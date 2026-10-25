ஜேஜிசி ஹோல்டிங்ஸ் சிறந்த ஜப்பானிய ஆற்றல் பொறியாளர்: திரவமாக்கப்பட்ட இயற்கை எரிவாயு ஆலைகள், சுத்திகரிப்பு நிலையங்கள், பெட்ரோலிய வேதிப்பொருட்கள், இப்போது தூய்மையான ஹைட்ரஜன் மற்றும் அம்மோனியா — ஆசியாவின் ஆற்றல் துறைக்கு சக்தியளிக்கும் வசதிகளை அதன் பொறியாளர்கள் வடிவமைத்து உருவாக்குகிறார்கள். குறியீட்டின் கீழ் பட்டியலிடப்பட்டுள்ளது. 1963 நிக்கெய் 225-ஐப் பொறுத்தவரை, இந்நிறுவனம் ஒரு கடுமையான சரிவுக்குப் பிறகு மீண்டும் லாபம் ஈட்டத் தொடங்கியுள்ளது. இதன் ஒரு பகுதியாக, 7,5 பில்லியன் டாலர் மதிப்புள்ள கனடிய LNG திட்டத்தின் இரண்டாம் கட்டப் பணிக்கான இந்த ஆண்டின் மிகப்பெரிய பொறியியல் ஒப்பந்தங்களில் ஒன்றையும் பெற்றுள்ளது. இந்தத் தகவல் தாள், நிகழ்நேரப் பங்கு விலை, உறுதிசெய்யப்பட்ட மீட்சி, ஈவுத்தொகை மற்றும் பிரான்சிலிருந்து எவ்வாறு முதலீடு செய்வது போன்ற விவரங்களை வழங்குகிறது.
JGC பங்கு விலை நிகழ்நேரத்தில்
JGC பங்கின் விலை தற்போது 8,608.00 ¥ (யென்), அமர்வின் போது -0,52% ஏற்ற இறக்கத்துடன் காணப்பட்டது. இன்று சுமார் 3,277,800 பங்குகள் வர்த்தகம் செய்யப்பட்டன, மேலும் கடந்த பன்னிரண்டு மாதங்களில், இந்தப் பங்கு ¥3,518.00 மற்றும் ¥6,476.00 யென் இடையே ஏற்ற இறக்கத்துடன் இருந்துள்ளது.
2026-ஆம் ஆண்டின் இலையுதிர் காலத்தில், அந்தப் பங்கு சுமார் 2,028 யென் விலையில் வர்த்தகமானது. லாபம் மீண்டும் திரும்பியதால் பங்கு விலை மீண்டது, மேலும் சர்வதேச எரிசக்தி திட்டங்களால் புத்துயிர் பெற்ற ஆர்டர் புத்தகம், சரிவின் போது இழந்திருந்த முக்கியத்துவத்தையும் அந்தப் பங்குக்கு அளிக்கிறது.
சந்தை தரவுகள் மற்றும் வரலாறு, தானாகவே புதுப்பிக்கப்படும்.
1963.T டோக்கியோ
|பயிற்சி முடிவடைந்தது
|சிஃப்ரே டி'ஃபைர்ஸ்
|நிகர வருமானம்
|2026-03-31
|27,06 பில்லியன் யென்
|41,84 பில்லியன் யென்
|2025-03-31
|858,08 பில்லியன் யென்
|-398,0 மில்லியன் ¥
|2024-03-31
|832,60 பில்லியன் யென்
|-7,83 பில்லியன் யென்
|2023-03-31
|606,89 பில்லியன் யென்
|30,67 பில்லியன் யென்
|பற்றின்மை தேதி
|ஒரு பங்குக்கான தொகை
|2026-03-30
|52,000 XNUMX
|2025-03-28
|40,000 XNUMX
|2024-03-28
|40,000 XNUMX
|2023-03-30
|38,000 XNUMX
|2022-03-30
|15,000 XNUMX
ஆதாரம்: யாஹூ ஃபைனான்ஸ், சேவையகத்தால் சேகரிக்கப்பட்ட தரவுகள் (சேகரிப்புத் தேதி ஒவ்வொரு கட்டத்தின் கீழும் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது). இந்தத் தரவுகள் ஒரு வழிகாட்டுதலுக்காக மட்டுமேயன்றி, முதலீட்டு ஆலோசனையாகக் கருதப்படாது.
ஜேஜிசி: நிறுவன விளக்கக்காட்சி
1928-ல் யோகோஹாமாவில் நிறுவப்பட்ட ஜேஜிசி — முன்னர் ஜப்பான் கேசோலின் கம்பெனி — எரிசக்தி வசதிகளுக்கான ஈபிசி (பொறியியல், கொள்முதல், கட்டுமானம்) துறையில் உலகின் முன்னணி நிறுவனங்களில் ஒன்றாக உருவெடுத்துள்ளது.
- LNGவரலாற்று மையம்: ஜேஜிசி நிறுவனம், தென்கிழக்கு ஆசியாவிலிருந்து மத்திய கிழக்கு வரையிலும், தற்போது வட அமெரிக்கா வரையிலும், உலகம் முழுவதும் திரவமாக்கும் உற்பத்தி ஆலைகளை அமைத்துள்ளது;
- சுத்திகரிப்பு மற்றும் பெட்ரோ கெமிக்கல்கள் ஜப்பானிலும் சர்வதேச அளவிலும் உள்ள சுத்திகரிப்பு வளாகங்கள் மற்றும் இரசாயன ஆலைகள்;
- புதிய ஆற்றல் ஜப்பானில் முன்னோடி மற்றும் தொழில்துறை திட்டங்களுடன், கார்பன் பிடிப்பு, தூய்மையான ஹைட்ரஜன் மற்றும் அம்மோனியா, இரசாயன மறுசுழற்சி போன்ற இந்த மாற்றம் இரண்டாவது உந்து சக்தியாக உருவெடுத்துள்ளது;
- செயல்பாட்டுப் பொருட்கள்குழுமத்தின் தொழில்நுட்ப துணை நிறுவனங்களிலிருந்து பெறப்படும் தொகுப்பு நிரப்பி.
முடிவுகள்: குணமடைதல் உறுதிசெய்யப்பட்டது
மே 14 அன்று வெளியிடப்பட்ட, மார்ச் 2026-இல் முடிவடையும் நிதியாண்டுக்கான கணக்குகள், இலாபத்தன்மைக்குத் தொடர்ச்சியாக மீண்டு வந்திருப்பதைக் குறிக்கின்றன:
- 745 பில்லியன் யென் வருவாய் (−13%) — மீட்பு என்பது அளவுகளால் அல்ல, லாப வரம்புகளால் அளவிடப்படுகிறது;
- செயல்பாட்டு இலாபம் 35,4 பில்லியன் யென்ஓராண்டுக்கு முன்பு ஏற்பட்ட இழப்புடன் ஒப்பிடுகையில் — அதுவே இந்த தசாப்தத்தின் திருப்புமுனை;
- நிகர வருமானம் 42 பில்லியன் யென்வலுவான நிதி அடித்தளத்தால் ஆதரிக்கப்படுகிறது: இந்தக் குழு வெளிப்படுத்துகிறது நிகர ரொக்கம் சுமார் 365 பில்லியன் யென்மூலதனமாக்கலுடன் ஒப்பிடுகையில் கணிசமான பண இருப்பு.
ஆகஸ்ட் மாதம் வெளியிடப்பட்ட நடப்பு நிதியாண்டின் முதல் காலாண்டு, இந்தப் போக்கை உறுதிப்படுத்துகிறது. ஒப்பந்தப் பட்டியல் புதுப்பிக்கப்பட்டு வருகிறது: உள்நாட்டுத் திட்டங்களுக்குக் கூடுதலாக, ஃப்ளூர்-ஜேஜிசி கூட்டு நிறுவனம் இதற்கான பொறியியல் ஒப்பந்தத்தில் கையெழுத்திட்டுள்ளது. எல்என்ஜி கனடாவின் இரண்டாம் கட்டம் — 7,5 பில்லியன் டாலர் —, இந்த ஆண்டின் மிகப்பெரிய உலகளாவிய EPC விருதுகளில் ஒன்று.
ஆற்றல் மாற்றம்: இரண்டாவது இயந்திரம்
இந்த மாற்றத்தில் ஜேஜிசியின் நிலைப்பாடு வெறும் வெளிப்பூச்சு அல்ல. இந்தக் குழுமம், காஷிவாசாகி சுத்தமான ஹைட்ரஜன் மற்றும் அம்மோனியா திட்டத்திற்கான பொறியியல் பணிகளுக்குத் தலைமை தாங்குகிறது. இன்பெக்ஸ் BASF உடன் இணைந்து உருவாக்கப்பட்ட HiPACT தொழில்நுட்பத்தைப் பயன்படுத்தி CO₂ பிரித்தெடுக்கப்படுகிறது, இதன் செயல்பாட்டுத் தொடர் ஆகஸ்ட் 2026-ல் தொடங்கத் திட்டமிடப்பட்டுள்ளது. மேலும், இது ஃபுகுஷிமா பசுமை அம்மோனியா செயல்விளக்க மாதிரியையும் உருவாக்கி வருகிறது, இது ஜனவரி 2026 முதல் உற்பத்தியில் உள்ளது. இந்தத் திட்டங்கள் ஒரு நீண்டகாலக் கோட்பாட்டை கோடிட்டுக் காட்டுகின்றன: ஜப்பான் தனது மின் உற்பத்தி நிலையங்கள் மற்றும் தொழில்துறையில் கார்பன் வெளியேற்றத்தைக் குறைக்க தூய்மையான அம்மோனியா மற்றும் ஹைட்ரஜனை நாடுகிறது; இந்தத் துறைக்கு, வசதிகளை உருவாக்கத் திறனுள்ள பொறியாளர்கள் தேவைப்படுகிறார்கள்—மேலும், எரிவாயு நிபுணத்துவம், கார்பன் பிரித்தெடுப்பதில் தேர்ச்சி மற்றும் ஜப்பானியத் தொழில்துறையின் நம்பிக்கை ஆகியவற்றை ஒன்றிணைக்கும் உலகின் சில நிறுவனங்களில் JGC-யும் ஒன்றாகும். நாட்டின் ஹைட்ரஜன் விநியோகச் சங்கிலியில் முதலீடு செய்யப்படும் ஒவ்வொரு பில்லியன் டாலரும், ஒரு பகுதியாக, அதன் பொறியியல் அலுவலகங்கள் வழியாகவே செல்லும்.
ஜேஜிசி ஈவுத்தொகை: ஒரு அளவிடப்பட்ட மீட்பு
மீட்பு ஆண்டிற்காக ஈவுத்தொகை 30% அதிகரிக்கப்பட்டது. ஒரு பங்குக்கு 52 யென்நடப்பு நிதியாண்டிற்கு தற்போதைய நிலை பராமரிக்கப்படுகிறது — இது அக்டோபர் 2026 பங்கு விலையின் அடிப்படையில் சுமார் 2,6% ஈவுத்தொகையாகும். இந்த எச்சரிக்கையான பங்கீட்டு முறையானது, ஒரு பெரும் சரிவிலிருந்து சமீபத்தில் ஏற்பட்ட மீட்சியைப் பிரதிபலிக்கிறது; குழுமத்தின் கணிசமான நிகர ரொக்க இருப்புகள் அதன் நிதி வலிமைக்கு உத்தரவாதம் அளிக்கின்றன. பிரான்சில் வசிப்பவர்களுக்கு: ஈவுத்தொகைகளுக்கு 15% பிடித்த வரி விதிக்கப்படுகிறது (பிராங்கோ-ஜப்பானிய வரி ஒப்பந்தத்தின்படி, இதற்கு வரி விலக்கு உண்டு), மேலும் பங்குகளை ஒரு வழக்கமான பத்திரக் கணக்கின் மூலமே வாங்க வேண்டும், ஏனெனில் ஜப்பான் பிரெஞ்சு PEA (பங்கு சேமிப்புத் திட்டம்) திட்டத்திற்குத் தகுதி பெறவில்லை.
வரலாறு: ஜப்பானிய எரிவாயு பொறியாளர்
ஜப்பானின் வளர்ந்து வரும் தொழில்துறைக்கு மிகவும் அவசியமான சுத்திகரிப்பு நிலையங்களைக் கட்டுவதற்காக, ஜே.ஜி.சி (JGC) 1928-ல் ஜப்பான் பெட்ரோல் நிறுவனம் என்ற பெயரில் நிறுவப்பட்டது. இரண்டாம் உலகப் போருக்குப் பிறகு அதன் சர்வதேசக் கவனம் உருவானது: வெளிநாடுகளில் ஹைட்ரோகார்பன்களைத் தேடும் ஜப்பானிய நிறுவனங்களுக்கு இந்தக் குழுமம் ஆதரவளித்தது. மேலும், 1970-களுக்குள், மத்திய கிழக்கு மற்றும் தென்கிழக்கு ஆசியாவில் எரிவாயு பதப்படுத்தும் வளாகங்களைக் கட்டத் தொடங்கியது. திரவமாக்கப்பட்ட இயற்கை எரிவாயுவில் (LNG) நிபுணத்துவம் பெறுவது ஒரு இயல்பான வளர்ச்சியாக அமைந்தது: ஒரு நாடு தனது எரிவாயுவைத் திரவமாக்க முடிவு செய்தபோது, அதற்கேற்ற ஆலையை ஜே.ஜி.சி வடிவமைத்தது. பொறியியல் துறை உலகளாவிய தொழில்துறையில் மிகவும் சுழற்சித் தன்மை கொண்ட துறைகளில் ஒன்றாக இருப்பதால், அடுத்தடுத்த பத்தாண்டுகளில் கத்தார் மற்றும் ஆஸ்திரேலியாவின் முக்கிய திட்டங்கள் போன்ற வளர்ச்சிக் காலங்களும், சரிவுக் காலங்களும் மாறி மாறி வந்தன. நஷ்டங்களால் குறிக்கப்பட்ட 2020-களின் சரிவு, தற்போது பலன் தரும் ஒரு மறுசீரமைப்பிற்கு வழிவகுத்தது: குழுமத்திற்குப் போட்டி நன்மை உள்ள திட்டங்களில் மீண்டும் கவனம் செலுத்துதல், ஒழுக்கமான ஏலச் சமர்ப்பிப்பு, மற்றும் ஆற்றல் மாற்றத்தை ஒரு இரண்டாம் நிலை நிபுணத்துவத் துறையாகக் கருதி அதற்கான தெளிவான அர்ப்பணிப்பு ஆகியவை இதில் அடங்கும்.
EPC தொழில்: அதிகம் அறியப்படாத ஒரு வணிகத்தின் கட்டமைப்பு
EPC பொறியியல்—பொறியியல், கொள்முதல் மற்றும் கட்டுமானம்—என்பது ஒரு முதலீட்டு முடிவை முழுமையாகச் செயல்படும் ஆலையாக மாற்றும் ஒரு கண்ணுக்குப் புலப்படாத தொழில் ஆகும். வாடிக்கையாளரான ஒரு எண்ணெய் அல்லது எரிவாயு நிறுவனம், தனது வசதிகளைத் தானே கட்டுவதில்லை; மாறாக, செயல்முறைகளை வடிவமைத்து, ஆயிரக்கணக்கான விநியோகஸ்தர்களிடமிருந்து உபகரணங்களைக் கொள்முதல் செய்து, கட்டுமானத் தளத்தில் உள்ள பல்லாயிரக்கணக்கான தொழிலாளர்களை நிர்வகித்து, இறுதியாக அவற்றை ஒப்படைக்கும் ஒரு பொதுப் பொறியாளரிடம் அவற்றை ஒப்படைக்கிறது. ஒப்பந்தங்களின் மதிப்பு பில்லியன் கணக்கான டாலர்கள் ஆகும்; லாப வரம்புகள் சதவீதத்தில் அளவிடப்படுகின்றன—போட்டி கடுமையாக இருக்கும்போது குறைவாகவும், அனுபவம் ஒரு வித்தியாசத்தை ஏற்படுத்தும் போது கணிசமாகவும் இருக்கும். இது ஒரு அளவுகோல் தொழில்: வழங்கப்படும் ஒவ்வொரு LNG உற்பத்தி வரிசையும் அடுத்ததற்கு ஒரு அளவுகோலாக அமைகிறது, மேலும் தங்கள் காலக்கெடுவைச் சரியாகப் பூர்த்தி செய்த நிறுவனங்களிடமே வாடிக்கையாளர்கள் மீண்டும் வருகிறார்கள். JGC-யைப் பொறுத்தவரை, உலகெங்கிலும் தொண்ணூறு ஆண்டுகளாக முடிக்கப்பட்ட திட்டங்களே இந்த கண்ணுக்குப் புலப்படாத மூலதனத்தை உருவாக்குகின்றன—கனடா தனது LNG முனையத்தை விரிவுபடுத்த முடிவு செய்தபோது, இந்தக் குழுமத்தால் வழிநடத்தப்பட்ட கூட்டு முயற்சி குறுகிய பட்டியலில் இடம்பெற்றதற்குக் காரணம் இதுவே.
திரும்பச் செய்யும் பயிற்சி ஒழுக்கத்தைப் பற்றி என்ன வெளிப்படுத்துகிறது
நஷ்டத்திலிருந்து லாபத்திற்கு மாறியது ஒரு பகுப்பாய்விற்குரியது, ஏனெனில் அது இந்த மீட்சியின் நம்பகத்தன்மையை வெளிச்சம் போட்டுக் காட்டுகிறது. வருவாய் குறைந்தது—நிறுவனம் போதுமான லாப வரம்புகள் இல்லாத திட்டங்களை வேண்டுமென்றே நிராகரித்து, சிறிய ஆனால் அதிக லாபம் தரும் ஆர்டர் புத்தகத்திற்கே முன்னுரிமை அளித்தது. எனவே, இந்த நேர்மறையான செயல்பாட்டு முடிவு, அளவுகளிலிருந்து அல்ல, லாப வரம்புகளிலிருந்து உருவானது: இதுவே இந்தத் துறையின் ஏற்ற காலங்களுக்கு உந்துசக்தியாக இருந்த ஒரு பொறிமுறையாகும். கணிசமான நிகர பணப்புழக்கம், சரிவின் போது இருப்புநிலைக் குறிப்பைப் பாதிக்காமல் ஒரு காப்புறுதியாகச் செயல்பட்டது. மேலும், சரியான தருணத்தில் ஆர்டர் புத்தகம் மீண்டும் நிரப்பப்பட்டது—பொறியியல் திறன் பற்றாக்குறையாகி, இந்தத் துறையின் முக்கிய பொறியியல் நிறுவனங்கள் தேவையால் திணறிக்கொண்டிருந்த அதே நேரத்தில், புதிய LNG திட்டங்களின் உலகளாவிய அலை முதிர்ச்சியடைந்தது. ஒழுக்கம், இருப்புநிலைக் குறிப்பு மற்றும் சுழற்சி காரணிகள் ஆகிய இந்த மூன்று காரணிகளின் கலவையே இந்த மீட்சிக்கு அதன் சாரத்தை அளிக்கிறது.
பகுப்பாய்வு: ஆற்றல் பொறியியலின் இலாப மீட்சி
ஜேஜிசி வழக்கு ஒரு மீட்சிக்கான சிறந்த எடுத்துக்காட்டாகும்: குறைத்து மதிப்பிடப்பட்ட பங்கு, ஒரே ஆண்டில் சரிசெய்யப்பட்ட செயல்பாட்டு நஷ்டம், கனடாவின் தலைமையில் உலகளாவிய எல்என்ஜி அலையால் மீண்டும் நிரப்பப்பட்ட ஒரு வணிக ஆணை, மற்றும் ஜப்பானிய ஹைட்ரஜன் மீதான ஒரு தொழில்துறை விருப்பத்தேர்வு. இதில் உள்ள அபாயங்கள் ஒரு திட்டப் பொறியாளருக்கே உரியவை: ஒப்பந்தங்கள் உலகளாவிய அளவில் இருந்தாலும் ஒழுங்கற்ற முறையில் வழங்கப்படுகின்றன, செலவு மீறல்கள் சரிவை வாட்டி வதைத்தன, மேலும் எரிசக்தி மாற்றம் அதன் காலக்கெடுவை உறுதிப்படுத்த வேண்டும். நிகர ரொக்கம் கடன் தீர்க்கும் திறனைக் கட்டுப்படுத்துகிறது. பொறுமையுள்ள முதலீட்டாளர்களுக்கான ஒரு மீட்சிப் பார்வை. இந்தத் தகவல் முதலீட்டு ஆலோசனையாகக் கருதப்படாது.
ஜே.ஜி.சி-யின் நினைவில் கொள்ள வேண்டிய ஐந்து முக்கிய நபர்கள்.
- 35,4 பில்லியன் யென் ஓர் ஆண்டுக்கு முந்தைய நஷ்டத்துடன் ஒப்பிடுகையில், செயல்பாட்டு இலாபத்தின் மீதான வருவாய்;
- 7,5 பில்லியன் டாலர்கள் LNG கனடாவின் இரண்டாம் கட்டத்திற்கான EPC ஒப்பந்தம் செப்டம்பர் 2026-ல் கையெழுத்தானது;
- 365 பில்லியன் யென் நிகர ரொக்கம், இருப்புநிலைக் குறிப்பின் அரண்;
- ஒரு பங்குக்கு 52 யென் ஈவுத்தொகை 30% அதிகரித்து, ஈட்டு விகிதம் தோராயமாக 2,6% ஆக உள்ளது;
- காசிவாசகி மாற்றத்திற்கான தெரிவின் ஒரு தூணான, இன்பெக்ஸ் உடனான தூய்மையான ஹைட்ரஜன் மற்றும் அம்மோனியா திட்டம்.
இந்த அளவுகோல்கள் அந்த சூதாட்டத்தைச் சுருக்கமாகக் கூறுகின்றன: அதாவது, LNG அலை மற்றும் புதிதாக வளர்ந்து வரும் ஹைட்ரஜன் தொழில்துறையின் ஆதரவுடன் செயல்படும் ஜப்பானிய ஆற்றல் பொறியாளர்.
உலகளாவிய ஆற்றல் பொறியியல் சந்தை: பற்றாக்குறையும் மறுமலர்ச்சியும்
எரிசக்தி EPC சந்தை அதன் வரலாற்றில் ஒரு அரிதான காலகட்டத்தை சந்தித்து வருகிறது: அது திறன் பற்றாக்குறை. ஒரு தசாப்த காலமாக குறைந்த லாப வரம்புகளுக்குப் பிறகு, முக்கிய பொறியியல் நிறுவனங்கள் தங்கள் மூத்த ஊழியர்களின் வெளியேற்றம், இணைப்புகள் மற்றும் ஒப்பந்த ரத்துகள் போன்றவற்றின் மூலம் ஆட்குறைப்பு செய்துள்ளன. அதே நேரத்தில் தேவை பெருமளவில் அதிகரித்து வருகிறது: அமெரிக்கா, கனடா மற்றும் ஆப்பிரிக்காவில் புதிய LNG திட்டங்கள்; மத்திய கிழக்கில் பெட்ரோ கெமிக்கல் ஆலைகள்; ஆசியாவில் சுத்திகரிப்பு நிலையங்கள்; இப்போது ஹைட்ரஜன், அம்மோனியா மற்றும் மறுசுழற்சி போன்ற இடைநிலை வசதிகளும் உள்ளன. இதன் விளைவாக, இது ஒரு விற்பனையாளர் சந்தையாக மாறியுள்ளது: வாடிக்கையாளர்கள் கிடைக்கக்கூடிய பொறியாளர்களுக்காகப் போட்டியிடுகின்றனர், ஒப்பந்த விலைகள் இந்தப் பற்றாக்குறையைப் பிரதிபலிக்கின்றன, மேலும் பொருளாதார மந்தநிலையைத் தங்கள் நிதிநிலை அறிக்கைகள் சேதமடையாமல் சமாளித்த நிறுவனங்கள் அதன் பலன்களை அறுவடை செய்கின்றன. JGC இந்தத் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட குழுவில் ஒன்றாகும்—மிகப்பெரிய நிகர ரொக்கம், புதுப்பிக்கப்பட்ட ஆர்டர் புத்தகம் மற்றும் துடிப்பான திறமைசாலிகளின் தொகுப்பு. உலகளாவிய எரிசக்தி திட்டங்களின் தற்போதைய வேகம் தொடர்ந்தால், வரும் தசாப்தம் இத்துறையின் பொற்காலத்தைப் போல இருக்கும்; வேகம் குறைந்தால், குழுமத்தின் புதிதாகப் பெற்ற ஒழுக்கமும் ரொக்க இருப்புகளும் இந்த வேகக் குறைவைத் தணிக்கும். பொறுமையுள்ள முதலீட்டாளருக்கு இந்தப் பங்கு வழங்கும் முழுமையான சமன்பாடு இதுதான்.
பிரான்சிலிருந்து JGC பங்குகளை வாங்குவது எப்படி?
இந்தப் பங்கு டோக்கியோவில் யென் மதிப்பில் பட்டியலிடப்பட்டுள்ளது; இந்தக் கொள்முதல் ஒரு வழக்கமான பத்திரக் கணக்கு மூலம் செய்யப்படுகிறது — ஜப்பான் இதற்குத் தகுதி பெறாது. பீ :
- டோக்கியோ பங்குச் சந்தைக்கான அணுகலைச் சரிபார்க்கவும் உங்கள் தரகருடன்;
- தலைப்பைத் தேடு குறியீடு 1963 இன் கீழ்;
- வரம்பு ஆர்டரை வைக்கவும்ஐரோப்பிய நேரப்படி அதிகாலையில் டோக்கியோ அமர்வு தொடங்குகிறது;
- வரிவிதிப்பை உள்ளடக்குங்கள் பங்கு ஈவுத்தொகையின் மீது 15% பிடித்த வரி, இது பிராங்கோ-ஜப்பானிய ஒப்பந்தத்தின்படி கழிக்கப்படும், பின்னர் உங்கள் வரி விதிப்பு முறைப்படி பிரெஞ்சு வரிவிதிப்பு விதிக்கப்படும்.
பங்கின் பணப்புழக்கம் போதுமானதாக இருந்தாலும், அது மிகச் சிறப்பானதாக இல்லை. இது, குறிப்பாக முக்கிய ஒப்பந்தங்கள் அறிவிக்கப்பட்ட அமர்வுகளுக்குப் பிறகு, வரம்புநிலை ஆணைகளை (limit orders) ஊக்குவிக்கிறது. ஈவுத்தொகை அரையாண்டுக்கு ஒருமுறை வழங்கப்படுகிறது; ஆணைப் புத்தகம் (order book) மற்றும் EPC ஒப்பந்த அறிவிப்புகளே, வெளியீடுகளுக்கு இடையில் பங்கின் செயல்திறனை இயக்கும் வினையூக்கிகளாக உள்ளன.
JGC பங்கு பற்றிய அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள்:
JGC துல்லியமாக என்ன செய்கிறது?
EPC பொறியியல்: பெரிய நிறுவனங்கள் மற்றும் பொது நிறுவனங்களுக்காக LNG ஆலைகள், சுத்திகரிப்பு நிலையங்கள், பெட்ரோலிய வேதிப்பொருட்கள் போன்ற ஆற்றல் வசதிகளை வடிவமைத்தல், வழங்குதல் மற்றும் கட்டமைத்தல்; ஹைட்ரஜன், தூய்மையான அம்மோனியா மற்றும் கார்பன் பிரித்தெடுப்பு ஆகியவற்றில் வளர்ந்து வரும் செயல்பாடுகளுடன்.
ஈவுத்தொகை வருவாய் என்ன?
52 யென் மதிப்பின் அடிப்படையில், அக்டோபர் 2026 விகிதப்படி தோராயமாக 2,6% — இது இலாபம் திரும்பும் ஆண்டிற்காக 30% உயர்த்தப்பட்ட ஒரு விநியோகமாகும்.
PEA (பிரெஞ்சு பங்கு சேமிப்புத் திட்டம்) திட்டத்தின் கீழ் JGC-ஐ வாங்க முடியுமா?
இல்லை: இதன் மதிப்பு ஜப்பானிய டாலர்; இந்தக் கொள்முதல், யென் நாணயப் பரிமாற்றத்துடன் கூடிய ஒரு வழக்கமான பங்குப் பத்திரக் கணக்கில் செய்யப்படுகிறது.
LNG கனடா ஒப்பந்தம் என்பது என்ன?
கனடிய திரவமாக்கும் முனையத்தின் இரண்டாம் கட்டப் பணி, 2026 செப்டம்பர் மாத இறுதியில் ஃப்ளூர்-ஜேஜிசி கூட்டு நிறுவனத்திற்கு 7,5 பில்லியன் டாலருக்கு வழங்கப்பட்டது: இது இந்த ஆண்டின் உலகின் மிகப்பெரிய எரிசக்தி பொறியியல் ஒப்பந்தங்களில் ஒன்றாகும்.
JGC-க்கும் பொது ஒப்பந்தக்காரர்களுக்கும் என்ன வேறுபாடு?
வணிகம்: தைசேய், ஷிமிசு மற்றும் கஜிமா ஆகியவை முதன்மையாக ஜப்பானில் கட்டிடங்களையும் உள்கட்டமைப்புகளையும் உருவாக்குகின்றன; ஜேஜிசி உலகெங்கிலும் உள்ள வாடிக்கையாளர்களுக்காக எல்என்ஜி, சுத்திகரிப்பு, இரசாயனங்கள், ஹைட்ரஜன் போன்ற செயல்முறை ஆலைகளை வடிவமைத்து உருவாக்குகிறது. இவை இரண்டும், 'பத்தாண்டுகளின் தொழில்துறை முதலீடு' என்ற ஒரே பரந்த கருப்பொருளை மையமாகக் கொண்ட இரண்டு வெவ்வேறு கண்காட்சிகளாகும்.
கடந்த காலத்தில் அந்தப் பங்கு ஏன் சரிவைச் சந்தித்தது?
உலகளாவிய எரிசக்திப் பொறியியல் துறை, தாமதமான திட்டங்கள், மோசமாகக் கட்டுப்படுத்தப்பட்ட செலவுகள் மற்றும் செயல்பாட்டு இழப்புகள் என ஒரு பெரும் வீழ்ச்சியைச் சந்தித்துள்ளது. மீட்கப்பட்ட இலாப வரம்புகள், திரவமாக்கப்பட்ட இயற்கை எரிவாயு (LNG) காரணமாகப் புதுப்பிக்கப்பட்ட ஆர்டர் புத்தகம் மற்றும் குழுமத்தின் ஒழுங்குபடுத்தப்பட்ட ஏல செயல்முறை ஆகியவற்றால் இந்த மீட்சி ஏற்பட்டுள்ளது.
ஹைட்ரஜன் ஏற்கனவே முடிவுகளில் தாக்கத்தை ஏற்படுத்துகிறதா?
இன்னும் குறிப்பிடத்தக்க அளவில் இல்லை: கஷிவாசாகி மற்றும் ஃபுகுஷிமா திட்டங்கள், வளர்ந்து வரும் ஒரு துறையின் மைல்கற்களாகும். ஜப்பானிய திட்டங்கள் கணிப்பது போல, அடுத்த பத்தாண்டுகளுக்குள் தூய்மையான அம்மோனியா ஒரு பெரிய அளவிலான தொழிலாக மாறினால், JGC-யின் நிலை என்னவாகும் என்பதே முதலீட்டாளர்களுக்கான முக்கியப் பிரச்சினையாகும்.
அடுத்த வெளியீட்டுத் தேதி என்ன?
நடப்பு நிதியாண்டின் அரையாண்டு முடிவுகள் 2026 நவம்பரில் வெளியாகும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
இந்தத் தகவல் தாள், தகவல் நோக்கங்களுக்காக மட்டுமேயானது; இது முதலீட்டு ஆலோசனையாகக் கருதப்படாது. கடந்தகாலச் செயல்பாடு, எதிர்கால முடிவுகளுக்கு அறிகுறியாக அமையாது; அனைத்துப் பங்கு முதலீடுகளிலும் மூலதன இழப்பு ஏற்படும் அபாயம் உள்ளது.
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