ஆயுள் காப்பீடு: பிரான்சின் ஆயுள் காப்பீட்டு முதலீட்டு வழிகாட்டி

ஆயுள் காப்பீடு எவ்வாறு செயல்படுகிறது? ஒரு எளிய வரையறை
தி ஆயுள் காப்பீடு — assurance-vie என்றும் உச்சரிக்கப்படும் — பிரான்சில், எல்லாவற்றிற்கும் மேலாக ஒரு சேமிப்பு ஒப்பந்தம்நீங்கள் ஒரு காப்பீட்டு நிறுவனத்திற்கு “பிரீமியம்” எனப்படும் பணத்தைச் செலுத்துகிறீர்கள். அந்தக் காப்பீட்டு நிறுவனம், நீங்கள் தேர்ந்தெடுத்த முதலீட்டு வழிகளில் அதனை முதலீடு செய்து, உங்கள் சேமிப்பை, ஆதாயங்கள் உட்பட, மூலதனமாகவோ அல்லது ஆண்டுத்தொகையாகவோ திருப்பித் தருவதாக உறுதியளிக்கிறது. நீங்கள் இறந்துவிட்டால், ஒப்பந்தத்தில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள நபர்களுக்கு அந்தத் தொகையை அது செலுத்துகிறது. பயனாளர் பிரிவு.
அதன் பெயருக்கு மாறாக, இது வெறுமனே ஒரு இடருக்கு எதிரான காப்பீடு அல்ல. அடிப்படையில், இந்தத் தயாரிப்பு ஒரு நடுத்தர மற்றும் நீண்ட கால முதலீடாகும்: இது நெகிழ்வானது, பங்களிப்பு உச்சவரம்பு இல்லாதது மற்றும் அதன் சொந்த வரி விதிப்புக் கட்டமைப்பால் நிர்வகிக்கப்படுகிறது. அதனால்தான், லிவ்ரெட் ஏ ஒழுங்குபடுத்தப்பட்ட சேமிப்புக் கணக்கு மற்றும் பிஇஏ பங்கு சேமிப்புத் திட்டம் ஆகியவற்றுடன், இது பிரெஞ்சு குடும்பங்களின் விருப்பமான முதலீடுகளில் ஒன்றாகத் திகழ்கிறது.
ஒரு ஒப்பந்தத்தில் நான்கு தரப்பினர் ஈடுபட்டுள்ளனர். தேநீர் பாலிசிதாரர் ஒப்பந்தத்தில் கையொப்பமிட்டு, பணம் செலுத்துகிறார். தேநீர் காப்பீடு செய்யப்பட்ட நபர் ஒப்பந்தம் யாருடைய பெயரில் எழுதப்பட்டுள்ளதோ அவரே தேநீர்; பெரும்பாலான சந்தர்ப்பங்களில், அவர் பாலிசிதாரர் ஆவார். காப்பீட்டு நிதிகளை நிர்வகிக்கிறார். இறுதியாக, பயனாளியின் அல்லது காப்பீடு செய்யப்பட்ட நபர் இறந்தவுடன் பயனாளிகள் மூலதனத்தைப் பெறுவார்கள்.
வெளிநாட்டவர்களுக்கான ஆயுள் காப்பீடு: இதை ஆங்கிலோ-சாக்சன் ஆயுள் காப்பீட்டுடன் குழப்பிக் கொள்ளாதீர்கள்.
ஆங்கிலத்திலிருந்து மொழிபெயர்க்கப்பட்ட பெரும்பாலான உள்ளடக்கங்கள், பிரெஞ்சு காப்பீட்டுத் திட்டத்தையும் (assurance vie), அதன் காலவரையறைக் கொள்கைகள், மருத்துவப் பரிசோதனைகள் மற்றும் இடர் அடிப்படையிலான பிரீமியங்களைக் கொண்ட ஆங்கிலோ-சாக்சன் 'ஆயுள் காப்பீடு' (life insurance) என்பதையும் குழப்பிக்கொள்கின்றன. ஆயினும், இந்தப் பெயரில் பிரான்ஸ் வழங்கும் ஆயுள் காப்பீடு என்பது முற்றிலும் வேறுபட்ட ஒரு தயாரிப்பாகும். மரண காப்பீடு (மரணம் சார்ந்த காப்பீடு) என்பது ஒரு பாதுகாப்புத் திட்டமாகும்: காப்பீட்டுக் காலத்தில் நீங்கள் இறந்துவிட்டால், உங்கள் அன்புக்குரியவர்களுக்கு ஒரு மூலதனத் தொகை வழங்கப்படும் என்பதற்காக நீங்கள் ஒரு பிரீமியத்தைச் செலுத்துகிறீர்கள். காப்பீட்டுக் காலத்தின் முடிவில் நீங்கள் உயிருடன் இருந்தால், எந்தவொரு கோரிக்கையும் இல்லாத வீட்டுக் காப்பீட்டுக் கொள்கையைப் போலவே, நீங்கள் செலுத்திய பங்களிப்புகள் இழக்கப்படும்.
பிரெஞ்சு ஆயுள் காப்பீடுஇதற்கு மாறாக, சேமிப்பு என்பது உங்களுக்குச் சொந்தமானதாகும்: உங்கள் வாழ்நாளில் எப்போது வேண்டுமானாலும் அவற்றை நீங்கள் திரும்பப் பெறலாம். நிதிச் சந்தைகள் ஆணையமும் (AMF) மற்றும் பொது சேவையும் (Service-Public) இந்த வேறுபாட்டிற்காகத் தலா ஒரு பக்கத்தை ஒதுக்கியுள்ளன. மருத்துவ வினாத்தாள்கள், ஒரு வழக்கமான ஆயுள் காப்பீட்டு சேமிப்பு ஒப்பந்தத்தைத் தொடங்குவதைப் பற்றியதல்ல, மாறாக மரணக் காப்பீடு மற்றும் கடன் வாங்குபவர் காப்பீடு பற்றியவையே.
ஒப்பந்தத்தின் மூலம் ஒரு காப்பீட்டிற்கு நிதியளிப்பது எப்படி
இந்த ஒப்பந்தத்திற்கு உங்கள் கட்டணங்கள் மூலம் நிதி வழங்கப்படுகிறது. சர்வீஸ்-பப்ளிக் நிறுவனத்தின் அதிகாரப்பூர்வ தகவல் தாளின்படி, உங்கள் பிரீமியங்களைச் செலுத்த மூன்று வழிகள் உள்ளன:
- இலவச கொடுப்பனவுகள்காப்பீட்டாளர் நிர்ணயிக்கக்கூடிய குறைந்தபட்ச வரம்பிற்கு உட்பட்டு, நீங்கள் விரும்பும் போதெல்லாம், விரும்பும் தொகையைச் செலுத்தலாம். இதுவே மிகவும் பரவலாகப் பயன்படுத்தப்படும் சூத்திரமாகும்.
- திட்டமிடப்பட்ட பிரீமியங்கள்ஒவ்வொரு மாதம், காலாண்டு அல்லது ஆண்டுதோறும் திட்டமிடப்படும் ஒரு நிலையான தொகை. இதைப் பற்றிக் கவலைப்படாமல் சேமிப்பதற்கும், சந்தைகளில் உங்கள் நுழைவுப் புள்ளிகளைச் சீராக்குவதற்கும் இது மிகவும் ஏற்றது.
- ஒரு ஒற்றை பிரீமியம்சந்தாவின் போது ஒரே கட்டணம் செலுத்துதல், உதாரணமாக ஒரு சொத்தை விற்ற பிறகு அல்லது வாரிசுரிமைச் சொத்தைப் பெற்ற பிறகு.
அங்கு உள்ளது சட்ட உச்சவரம்பு இல்லை ஒழுங்குபடுத்தப்பட்ட சேமிப்புக் கணக்குகளைப் போலல்லாமல், செலுத்த வேண்டிய தொகைகள் உங்கள் நிதி மற்றும் குடும்பச் சூழலைக் கருத்தில் கொண்டு வெளிப்படையாக அதிகமாக இருக்கக்கூடாது என்று மட்டுமே சட்டம் கூறுகிறது. முதல் தவணை செலுத்துதலுக்கென சட்டப்பூர்வமான குறைந்தபட்சத் தொகை எதுவும் இல்லை: ஒவ்வொரு காப்பீட்டு நிறுவனமும் அதற்கெனத் தானே நிர்ணயித்துக் கொள்கிறது. ஒப்பந்தத்தைப் பொறுத்து, இது சுமார் நூறு யூரோக்களிலிருந்து பல ஆயிரம் யூரோக்கள் வரை மாறுபடும்.
ஏன் நீங்கள் முடிந்தவரை சீக்கிரமாகவே “காலக்கெடுவை இயக்கத் தொடங்க வேண்டும்”
முதல் கட்டணம் ஒப்பந்தத்தை உறுதி செய்கிறது நடைமுறைப்படுத்திய தேதிஅதுவே அவரது பணிமூப்பின் தொடக்கப் புள்ளியாகும். ஆயினும், ஒவ்வொரு பணம் செலுத்தும் தேதியல்ல, அந்தப் பணிமூப்புதான் பணம் எடுப்புகளுக்கான வரி விதிப்பைப் பெருமளவில் தீர்மானிக்கிறது: முக்கிய வரம்பு எட்டு ஆண்டுகளாக நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது. எனவே, உடனடித் திட்டம் எதுவும் இல்லாவிட்டாலும், ஒரு சிறிய தொகையுடன் ஒரு ஒப்பந்தத்தைத் தொடங்குவது காலக்கெடுவைத் தொடங்குகிறது. முதலீடு செய்ய உங்களிடம் சேமிப்பு இருக்கும் நாளில், நீங்கள் அதை பின்னர் நிதியளிக்கலாம்.
உங்கள் பணம் எங்கே செல்கிறது: ஆயுள் காப்பீட்டு நிதிகள் பற்றிய விளக்கம்
ஒரு ஒப்பந்தம் இருக்கலாம் ஒற்றை வாகனம்ஒரே ஒரு ஆதரவுடன் — பெரும்பாலும் ஒரு யூரோ நிதியத்துடன் — அல்லது பல வாகனங்கள்இன்று பெரும்பாலான ஒப்பந்தங்களுக்கு இதுவே நிலைமையாக உள்ளது. பிந்தைய நிலையில், நீங்கள் உங்கள் சேமிப்பை, மிகவும் மாறுபட்ட வருவாய்/ஆபத்து தன்மைகளைக் கொண்ட பல வாகன வகைகளில் பரப்புகிறீர்கள்.
யூரோ நிதியம்: பாதுகாப்பு மற்றும் ராட்செட் விளைவு
தி யூரோ நிதி இது ஒரு வரலாற்று சிறப்புமிக்க நிறுவனம். காப்பீட்டு நிறுவனம் முக்கியமாகப் பத்திரங்கள் மற்றும் குறைந்த அபாயமுள்ள சொத்துக்களில் முதலீடு செய்கிறது. மூலதனத்திற்கு உத்தரவாதம் அளிக்கிறது ஒப்பந்தத்தைப் பொறுத்து, கட்டணங்களைத் தவிர்த்து, நீங்கள் அதை அங்கே வைக்கிறீர்கள். ஒவ்வொரு ஆண்டும் வட்டி வரவு வைக்கப்படுகிறது, மேலும் ஒப்பந்தத்தில் வேறுவிதமாகக் குறிப்பிடப்படாவிட்டால், அது நிரந்தரமாக உங்களுடையதாகிவிடும்: இதுதான் ராட்செட் விளைவுசந்தைகளில் ஏற்படும் ஒரு கடினமான ஆண்டு, முந்தைய ஆண்டுகளின் ஆதாயங்களை அழித்துவிடாது.
இதற்கு ஈடாகக் கிடைக்கும் பலன் என்னவென்றால், காப்பீட்டு நிறுவனத்தால் ஒவ்வொரு ஆண்டும் அறிவிக்கப்படும் ஒரு மிதமான வருமானமாகும், இது ஒவ்வொரு ஒப்பந்தத்திற்கும் பெரிதும் மாறுபடும். இது நிலவும் வட்டி விகிதங்கள், காப்பீட்டு நிறுவனத்தின் முதலீட்டுத் தொகுப்பின் வயது மற்றும் காப்பு நிதிகளை ஒதுக்கி வைக்கும் அதன் கொள்கை ஆகியவற்றைப் பொறுத்தது. கடந்த ஆண்டு வழங்கப்பட்ட வருமானங்கள் எதிர்காலத்திற்கு எந்த உத்தரவாதமும் அளிப்பதில்லை. சில காப்பீட்டு நிறுவனங்கள், நீங்கள் அவர்களின் யூரோ நிதி அல்லது போனஸ் விகிதத்தைப் பெறுவதற்கு முன்பு, யூனிட்-லிங்க்டு ஃபண்டுகளில் குறைந்தபட்சப் பங்கைக் கொண்டிருக்க வேண்டும் என்றும் கோருகின்றன.
யூனிட்-லிங்க்டு ஃபண்டுகள்: அபாயத்துடன் கூடிய செயல்திறன் சாத்தியக்கூறு.
யூனிட்-இணைக்கப்பட்ட நிதிகள் (கணக்கு அலகுகள், அல்லது UC) என்பவை உத்தரவாதமற்ற முதலீட்டு வழிகளாகும்: பங்கு அல்லது பத்திர நிதிகள் (UCITS), SCPI சொத்து நிதிகளில் உள்ள பங்குகள், டிராக்கர்கள், மாற்று நிதிகள், கட்டமைக்கப்பட்ட தயாரிப்புகள். உங்கள் சேமிப்பு இனி யூரோக்களில் அல்ல, அலகுகளில் குறிப்பிடப்படுகிறது. காப்பீட்டாளர் அலகுகளின் எண்ணிக்கைக்கு உத்தரவாதம் அளிக்கிறார். அவற்றின் மதிப்பு அல்லஇது பங்கு மற்றும் சொத்துச் சந்தைகளின் ஏற்ற இறக்கங்களைப் பின்பற்றுகிறது.
நீண்ட கால அடிப்படையில், பங்கு முதலீட்டுத் திட்டங்கள், உண்மையான ஏற்ற இறக்கங்கள் என்ற விலையில், யூரோ நிதியை விட வரலாற்று ரீதியாக அதிக சாத்தியக்கூறுகளை வழங்கியுள்ளன. பல ஆன்லைன் ஒப்பந்தங்கள் அணுகலை வழங்குகின்றன. ETFகள், குறைந்த விலை டிராக்கர்கள் CAC 40 அல்லது MSCI World போன்ற ஒரு குறியீட்டைப் பிரதிபலிக்கும் ஒன்று. ஒரு உத்தரவாதப் பார்வைக்குள் சந்தைகளில் முதலீடு செய்வதற்கு இதுவே பெரும்பாலும் மலிவான வழியாகும்.
மேலும், காப்பீட்டு நிறுவனங்கள் குறைந்தபட்சம் ஒரு ISR முத்திரையிடப்பட்ட யூனிட்-லிங்க்டு ஃபண்ட், ஒரு கிரீன்ஃபின் முத்திரையிடப்பட்ட ஃபண்ட் மற்றும் ஒரு சாலிடிட்டி ஃபண்ட் ஆகியவற்றை வழங்க வேண்டும் என இந்தச் சட்டம் கட்டாயப்படுத்துகிறது: அவற்றை நீங்கள் தேர்வு செய்யலாம் அல்லது செய்யாமல் இருக்கலாம்.
யூரோ-கிரோய்சன்ஸ்: ஒரு நிலையான எல்லையில் ஒரு சமரசம்
யூரோ வளர்ச்சி நிதிகள் முழுமையாகவோ அல்லது பகுதியாகவோ மூலதன உத்தரவாதத்தை வழங்குங்கள், ஆனால் கொடுக்கப்பட்ட முதிர்வு தேதியில் மட்டும்குறைந்தது எட்டு ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு. இந்த ஒத்திவைக்கப்பட்ட உத்தரவாதத்திற்கு ஈடாக, காப்பீட்டாளர் மாறும் சொத்துக்களில் அதிகளவில் முதலீடு செய்யலாம். முதிர்வு காலத்திற்கு முன்பு உங்களுக்குத் தேவைப்படாது என்று நீங்கள் உறுதியாக நம்பும் சேமிப்புகளுக்கு இந்த சூத்திரம் பொருந்துகிறது.
|அளவுகோல்
|யூரோ நிதி
|யூனிட்-இணைக்கப்பட்ட நிதிகள்
|யூரோ-வளர்ச்சி
|மூலதன உத்தரவாதம்
|ஆம், எல்லா நேரங்களிலும்
|இல்லை
|ஆம், முதிர்ச்சியின் போது (முழுமையாகவோ அல்லது பகுதியாகவோ)
|திரும்பும் திறன்
|இயல்பான
|உயர்ந்தது, மாறக்கூடியது
|இடைநிலை
|இழப்பு ஆபத்து
|மிக குறைவு
|ரியல்
|முதிர்ச்சிக்கு முன் சாத்தியம்
|பரிந்துரைக்கப்பட்ட எல்லை
|குறுகிய கால முதல் நீண்ட கால வரை
|நீண்ட காலத்திற்கு (8 ஆண்டுகள் மற்றும் அதற்கு மேல்)
|குறைந்தது 8 ஆண்டுகள்
சுய மேலாண்மையா அல்லது மேலாண்மையா: எந்த மேலாண்மை முறையைத் தேர்ந்தெடுக்க வேண்டும்?
எந்தெந்த வாகனங்கள் கிடைக்கின்றன என்பதை அறிந்தவுடன், நீங்கள் முடிவு செய்ய வேண்டும். யார் அவர்களின் ஒதுக்கீட்டை வழிநடத்துகிறது.
- சுயமாக நிர்வகிக்கப்படுகிறதுஉங்கள் வாகனங்களை நீங்களே தேர்வுசெய்து, உங்கள் மறுஒதுக்கீடுகளை நீங்களே மேற்கொள்கிறீர்கள் — அதாவது, ஒரு வாகனத்திலிருந்து மற்றொரு வாகனத்திற்கு உங்களை மாற்றிக்கொள்கிறீர்கள். இதுவே மிகவும் மலிவான வழிமுறையாகும், சந்தை நிலவரங்களைக் கவனிக்கும் சேமிப்பாளர்களுக்கு இது மிகவும் பொருத்தமானது.
- நிர்வகிக்கப்பட்ட முதலீட்டுத் தொகுப்புகள் (ஆணையின் கீழ்)உங்களுடன் வரையறுக்கப்பட்ட ஒரு விவரக்குறிப்பின்படி, முடிவுகளைக் காப்பீட்டாளரிடமோ அல்லது ஒரு மேலாண்மை நிறுவனத்திடமோ நீங்கள் ஒப்படைக்கிறீர்கள். இது வசதியானது, ஆனால் பெரும்பாலும் கூடுதல் கட்டணங்களுடன் வருகிறது.
- விவரக்குறிப்பு அல்லது இலக்கு-தேதி மேலாண்மைசில ஒப்பந்தங்களால் வழங்கப்படும் இடைநிலை சூத்திரங்கள். ஒரு இலக்கு நெருங்கும்போது — பொதுவாக ஓய்வுபெறும்போது — அபாயகரமான பங்குகள் தானாகவே சுருங்குகின்றன.
பசுமைத் தொழில் சட்டம் வந்ததிலிருந்து, நிர்வகிக்கப்படும் முதலீட்டுத் தொகுப்புகள் பின்பற்றுகின்றன. மேற்பார்வையிடப்பட்ட ஒதுக்கீடுகள் சுயவிவரத்தால் அமைக்கப்பட்டது. எச்சரிக்கையான சுயவிவரத்தில் குறைந்தபட்சம் 50% குறைந்த அபாயமுள்ள வாகனங்கள் இருக்க வேண்டும், அல்லது கால அளவு பத்து ஆண்டுகளுக்கு மேல் இருந்தால் 30% இருக்க வேண்டும். சமநிலையான சுயவிவரத்தில் குறைந்தபட்சம் 30% இருக்க வேண்டும், அல்லது பத்து ஆண்டுகளுக்கு மேல் 20% இருக்க வேண்டும். ஆற்றல்மிக்க சுயவிவரத்தில் குறைந்தபட்சம் 20% இருக்க வேண்டும், அல்லது பத்து ஆண்டுகளுக்கு மேல் 10% இருக்க வேண்டும்.
சமச்சீரான மற்றும் ஆற்றல்மிக்க இந்த முதலீட்டுத் தொகுப்புகளில், பட்டியலிடப்படாத தனியார் பங்குகளின் ஒரு சிறிய பகுதியும் அடங்கும். நீங்கள் சுயமாக நிர்வகிக்கப்படும் முதலீட்டுத் தொகுப்புகளிலிருந்து, நிர்வகிக்கப்படும் முதலீட்டுத் தொகுப்புகளுக்கு எப்போது வேண்டுமானாலும் மாறலாம்.
ஒதுக்கீட்டிற்கு ஒரு எளிய விதி வழிகாட்டுகிறது: உங்கள் முதலீட்டுக் காலம் எவ்வளவு நீண்டதாக இருக்கிறதோ, அந்த அளவிற்கு யூனிட்-லிங்க்டு ஃபண்டுகளின் பங்கு அதிகமாக இருக்கலாம். உங்களுக்கு நிதி தேவைப்படும் தருணம் நெருங்கும்போது, யூரோ ஃபண்டில் மீண்டும் முதலீடு செய்வதன் மூலம் படிப்படியாக ஆதாயங்களைப் பாதுகாப்பது விவேகமானது.
ஆயுள் காப்பீட்டுக் கட்டணங்கள்: மிகவும் முக்கியத்துவம் வாய்ந்த காரணி
பதினைந்து அல்லது இருபது ஆண்டுகளில், கட்டணங்கள் செயல்திறனின் கணிசமான பகுதியை அரித்துவிடுகின்றன. சர்வீஸ்-பப்ளிக் நான்கு வகைகளை வேறுபடுத்துகிறது:
- அமைவு கட்டணம்நிலையான கட்டணம், திறக்கும்போதே பணம் செலுத்துதல் — இன்று அரிதானது.
- கட்டணக் கட்டணங்கள் (அல்லது நுழைவுக் கட்டணங்கள்), நீங்கள் செலுத்தும் ஒவ்வொரு தொகையிலிருந்தும் கழிக்கப்படும். பாரம்பரிய வங்கி முறைகளில் இவை பல சதவீதம் வரை எட்டக்கூடும், ஆனால் பெரும்பாலான ஆன்லைன் ஒப்பந்தங்கள் இவற்றை நீக்கிவிட்டன.
- மேலாண்மை கட்டணங்கள்வைத்திருக்கும் சொத்துக்களின் மீது ஒவ்வொரு ஆண்டும் விதிக்கப்படும் கட்டணம், யூரோ நிதியை விட யூனிட்-லிங்க்டு நிதிகளில் பெரும்பாலும் அதிகமாக இருக்கும்.
- மறு ஒதுக்கீட்டுக் கட்டணங்கள்ஒரு சேமிப்பு வழியிலிருந்து மற்றொரு வழிக்கு மாற்றும்போது இது பயன்படுத்தப்படுகிறது.
வாகனங்களின் கட்டணங்களைப் போன்ற இந்த ஒப்பந்தக் கட்டணங்களுக்கு மேலாக, ஒரு யூனிட்-லிங்க்டு ஃபண்டின் தொடர்ச்சியான கட்டணங்களும் ஒப்பந்தத்தின் நிர்வாகக் கட்டணங்களின் மீது சுமத்தப்படுகின்றன. எனவே, ஒரு ஆக்டிவ் ஃபண்ட், அதே சந்தையில் உள்ள ஒரு ETF-ஐ விட பல மடங்கு அதிக செலவுடையதாக இருக்கலாம். UFC-Que Choisir போன்ற நுகர்வோர் சங்கங்கள் தொடர்ந்து நினைவூட்டுகின்றன: அதிக நுழைவுக் கட்டணங்கள் மற்றும் விலையுயர்ந்த இன்-ஹவுஸ் ஃபண்டுகளைக் கொண்ட ஒரு ஒப்பந்தம், எந்தவொரு விற்பனை வாக்குறுதியாலும் ஈடுசெய்ய முடியாத ஒரு குறைபாட்டுடன் தொடங்குகிறது. கையெழுத்திடுவதற்கு முன், படிக்கவும். முக்கிய தகவல் ஆவணம் மற்றும் ஒவ்வொரு அடிப்படை நிதியத்தின் கட்டண அட்டவணை.
உங்கள் பணத்தை வெளியே எடுத்தல்: பகுதித் தொகை திரும்பப் பெறுதல், முழுமையாக ஒப்படைத்தல் அல்லது முன்பணம்
ஒரு பிடிவாதமான கட்டுக்கதைக்கு மாறாக, காப்பீட்டுத் திட்டத்தில் வைக்கப்படும் பணம் பூட்டப்படவில்லைகுறிப்பிட்ட ஒப்பந்தங்களுக்கு வெளியே. பாலிசிதாரருக்கு மூன்று கருவிகள் உள்ளன.
பகுதி விலகல்
நீங்கள் சேமிப்பின் ஒரு பகுதியைத் திரும்பப் பெறுகிறீர்கள், ஒப்பந்தம் தொடர்ந்து இயங்குகிறது. நடைமுறைப்படி, ஒவ்வொரு திரும்பப் பெறுதலிலும், வரி விதிக்கப்படாத செலுத்தப்பட்ட மூலதனத்தின் ஒரு பங்கும், விகிதாசார அடிப்படையில் மட்டும் வரி விதிக்கப்படும் ஆதாயங்களின் ஒரு பங்கும் அடங்கியுள்ளது. சில ஒப்பந்தங்கள் அனுமதிக்கின்றன. திட்டமிடப்பட்ட பகுதி திரும்பப் பெறுதல்கள்அதனால், நீங்கள் உங்களுக்கு ஒரு வழக்கமான கூடுதல் வருமானத்தை வழங்கிக் கொள்ளலாம்.
முழுமையான சரணடைதல்
நீங்கள் முழு சரண்டர் மதிப்பையும் திரும்பப் பெறுவீர்கள், மேலும் அதன் வரி முன்னுரிமை இழப்புடன் ஒப்பந்தம் முடிவுக்கு வரும். எந்தவொரு சரண்டர் அபராதமும் சேமிப்பின் 5%-ஐத் தாண்டக்கூடாது, மேலும் ஒப்பந்தம் தொடங்கி பத்து ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு அவை தடை செய்யப்படுகின்றன. எழுத்துப்பூர்வமான கோரிக்கை பெறப்பட்டவுடன், காப்பீட்டாளர்... இரண்டு மாதங்கள் நிதியைச் செலுத்தத் தவறினால், தாமதக் கட்டண வட்டி அதிகரிக்கப்படும்.
முன்னேற்றம்
ஒப்பந்தத்தில் அதற்கு இடமிருந்தால், காப்பீட்டாளர் கடன் கொடுக்கிறது உங்கள் சேமிப்பைப் பயன்படுத்தாமல், ஒப்படைப்பு மதிப்பின் ஒரு குறிப்பிட்ட சதவீதத்திற்கு வரம்பிடப்பட்ட ஒரு தொகையை இது உங்களுக்கு வழங்குகிறது. இந்த முன்பணத்திற்கு வட்டி உண்டு, மேலும் அதைத் திருப்பிச் செலுத்த வேண்டும். இது தனியாக வரிக்கு உட்படாது, ஆனால் செலுத்தப்படாத முன்பணத்தை ஒரு திரும்பப் பெறுதலாக மறுவகைப்படுத்தலாம். இது ஒரு தற்காலிகத் தேவைக்காக ஒரு பழைய ஒப்பந்தத்தை முறிப்பதிலிருந்து உங்களைக் காப்பாற்றுகிறது.
ஒரு சிறப்புச் சூழ்நிலை குறித்து எச்சரிக்கையாக இருங்கள்: ஒரு பயனாளி முறையாக ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்ட எந்தவொரு திரும்பப் பெறுதல் அல்லது முன்பணத்திற்கும் அவர்களின் நியமனம் மற்றும் ஒப்புதல் அவசியமாகிறது. இது, சட்டத்தால் பரிந்துரைக்கப்பட்ட படிவங்களில் டிசம்பர் 19, 2007 முதல் செய்யப்பட்ட ஏற்புகளுக்குப் பொருந்தும்.
ஆயுள் காப்பீட்டு வரிச் சலுகைகள்: தெரிந்துகொள்ள வேண்டிய விதிகள்
வரிவிதிப்பு என்பது ஒப்பந்தத்தின் பெரும் பலங்களில் ஒன்றாகும், ஆனால் அது துல்லியமான விதிகளுக்கு உட்பட்டது. கீழே உள்ள குறிப்புகள், அக்டோபர் 2026-இல் நடைமுறையில் உள்ள வரி விதிப்பு முறையை விவரிக்கின்றன. ஒவ்வொரு நிதி மசோதாவுடனும் வரி விதிகள் மாறக்கூடும்: எந்தவொரு முக்கிய முடிவையும் எடுப்பதற்கு முன், அதிகாரப்பூர்வப் பக்கத்தைச் சரிபார்க்கவும். ஆயுள் காப்பீட்டு ஒப்பந்தத்திலிருந்து கிடைக்கும் வருமானத்திற்கு வரி விதிக்கப்படும் விதம் (பிரெஞ்சு மொழியில்).
ஒப்பந்தம் நடைமுறையில் இருக்கும்போது
நீங்கள் எதையும் எடுக்காத வரையில், கூட்டு வட்டி மூலம் கிடைக்கும் வருமானத்திற்கு வருமான வரி விதிக்கப்படாது. சமூக பங்களிப்பு யூரோ நிதி வட்டியிலிருந்து ஒவ்வொரு ஆண்டும் கழிக்கப்படுகின்றன. யூனிட்-இணைக்கப்பட்ட நிதிகளில், பணம் திரும்பப் பெறப்படும்போது மட்டுமே அவை செலுத்தப்பட வேண்டியவையாகின்றன. இந்த வரி விலக்கு அளிக்கப்பட்ட கூட்டு வட்டியே, நீண்ட காலங்களுக்கு அந்த ஒப்பந்தத்திற்கு அதன் வலிமையை அளிக்கிறது.
திரும்பப் பெறுதலில்: எட்டு ஆண்டு மைல்கல்
மட்டுமே லாபங்கள் திரும்பப் பெறும் தொகையில் உள்ளவற்றுக்கு வரி விதிக்கப்படும் — நீங்கள் செலுத்திய அசல் தொகைக்கு ஒருபோதும் வரி விதிக்கப்படாது. அவற்றின் வரிவிதிப்பு இரண்டு காரணிகளைச் சார்ந்துள்ளது: ஒப்பந்தத்தின் வயது மற்றும் பணம் செலுத்திய தேதி. செப்டம்பர் 27, 2017 முதல் செலுத்தப்பட்ட பிரீமியங்களுக்கு, அனைத்து வழக்குகளிலும் பொருந்தக்கூடிய சமூகப் பங்களிப்புகளைத் தவிர்த்து, வரி விதிப்பு முறை பின்வருமாறு:
|ஒப்பந்த வயது
|ஆதாயங்களுக்கு விதிக்கப்படும் வருமான வரி
|8 வயதுக்குட்பட்டவர்கள்
|12.8% என்ற ஒற்றை சீரான வரிவிதிப்பு, அல்லது உலகளாவிய விருப்பத்தின் கீழ் முற்போக்கான அளவுகோல்.
|8 ஆண்டுகள் மற்றும் அதற்கு மேற்பட்டவை
|ஆண்டுக்கு €4,600 கொடுப்பனவு (கூட்டாக வரி விதிக்கப்படும் தம்பதியருக்கு €9,200), பின்னர் €150,000 நிகர பிரீமியங்களுடன் தொடர்புடைய ஆதாயங்களுக்கு 7.5% மற்றும் அதற்கு மேல் 12.8% வரி.
செப்டம்பர் 27, 2017-க்கு முன்னர் செய்யப்பட்ட கொடுப்பனவுகள், பணிமூப்பைப் பொறுத்து, முற்போக்கான அளவுகோல் அல்லது பிற்போக்கான தாராளமயமான ஒரே சீரான வரிவிதிப்பு என்ற பழைய முறைமைக்கு உட்பட்டே இருக்கின்றன; எட்டு ஆண்டுகளுக்குப் பிறகும் அதே சலுகை தொடரும். குறிப்பாக, எட்டு ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு, ஒரு தனி சேமிப்பாளர் ஒவ்வொரு ஆண்டும் €4,600 வரையிலான வருமானத்தை வருமான வரியின்றி எடுக்கலாம். சமூகப் பங்களிப்புகள் மட்டுமே செலுத்த வேண்டியதாக இருக்கும். இதனால்தான் இந்த ஒப்பந்தம் அதன் எட்டாவது பிறந்தநாளிலிருந்து "பயனுள்ளதாகிறது" என்று அடிக்கடி கூறப்படுகிறது.
பயனாளி நிபந்தனையுடன் செல்வத்தை வழங்குதல்
பிரெஞ்சு ஆயுள் காப்பீடும் ஒரு முதன்மைத் தரக் கருவியாகும். செல்வத்தை அடுத்த தலைமுறைக்குக் கடத்துதல்காப்பீடு செய்யப்பட்ட நபர் இறக்கும்போது, அசல் தொகையானது நியமிக்கப்பட்ட பயனாளிகளுக்குச் செலுத்தப்படுகிறது, மேலும் பெரும்பாலும், தோட்டத்திற்கு வெளியேபிரீமியங்கள் வெளிப்படையாக அதிகமாக இல்லாத பட்சத்தில், இது வாரிசுகளுக்கு இடையேயான பிரிவினையில் நுழையாது. குடும்ப உறுப்பினராக இருந்தாலும் சரி, இல்லாவிட்டாலும் சரி, நீங்கள் விரும்பும் எவரையும் நியமிக்கலாம்.
மரணத்தின் போது வரி விதிப்பது, ஒவ்வொரு கட்டணத்தின் போதும் காப்பீடு செய்யப்பட்ட நபரின் வயதைப் பொறுத்தது:
- 70 வயதுக்கு முன் செலுத்தப்பட்ட பிரீமியங்கள் (பிரெஞ்சு பொது வரிச் சட்டத்தின் பிரிவு 990 I): ஒவ்வொரு பயனாளியும் அனைத்து ஒப்பந்தங்களையும் சேர்த்து €152,500 சலுகையைப் பெறுகிறார். அதற்கு மேல், வரி விதிக்கக்கூடிய தொகைகளில் €700,000 வரை 20% வரியும், அதன்பிறகு 31.25% வரியும் விதிக்கப்படும்.
- 70 வயதுக்குப் பிறகு செலுத்தப்படும் பிரீமியங்கள் (பிரெஞ்சு பொது வரிச் சட்டத்தின் பிரிவு 757 B): அனைத்துப் பயனாளிகளுக்கும் பகிர்ந்தளிக்கப்படும் ஒட்டுமொத்த €30,500 கொடுப்பனவுக்குப் பிறகு, பிரீமியங்கள் வழக்கமான வாரிசுரிமை வரிக்கு உட்பட்டவை. தேநீர் லாபங்கள் இருப்பினும், இந்த பிரீமியங்களால் உருவாக்கப்படும் தொகைகளுக்கு விலக்கு அளிக்கப்படுகிறது.
உயிருடன் இருக்கும் துணைவரும் சிவில் உடன்படிக்கை கூட்டாளியும் முழுமையாக விலக்கு பெற்றவர்கள். எனவே, பயனாளிப் பிரிவு கவனமாக வரைவு செய்யப்பட வேண்டும் மற்றும் திருமணம், பிறப்பு, விவாகரத்து அல்லது இறப்பு போன்ற ஒவ்வொரு வாழ்க்கை நிகழ்வின்போதும் மதிப்பாய்வு செய்யப்பட வேண்டும். "என் துணைவர், அவர் இல்லாத பட்சத்தில் என் பிள்ளைகள், அவர் இல்லாத பட்சத்தில் என் வாரிசுகள்" என்ற நிலையான சூத்திரம் எல்லா குடும்பச் சூழ்நிலைகளுக்கும் பொருந்தாது. சந்தேகம் இருந்தால், ஒரு நோட்டரி அதை வரைவு செய்ய உங்களுக்கு உதவ முடியும்.
ஆயுள் காப்பீடு ஏன் எடுக்க வேண்டும்? அது பொருந்தும் இலக்குகள்
பிரெஞ்சு பொருளாதார அமைச்சகம் இந்த ஒப்பந்தத்தின் கவர்ச்சியை மூன்று பயன்களில் சுருக்கமாகக் கூறுகிறது: மூலதனத்தை உருவாக்குதல், கூடுதல் வருமானத்துடன் ஓய்வூதியத்திற்குத் தயாராகுதல், மற்றும் செல்வத்தை ஒரு சாதகமான கட்டமைப்பில் அடுத்த தலைமுறைக்குக் கடத்துதல். குறிப்பாக, ஆயுள் காப்பீடு பின்வருபவர்களுக்கு மிகவும் பொருத்தமானது:
- ஒழுங்குபடுத்தப்பட்ட கணக்குகளில் வரம்புகளை மீறும் சேமிப்பை முதலீடு செய்வது, உங்கள் அவசர நிதி கட்டப்பட்டுள்ளது;
- நடுத்தர அல்லது நீண்ட காலத் திட்டத்திற்கு நிதியளித்தல்: குழந்தைகளின் கல்வி, வீட்டு முன்பணம், தொழில் மாற்றம்;
- பகுதிப் பணம் எடுத்தல் அல்லது ஆயுள் ஓய்வூதியம் மூலம் ஓய்வூதியத்திற்காகக் கூடுதல் வருமானத்தை உருவாக்குதல்;
- குறிப்பாக சட்டப்பூர்வ வாரிசுகள் அல்லாதவர்களின் நலனுக்காக, செல்வப் பரிமாற்றத்தை ஒழுங்கமைத்தல்;
- உத்தரவாத நிதிகள், பங்குகள், பத்திரங்கள் மற்றும் ரியல் எஸ்டேட் என உங்கள் முதலீடுகளை ஒரே தொகுப்பின் கீழ் பல்வகைப்படுத்துதல்.
இது ஒரு விரிவான செல்வ மேலாண்மை உத்தியின் ஒரு பகுதியாக அமைகிறது: அவசரக்கால சேமிப்பு முதல் முதலீடு வரையிலான படிநிலைகளின் மேலோட்டத்திற்கு, எங்கள் வழிமுறையைப் பார்க்கவும். படிப்படியாக செல்வம் சேர்ப்பது.
சிறந்த ஆயுள் காப்பீட்டு ஒப்பந்தத்தை எவ்வாறு தேர்ந்தெடுப்பது
ஆண்டுதோறும் வெளியிடப்படும் தொகுப்புகள் ஒன்றன்பின் ஒன்றாக வருகின்றன, ஆனால் அவற்றின் தரவரிசைகள், கிடைக்கும் வருமானம் மற்றும் தற்போதைய சலுகைகளைப் பொறுத்து மாறுகின்றன. ஒரே ஒரு நிலையான பெயருக்குப் பதிலாக, ஒரு நல்ல ஒப்பந்தத்தைத் தனித்துக்காட்டும் நீடித்த அளவுகோல்கள் இதோ:
- பணம் செலுத்துதலுக்குக் கட்டணம் இல்லைஅல்லது, கட்டணங்கள் குறைந்தபட்ச அளவிற்குப் பேச்சுவார்த்தை மூலம் குறைக்கப்படும்.
- வருடாந்திர நிர்வாகக் கட்டணங்கள்யூனிட்-லிங்க்டு ஃபண்டுகள் மற்றும் யூரோ ஃபண்ட் ஆகிய இரண்டின் மீதும்.
- யூரோ நிதியின் தரம்பல ஆண்டுகளாக வருமானத்தின் நிலைத்தன்மை, அணுகல் நிபந்தனைகள் (யூனிட்-லிங்க்டு ஃபண்டுகளின் பங்கு விதிக்கப்படுகிறதா?), காப்பீட்டாளரின் நம்பகத்தன்மை.
- வாகனங்களின் தேர்வுநிறுவனத்தின் சொந்த நிதிகளுக்கு மட்டுமே வரையறுக்கப்பட்ட ஒரு வரிசைக்கு பதிலாக, குறைந்த செலவிலான ETF-கள், SCPI சொத்து நிதிகள் மற்றும் பலதரப்பட்ட நிதி வகைகள்.
- மேலாண்மை விருப்பங்கள்நியாயமான செலவில் நிர்வகிக்கப்படும் முதலீட்டுத் தொகுப்புகள், இலவச மறுஒதுக்கீடுகள், திட்டமிடப்பட்ட பகுதித் திரும்பப் பெறுதல்கள், தானியங்கி இலாபப் பங்கீடு.
- சேவைஇணையவழி மேலாண்மை, விரைவான பணம் செலுத்துதல் மற்றும் மறுஒதுக்கீடுகள், ஆதரவின் தரம்.
பிடித்துக் கொள்வதை எதுவும் தடுக்காது பல ஒப்பந்தங்கள் பல்வேறு காப்பீட்டாளர்களுடன். இது காப்பீட்டாளர் இடரைப் பரப்பவும், தனித்துவமான யூரோ நிதிகளிலிருந்து பயனடையவும், ஒவ்வொரு ஒப்பந்தத்தையும் ஒரு குறிப்பிட்ட இலக்கு அல்லது பயனாளிகளின் குழுவிற்கு ஏற்ப வடிவமைக்கவும் உங்களை அனுமதிக்கிறது. பழைய ஆனால் விலையுயர்ந்த ஒரு ஒப்பந்தத்தை அவசியமாக மூட வேண்டிய அவசியமில்லை: அது அதன் வரி முன்னுரிமையைத் தக்க வைத்துக் கொள்கிறது. நீங்கள் அதற்கு நிதியளிப்பதை நிறுத்திவிட்டு, புதிய கொடுப்பனவுகளுக்காக அதனுடன் சேர்த்து ஒரு மலிவான ஒப்பந்தத்தைத் தொடங்கலாம். ஒப்பந்தத்தில் கையெழுத்திட்டவுடன், உங்களுக்குக் கிடைக்கும் 30 நாட்கள் உங்கள் முடிவை மாற்றி, முழுப் பணத்தையும் திரும்பப் பெற்றுக்கொள்ள.
ஆயுள் காப்பீடு, PEA, சேமிப்புக் கணக்குகள் அல்லது PER: இவற்றில் எதைத் தேர்ந்தெடுப்பது?
ஆயுள் காப்பீடு மட்டுமே ஒரே நீண்ட கால முதலீடு அல்ல. ஒவ்வொரு காப்பீட்டுத் திட்டமும் ஒரு வெவ்வேறு நோக்கத்தை நிறைவேற்றுகிறது, மேலும் அவை பெரும்பாலும் ஒன்றிணைந்து சிறப்பாகச் செயல்படுகின்றன:
|போர்வையை
|வலிமை
|அளவு
|எந்த இலக்கிற்கு சிறந்தது?
|சேமிப்புக் கணக்கு A / LDDS
|கிடைக்கக்கூடிய மற்றும் ஆபத்தில்லாத
|வரையறுக்கப்பட்ட, ஒழுங்குபடுத்தப்பட்ட வருமானம்
|அவசர சேமிப்பு
|ஆயுள் காப்பீடு
|நெகிழ்வுத்தன்மை, வரம்பற்ற, செல்வப் பரிமாற்றம்
|ஒப்பந்தக் கட்டணங்கள், 8 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு உகந்த வரிவிதிப்பு
|திட்டங்கள், ஓய்வு, வாரிசுரிமை
|பீ
|5 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு வரிச் சலுகைகள், குறைந்த தரகுக் கட்டணம்
|வரம்பு நிர்ணயிக்கப்பட்ட, முக்கியமாக ஐரோப்பிய பங்குகள்
|நீண்ட கால பங்கு முதலீடு
|PER (ஓய்வூதிய சேமிப்புத் திட்டம்)
|வரி விதிக்கக்கூடிய வருமானத்திலிருந்து கழிக்கக்கூடிய கொடுப்பனவுகள்
|வழங்கப்பட்ட விதிவிலக்குகளைத் தவிர, ஓய்வு பெறும் வரை சேமிப்பு முடக்கப்படும்.
|ஓய்வுக்காலத்திற்குத் தயாராகுதல், உங்கள் வரிச் செலவைக் குறைத்தல்
|பத்திரங்கள் கணக்கு
|வாகனங்களுக்கு கட்டுப்பாடுகள் இல்லை
|மூலதன வருமானத்தின் மீதான நிலையான வரிவிதிப்பு
|வரம்பற்ற முதலீடு
பங்குகளை நேரடியாக வைத்திருக்க விரும்பும் முதலீட்டாளருக்கு, PEA பங்கு சேமிப்புத் திட்டம் பெரும்பாலும் ஆயுள் காப்பீட்டிற்கு ஒரு துணைத் திட்டமாக அமைகிறது. தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட சிலவற்றின் மூலம் அது எவ்வாறு செயல்படுகிறது என்பதை நாங்கள் விவரிக்கிறோம். PEA-தகுதிவாய்ந்த பங்குகள்மேலும் நீங்கள் சந்தைகளில் புதிதாகத் தொடங்குகிறீர்கள் என்றால், எங்களுடைய பங்குச் சந்தைக்கான தொடக்கநிலை வழிகாட்டி உங்கள் யூனிட்-லிங்க்டு வாகனங்களைத் தேர்ந்தெடுப்பதற்கு முன், அதன் அடிப்படை இயக்கமுறைகளை இது விளக்குகிறது.
தவிர்க்க வேண்டிய அபாயங்களும் தவறுகளும்
- எல்லாம் உறுதியானது என்று நம்புவதுயூரோ நிதிகள் மற்றும் முதிர்வு காலத்தில் ஏற்படும் யூரோ-வளர்ச்சி மட்டுமே உங்கள் மூலதனத்தைப் பாதுகாக்கின்றன. யூனிட்-இணைக்கப்பட்ட நிதிகள் சில சமயங்களில் நீண்ட காலத்திற்கு மதிப்பிழக்கக்கூடும்.
- கட்டணங்களைப் புறக்கணித்தல்ஆண்டுக்குச் சில பத்தில் ஒரு புள்ளி என்பது, இருபது ஆண்டுகளில் மில்லியன் கணக்கான யூரோக்களாகக் கூடுகிறது.
- குறுகிய காலத்திற்கு எல்லாவற்றையும் யூனிட்-லிங்க்டு ஃபண்டுகளில் முதலீடு செய்வதுசந்தை வீழ்ச்சியின் போது பணத் தேவை ஏற்படுவது, மிகவும் மோசமான தருணத்தில் விற்கும்படி உங்களைக் கட்டாயப்படுத்துகிறது.
- பயனாளி விதியை மறந்துவிடுதல்காலாவதியான ஒரு ஷரத்து, நீங்கள் இனி தேர்ந்தெடுக்க விரும்பாத நபர்களுக்கு மூலதனத்தை வழங்கிவிடக்கூடும்.
- நன்கு சிந்திக்காமல் ஒரு பழைய ஒப்பந்தத்தை முடிப்பது: பகுதியளவு பணம் எடுப்பதே பெரும்பாலும் போதுமானதாக இருக்கும்போது, நீங்கள் அதன் வரி முன்னுரிமையை இழக்கிறீர்கள்.
- காப்பீட்டாளர் அபாயத்தைப் புறக்கணித்தல்: ஒரு காப்பீட்டாளர் தோல்வியுற்றால், Fonds de garantie des assurances de personnes (FGAP) வரை உள்ளடக்கும் காப்பீடு செய்யப்பட்ட ஒவ்வொரு நபருக்கும் மற்றும் ஒவ்வொரு காப்பீட்டாளருக்கும் €70,000அனைத்து ஒப்பந்தங்களையும் சேர்த்து. அதுமட்டுமின்றி, உங்கள் பணத்தை பல நிறுவனங்களில் பிரித்து வைப்பது இடர் அபாயத்தைக் குறைக்கிறது. மேலும், இந்தத் துறையில் கடுமையான நெருக்கடி ஏற்படும் பட்சத்தில், பணத்தை எடுப்பதை தற்காலிகமாகக் கட்டுப்படுத்த சாபின் 2 சட்டம் அதிகாரிகளுக்கு அதிகாரம் அளிக்கிறது.
அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள்: ஆயுள் காப்பீடு குறித்த உங்கள் கேள்விகள்
ஆயுள் காப்பீடு எவ்வாறு செயல்படுகிறது என்பதை ஒரே வாக்கியத்தில் கூறுங்கள்?
நீங்கள் ஒரு காப்பீட்டு நிறுவனத்துடன் செய்துகொள்ளும் ஒப்பந்தத்தில் பணம் செலுத்துகிறீர்கள், அந்நிறுவனம் உங்கள் விருப்பங்களுக்கு ஏற்ப அந்தப் பணத்தை உத்தரவாதமளிக்கப்பட்ட அல்லது உத்தரவாதமளிக்கப்படாத முதலீட்டுத் திட்டங்களில் முதலீடு செய்கிறது. நீங்கள் அதை எப்போது வேண்டுமானாலும் திரும்பப் பெற்றுக்கொள்ளலாம், மேலும் நீங்கள் இறந்த பிறகு, அது சாதகமான வரிவிதிப்புடன் நியமிக்கப்பட்ட பயனாளிகளுக்குச் சென்று சேரும்.
ஆயுள் காப்பீடு மூலம் பண இழப்பு ஏற்பட வாய்ப்புள்ளதா?
ஆம், சந்தைகளின் மதிப்பைப் பின்பற்றும் யூனிட்-லிங்க்டு ஃபண்டுகளில் முதலீடு செய்யப்பட்ட பகுதிக்கு இது பொருந்தும். மறுபுறம், யூரோ ஃபண்ட், ஒப்பந்தத்தின் நிபந்தனைகளுக்கு உட்பட்டு, முதலீடு செய்யப்பட்ட மூலதனத்திற்கு உத்தரவாதம் அளிக்கிறது.
என் பணம் எட்டு வருடங்களுக்கு முடக்கப்பட்டுள்ளதா?
இல்லை. எட்டு வருடக் காலக்கெடு என்பது திரும்பப் பெறப்பட்ட வருமானத்தின் மீதான வரிவிதிப்பை மட்டுமே சார்ந்தது, அதற்குப் பிறகு அது மேலும் சாதகமாகிறது. சில குறிப்பிட்ட ஒப்பந்தங்கள் அல்லது ஒரு பயனாளி தனது நியமனத்தை ஏற்றுக்கொண்டால் தவிர, வேறு எந்தச் சூழ்நிலையிலும் பணத்தை எடுக்கலாம்.
ஆயுள் காப்பீடு தொடங்குவதற்கு எவ்வளவு பணம் தேவைப்படும்?
சட்டப்படி குறைந்தபட்ச வரம்பு எதுவும் இல்லை. காப்பீட்டு நிறுவனத்தைப் பொறுத்து, முதல் தவணையானது சில பத்து அல்லது நூறு யூரோக்களில் இருந்து, குறிப்பிட்ட பிரீமியம் ஒப்பந்தங்களுக்குப் பல ஆயிரம் யூரோக்கள் வரை மாறுபடும்.
உங்களால் பல ஆயுள் காப்பீட்டு ஒப்பந்தங்களை வைத்திருக்க முடியுமா?
ஆம், எண்ணிக்கைக்கு வரம்பு இல்லை. இருப்பினும், வரிச் சலுகைகளான — எட்டு ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு ஆண்டுக்கு €4,600 வருமானம் மற்றும் மரணத்தின் போது ஒரு பயனாளருக்கு €152,500 — ஆகியவை அனைத்து ஒப்பந்தங்களுக்கும் சேர்த்துப் பொருந்தும்.
ஆயுள் காப்பீடும் மரணக் காப்பீடும் ஒன்றுதானா?
இல்லை. ஆயுள் காப்பீடு என்பது நீங்கள் திரும்பப் பெறக்கூடிய ஒரு சேமிப்பு முதலீடு ஆகும். மரணக் காப்பீடு என்பது ஒரு பாதுகாப்பு ஒப்பந்தமாகும். இது, காப்பீட்டுக் காலத்திற்குள் நீங்கள் இறந்தால் மட்டுமே காப்பீட்டுத் தொகையை வழங்கும்; மற்றபடி, நீங்கள் செலுத்திய பங்களிப்புகள் எதுவும் திரும்பத் தரப்படாது.
பாலிசிதாரர் இறந்துவிட்டால் என்ன நடக்கும்?
காப்பீட்டு நிறுவனம், பெரும்பாலும் சொத்துரிமைக்கு வெளியே, அந்த நிபந்தனையில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள பயனாளிகளுக்கு அசல் தொகையைச் செலுத்துகிறது. வரிவிதிப்பானது, பணம் செலுத்தப்பட்டபோது பாலிசிதாரரின் வயதைப் பொறுத்து — 70 வயதுக்கு முன்னரா அல்லது பின்னரா — அமைகிறது, மேலும் வாழ்க்கைத் துணை அல்லது PACS கூட்டாளருக்கு வரிவிலக்கு அளிக்கப்படுகிறது.
அதிகாரப்பூர்வ மூலங்கள்: பொது சேவை, தகவல் தாள்கள் F15274 “ஆயுள் காப்பீட்டு ஒப்பந்தம்: செயல்பாடு” (செப்டம்பர் 25, 2026 அன்று சரிபார்க்கப்பட்டது) மற்றும் ஒப்பந்தங்களின் வரிவிதிப்பு குறித்த F22414; AMF, சேமிப்பாளர்கள் பகுதி. இந்தக் கட்டுரை கல்வி நோக்கத்திற்காக எழுதப்பட்டது, மேலும் இது தனிப்பட்ட முதலீட்டு ஆலோசனையாகக் கருதப்படாது.