சிறந்த முதலீடுகள்: 2026-ல் உங்கள் பணத்தை எங்கே முதலீடு செய்வது

இன்று, சிறந்த முதலீடுகளைக் கண்டறிவது பணம் சம்பாதிப்பதற்கான மிகவும் பிரபலமான வழிகளில் ஒன்றாக மாறியுள்ளது. இருப்பினும், கண்மூடித்தனமாக அவசரப்படுவது போதுமானதல்ல. உங்கள் பணத்தை முதலீடு செய்யுங்கள் எந்தவொரு சொத்திலும் முதலீடு செய்யலாம். முதலீடு செய்வதற்கு முன் கவனமான சிந்தனையும் முறையான பகுப்பாய்வும் அவசியம். இன்று கிடைக்கக்கூடிய சிறந்த முதலீடுகளுக்கான முழுமையான வழிகாட்டி இதோ.
நிதி முதலீடு என்பது என்ன?
- நிதி முதலீட்டு வரையறை – நிதி முதலீடு என்பது ஒரு தனிநபர் நிதி ஆலோசனை நிறுவனத்தில் பணத்தை வைப்புச் செய்யும் ஒரு முதலீட்டு செயல்முறையாகும். ஆனால் நிதி முதலீடு என்பது வெறும் மூலதன வைப்புத்தொகையை விட மிகவும் மேலானது. வைப்பு செய்யப்பட்ட தொகை, குறிப்பிட்ட பத்திரங்கள் அல்லது சொத்துக்களாகத் தானாகவே பரிமாற்றம் செய்யப்படுகிறது. வேறுவிதமாகக் கூறினால், ஒரு சொத்தின் பத்திரங்களைப் பெறுவதற்காக ஒரு தனிநபர் ஒரு நிதி நிறுவனத்தில் பணத்தை வைக்கும்போது, அதை நாம் நிதி முதலீடு என்று குறிப்பிடுகிறோம். இது ஒரு வங்கி, ஒரு ஆன்லைன் தரகர் அல்லது ஒரு காப்பீட்டு நிறுவனமாக இருக்கலாம்.
- நிதி முதலீட்டின் மூலம் நீங்கள் பெறக்கூடிய சொத்துக்கள் – நீங்கள் ஒரு நிதி முதலீடு செய்யும்போது, ஒரு சொத்துடன் தொடர்புடைய பத்திரங்களை வாங்குகிறீர்கள். பங்குகள், பங்குச் சந்தைக் குறியீடுகள், பண்டங்கள் மற்றும் பலவற்றிலிருந்து நீங்கள் தேர்வு செய்யலாம். ஒரு நிதி முதலீட்டின் நோக்கம், முதலீடு செய்யப்பட்ட மூலதனத்தில் இலாபம் ஈட்டுவதே ஆகும். இந்த இலாபங்கள் வட்டி அல்லது ஈவுத்தொகை வடிவில் அமையலாம்.
சிறந்த முதலீடுகள் – பரிசீலிக்க வேண்டிய முதல் 10 முதலீட்டு வாய்ப்புகள்
- பங்குகள் மற்றும் பங்காதாயங்கள்;
- பத்திரங்கள்;
- பங்குச் சந்தை குறியீடுகள்
- பட்டியலிடப்பட்ட பரிவர்த்தனை-வர்த்தக நிதிகள் பங்குச் சந்தை, அல்லது ப.ப.வ.நிதிகள் பங்கு;
- கிரிப்டோகரன்சிகள்;
- அந்நிய செலாவணி நாணயங்கள்;
- தங்கம் போன்ற பண்டங்கள்;
- பிரெஞ்சு ஆயுள் காப்பீடு;
- ரியல் எஸ்டேட்;
- தனியார் பங்கு மூலதனம்.
ஆபத்தின்றி பணத்தை எங்கே முதலீடு செய்வது – பல்வேறு முதலீட்டு வாய்ப்புகள்
- நீண்ட கால முதலீட்டிற்கு – சரியான முதலீட்டு நுட்பங்களைப் பயன்படுத்தினால், இந்தச் சந்தைச் சொத்துக்கள் அதிக லாபம் ஈட்டக்கூடியவையாக அமையும். ஒரு பங்கு என்பது ஒரு நிறுவனத்தின் மூலதனத்தில் உள்ள ஒரு பங்கைத் தவிர வேறொன்றுமில்லை, அதாவது அதன் பங்குச் சந்தையில் செயல்திறன் இது அந்த நிறுவனத்தின் வணிகத்துடன் நெருக்கமாக இணைக்கப்பட்டுள்ளது. எனவே, பங்குச் சந்தை முதலீட்டிற்கு, சம்பந்தப்பட்ட நிறுவனத்தின் செயல்பாடுகளை நீங்கள் பகுப்பாய்வு செய்ய வேண்டும்.
- குறுகிய கால முதலீட்டிற்கு – உங்கள் நோக்கம் ஒரு குறுகிய கால முதலீடாக இருந்தால், நீங்கள் பங்குச் சந்தையின் ஏற்ற இறக்கத்தைப் பயன்படுத்திக் கொள்ளலாம். இருப்பினும், இந்த நடைமுறை பரிந்துரைக்கப்படுவதில்லை, ஏனெனில் அது வழங்கும் வருமானம் பொதுவாக சராசரிக்கும் குறைவாகவே இருக்கும்.
- பங்கு வருமானம் – பங்குகளில் முதலீடு செய்யும்போது, கணிசமான முதலீட்டு வருமானத்தை நீங்கள் எதிர்பார்க்கலாம். சில பங்குகளின் கடந்தகால சந்தை செயல்பாட்டைப் பார்க்கும்போது, வருமானம் நிலையானதாக இல்லை என்பது தெளிவாகிறது. இருப்பினும், நீங்கள் 7% வரை வருமான விகிதத்தை எதிர்பார்க்கலாம்.
- பங்குகளின் நன்மைகள் – பங்குகள் நீண்ட கால அடிப்படையில் லாபகரமானவை என அறியப்படுகின்றன. மேலும், அவை சந்தையில் சிறப்பான செயல்திறனை வெளிப்படுத்துவதால், உங்கள் முதலீட்டிற்கு ஒருவித பாதுகாப்பை அளிக்கின்றன. அதுமட்டுமின்றி, பங்குகளின் நெகிழ்வான வரி விதிப்பு முறையானது அவற்றின் பல நன்மைகளில் ஒன்றாகக் கருதப்படுகிறது.
பத்திரங்கள்: பாதுகாப்பான முதலீடுகளில் ஒரு உன்னதமான தேர்வு
- பத்திரம் என்றால் என்ன? பட்டியலிடப்பட்ட பங்கைப் போலவே, பத்திரமும் சந்தையில் வர்த்தகம் செய்யக்கூடிய முறையான பத்திரங்களின் தொகுப்பாகும். இது முதலீட்டாளருக்கு ஒரு உரிமைக்கோரலாகவும், அதனை வெளியிட்ட நிதி நிறுவனம் அல்லது அரசாங்கத்திற்கு ஒரு கடனாகவும் அமைகிறது. வேறுவிதமாகக் கூறினால், இது கடனளிப்பவராக மாறும் ஒரு தனிநபருக்கும் ஒரு நிறுவனத்திற்கும் இடையிலான ஒரு ஒப்பந்தமாகும்.
- அவர்களைச் சிறப்பானவர்களாக ஆக்குவது எது? பத்திரங்கள் என்பவை உண்மையில் ஒரு முதலீட்டாளரையும் ஒரு நிறுவனத்தையும் உள்ளடக்கிய கடன் பத்திரங்கள் ஆகும். இதில், முதலீட்டாளர் வட்டி வடிவில் லாபம் ஈட்டுவதற்காக நிறுவனத்திற்குக் கடன் வழங்குகிறார். பத்திரங்களின் சிறப்பு என்னவென்றால், இதில் ஏற்ற இறக்கம் ஒரு பிரச்சனையாக இருப்பதில்லை. இதன் பொருள், உங்களுக்குத் தெரிந்த பெரும்பாலான பிற நிதித் தயாரிப்புகளை விட இவை மிகவும் நிலையானவை என்பதாகும்.
- முதலீட்டு வருமானம் – பத்திரங்களின் விலை அதிக ஏற்ற இறக்கம் கொண்டதல்ல, அதனால் லாபம் அவ்வளவு உற்சாகமளிப்பதாக இருக்காது. இருப்பினும், ஆண்டுக்கு 2% முதல் 6% வரை வருமானத்தை நீங்கள் எதிர்பார்க்கலாம்.
- அவை என்னென்ன நன்மைகளை அளிக்கின்றன? பத்திரங்களில் முதலீடு செய்வதன் முக்கிய நன்மை, இந்தப் பத்திரங்களின் நிலைத்தன்மையே ஆகும். மேலும், நீங்கள் தேசிய அளவில் புகழ்பெற்ற நிறுவனங்களுடன் வணிகம் செய்வதால், உங்கள் நிதிகளின் பாதுகாப்பு குறித்து அவை ஏற்கனவே ஒரு குறிப்பிட்ட உத்தரவாதத்தை வழங்குகின்றன.
- குறைபாடுகள் என்னென்ன? பங்குகளின் விஷயத்தில், முதலீட்டாளர்கள் பெரும்பாலும் சந்தையில் பணப்புழக்கப் பற்றாக்குறையை எதிர்கொள்கின்றனர். இதே நிலைதான் பத்திரங்களிலும் ஏற்படுகிறது, ஆனால் இது மிக நீண்ட காலத்திற்கு நீடிக்கிறது. இது பொதுவாக மூலத்தில், அதாவது பத்திரங்களை வெளியிடுபவரிடம் ஏற்படும் பற்றாக்குறையின் காரணமாகவே உண்டாகிறது.
பிரான்சில் ஒரு முதலீடாகப் பங்குச் சந்தை வர்த்தக நிதிகள் (ETFs)
- ETF வரையறை – ETF என்ற சொல், எக்ஸ்சேஞ்ச் டிரேடட் ஃபண்ட் (Exchange Traded Fund) என்பதன் சுருக்கமாக, ஆங்கிலம் பேசும் நம் அண்டை நாடுகளிடமிருந்து நேரடியாக வருகிறது. இந்தச் சொற்றொடர், பங்குச் சந்தையில் வர்த்தகம் செய்யப்படும் ஒரு நிதியைக் குறிக்கிறது. வேறுவிதமாகக் கூறினால், ETF-கள் என்பவை முதலீட்டு நிதிகளைப் போன்றே, பங்குச் சந்தையில் நீங்கள் வர்த்தகம் செய்யக்கூடிய நிதித் தயாரிப்புகள் ஆகும்.
- அது எப்படி வேலை செய்கிறது? ETF-கள் என்பவை நிதிக் கருவிகள் ஆகும், இவை நிதி கண்காணிப்பாளர்கள் என்றும் அழைக்கப்படுகின்றன. உண்மையில், மற்ற சொத்துக்களின் செயல்திறனைக் கண்காணித்து, அவற்றைப் பிரதிபலிப்பதற்காகவே ETF-கள் உருவாக்கப்பட்டன. இவை பங்குகள், நிதிக் குறியீடுகள், பத்திரங்கள் அல்லது பிட்காயினாகக் கூட இருக்கலாம். அவை பொதுவாக அதிக எண்ணிக்கையிலான சொத்துக்களைக் கொண்டிருப்பதால், உங்களுக்கு ஏற்கனவே அனுபவம் உள்ள சொத்துக்களில் முதலீடு செய்ய அவை உங்களை அனுமதிக்கின்றன.
ETF நன்மைகள் மற்றும் தீமைகள்
- கவர்ச்சிகரமான வருமானம் – ETF-கள் அவற்றின் அடிப்படைச் சொத்துக்களின் சந்தைச் செயல்பாட்டிற்கு ஏற்ப இயங்குகின்றன, அதாவது அந்தப் பத்திரத்திற்குத் தனக்கென ஒரு சந்தைச் செயல்பாடு இல்லை. அதன் வருமானம், அது சார்ந்திருக்கும் சந்தைச் சொத்துக்களின் கூட்டுத்தொகையிலிருந்து விளைகிறது. எனவே, இந்த வகை முதலீட்டின் மூலம் நீங்கள் பெறக்கூடிய சரியான வருமானத்தைக் கணக்கிடுவது கடினம், ஆனால் நீங்கள் 8%-க்கும் அதிகமான வருவாயை எதிர்பார்க்கலாம்.
- ETF-களில் எங்களுக்குப் பிடித்தவை – பங்குச் சந்தையில் வர்த்தகம் செய்யப்படும் நிதிகளில் எங்களுக்குப் பிடித்தமான விஷயங்களில் ஒன்று, அவற்றின் லாபத்தன்மைதான். இந்த நிதிக் கருவிகள், முதலீட்டாளர்கள் தங்களின் தனித்துவமான செயல்திறன் மூலம் பணம் சம்பாதிப்பதை சாத்தியமாக்குகின்றன. இதனால்தான், தொடக்கநிலையாளர்களுக்கான சிறந்த முதலீடுகளில் ஒன்றாக இவை திகழ்கின்றன. மேலும், நீங்கள் ஒரு PEA (பிரெஞ்சு பங்கு சேமிப்புத் திட்டம்) அல்லது ஒரு பத்திரங்கள் கணக்கு.
- நமக்கு குறைவாகப் பிடித்தது – ETF-களில் எங்களுக்குப் பிடிக்காத ஒரே விஷயம், அவை குறுகிய காலத்தில் சிறப்பாகச் செயல்படுவதில்லை என்பதுதான். உண்மையில், ஒரு நல்ல வருமானத்தை எதிர்பார்ப்பதற்கு முன்பு, நீங்கள் கட்டாயம் நீண்ட கால நோக்கில் முதலீடு செய்ய வேண்டியுள்ளது.
கிரிப்டோகரன்சிகள் – டிஜிட்டல் சொத்துக்களை வாங்குதல், சேமித்தல் மற்றும் விற்பனை செய்தல்
- கிரிப்டோகரன்சி வரையறை – கிரிப்டோகரன்சி என்பது டிஜிட்டல் உலகத்தை மட்டுமே மையமாகக் கொண்ட ஒரு நிதிச் சொத்து ஆகும். வேறுவிதமாகக் கூறினால், கிரிப்டோகரன்சிகள் டிஜிட்டல் பிரபஞ்சத்தில் மட்டுமே உள்ளன; அதாவது, உங்கள் விரலால் தொட்டு உணரக்கூடிய பௌதீக வடிவம் எதுவும் இல்லை. கிரிப்டோகரன்சிகள், பிளாக்செயின் எனப்படும் ஒரு சந்தைச் சங்கிலியை அடிப்படையாகக் கொண்டவை, இது ஒரு வாலட்டிலிருந்து மற்றொரு வாலட்டிற்கு நடைபெறும் பரிவர்த்தனைகளை நிர்வகிக்கிறது.
- லாபகரமான முதலீடா? கிரிப்டோகரன்சிகள் ஒரு சிறந்த தீர்வாகும். உண்மையில், இந்தப் புரட்சிகரமான சொத்துக்கள் இன்று முதலீட்டாளர்களிடையே மிகவும் பிரபலமாக உள்ளன. அவற்றின் சந்தை செயல்திறன், அவற்றில் பணம் முதலீடு செய்யும் முதலீட்டாளர்களின் எண்ணிக்கையைப் பொறுத்து இருப்பதால், அவற்றை ஒரு பாதுகாப்பான முதலீடாகக் கருதலாம். ஏனென்றால், ஒரு நாணயத்தின் சந்தையில் எவ்வளவு அதிகமான முதலீட்டாளர்கள் இருக்கிறார்களோ, அந்த அளவிற்கு அதன் மூலதனமாக்கம் அதிகமாக இருக்கும், மேலும் அதிக மூலதனமாக்கம் என்பது அதன் விலை உயர்வதைக் குறிக்கிறது.
கிரிப்டோவின் நன்மைகள் மற்றும் தீமைகள்
- டிஜிட்டல் சொத்தின் மீள்வருகை – கிரிப்டோகரன்சி என்பது மேலும் மேலும் முதலீட்டாளர்களை ஈர்க்கும் ஒரு முதலீடாகும். 2019 ஆம் ஆண்டின் தொடக்கத்திலிருந்து 2025 ஆம் ஆண்டின் இறுதி வரை, கிரிப்டோகரன்சி சந்தையில் முதலீட்டாளர்களின் எண்ணிக்கை 60% க்கும் அதிகமாக வளர்ந்துள்ளது. இதன் விளைவாக, பெரும்பாலான சந்தைச் சொத்துக்களை விட கிரிப்டோக்கள் அதிக லாபம் தருபவையாக உள்ளன. மேலும், கிரிப்டோகரன்சிகள் நிலையற்ற சொத்துக்களாக அறியப்படுகின்றன, இது முதலீடு செய்யப்பட்ட மூலதனத்தில் 5,000% வரை வருமானத்தை எதிர்பார்க்க உங்களை அனுமதிக்கிறது.
- எங்களுக்குப் பிடித்தவை – கிரிப்டோகரன்சிகளில் முதலீடு செய்வதன் முக்கிய நன்மைகளில் ஒன்று, அவை குறுகிய காலத்தில் கணிசமான லாபம் தருபவையாக இருப்பதுதான். மேலும், நீங்கள் முதலீடு செய்ய முடிவு செய்தால், சந்தையில் உள்ள பல திட்டங்களிலிருந்து உங்களால் தேர்வு செய்ய முடியும்.
- நாங்கள் வருந்துவது – பல நன்மைகளை வழங்கினாலும், கிரிப்டோகரன்சிகளுக்கும் சில பலவீனங்கள் உள்ளன. முதலாவதாக, அவற்றின் ஒப்பீட்டளவில் அதிக ஏற்ற இறக்கம் உங்கள் மூலதனத்திற்கு அச்சுறுத்தலாக அமையலாம். மற்றொரு ஆபத்து என்னவென்றால், அவை மறைகுறியாக்கம் செய்யப்பட்ட சொத்துக்கள் ஆகும். இதன் பொருள், அவற்றை எளிதில் ஹேக் செய்ய முடியும், மேலும் நீங்கள் ஒரு ஹேக்கிற்கு பலியானால் உங்கள் மூலதனத்தை இழக்க நேரிடும்.
கிரிப்டோகரன்சிகளைப் பயன்படுத்தத் தொடங்குவது எப்படி?
நீங்கள் கிரிப்டோகரன்சிகளில் முதலீடு செய்ய முடிவு செய்தால், உங்களுக்குப் பலவிதமான தேர்வுகள் இருக்கும். உங்களுக்குத் தெரிந்திருக்கும், கிரிப்டோகரன்சிகள் மிகவும் எளிமையான சொத்துக்கள், எனவே யார் வேண்டுமானாலும் அவற்றைப் பயன்படுத்தலாம். கிரிப்டோகரன்சிகளில் முதலீடு செய்யப் பின்பற்ற வேண்டிய வழிமுறை இதோ:
- பரவலாக்கப்பட்ட டிஜிட்டல் பணப்பையை உருவாக்குங்கள்
- உங்கள் தனிப்பட்ட சாவிகளைப் பாதுகாப்பான இடத்தில் வைக்கவும்.
- கிரிப்டோகரன்சிக்கென அர்ப்பணிக்கப்பட்ட ஒரு பரிமாற்றத் தளத்தில் பதிவு செய்யுங்கள்
- தளத்தில் கிரிப்டோகரன்சிகளை வாங்கவும்
- நீங்கள் வாங்கிய நாணயங்களைச் சேமித்து வைக்க, அவற்றை உங்கள் பணப்பைக்கு மாற்றவும்.
தங்கத்தில் முதலீடு செய்தல்: சிறந்த நீண்ட கால முதலீடுகளில் ஒன்று
- முதலீட்டு ஆலோசனை – நாம் அனைவரும் ஒரு பண்டமாக அறிந்திருக்கும் தங்கம், இன்று கருத்தில் கொள்ளத்தக்க ஒரு முதலீடாக அமைந்துள்ளது. கடந்த காலத்தில், இந்தச் சொத்து நேரடி விற்பனை நிலையங்கள் மூலமாக மட்டுமே அணுகக்கூடியதாக இருந்தது. அங்கு வாங்கும் போது, வரிவிதிப்பு, பணவீக்கம் மற்றும் வட்டி விகித விலக்குகள் போன்ற பல அபாயங்களுக்கு உள்ளாக வேண்டியிருந்தது. ஆனால், அதன் பிறகு பண்ட முதலீட்டுத் தொழில்நுட்பம் வளர்ச்சி அடைந்துள்ளது. தற்போது, தங்கத்தில் இணையவழியாக முதலீடு செய்வதும், விலை ஏற்ற இறக்கங்களின் மூலம் லாபம் பெறுவதும் சாத்தியமாகியுள்ளது.
- சிறந்த முதலீடுகளில் ஒன்று – உண்மையில், வரவிருக்கும் ஆண்டிற்கு நாங்கள் பரிந்துரைக்கும் சிறந்த முதலீடுகளில் தங்கமும் ஒன்றாகும். சமீபத்திய ஆண்டுகளில் இந்தச் சொத்து காட்டியுள்ள வளர்ச்சி சாத்தியக்கூறுகளையும், 2025 ஆம் ஆண்டின் இறுதியில் அடையப்பட்ட முடிவுகளையும் கருத்தில் கொண்டால், தங்கம் ஒரு இலாபகரமான முதலீடு என்று எளிதாகக் கூறலாம்.
தங்கம் எவ்வளவு லாபகரமானது?
- பங்குச் சந்தையில் விலை நகர்வுகள் – தங்கத்தை ஒரு இலாபகரமான முதலீடு என்று விவரிக்கலாம் என்பது உண்மைதான். இருப்பினும், இந்த இலாபத்தன்மை, சந்தையில் அதன் விலை எவ்வாறு நகர்கிறது என்பது உட்பட பல காரணிகளைச் சார்ந்துள்ளது. தங்கம் அதிக வருவாய் விகிதம் கொண்ட ஒரு சொத்தாக அறியப்படுகிறது. இதில் சில அபாயங்கள் இருப்பதாக நீங்கள் சந்தேகிக்கலாம், ஆனால் முதலீட்டாளர் ஒழுக்கத்துடன் இருந்து சரியான முதலீட்டு உத்திகளைப் பயன்படுத்தும்போது அந்த அபாயம் மிகக் குறைவானதாகிவிடுகிறது.
- நீண்ட கால முதலீட்டிற்காக ஒதுக்கப்பட்ட ஒரு முதலீடு – தங்கத்தின் இலாபத்தன்மையைப் பற்றி நாம் பேசும்போது, அது நீண்ட காலத்திற்குப் பொருந்தும் என்பதைக் குறிப்பிடுவது அவசியம். உண்மையில், தங்கச் சந்தையில் குறுகிய காலத்திற்கு ஊக வணிகம் செய்யும்போது நீங்கள் அதிகம் எதிர்பார்க்க முடியாது. இந்தப் பொருளின் விலையில் நன்கு திட்டமிடப்பட்ட ஒரு முதலீடு, சராசரியாக இரண்டு வருட கால அளவைக் கொண்டிருக்க வேண்டும்.
தங்கத்தின் நன்மைகள்
- நீண்ட கால அடிப்படையில் மிகவும் இலாபகரமான சொத்து;
- நிதி கண்காணிப்பாளர்கள் மூலம் தங்கச் சந்தையை அணுகலாம்;
- இது பௌதீக வடிவத்தைக் கொண்ட ஒரு நிதித் தயாரிப்பு ஆகும்.
- தங்கத்தின் சந்தை விலை உங்களைப் பணவீக்கத்திலிருந்து பாதுகாக்கிறது.
தங்கத்தின் தீமைகள்
- புறக்கணிக்கத்தக்க ஆனால் உண்மையான இழப்பு அபாயம்;
- இந்தச் சொத்து குறுகிய காலத்திற்கு லாபகரமானதல்ல.
அந்நிய செலாவணி நாணயங்கள்
- அந்நிய செலாவணி சந்தை – உங்கள் கவனத்திற்குரிய ஒரு முதலீடு உண்டென்றால், அது சந்தேகத்திற்கிடமின்றி அந்நிய செலாவணி சந்தைதான். உண்மையில், இந்த நாணயங்களை இன்று சந்தையில் பல தரகர்கள் மூலம் வர்த்தகம் செய்ய முடியும், மேலும் உங்களால் மிகச்சிறிய மூலதனத்தைக் கூட முதலீடு செய்ய இயலும். இங்கு, சொத்துக்கள் மிகவும் நிலையற்றவையாக உள்ளன, மேலும் குறுகிய காலத்தில் லாபம் ஈட்டுவதற்கான வாய்ப்பை உங்களுக்கு வழங்குகின்றன.
- ஃபாரெக்ஸ் வர்த்தகத்தின் நன்மைகள் – ஃபாரெக்ஸ் நாணயங்களின் நன்மை என்னவென்றால், நீங்கள் ஒரு சிறிய தொகையை முதலீடு செய்து கணிசமான லாபங்களை ஈட்ட முடியும். அவ்வாறு செய்வதன் மூலம், உங்கள் நிதி நிலைமையைப் பொருட்படுத்தாமல் இந்தச் சந்தையில் ஊக வணிகம் செய்ய முடிகிறது. மேலும், தினசரி அடிப்படையில் அல்லது நீண்ட காலத்திற்கு வர்த்தகம் செய்ய, நீங்கள் CFD-கள் மூலம் ஃபாரெக்ஸில் முதலீடு செய்யலாம்.
- ஃபாரெக்ஸ் வர்த்தகத்தின் தீமைகள் – ஃபாரெக்ஸ் வர்த்தகம் வழங்கும் பல நன்மைகளைத் தாண்டி, குறிப்பிடத் தகுந்த சில குறைபாடுகளும் உள்ளன. முதலாவதாக, ஃபாரெக்ஸ் சந்தை என்பது மிகவும் நுட்பமான ஒரு சந்தையாகும். எனவே, பங்குச் சந்தைப் பகுப்பாய்வில் அனுபவம் வாய்ந்த ஒரு உள்நபராக நீங்கள் இருந்தால் மட்டுமே இதில் முதலீடு செய்ய வேண்டும்.
பிரெஞ்சு ஆயுள் காப்பீட்டுக் கொள்கை
- ஆயுள் காப்பீட்டு ஒப்பந்தம் என்பது என்ன? ஆயுள் காப்பீடு என்பது ஒரு சாதாரண தனிநபருக்கும் காப்பீட்டு நிறுவனத்திற்கும் இடையிலான ஒரு ஒப்பந்தமாகும். இந்த ஒப்பந்தத்தின் மூலம், முதலீட்டாளர் தனது மரணத்திற்குப் பிறகு ஒரு உத்தரவாதத்தை வழங்கும் ஒரு சேமிப்புத் திட்டத்தை மேற்கொள்கிறார். உண்மையில், மரணம் ஏற்படும் பட்சத்தில், ஒப்பந்தத்தில் கையெழுத்திடும்போது நீங்கள் தேர்ந்தெடுத்த ஒரு பயனாளருக்கு ஆயுள் காப்பீட்டிலிருந்து கிடைக்கும் சேமிப்பு வழங்கப்படும். அவர் உங்கள் குடும்ப உறுப்பினராகவோ அல்லது ஒரு நெருங்கிய நண்பராகவோ இருக்கலாம்.
- இந்த வகை முதலீட்டின் மீதான வருமானம் – ஆயுள் காப்பீட்டின் நன்மை, உங்கள் சேமிப்பிற்கு நீங்கள் பெறும் வட்டி விகிதத்தில் அடங்கியுள்ளது. இதில், கணக்கில் எடுத்துக்கொள்ள வேண்டிய ஏற்ற இறக்கங்கள் எதுவும் இல்லை.
- இலாபகரமான முதலீடு – பங்குகளில் முதலீடு செய்யும்போது, கணிசமான முதலீட்டு வருமானத்தை நீங்கள் எதிர்பார்க்கலாம். சில பங்குகளின் கடந்தகால சந்தை செயல்பாட்டைப் பார்க்கும்போது, வருமானம் நிலையானதாக இல்லை என்பது தெளிவாகிறது. இருப்பினும், நீங்கள் 7% வரை வருமான விகிதத்தை எதிர்பார்க்கலாம்.
- கருவியின் செயல்திறன் – பங்குகள் நீண்ட கால அடிப்படையில் லாபகரமானவை என அறியப்படுகின்றன. மேலும், அவை சந்தையில் சிறப்பான செயல்திறனை வெளிப்படுத்துவதால், உங்கள் முதலீட்டிற்கு ஒருவித பாதுகாப்பை அளிக்கின்றன. அதுமட்டுமின்றி, பங்குகளின் நெகிழ்வான வரி விதிப்பு முறையானது அவற்றின் பல நன்மைகளில் ஒன்றாகக் கருதப்படுகிறது.
எந்த முதலீடு சிறந்த வருமான விகிதத்தை வழங்குகிறது?
- பங்குச் சந்தை முதலீடு – முதலீட்டுத் துறைகளிலேயே பங்குச் சந்தைதான் மிகவும் லாபகரமானதாகும். சிறந்த நடைமுறைகளின்படி செய்யப்படும் ஒரு சந்தை முதலீட்டின் மூலம், நீங்கள் 6% முதல் 10% வரை வருமானத்தை எதிர்பார்க்கலாம். பெரிய தொடக்க மூலதனம் அவசியமில்லாத ஒரு முதலீட்டிற்கு இது ஒரு கணிசமான மதிப்பாகும்.
- நிதி நிறுவனங்களுடனான முதலீடுகள் – சேமிப்புக் கணக்கைத் திறப்பதன் மூலம் நீங்கள் ஒரு சேமிப்புத் திட்டத்தை மேற்கொள்ளலாம், அல்லது ஆயுள் காப்பீட்டு ஒப்பந்தத்தைத் தேர்ந்தெடுத்து அதன் வட்டி விகிதங்களை அனுபவிக்கலாம். இந்த முதலீட்டு வழிகளில் முதலீடுகளை எவ்வாறு பல்வகைப்படுத்துவது என்பதைப் புரிந்துகொள்வதே, இடர் மற்றும் வருவாயைச் சமநிலைப்படுத்துவதற்கான சிறந்த வழியாகும்.
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சிறந்த முதலீடுகள் யாவை?
- கிரெடிட் அக்ரிகோல் முதலீடுகள்
- கிரெடிட் மியூச்சுவல் - கிரெடிட் மியூச்சுவல் முதலீடுகள்
- EHPAD - ஓய்வூதிய இல்லம் (EHPAD) முதலீடுகள்
- La Poste - La Poste முதலீடுகள்
இந்தக் கட்டுரை கல்வி நோக்கங்களுக்காக மட்டுமே எழுதப்பட்டது; இது முதலீட்டு ஆலோசனையாகக் கருதப்படாது. எந்தவொரு முதலீட்டிலும் மூலதன இழப்பு ஏற்படும் அபாயம் உள்ளது; கடந்தகாலச் செயல்பாடு, எதிர்காலச் செயல்பாட்டிற்கு அறிகுறியாகாது.