லை: இதன் மதிப்பு ஜப்பானிய டாலர்; இந்தக் கொள்முதல், யென் நாணயப் பரிமாற்றத்துடன் கூடிய ஒரு வழக்கமான பங்குப் பத்திரக் கணக்கில் செய்யப்படுகிறது.
முதல் காலாண்டு முடிவு ஏன் ஐந்து மடங்கு அதிகரித்தது?
குறைக்கடத்தித் தொழிற்சாலைகள் மற்றும் தரவு மையங்கள் போன்றவற்றுக்கான முழுமையான ஆர்டர்கள், ஒப்பந்த விலைத் திருத்தங்கள் மற்றும் ஒப்பீட்டிற்கான அடிப்படை இன்னும் குறைவாக இருப்பது ஆகியவற்றின் ஒருங்கிணைந்த விளைவின் காரணமாக, இத்துறையின் லாப வரம்பு மேல்நோக்கி இயல்பு நிலைக்குத் திரும்புகிறது.
ஆர்டர் புத்தகம் வெளியிடப்பட்டுவிட்டதா?
ஆம், ஒவ்வொரு காலாண்டிலும், அதன் மதிப்பு, செயல்பாட்டு மாதங்களின் ஆழம் மற்றும் பிரிவு வாரியான அமைப்பு போன்ற முடிவுகளுடன் வரும் இந்த ஆவணம், முதலீட்டாளருக்கு மிகவும் முக்கியமானதாகும். ஏனெனில், இது அடுத்த இரண்டு ஆண்டுகளுக்கான லாப வரம்புகளை முன்கூட்டியே கணிக்கிறது.
அறிவிக்கப்பட்ட பங்கு மீள்வாங்கலில் என்னென்ன அடங்கியுள்ளன?
செப்டம்பர் 2026-ல் 10 பில்லியன் யென்னிலிருந்து 20 பில்லியன் யென்னாக (அல்லது சுமார் 12 மில்லியன் பங்குகள்) உயர்த்தப்பட்ட ஒரு திட்டம், டிசம்பர் மாத இறுதிக்குள் செயல்படுத்தப்பட உள்ளது — இது சில மாதங்களில் திரும்பப் பெறப்பட்ட மூலதனத்தில் சுமார் 3% ஆகும்.
எந்தப் பிரிவுகள் வளர்ந்து வருகின்றன?
முதலில் குறைக்கடத்தித் தொழிற்சாலைகள் மற்றும் தரவு மையங்கள், பின்னர் பொது மீள்திறன் உள்கட்டமைப்பு — இந்த இரண்டு கோரிக்கைகளும் ஜப்பானில் மானியங்கள் மற்றும் தொழில்துறைத் திறனை உள்ளூர்மயமாக்குவதன் மூலம் ஆதரிக்கப்படுகின்றன.
ஷிமிசு சர்வதேச அளவில் உற்பத்தி செய்கிறதா?
ஓரளவு: பெரும்பாலான செயல்பாடுகள் உள்நாட்டிலேயே நடைபெறுகின்றன; சர்வதேச செயல்பாடுகள், குறிப்பாக தென்கிழக்கு ஆசியா மற்றும் ஓசியானியாவில், ஜப்பானிய நில அதிர்வுத் தரநிலை ஒரு வாதமாக விளங்கும் உயர் பொறியியல் மதிப்புள்ள திட்டங்களில் கவனம் செலுத்துகின்றன.
அடுத்த வெளியீட்டுத் தேதி என்ன?
நடப்பு நிதியாண்டின் அரையாண்டு முடிவுகள் 2026 நவம்பரில் வெளியாகும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
இந்தத் தகவல் தாள், தகவல் நோக்கங்களுக்காக மட்டுமேயானது; இது முதலீட்டு ஆலோசனையாகக் கருதப்படாது. கடந்தகாலச் செயல்பாடு, எதிர்கால முடிவுகளுக்கு அறிகுறியாக அமையாது; அனைத்துப் பங்கு முதலீடுகளிலும் மூலதன இழப்பு ஏற்படும் அபாயம் உள்ளது.
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