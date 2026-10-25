காஜிமா இது உலகின் மிகப் பழமையான கட்டுமான நிறுவனம் — 1840-ல் நிறுவப்பட்டது — மற்றும் ஜப்பானின் ஐந்து முக்கிய பொது ஒப்பந்தக்காரர்களில் ஒன்றாகும். மார்ச் 2026-ல் முடிவடையும் அதன் நிதியாண்டு ஒரு நிறுவனத்தை நிறுவியது. மூன்று வரலாற்று சாதனை இத்துறையை உருமாற்றி வரும் குறைக்கடத்தித் தொழிற்சாலைகள் மற்றும் தரவு மையங்களின் பெருக்கத்தால் வருவாய், செயல்பாட்டு வருமானம் மற்றும் நிகர வருமானம் ஆகியவை உயர்ந்தன. குறியீட்டின் கீழ் பட்டியலிடப்பட்டுள்ளது. 1812 இலையுதிர் காலத் துறைச் சரிவைத் தொடர்ந்து, நிக்கெய் 225 குறியீடு 3%-க்கும் அதிகமான வருவாயைக் காட்டுகிறது. இந்தத் தகவல் தாள், பிரான்சிலிருந்து நிகழ்நேரப் பங்கு விலை, வருவாய், ஈவுத்தொகை மற்றும் முதலீட்டு வாய்ப்புகளை வழங்குகிறது.
கஜிமா பங்கு விலை நிகழ்நேரத்தில்
கஜிமாவின் பங்கு விலை தற்போது 8,608.00 ¥ (யென்), அமர்வின் போது -0,63% ஏற்ற இறக்கத்துடன் காணப்பட்டது. இன்று சுமார் 3,277,800 பங்குகள் வர்த்தகம் செய்யப்பட்டன, மேலும் கடந்த பன்னிரண்டு மாதங்களில், இந்தப் பங்கு ¥3,518.00 மற்றும் ¥6,476.00 யென் இடையே ஏற்ற இறக்கத்துடன் இருந்துள்ளது.
2026-ஆம் ஆண்டின் இலையுதிர் காலத்தில், அந்தப் பங்கு அதன் ஆண்டு உச்சத்தை விடக் குறைவாக, சுமார் 4,745 யென் விலையில் வர்த்தகமானது—அடிப்படை மதிப்புகள் சாதனை அளவை எட்டியிருந்தபோதிலும், இந்தத் துறைச் சரிவு அனைத்து முக்கியப் பங்குகளையும் பாதித்திருந்தது. ஆய்வாளர்களின் ஒருமித்த கருத்து பெருமளவில் சாதகமாகவே உள்ளது, மேலும் இதன் சராசரி இலக்கு விலை சுமார் 7,000 யென்னாக நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது.
சந்தை தரவுகள் மற்றும் வரலாறு, தானாகவே புதுப்பிக்கப்படும்.
1812.T டோக்கியோ
|பயிற்சி முடிவடைந்தது
|சிஃப்ரே டி'ஃபைர்ஸ்
|நிகர வருமானம்
|2026-03-31
|1,557.33 பில்லியன் யென்
|177,33 பில்லியன் யென்
|2025-03-31
|1,557.33 பில்லியன் யென்
|104,75 பில்லியன் யென்
|2024-03-31
|1,557.33 பில்லியன் யென்
|115,03 பில்லியன் யென்
|2023-03-31
|1,557.33 பில்லியன் யென்
|111,79 பில்லியன் யென்
|பற்றின்மை தேதி
|ஒரு பங்குக்கான தொகை
|2026-09-29
|73,000 XNUMX
|2026-03-30
|90,000 XNUMX
|2025-09-29
|56,000 XNUMX
|2025-03-28
|59,000 XNUMX
|2024-09-27
|45,000 XNUMX
|2024-03-28
|55,000 XNUMX
|2023-09-28
|35,000 XNUMX
|2023-03-30
|41,000 XNUMX
ஆதாரம்: யாஹூ ஃபைனான்ஸ், சேவையகத்தால் சேகரிக்கப்பட்ட தரவுகள் (சேகரிப்புத் தேதி ஒவ்வொரு கட்டத்தின் கீழும் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது). இந்தத் தரவுகள் ஒரு வழிகாட்டுதலுக்காக மட்டுமேயன்றி, முதலீட்டு ஆலோசனையாகக் கருதப்படாது.
கஜிமா: நிறுவனத்தின் கண்ணோட்டம்
எடோவைச் சேர்ந்த ஒரு தச்சரால் 1840-ல் நிறுவப்பட்ட கஜிமா, நவீன ஜப்பானுடன் சேர்ந்து வளர்ந்ததோடு, தனது கைவினைத் தன்மையிலான தோற்றத்தில் ஆழமாக வேரூன்றிய ஒரு நிறுவனக் கலாச்சாரத்தையும் தக்க வைத்துக் கொண்டுள்ளது.
- லெ பேட்டிமென்ட் அலுவலகங்கள், கலாச்சார வசதிகள் — இவற்றில் சிக்கலான இயந்திர நாடக மேடைகளும் அடங்கும், இது இந்த நிறுவனத்தின் ஒரு சிறப்பு அம்சமாகும் — மருத்துவமனைகள் மற்றும் குடியிருப்புகள்;
- சிவில் இன்ஜினியரிங் அணைகள், சுரங்கங்கள், நிலத்தடிப் பணிகள் — உலகம் முழுவதும் பயன்படுத்தப்படும், தன் பெயரைக் கொண்ட 'மேலிருந்து கீழ்' கட்டுமான முறையை இந்நிறுவனம் கண்டுபிடித்தது;
- தொழிற்சாலைகள் மற்றும் தரவு மையங்கள் தற்போதைய சுழற்சியின் மையமாக, அரசின் ஆதரவுடன் ஜப்பானில் பெருகி வரும் குறைக்கடத்தித் தொழிற்சாலைகள் மற்றும் டோக்கியோ பிராந்தியத்தில் உள்ள தரவு மையங்களின் குறிப்பிடப்பட்ட உற்பத்தியாளர்களில் கஜிமாவும் ஒன்றாகும்;
- சர்வதேச விவகாரங்கள் மற்றும் ரியல் எஸ்டேட் ஆசியா, அமெரிக்கா மற்றும் ஓசியானியாவில் உள்ள துணை நிறுவனங்கள், முடிவுகளை நிலைப்படுத்தும் ஒரு அசையாச் சொத்துத் தொகுப்பால் பூர்த்தி செய்யப்படுகின்றன.
முடிவுகள்: மும்முறை சாதனை
மே 14 அன்று வெளியிடப்பட்ட, மார்ச் 2026-இல் முடிவடையும் நிதியாண்டுக்கான கணக்குகள் முன்னெப்போதும் இல்லாதவை:
- 2,585 பில்லியன் யென் வருவாய் (+5,3%) — ஒரு வரலாற்றுச் சாதனை;
- செயல்பாட்டு இலாபம் 241 பில்லியன் யென் (+58,5%) — இது ஒரு சாதனை, லாப வித்தியாசம் 5,2%-லிருந்து அதிகரித்துள்ளது. 7,9%, இதுவே இதுவரை இல்லாத அதிகபட்சம். ;
- நிகர வருமானம் 177 பில்லியன் யென் (+41%) — இதுவும் ஒரு சாதனை.
நடப்பு நிதியாண்டுக்கான வழிகாட்டுதல் வேண்டுமென்றே மிதமானதாக அமைக்கப்பட்டுள்ளது—அடிப்படை விளைவின் காரணமாக எதிர்பார்க்கப்படும் சாதாரண லாபம் இயல்பாகவே குறைவாக உள்ளது—ஆனால் சிப் உற்பத்தியாளர்கள், தரவு மையங்கள் மற்றும் பொது உள்கட்டமைப்பு ஆகியவற்றால் உந்தப்பட்டு, ஆர்டர் புத்தகம் சாதனை அளவிலேயே நீடிக்கிறது. இந்த முடிவுகளைத் தொடர்ந்து, நிர்வாகம் ஒரு திட்டத்தைத் தொடங்கியது. 40 பில்லியன் யென் பங்கு மீள் கொள்முதல்ஜூலை மாத தொடக்கத்திலேயே மேற்கொள்ளப்பட்ட நடவடிக்கையின்படி, திரும்ப வாங்கப்பட்ட பங்குகளில் பெரும்பாலானவை ரத்து செய்யப்படும்.
கஜிமா ஈவுத்தொகை: பதிவின் மறுபகிர்வு
சாதனை ஆண்டில் ஈவுத்தொகை 40% அதிகரித்தது. ஒரு பங்குக்கு 146 யென்நடப்பு நிதியாண்டை எதிர்பார்த்து இந்த நிலை பராமரிக்கப்படுகிறது — இது தோராயமாக ஒரு வருவாயைக் குறிக்கிறது. 3,1% அக்டோபர் 2026-ல், 40 பில்லியன் யென் மதிப்பிலான சுமார் 6,9 மில்லியன் பங்குகளைத் திரும்ப வாங்குவதன் மூலம், குழுமத்தின் சமீபகால வரலாற்றில் முன்னெப்போதும் இல்லாத வகையில் பங்குதாரர்களுக்குப் பங்குகள் திருப்பி அளிக்கப்படுகின்றன. இதில் பெரும்பாலான பங்குகள் ரத்து செய்யப்பட உள்ளன. பிரான்சில் வசிப்பவர்களுக்கு: ஈவுத்தொகையின் மீது 15% பிடித்த வரி விதிக்கப்படும் (பிராங்கோ-ஜப்பானிய வரி ஒப்பந்தத்தின்படி, இதற்கு வரி விலக்கு உண்டு). மேலும், ஜப்பான் பிரெஞ்சு PEA (பங்கு சேமிப்புத் திட்டம்) திட்டத்திற்குத் தகுதி பெறாததால், இந்தப் பங்குகளை ஒரு வழக்கமான பத்திரக் கணக்கின் மூலமே வாங்க வேண்டும்.
வரலாறு: எடோ தச்சுக்கலையிலிருந்து உலகளாவிய முறை வரை
கஜிமா கதை 1840-ல், இவாகிச்சி கஜிமா எடோவில் ஒரு தச்சுப் பட்டறையைத் திறந்தபோது தொடங்குகிறது. நாட்டின் நவீனமயமாக்கலுடன் சேர்ந்து குடும்பத் தொழிலும் வளர்ந்து, மெய்ஜி காலத்தில் தனது முதல் பெரிய பொதுப்பணி ஒப்பந்தங்களைப் பெற்றது. 20-ஆம் நூற்றாண்டில் தொழிற்புரட்சி வந்தது.e 20-ஆம் நூற்றாண்டில், இந்தக் குழுமம் தன்னை ஒரு பொது ஒப்பந்தக்காரராக நிலைநிறுத்திக்கொண்டு, வலுவூட்டப்பட்ட கான்கிரீட்டைப் பயன்படுத்தத் தொடங்கியது. பின்னர், 1950-களில், மேலிருந்து கீழாக கான்கிரீட் ஊற்றி அடித்தளங்களையும் மேல் தளங்களையும் ஒரே நேரத்தில் கட்டும் 'மேலிருந்து கீழ்' கட்டுமான முறையைக் கண்டுபிடித்தது. இது அடர்த்தியான நகர்ப்புறக் கட்டுமானத்தில் ஒரு புரட்சியை ஏற்படுத்தியதுடன், அன்று முதல் இந்நிறுவனத்தின் பெயராலேயே அழைக்கப்படுகிறது. அடுத்தடுத்த பத்தாண்டுகளில் அணைகள், மின் உற்பத்தி நிலையங்கள், நீருக்கடியில் உள்ள சுரங்கங்கள் மற்றும் சர்வதேச விரிவாக்கம் ஆகியவை சேர்க்கப்பட்டன. இந்தப் பயணப்பாதை, ஜப்பானியத் துறையால் ஒரு நிறுவனமாக மதிக்கப்படும் ஒரு அடையாளத்தை உருவாக்கியுள்ளது: அதாவது, முதலில் பொறியாளர், இரண்டாவதாகக் கட்டடக் கலைஞர், எப்போதும் மேலாளர் என்ற முன்னுரிமைகளின் படிநிலை அமைப்பு, இக்குழுமத்தின் திட்டங்களின் கட்டமைப்பில் இன்றும் பிரதிபலிக்கிறது.
நிலத்தடி பொறியியல் மற்றும் உலகளாவிய வீட்டு இடங்கள்
முக்கிய கட்டுமானத் துறைகளுக்கு அப்பால், உலகில் மிகச் சில நிறுவனங்களே தேர்ச்சி பெற்றிருக்கும் சிறப்புத் திறன்களை கஜிமா வளர்த்துக் கொள்கிறது. முதலாவதாக, நிலத்தடிப் பொறியியல்: மேலிருந்து கீழ் நோக்கிய முறை, ஆழமான அகழ்வாராய்ச்சி ஆதரவு நுட்பங்கள், மற்றும் நகர்ப்புறச் சுரங்கங்கள்—இவை ஆசிய மற்றும் அமெரிக்கப் பெருநகரங்களால் தங்களின் சுரங்கப்பாதைகள் மற்றும் நிலத்தடி நிலையங்களுக்காகத் தேடப்படும் திறன்களாகும். இரண்டாவதாக, மேடை இயந்திரவியல்: நவீன திரையரங்குகள் மற்றும் ஓபரா அரங்குகளுக்குக் கடிகாரத் துல்லியத்துடன் இயங்கும் இயந்திரங்கள்—சுழல்மேசைகள், பள்ள மின்தூக்கிகள், மோட்டார் பொருத்தப்பட்ட நடைபாதைகள்—தேவைப்படுகின்றன, மேலும் இந்த உலகளாவிய சிறப்புச் சந்தையில் கஜிமா ஆதிக்கம் செலுத்துகிறது. இறுதியாக, அதிர்வுத் தொழில்நுட்பங்கள்: குறைக்கடத்தித் தொழிற்சாலைகளுக்கு அதிர்வற்ற சூழல்கள் தேவைப்படுகின்றன, மேலும் இந்தக் குழுமத்தின் நில அதிர்வு மற்றும் அதிர்வுத் தனிமைப்படுத்தல் தீர்வுகள்தான், தற்போதைய அலையின் மிகவும் சவாலான திட்டங்களுக்கு இதைத் தகுதிப்படுத்துகின்றன. இந்த சிறப்புத் துறைகள் ஒரு பொதுவான பொருளாதார மாதிரியைப் பகிர்ந்து கொள்கின்றன: மீண்டும் உருவாக்கக் கடினமான திறன்கள், வழக்கமான வேலையை விட அதிக இலாப வரம்புகள், மற்றும் ஏல செயல்முறை தொடங்குவதற்கு முன்பே திட்டங்களை ஈர்க்கும் ஒரு நற்பெயர்.
பகுப்பாய்வாளர்களின் ஒருமித்த கருத்து பிரதிபலிப்பது என்னவென்றால்
கஜிமா மீதான ஒருமித்த கருத்து, இந்தத் துறையிலேயே மிகவும் சாதகமான ஒன்றாகும்: இந்தப் பங்கை ஆய்வு செய்யும் பெரும்பாலான ஆய்வாளர்கள், இதை ஒரு வலுவான முதலீடாக மதிப்பிடுகின்றனர். இதன் சராசரி இலக்கு விலை சுமார் 7,000 யென் ஆகும்—இது அக்டோபர் 2026 பங்கு விலையை விட கிட்டத்தட்ட பாதி அதிகம். இந்த ஒப்பீட்டு ஒருமித்த கருத்து ஒரு எளிய தர்க்கத்தின் அடிப்படையில் அமைந்துள்ளது: பங்கின் பெருக்கங்கள் ஒரு மந்தமான சந்தையின் வழக்கமான நிலைகளுக்குப் பின்வாங்கியுள்ளன, அதே சமயம் அதன் அடிப்படைக் காரணிகளான சாதனை அளவிலான லாப வரம்புகள், முழுமையான ஆர்டர் புத்தகம் மற்றும் ஈவுத்தொகை வழங்கல்கள் ஆகியவை ஒரு சுழற்சியின் உச்சக்கட்டத்தைக் குறிக்கின்றன. கருத்து வேறுபாடு காலவரம்பில் உள்ளது: மிகவும் எச்சரிக்கையானவர்கள் 2027-ஆம் ஆண்டிலேயே லாப வரம்புகள் இயல்பு நிலைக்குத் திரும்பும் என்று எதிர்பார்க்கிறார்கள், அதே சமயம் அதிக நம்பிக்கையுள்ளவர்கள் இதை ஒரு புதிய கட்டமைப்பு பீடபூமியாகக் காண்கிறார்கள். இந்த இரண்டு நிலைப்பாடுகளுக்கும் இடையில், 3%-க்கும் அதிகமான ஈவுத்தொகை மற்றும் பங்கு மீள்வாங்கல்கள் ஒரு காத்திருப்புக் காலத்தை வழங்குகின்றன—இந்தச் சூழ்நிலையை மதிப்பு மேலாளர்கள் ஒரு சமச்சீரற்ற பந்தயம் என்று அழைக்கிறார்கள்.
பகுப்பாய்வு: சுழற்சியின் சேவையில் தரம்
கஜிமா பங்கானது, துறையின் பலமான சாதனை லாப வரம்புகள், நிறைந்த ஆர்டர் புத்தகம் மற்றும் மிகப்பெரிய ஈவுத்தொகைகள் ஆகியவற்றுடன், பல நூற்றாண்டுகளாகப் பொறியியல் கலாச்சாரத்தைக் கொண்ட ஒரு நிறுவனத்தின் தனித்துவமான தன்மையையும் இணைக்கிறது: கஜிமாவின் நிலத்தடி கட்டுமான முறை இன்றும் உலகெங்கிலும் உள்ள கட்டுமானத் தளங்களில் பயன்படுத்தப்படுகிறது, மேலும் இந்தக் குழுமத்தின் மேடை இயந்திரங்கள் ஒரு உலகளாவிய சிறப்புச் சந்தையில் ஆதிக்கம் செலுத்துகின்றன. இதில் உள்ள அபாயங்கள், இத்துறைக்கே உரியவை: தொழில்நுட்ப முதலீட்டுச் சுழற்சியின் கால அளவு குறித்த சந்தையின் நிச்சயமற்ற தன்மையை, பங்கின் உச்சநிலையிலிருந்து ஏற்பட்ட சரிவு பிரதிபலிக்கிறது; மேலும், தரவு மையம் அல்லது உற்பத்தித் திட்டங்களில் ஏற்படும் சரிவு, தவிர்க்க முடியாமல் ஆர்டர் புத்தகத்தைக் குறைத்துவிடும். பெருமளவில் ஏற்றம் காணும் பொதுவான கருத்து, தொடர்ச்சியின் மீது பந்தயம் கட்டுகிறது. இது, இத்துறையின் மிகப் பழமையான நிறுவனத்தால் ஆதரிக்கப்படும் ஒரு சுழற்சி சார்ந்த வருமானப் போக்காகும். இந்தக் காரணிகள் ஒரு முதலீட்டுப் பரிந்துரையாக அமையாது.
நினைவில் கொள்ள வேண்டிய ஐந்து முக்கிய ஆளுமைகளில் கஜிமா
- 1840 : நிறுவப்பட்ட ஆண்டு — உலகின் மிகப் பழமையான, பங்குச் சந்தையில் பட்டியலிடப்பட்ட பொதுப் பங்கு நிறுவனம்;
- 2,585 பில்லியன் யென் மார்ச் 2026-இல் முடிவடையும் நிதியாண்டிற்கான சாதனை அளவிலான விற்றுமுதல்;
- 7,9% இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு முன்பு 5,2% ஆக இருந்ததோடு ஒப்பிடுகையில், இது ஒரு சாதனை அளவிலான இயக்க இலாப வரம்பாகும்;
- ஒரு பங்குக்கு 146 யென் ஈவுத்தொகை 40% உயர்ந்து, ஏறத்தாழ 3,1% வருவாயை அளிக்கிறது;
- 40 பில்லியன் யென் ஜூலை 2026 முதல் மேற்கொள்ளப்படும் பங்கு மீள்வாங்கல், பெரும்பாலும் ரத்து செய்யும் நோக்கத்துடன் செய்யப்பட்டது.
இந்த அளவுகோல்கள் இந்தக் கருத்தை சுருக்கமாகக் கூறுகின்றன: ஒரு சாதனை ஆண்டில் உலகின் மிகப் பழமையான கட்டிடம், இந்தச் சுழற்சியின் பலன்களை தாராளமாகப் பகிர்ந்து கொள்கிறது.
குறைக்கடத்தி உற்பத்திச் சுழற்சி: மடிக்கணினியின் இயந்திரம்
இத்துறையின் முடிவுகளுக்கு உந்துசக்தியாக விளங்கும் தேவையின் அடிப்படைக் காரணிகளை விரிவாக ஆராய்வது அவசியமாகும். ஜப்பான் தனது குறைக்கடத்தித் தொழில்துறையை இடமாற்றம் செய்வதை ஒரு தேசிய முன்னுரிமையாகக் கொண்டுள்ளது: சில்லு மற்றும் மூலப்பொருள் உற்பத்தியாளர்களுக்குப் பெரும் மானியங்கள், ஜப்பானிய மண்ணில் கட்டுமானங்களை மேற்கொள்ள ஊக்கங்கள், மற்றும் சர்வதேச தொழில்நுட்பக் கூட்டாண்மைகள் ஆகியவை இதில் அடங்கும். அறிவிக்கப்பட்ட ஒவ்வொரு தொழிற்சாலையும்—கியூஷு தீவிலும் நாட்டின் வடக்குப் பகுதியிலும் பல தொழிற்சாலைகள் திட்டமிடப்பட்டுள்ளன—பல ஆண்டுகால கட்டுமானப் பணிகளைக் குறிக்கிறது: மண் வேலைகள், கனரக சிவில் பொறியியல், கட்டுப்படுத்தப்பட்ட சூழல் கட்டிடங்கள், மற்றும் சிக்கலான பயன்பாட்டு வசதிகள். பொது ஒப்பந்தக்காரர்களுக்கு, இந்தத் திட்டங்கள் அளவு, தொழில்நுட்பத் தேவைகள் மற்றும் நேரம் ஆகியவற்றை ஒன்றிணைக்கின்றன—இதுவே ஒரு சிறந்த முக்கூட்டு. இதே செயல்முறை தரவு மையங்களுக்கும் பொருந்தும்; டோக்கியோவைச் சுற்றி அவற்றின் வளாகங்கள் பெருகி வருகின்றன, மேலும் அவை மேலே விவரிக்கப்பட்ட மின்சார மற்றும் நில அதிர்வுத் தேவைகளைப் பூர்த்தி செய்கின்றன. இந்த இரண்டு அலைகளும் சேர்ந்து, இத்துறையின் சாதனை அளவிலான ஆர்டர் புத்தகத்திற்கு அடித்தளமாக அமைகின்றன, மேலும் பல நிதியாண்டுகளுக்கு உறுதியளிக்கப்பட்ட திட்டங்களுடன் அவற்றின் நீண்டகாலத் தெளிவு, 2026-ஆம் ஆண்டில் திட்டமிடப்பட்டுள்ள பெரும் பங்கு மீள்வாங்கல்களில் நிர்வாகத்தின் நம்பிக்கையை விளக்குகிறது.
இருநூறு ஆண்டுகள் பழமையான வீட்டை நிர்வகித்தல்
ஜப்பானிய பங்குச் சந்தைச் சூழலில் கஜிமாவின் தனித்துவமான நிர்வாக மாதிரி, அதன் நீண்டகால நிலைத்தன்மையுடன் இணைந்துள்ளது: இந்நிறுவனம், தொழில்துறை சராசரியை விட முன்னதாகவே வெளி இயக்குநர்களை அறிமுகப்படுத்தியது, சர்வதேசத் தரத்திற்கு இணங்க நிதி அறிக்கைகளை வெளியிடுகிறது, மேலும் அதன் பொறியியல் கலாச்சாரத்தின் ஒரு மரபான களப் பாதுகாப்பை, இயக்குநர்கள் குழுவால் கண்காணிக்கப்படும் ஒரு முக்கிய செயல்திறன் குறியீடாக மாற்றியுள்ளது. இந்த படிப்படியான நவீனமயமாக்கல், சில சமயங்களில் காலாவதியானதாகத் தோன்றும் இத்துறையின் பிம்பத்திற்கு முற்றிலும் முரணாக உள்ளது. மேலும், சர்வதேச முதலீட்டாளர்கள் இதை அதன் மறுமதிப்பீட்டிற்கான ஒரு காரணியாகக் கருதுகின்றனர்: தனது இலாபங்களைப் பெருமளவில் விநியோகித்து, தனது பங்குகளைத் திரும்ப வாங்கும் இருநூறு ஆண்டுகள் பழமையான ஒரு நிறுவனம், ஒரு தசாப்தத்திற்கு முன்பு சந்தை தள்ளுபடி விலையில் மதிப்பிட்ட செயலற்ற பங்காக இப்போது இல்லை. சமீபத்திய ஆண்டுகளில் தொடங்கப்பட்ட நிர்வாகத்தில் ஏற்பட்டுள்ள தலைமுறை மாற்றம், இந்தப் போக்கை மேலும் முன்னெடுத்துச் செல்கிறது.
பிரான்சிலிருந்து கஜிமா பங்குகளை வாங்குவது எப்படி?
இந்தப் பங்கு டோக்கியோவில் யென் மதிப்பில் பட்டியலிடப்பட்டுள்ளது; இந்தக் கொள்முதல் ஒரு வழக்கமான பத்திரக் கணக்கு மூலம் செய்யப்படுகிறது — ஜப்பான் இதற்குத் தகுதி பெறாது. பீ :
- டோக்கியோ பங்குச் சந்தைக்கான அணுகலைச் சரிபார்க்கவும் உங்கள் தரகருடன்;
- தலைப்பைத் தேடு குறியீடு 1812 இன் கீழ்;
- வரம்பு ஆர்டரை வைக்கவும்ஐரோப்பிய நேரப்படி அதிகாலையில் டோக்கியோ அமர்வு தொடங்குகிறது;
- வரிவிதிப்பை உள்ளடக்குங்கள் பங்கு ஈவுத்தொகையின் மீது 15% பிடித்த வரி, இது பிராங்கோ-ஜப்பானிய ஒப்பந்தத்தின்படி கழிக்கப்படும், பின்னர் உங்கள் வரி விதிப்பு முறைப்படி பிரெஞ்சு வரிவிதிப்பு விதிக்கப்படும்.
பங்கு மீள்வாங்கல் ரத்துகள் குறித்த அறிவிப்புகள்—2026 திட்டத்தின் பெரும்பகுதி பங்கு மூலதனத்திலிருந்து நீக்கப்பட உள்ளது—தனித்தனியாக வெளியிடப்படுகின்றன, மேலும் அவை பங்குகளின் எண்ணிக்கைக் குறைப்பிற்கான ஒரு துல்லியமான கால அட்டவணையை வழங்குகின்றன. ஈவுத்தொகை அரையாண்டுக்கு ஒருமுறை வழங்கப்படுகிறது; வெளியீடுகளுக்கு இடையில், ஆர்டர் புத்தகம் மற்றும் பங்கு மீள்வாங்கல் அறிவிப்புகள் பங்கின் செய்திகளுக்கு இடையே இடம்பெறுகின்றன.
காஜிமா பங்கு பற்றிய அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள்:
கஜிமா உண்மையிலேயே உலகின் மிகப் பழமையான கட்டுமான நிறுவனமா?
ஆம்: 1840-ல் நிறுவப்பட்ட இது, பட்டியலிடப்பட்ட முக்கியப் பொது நிறுவனங்களில் மிகப் பழமையானது — ஷோகுனேட் ஆட்சி, நவீனமயமாக்கல், போர்கள் மற்றும் பொருளாதார அற்புதம் ஆகியவற்றைக் கடந்து நூற்று எண்பத்தாறு ஆண்டுகளாகத் தொடர்ச்சியாகச் செயல்பட்டு வருகிறது.
ஈவுத்தொகை வருவாய் என்ன?
146 யென் அடிப்படையில், அக்டோபர் 2026 விகிதப்படி தோராயமாக 3,1% — மேலும் 2026 கோடையில் மேற்கொள்ளப்பட்ட 40 பில்லியன் யென் பங்கு மீள்வாங்கல்.
கஜிமாவை PEA (பிரெஞ்சு பங்கு சேமிப்புத் திட்டம்) மூலம் வாங்க முடியுமா?
இல்லை: இதன் மதிப்பு ஜப்பானிய டாலர்; இந்தக் கொள்முதல், யென் நாணயப் பரிமாற்றத்துடன் கூடிய ஒரு வழக்கமான பங்குப் பத்திரக் கணக்கில் செய்யப்படுகிறது.
மூன்று சாதனைகள் படைக்க என்ன காரணம்?
குறைக்கடத்தித் தொழிற்சாலைகள் மற்றும் தரவு மையங்களுக்கான தேவை, ஒப்பந்த விலைத் திருத்தங்கள் மற்றும் தொழில்துறை ஒழுங்குமுறை ஆகிய அனைத்தும் ஒன்றுசேர்ந்து, ஏற்கனவே நிரம்பி வழியும் ஆர்டர் பதிவேட்டின் செயலாக்கம் அதன் உகந்த வேகத்தை எட்டியுள்ளது.
ஆர்டர் புத்தகத்தை எவ்வாறு கண்காணிப்பது?
இது காலாண்டுக்கு ஒருமுறை, பிரிவு மற்றும் பகுதி வாரியாகப் பிரிக்கப்பட்ட முடிவுகளுடன் வெளியிடப்படுகிறது: இதன் ஆழம் — அதாவது இது உள்ளடக்கிய செயல்பாட்டு மாதங்களின் எண்ணிக்கை — என்பது, ஆய்வாளர்கள் லாப வரம்புகளைக் கணிப்பதற்காக ஒரு காலாண்டிலிருந்து மற்றொரு காலாண்டிற்கு ஒப்பிடும் ஒரு தொகுப்புக் குறியீடாகும்.
இந்த எச்சரிக்கையான வழிகாட்டுதல் கவலைக்குரியதா?
இது முதன்மையாக ஒரு கணக்கியல் பிரச்சினை: சாதனை படைத்த அந்த ஆண்டு, ஒப்பீடு செய்வதற்கு ஒரு கடினமான அடிப்படையை வழங்குகிறது, மேலும் நிர்வாகம் எச்சரிக்கையான இலக்குகளை நிர்ணயிக்கவே விரும்புகிறது. சாதனை அளவிலான கொள்முதல் ஆணைகளும், உடனடிப் பங்கு மீள் கொள்முதலும் நிர்வாகத்தின் உண்மையான நம்பிக்கையை வெளிப்படுத்துகின்றன.
அடுத்த வெளியீட்டுத் தேதி என்ன?
நடப்பு நிதியாண்டின் அரையாண்டு முடிவுகள் 2026 நவம்பரில் வெளியாகும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
இந்தத் தகவல் தாள், தகவல் நோக்கங்களுக்காக மட்டுமேயானது; இது முதலீட்டு ஆலோசனையாகக் கருதப்படாது. கடந்தகாலச் செயல்பாடு, எதிர்கால முடிவுகளுக்கு அறிகுறியாக அமையாது; அனைத்துப் பங்கு முதலீடுகளிலும் மூலதன இழப்பு ஏற்படும் அபாயம் உள்ளது.
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