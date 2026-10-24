பிராட்காம் பங்கு (AVGO): பகுப்பாய்வு, விலை மற்றும் 2026 வரையிலான கண்ணோட்டம்

பிராட்காம் பங்கு விலை (AVGO): நேரலை விலை மற்றும் நிகழ்நேரத் தரவுகள்
தி பிராட்காம் இந்தப் பங்கு நாஸ்டாக்கில் AVGO என்ற குறியீட்டின் கீழ் வர்த்தகம் செய்யப்படுகிறது. தற்போதைய நேரடி விலை $ எனக் காட்டுகிறது.321,68 $இது, அமர்வின் போது -0,48% ஏற்ற இறக்கத்தைக் காட்டுகிறது. கடந்த பன்னிரண்டு மாதங்களில், இந்தப் பங்கு $289,96 டாலருக்கும் $495,00 டாலருக்கும் இடையில் ஏற்ற இறக்கத்துடன் இருந்துள்ளது. இதன் தினசரி வர்த்தக அளவு சுமார் 15,871,100 பங்குகள் ஆகும் — இது ஒரு மிகப்பெரிய அமெரிக்க நிறுவனத்தின் பணப்புழக்கத்திற்குச் சமமாகும்.
பிரெஞ்சு முதலீட்டாளர்களுக்கு ஒரு கூடுதல் அம்சம் உள்ளது: இந்தப் பங்கு டாலர்களில் குறிப்பிடப்படுவதால், பங்கு விலையைப் படிப்பதோடு கூடுதலாக நாணய மாற்று விகிதமும் கணக்கிடப்படுகிறது; மேலும், இந்தப் பங்கு பிரெஞ்சு பங்கு சேமிப்புத் திட்டத்திற்கு (PEA) தகுதி பெறாது — இது ஒரு வழக்கமான பத்திரக் கணக்கின் மூலம் வாங்கப்படுகிறது.
பிராட்காம் பங்கு ஒரு பார்வை: இரு-இயந்திர தொழில்நுட்பக் கூட்டு நிறுவனம்
சந்தை ஒரு காலத்தில் பொருந்தாதவை எனக் கருதிய இரண்டு வணிகங்களை பிராட்காம் ஒரே குடையின் கீழ் கொண்டுவருகிறது: குறைக்கடத்தி உள்கட்டமைப்பு — தரவு மையங்களுக்கான நெட்வொர்க்கிங் சிப்கள், இணைப்பு வசதி, பிராட்பேண்ட், கிளவுட் துறையின் மிகப்பெரிய நிறுவனங்களுக்காக வடிவமைக்கப்பட்ட பிரத்யேக சிப்கள் — மற்றும் உள்கட்டமைப்பு மென்பொருள்VMware கையகப்படுத்தலுக்குப் பிறகு இப்போது ஒரு முக்கியத் தூணாக விளங்கும் இது, CA மற்றும் Symantec நிறுவனங்களிடமிருந்து பெறப்பட்ட பெருநிறுவனத் தீர்வுகளால் முழுமையாக்கப்பட்டுள்ளது.
இந்த இருமைத்தன்மை பங்கின் தன்மையை மாற்றுகிறது: மென்பொருள், சிப்களின் சுழற்சித் தன்மையைத் தணிக்கும் தொடர்ச்சியான சந்தா வருவாயைக் கொண்டுவருகிறது; அதே நேரத்தில் குறைக்கடத்திகள், இந்த தசாப்தத்தின் மிகப்பெரிய தொழில்துறை கருப்பொருளான செயற்கை நுண்ணறிவில் முதலீடு செய்யும் வாய்ப்பை வழங்குகின்றன.
இந்தக் குழுவின் தனித்தன்மை அதன் தலைவரைப் பிரதிபலிக்கிறது: ஹாக் டான் கிட்டத்தட்ட இருபது ஆண்டுகளாக பிராட்காம் நிறுவனத்தை நடத்தி வருகிறார். முதிர்ச்சியடைந்த தொழில்நுட்பச் சொத்துக்களை வாங்குவது, அவற்றின் செலவுகளைக் குறைப்பது, அவற்றின் ஆராய்ச்சி மற்றும் மேம்பாட்டுப் பணிகளை இலாபகரமான சந்தைகளை நோக்கித் திருப்புவது, மற்றும் இந்தச் செயல்முறையை மீண்டும் மீண்டும் செய்வது என ஒழுங்குபடுத்தப்பட்ட கையகப்படுத்துதலை அவர் ஒரு தனித் துறையாகவே மாற்றியுள்ளார். இந்த முறையானது, அதன் வேலை இழப்புகளுக்காக விமர்சனங்களைச் சந்தித்தபோதிலும், உலகளாவிய தொழில்நுட்பத் துறையில் மிக வலிமையான மதிப்பு உருவாக்கங்களில் சிலவற்றை வழங்கியுள்ளது.
இந்த மாதிரிக்கு, செயலாக்கத்தில் நிரந்தரக் கட்டுப்பாடு தேவைப்படுகிறது: ஒவ்வொரு ஒருங்கிணைப்பும் உறுதியளிக்கப்பட்ட இலாப வரம்புகளை வெளிக்கொணர வேண்டும், இல்லையெனில் இயந்திரம் செயலிழந்துவிடும்.
பிராட்காம் பங்கு விலை ஏன் நகர்கிறது
நான்கு ஓட்டுநர்கள் பெரும்பாலான நிகழ்வுகளை விளக்குகிறார்கள். முதலில், குறைக்கடத்தி சுழற்சிநெட்வொர்க்கிங் சிப்களுக்கான தேவை, தரவு மைய முதலீட்டைப் பின்பற்றுகிறது; இந்த முதலீடு செயற்கை நுண்ணறிவு உள்கட்டமைப்பின் விரிவாக்கத்தால் உந்தப்படுகிறது — ஒவ்வொரு காலாண்டிலும், கிளவுட் ஜாம்பவான்களின் வரவுசெலவுத் திட்டங்களில் பிராட்காம் தனது பங்கை கைப்பற்றுகிறதா என்பதை அளவிட, சந்தையானது செயற்கை நுண்ணறிவு குறைக்கடத்தி வளர்ச்சியை அலசி ஆராய்கிறது.
அடுத்து, தி தனிப்பயன் சிப்புகள்ஒரு சில ஹைப்பர்ஸ்கேலர்களுக்காக பிரத்யேகமாக வடிவமைக்கப்பட்டதால், பெரிய அளவில் தனிப்பயன் ஆக்சிலரேட்டர்களை உற்பத்தி செய்யக்கூடிய ஒரு சில நிறுவனங்களில் ஒன்றாக பிராட்காம் திகழ்கிறது — ஒரு புதிய பெரிய ஒப்பந்தம் குறித்த ஒவ்வொரு வதந்தியும் அதன் பங்கு விலையை உயர்த்துகிறது. பிறகு, VMware ஒருங்கிணைப்புவாடிக்கையாளர்கள் சந்தா முறைக்கு மாறுவது, அவர்களில் சிலரால் எதிர்க்கப்படும் விலை உயர்வுகள் மற்றும் மென்பொருள் வளர்ச்சியின் வேகம் ஆகியவை காலாண்டுதோறும் கண்காணிக்கப்படுகின்றன.
இறுதியாக, அந்த விகித சுழற்சிஅதிக மதிப்புள்ள ஒரு தொழில்நுட்பப் பெருநிறுவனத்தின் நீண்ட கால வட்டி விகிதங்கள் மாறும் போது, அதன் செயல்பாடுகளுடன் எந்தத் தொடர்பும் இல்லாமல், அதன் விலை இயந்திரத்தனமாக மறுமதிப்பீடு செய்யப்படுகிறது.
காலப்போக்கில், மென்பொருளின் அதிகரித்து வரும் செல்வாக்கு, அதன் வாசிப்பு முறையை மாற்றியமைக்கிறது: தொடர்ச்சியான சந்தாக்கள், சிப் தயாரிப்பில் மட்டுமே ஈடுபட்டிருந்த பழைய பிராட்காம் நிறுவனத்தை நிர்வகித்த சுழற்சிகளின் வீச்சைக் குறைக்கின்றன — இந்த உருமாற்றத்திற்கு சந்தை ஒரு பிரீமியம் மதிப்பீட்டின் மூலம் விலை கொடுக்கிறது, மேலும் இது ஒவ்வொரு காலாண்டு வருவாய் அறிக்கையையும் முன்பை விட சற்றே குறைவான இருமைத்தன்மை கொண்டதாக ஆக்குகிறது.
பிராட்காம் பங்கு வரலாறு மற்றும் பங்குச் சந்தை செயல்திறன்
பிராட்காமின் பங்குச் சந்தைப் பயணம் மூன்று காலகட்டங்களைக் கொண்டுள்ளது. தொடர்ச்சியான கையகப்படுத்தல்களின் பத்தாண்டு, இது அந்நிறுவனத்தை சிப் தயாரிப்பாளரிலிருந்து ஒரு பன்முகப்படுத்தப்பட்ட தொழில்நுட்பத் தளமாக மாற்றியது, மேலும் இதன் பங்கு விலையில் சீரான ஏற்றம் காணப்பட்டது.
பின்னர் செயற்கை நுண்ணறிவை நோக்கிய திருப்பம்: செயற்கை நுண்ணறிவு தரவு மையங்களில் நெட்வொர்க்கிங் சிப்புகள் தரநிலையாக மாறின, தனிப்பயன் முடுக்கிகள் வெளிப்படையாகக் கொண்டுவரப்பட்டன, அந்தப் பங்கு முக்கிய குறியீடுகளில் நுழைந்து, அத்துறையின் மிகப்பெரிய நிறுவனங்களைப் போலவே அதே அலையால் உந்தப்பட்டு, பல மடங்கு இரட்டிப்பானது.
இறுதியாக, குழுமத்தின் வரலாற்றிலேயே மிகப்பெரிய பந்தயமான விஎம்வேர் கையகப்படுத்தல்: ஒரு அசாதாரணமான விலை, நெருக்கமாகக் கருத்துக் கணிப்பு செய்யப்பட்ட ஒருங்கிணைப்பு, சர்ச்சைக்குரிய விலை நிர்ணய சீரமைப்பு — மற்றும் அதன் மையமாக, சில்லறை முதலீட்டாளர்கள் வாங்கக்கூடிய நிலைகளுக்கு பெயரளவு பங்கு விலையை மீண்டும் கொண்டுவந்த ஒரு பங்குப் பிரிப்புடன் வந்த மூலதன மறுசீரமைப்பு.
பிரெஞ்சு முதலீட்டாளர்களுக்கு இரண்டு வழிமுறை நினைவூட்டல்கள்: செயல்திறனை முதலில் டாலர்களிலும் பின்னர் யூரோக்களிலும் மதிப்பிட வேண்டும், ஏனெனில் காலக்கட்டத்தைப் பொறுத்து நாணய மாற்று விகிதம் சில சமயங்களில் நகர்வுகளைப் பெருக்கியுள்ளது அல்லது குறைத்துள்ளது; மேலும், பிராட்காம் தற்போது ஒரு குறிப்பிடத்தக்க அங்கமாக விளங்கும் பரந்த அமெரிக்கச் சந்தையுடன் ஒப்பிடுவதை விடுத்து, அதன் உண்மையான போட்டியாளர்களான குறைக்கடத்தி மற்றும் மென்பொருள் தளங்களுடன் ஒப்பிட வேண்டும்.
பிராட்காம் ஈவுத்தொகை: கொள்கையாக நிலையான வளர்ச்சி
பிராட்காம் நிறுவனத்தின் ஒரு பங்கிற்கான காலாண்டு ஈவுத்தொகை $2,60 ஆகும். தற்போதைய விலையில் இது தோராயமாக 0,81% ஈவுத்தொகை வருவாயை அளிக்கிறது. இந்த ஈவுத்தொகை வருவாயை விட அதன் வளர்ச்சிப் பாதையே முக்கியமானது: பிராட்காம் நிறுவனம், பெருமளவிலான பண உருவாக்கத்தின் மூலம் நிதியளிக்கப்பட்டு, ஒரு தசாப்தத்திற்கும் மேலாக ஒவ்வொரு ஆண்டும் தனது ஈவுத்தொகையை உயர்த்தி வருகிறது — இது தொழில்நுட்பத் துறையில் ஒரு அரிய சாதனையாகும். இந்தக் கொள்கை தெளிவானது: ஈவுத்தொகையானது வருவாயுடன் சேர்ந்து வளரும்; பங்கு விலையின் சதவீதமாகப் பார்க்கும்போது மெதுவாகவும், முழுமையான அளவில் நிலையானதாகவும் இருக்கும்.
பிரெஞ்சு பங்குதாரர்களுக்கு, W-8BEN படிவம் தாக்கல் செய்யப்பட்டவுடன், இந்த அமெரிக்க ஈவுத்தொகைகளுக்கு 15% பிடித்த வரி விதிக்கப்படுகிறது. இந்த வரிப் பிடித்தம் பிரெஞ்சு வரிக்கு எதிராக வரவு வைக்கப்படும் — இது உண்மையான நிகர வருவாயைக் கணக்கிடும்போது கருத்தில் கொள்ள வேண்டிய ஒரு வரி விவரமாகும்.
பிராட்காம் யாருக்குச் சொந்தமானது?
ஒரு அமெரிக்க தொழில்நுட்பப் பங்கிற்கு அசாதாரணமான நிலைத்தன்மையை இந்த பங்குதாரர் அமைப்பு வழங்குகிறது: இந்த உத்திக்குப் பின்னால் உள்ள நிறுவனரும் தலைமைச் செயல் அதிகாரியுமானவர், ஒரு குறிப்பிடத்தக்க பங்கைத் தக்கவைத்துக்கொள்கிறார். இதன் மூலம், அவர் தலைமை தாங்கும் வரை தொடர்ச்சியை உறுதிசெய்யும் ஒரு உறுதிமொழியாக, தனது சொந்த எதிர்காலத்தைப் பங்குதாரர்களின் எதிர்காலத்துடன் இணைக்கிறார். இந்தப் பங்குப் பதிவேட்டில் ஆதிக்கம் செலுத்தும் அமெரிக்க மற்றும் சர்வதேச நிறுவனங்களை மையமாகக் கொண்டு இந்த இணைப்பு நடைபெறுகிறது. இந்த அமைப்புக்கு ஒரு உறுதியான வடிவம் உண்டு: பெரிய அளவிலான கையகப்படுத்தல்கள், பங்குப் பிரிப்புகள், பங்குதாரர்களுக்குத் திரும்பக் கிடைக்கும் கொள்கைகள் போன்ற முக்கிய முடிவுகள், சந்தையின் காலாண்டு மனநிலைகளைப் பின்பற்றாமல், ஒரு சீரான தொழில்முனைவோர் தொலைநோக்குப் பார்வையைப் பின்பற்றுகின்றன.
சிறுபான்மை பங்குதாரருக்கான மறுபக்கம் என்னவென்றால், ஒரு தனி நபரை மையமாகக் கொண்டு கட்டமைக்கப்பட்ட எந்தவொரு நிறுவனத்தைப் போலவே, ஒரு தலைவரின் வயதும் அவருக்குப் பின் வருபவர் யார் என்பதும் காலப்போக்கில் ஒரு தனி விவாதப் பொருளாக மாறும் என்பதால், அவரைச் சுற்றியுள்ள முக்கிய நபர் சார்ந்த இடர்பாடுதான்.
பிராட்காமின் போட்டியாளர்கள்: சிப்களுக்கும் பிளாட்ஃபார்ம்களுக்கும் இடையில்
குறைக்கடத்திகள் துறையில், போட்டி உலகளாவிய அளவில் நடைபெறுகிறது: என்விடியா பிராட்காமின் தனிப்பயன் சிப்புகள் இணைந்து செயல்படும் பொதுப் பயன்பாட்டு முடுக்கிகளில் இது ஆதிக்கம் செலுத்துகிறது; அது AMD தனது சொந்த முடுக்கிகளைக் கொண்டு அதே குறிப்பிட்ட சந்தையைத் தாக்குகிறது; குவால்காம் அதனுடன் இணைந்த சந்தையான மொபைல் வயர்லெஸ் துறையில் இதுவே தர அளவுகோலாகத் திகழ்கிறது. நெட்வொர்க்கிங் சிப்களைப் பொறுத்தவரை, டேட்டா சென்டர்களில் தரநிலையாக நிறுவப்படும் பலத்தின் காரணமாக, பிராட்காம் நிறுவனம் ஏறக்குறைய ஆதிக்கம் செலுத்தும் நிலையில் இருந்து சிறிய சிறப்பு நிறுவனங்களை எதிர்கொள்கிறது.
உள்கட்டமைப்பு மென்பொருள் துறையில், களம் மாறுகிறது: ஒரு காலத்தில் VMware ஆதிக்கம் செலுத்திய மெய்நிகராக்கம் மற்றும் உள்கட்டமைப்பு மேலாண்மை சந்தையை IBM, Oracle மற்றும் கிளவுட் நிறுவனங்கள் பகிர்ந்து கொள்கின்றன — கிளவுட்டிற்கு மாறும் போக்கிற்கு எதிராக அந்த நிலையைத் தக்கவைத்துக் கொள்வது, இந்த தசாப்தத்தில் அக்குழுமத்தின் மிகப்பெரிய பணிகளில் ஒன்றாகும். சிப்கள் மற்றும் மென்பொருள் ஆகிய இரண்டு வணிகங்களின் பெருக்கங்களை ஒப்பிடுவது, ஒருங்கிணைந்த மதிப்பீடு எவ்வாறு கட்டமைக்கப்படுகிறது என்பதைப் புரிந்துகொள்ள உதவுகிறது.
கவனிக்க வேண்டிய மற்ற குறைக்கடத்திப் பங்குகள்: AXT இன்க்., அம்கோர் தொழில்நுட்பம் மற்றும் சிர்ரஸ் லாஜிக்.
பிராட்காம் நிதித் தரவு
கீழே உள்ள குறிகாட்டிகள் பங்கின் அடிப்படை மதிப்பீட்டை வடிவமைக்கின்றன; விரிவான புள்ளிவிவரங்கள் எங்கள் தரவுக் குழுவால் தொகுக்கப்பட்டு, ஒவ்வொரு வருவாய் வெளியீட்டிற்குப் பிறகும் புதுப்பிக்கப்படுகின்றன.
|காட்டி
|மதிப்பு
|காலம்
|வருவாய்
|-
|-
|AI குறைக்கடத்தி வளர்ச்சி
|-
|-
|இயக்க விளிம்பு
|-
|-
|இலவச பணப் பாய்வு
|-
|-
|ஒரு பங்குக்கான ஈவுத்தொகை (காலாண்டு)
|$2,60 (நேரலை)
|-
|சந்தை மூலதனம்
|பங்கு விலை × பங்குகளின் எண்ணிக்கை
|-
2026-ல் பிராட்காம் பங்குகளை வாங்குவது நல்லதா? பலங்களும் அபாயங்களும்
இந்தப் பங்கின் பலங்கள் அதன் நிலையில் அடங்கியுள்ளன: தரவு மைய வலையமைப்புச் சில்லுகளில் ஒரு பகுதி-இருமுனை ஆதிக்கம்; வரலாற்றிலேயே மிகப்பெரிய தொழில்நுட்ப முதலீட்டின் திருப்புமுனையில் இருக்கும் ஒரு தொழிலான ஹைப்பர்ஸ்கேலர்களுக்கான தனிப்பயன் முடுக்கிகளை வழங்கும் மிகச் சில சப்ளையர்களில் ஒன்றாகத் திகழும் அந்தஸ்து; அசைக்க முடியாத செலவுக் கட்டுப்பாட்டால் நிலைநிறுத்தப்படும் விதிவிலக்கான லாப வரம்புகள்; சுழற்சிகளைச் சீராக்கும் ஒரு தொடர்ச்சியான மென்பொருள் தளம்; மற்றும் பங்குதாரர்களுடன் ஒத்துப்போகும் நீண்டகால நிர்வாகம்.
அபாயங்கள் ஒரே மாதிரியாகவே உள்ளன: உள்கட்டமைப்புக்கான நிதி ஒதுக்கீடு குறையக்கூடிய, ஒரு சில கிளவுட் வாடிக்கையாளர்களைச் சார்ந்திருப்பது; ஒவ்வொரு ஹைப்பர்ஸ்கேலரும் பல சப்ளையர்களை வளர்க்கும் கஸ்டம் ஆக்சிலரேட்டர்களில் நிலவும் நேரடிப் போட்டி; வாடிக்கையாளர் தளத்தை அரிக்கக்கூடிய விலை நிர்ணயச் சிக்கல்களைக் கொண்ட VMware ஒருங்கிணைப்பு; காலாண்டு ஏமாற்றங்களுக்குக் குறைந்த இடமே அளிக்கும் ஒரு கடினமான மதிப்பீடு; மற்றும் ஒரு கவர்ச்சிகரமான தலைவரைச் சுற்றியுள்ள வாரிசுரிமை அபாயங்கள்.
இந்த பலங்களில் எதுவும் நாளைய விலைக்கு உத்தரவாதம் அளிக்காது: பல்வகைப்படுத்தலே முதலீட்டுத் தொகுப்பின் தீர்வாக உள்ளது.
|பலங்கள்
|அபாயங்கள்
|தரவு மைய வலையமைப்பு சிப்களில் உள்ள தரநிலை
|ஒரு சில ஹைப்பர்ஸ்கேலர்களின் வரவுசெலவுத் திட்டங்களைச் சார்ந்திருத்தல்
|தனிப்பயன் AI முடுக்கி — ஒரு அரிய நிலை
|ஒரே துறையில் நேரடிப் போட்டி
|சுழற்சிகளை சீராக்கும் தொடர்ச்சியான மென்பொருள் (VMware)
|VMware ஒருங்கிணைப்பினால் ஏற்படும் விலை நிர்ணயச் சிக்கல்கள்
|10 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக ஒவ்வொரு ஆண்டும் ஈவுத்தொகை உயர்த்தப்பட்டது
|கடுமையான மதிப்பீடு, பிழைக்கான வாய்ப்பு குறைவு.
|களத்தில் நேரடியாகப் பங்கேற்கும் புகழ்பெற்ற நிர்வாகம்
|தலைவரைச் சுற்றியுள்ள வாரிசுரிமை அபாயங்கள்
பிரான்சிலிருந்து பிராட்காம் பங்குகளை வாங்குவது எப்படி
நாஸ்டாக்கில் பட்டியலிடப்பட்ட ஒரு அமெரிக்கப் பங்கான பிராட்காம், ஒரு வழக்கமான பத்திரக் கணக்கின் மூலம் வாங்கப்படுகிறது — PEA இதை அனுமதிப்பதில்லை — அமெரிக்கப் பங்குச் சந்தைகளுக்கான அணுகலை வழங்கும் ஒரு தரகர் வழியாக இது வாங்கப்படுகிறது, நமது சந்தையில் உள்ள பெரும்பாலான நிறுவனங்களுக்கும் இதுவே நடைமுறையாகும். ஆன்லைன் தரகர்கள் ஒப்பீடு.
மூன்று நடைமுறை அம்சங்கள்: பகுதிப் பங்குகள், அலகு விலை எதுவாக இருந்தாலும் ஒரு நிலையான தொகையை முதலீடு செய்ய உங்களை அனுமதிக்கின்றன; டாலர்களில் செய்யப்படும் ஒவ்வொரு கொள்முதலுக்கும் நாணய மாற்றுக் கட்டணங்கள் விதிக்கப்படுகின்றன, மேலும் கொள்முதல் ஆணைகளை ஒன்றிணைப்பதன் மூலம் அவை குறைவாக வைக்கப்படுகின்றன; உங்கள் தரகருடன் ஒருமுறை பூர்த்தி செய்யப்படும் W-8BEN படிவம், ஈவுத்தொகையின் மீதான பிடித்த வரியை 15% ஆகக் குறைக்கிறது.
காலாண்டு வருவாய் அறிவிப்பின்போது கடுமையாக ஏற்ற இறக்கம் காணும் ஒரு பங்கில், அறிவிப்புக்குப் பிந்தைய இடைவெளிகளிலிருந்து ஒரு லிமிட் ஆர்டர் பாதுகாக்கிறது — அதற்கான வழிமுறைகள் எங்கள் வழிகாட்டியில் விரிவாக விளக்கப்பட்டுள்ளன. பங்குச் சந்தை ஆர்டர்கள்மேலும், எங்கள் பகுப்பாய்வில் உள்ள உறைகளின் ஒப்பீடு PEA மற்றும் பத்திரங்கள் கணக்கு தேர்வு. பங்குகளைத் தாண்டிய பல்வகைச் சொத்து வர்த்தகத்திற்கு, பிரத்யேக தளங்கள் எளிதில் அணுகக்கூடிய வகையில் உள்ளன. கணக்கைத் திறப்பது Vantage →.
பிராட்காம் பங்கு விலையை அன்றாடம் கணிப்பது எப்படி
பிராட்காம் நிறுவனத்தின் பங்கு விலையானது அமெரிக்கக் காலண்டரைப் பொறுத்து அமைகிறது: காலாண்டு புள்ளிவிவரங்கள் வால் ஸ்ட்ரீட் சந்தை முடிந்த பிறகு வெளியாகின்றன, மேலும் அதனைத் தொடரும் வர்த்தக அமர்வில்தான் அதன் எதிர்வினை ஒருமுகப்படுத்தப்படுகிறது — இத்தகைய அளவுள்ள ஒரு பங்கைப் பொறுத்தவரை, ஏமாற்றமளிக்கும் ஒரு அறிக்கையின் காரணமாக ஏற்படும் பல சதவீத இடைவெளி என்பது ஒரு பெரிய நிகழ்வாகவே உள்ளது.
மூன்று காலகட்டங்கள் இந்த மாதத்தின் போக்கை நிர்ணயிக்கின்றன: உள்கட்டமைப்புச் செலவினங்கள் குறித்த தங்கள் கருத்துக்களால் முழு செயற்கை நுண்ணறிவுத் தொடரிலும் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும் பெரிய கிளவுட் வாடிக்கையாளர்களின் வருவாய்; வட்டி விகித எதிர்பார்ப்புகளையும், அதனுடன் பெரிய தொழில்நுட்ப நிறுவனங்களின் மதிப்பீட்டையும் மாற்றியமைக்கும் அமெரிக்கப் பேரியல் பொருளாதாரத் தரவுகள் — பணவீக்கம் மற்றும் வேலைவாய்ப்புகள்; மற்றும், ஒவ்வொரு காலாண்டிலும், குறைக்கடத்தி வளர்ச்சி மற்றும் மென்பொருள் மாற்றத்தில் குழுமத்தின் முடிவுகள்.
பிரெஞ்சு முதலீட்டாளர்களுக்கு, ஒரு லிமிட் ஆர்டர் தொடக்க இடைவெளிகளுக்குள் பரிவர்த்தனைகள் செயல்படுத்தப்படுவதைத் தவிர்க்கிறது. மேலும், யூரோவில் வருவாயைப் படிப்பது, செயல்திறனை விட நாணயமே முதன்மையானது என்பதை நினைவூட்டுகிறது: பங்கின் உயர்வானது டாலரின் சரிவால் பாதிக்கப்படலாம், மற்றும் நேர்மாறாகவும் நிகழலாம்.
ஒரு முதலீட்டுத் தொகுப்பில் பிராட்காம் பங்கு என்ன பங்கை வகிக்க வேண்டும்?
பிராட்காம், ஒரு முதலீட்டுத் தொகுப்பின் தொழில்நுட்பப் பிரிவில் ஒரு குறிப்பிட்ட அந்தஸ்துடன் பொருந்துகிறது: சிப் தயாரிப்பாளர்களின் முழுமையான வளர்ச்சிக்கும், நிறுவப்பட்ட மென்பொருளின் வருமானத்திற்கும் இடையில் இது அமைந்துள்ளது. இரண்டு பயன்களும் ஒருங்கே உள்ளன. ஒரு முக்கிய செயற்கை நுண்ணறிவுத் துறையாக, இது ஒரே ஒரு பெயரைத் தாண்டி, இத்துறையில் தனது ஈடுபாட்டைப் பன்முகப்படுத்துகிறது — வெற்றி பெறும் பயன்பாடுகள் எதுவாக இருந்தாலும், செயற்கை நுண்ணறிவின் உள்கட்டமைப்பே சிலிக்கான் மற்றும் வலையமைப்பு வழங்குநர்களுக்குப் பணம் செலுத்துகிறது என்பதே இதன் அடிப்படைக் கருத்தாகும்.
ஒரு பாதுகாப்பு அம்சமாக, அதன் மென்பொருள் சந்தாக்கள் மற்றும் வளர்ந்து வரும் ஈவுத்தொகை ஆகியவை, அதன் தன்மையை ஒரு நிலைபெற்ற பங்கின் தன்மைக்கு நெருக்கமாகக் கொண்டு வருகின்றன. இரண்டு சந்தர்ப்பங்களிலும், ஒழுங்குமுறை ஒன்றுதான்: வட்டி விகிதங்கள் உயரும்போது பெரிய தொழில்நுட்பப் பங்குகள் சந்திக்கும் மதிப்பீட்டுச் சரிவுகளைத் தாங்கிக்கொள்ளும் வகையில் ஒரு முதலீட்டை அமைப்பது — முதலீட்டைப் பன்முகப்படுத்துவதும், பின்னர் முதலீட்டுத் தொகுப்பைப் பன்முகப்படுத்துவதும் தான் உண்மையான பாதுகாப்பாகும்.
குறைக்கடத்தி மதிப்புச் சங்கிலியில் பிராட்காம்
பிராட்காமின் நிலையைப் புரிந்துகொள்ள, நவீன கணினித்துறையின் முழுமையான சங்கிலித் தொடரையும் காட்சிப்படுத்த வேண்டும். தொடக்க நிலையில், மற்றவர்கள் வடிவமைக்கும் சிப்களை உற்பத்தி செய்யும் நிறுவனங்கள் — எல்லாவற்றிற்கும் மேலாக TSMC — சிப் வார்ப்பகங்களைத் தயாரிக்கின்றன. நடுவில், வடிவமைப்பாளர்கள் உள்ளனர்: பொதுப் பயன்பாட்டு முடுக்கிகளுக்காக என்விடியா, செயலிகள் மற்றும் அதன் சொந்த முடுக்கிகளுக்காக ஏஎம்டி, மொபைல் சாதனங்களுக்காக குவால்காம் — மற்றும் இரண்டு தீர்க்கமான சிறப்புப் பிரிவுகளில் பிராட்காம்.
முதலாவது: நெட்வொர்க்கிங் சிப்புகள் — இவை ஒரு தரவு மையத்திற்குள் இருக்கும் ஆயிரக்கணக்கான சர்வர்களையும் ஆக்சிலரேட்டர்களையும் இணைக்கும் ஸ்விட்சுகள் மற்றும் ரவுட்டர்கள் ஆகும்; அந்த அடுக்கு இல்லாமல், தனிப்பட்ட சிப்புகள் எவ்வளவு சக்தி வாய்ந்ததாக இருந்தாலும், AI கணினிப் பண்ணைகள் இயங்காது.
இரண்டாவது: தனிப்பயன் முடுக்கிகள் — சந்தையில் கிடைக்கும் மாடல்களை விடத் தங்களின் சொந்தச் சுற்றுகளையே விரும்பும் ஒரு சில ஹைப்பர்ஸ்கேலர்களுடன் இணைந்து, அவர்களுக்காகவே வடிவமைக்கப்பட்ட சிப்புகள்; பிராட்காம் வடிவமைப்பையும் உற்பத்தி செய்வதற்கான அணுகலையும் வழங்குகிறது, வாடிக்கையாளர் தனது மென்பொருள் கட்டமைப்புகளை வழங்குகிறார். இந்த இரட்டை நிலை — ஒன்றிணைப்பு மற்றும் தனிப்பயனாக்கம் — இந்தக் குழுவின் மீள்திறனை விளக்குகிறது: போட்டியாளர்கள் பொது-நோக்கு முடுக்கிகளில் கவனம் செலுத்தும் இடத்தில், ஒரு சில நிறுவனங்களால் மட்டுமே மீண்டும் உருவாக்கக்கூடிய ஒரு நிலையில் இருந்து, பிராட்காம் சந்தையின் இரு பக்கங்களிலும் சம்பாதிக்கிறது.
பிராட்காம் பங்கு பற்றிய அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள்
PEA-வில் பிராட்காம் பங்குகளை வாங்க முடியுமா?
இல்லை: நாஸ்டாக்கில் பட்டியலிடப்பட்ட ஒரு அமெரிக்க நிறுவனம் என்பதால், இந்தப் பங்கு PEA-க்குத் தகுதி பெறாது. இது ஒரு பத்திரக் கணக்கு மூலம் வாங்கப்படுகிறது, மேலும் W-8BEN படிவத்தின் காரணமாக, அந்தத் தொகுப்பின் வரி விதிப்பு மற்றும் ஈவுத்தொகையின் மீதான அமெரிக்கப் பிடித்த வரி ஆகியவை 15% ஆகக் குறைக்கப்பட்டுள்ளன.
பிராட்காமிற்கும் செயற்கை நுண்ணறிவுக்கும் உள்ள தொடர்பு என்ன?
இரண்டு வகைகள்: தரவு மையங்களில் உள்ள ஆயிரக்கணக்கான முடுக்கிகளை ஒன்றோடொன்று இணைக்கும் வலையமைப்புச் சில்லுகள் — இது ஒரு சந்தைத் தரநிலை — மற்றும் குறிப்பிட்ட ஹைப்பர்ஸ்கேலர்களுக்காக பிராட்காம் ஆர்டரின் பேரில் வடிவமைக்கும் தனிப்பயன் முடுக்கிகள். பிராட்காம் நுகர்வோர் செயற்கை நுண்ணறிவின் விற்பனையாளர் அல்ல, ஆனால் அதன் மிக முக்கியமான கட்டமைப்பு உள்கட்டமைப்பு வழங்குநர்களில் ஒன்றாகும்.
பிராட்காம் பங்குப் பிரிப்பு ஏன் நிகழ்ந்தது?
பல ஆண்டுகால ஆதாயங்களுக்குப் பிறகு மிகவும் உயர்ந்திருந்த பெயரளவுப் பங்கு விலையை, சில்லறை முதலீட்டாளர்கள் அணுகக்கூடிய ஒரு நிலைக்கு மீண்டும் கொண்டு வருவதற்காக, அந்தக் குழுமம் பங்குப் பிரிப்பை மேற்கொண்டது. இந்தச் செயல்பாடு கைவசம் உள்ள பங்கின் மதிப்பில் எந்த மாற்றத்தையும் ஏற்படுத்தாது: ஈவுத்தொகைகள் உட்பட, இதற்குப் பிறகான பத்து பங்குகளின் மதிப்பு, இதற்கு முந்தைய ஒரு பங்கின் மதிப்பாகும்.
பிராட்காம் நல்ல ஈவுத்தொகை வழங்குகிறதா?
அதிக வருவாயை விட சீராக வளர்ந்து வரும் ஈவுத்தொகை: பங்கு விலையுடன் ஒப்பிடும்போது ஆண்டு விகிதம் மிதமாகவே உள்ளது, ஆனால் வருவாயின் உந்துதலால், பத்து ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக ஒவ்வொரு ஆண்டும் வழங்கப்படும் தொகை அதிகரித்து வருகிறது — இது முழு மூலதன முதிர்ச்சியை எட்டிய ஒரு தொழில்நுட்பப் பங்கின் வழக்கமான தன்மையாகும்.
பிராட்காம் அல்லது என்விடியா: செயற்கை நுண்ணறிவுத் துறையில் உங்கள் பங்களிப்பிற்கு எதைத் தேர்ந்தெடுக்க வேண்டும்?
இவ்விரு நிறுவனங்களும் ஒரே தளத்தில் முதலீடு செய்வதில்லை: அனைவரும் போட்டி போட்டுக்கொண்டு வாங்கும் பொதுப் பயன்பாட்டு முடுக்கிகளை என்விடியா விற்கிறது; தங்களுடைய சொந்த சிப்களை வடிவமைத்து, தங்கள் தரவு மையங்களை இணைக்கும் ஹைப்பர்ஸ்கேலர்களுக்கு பிராட்காம் உபகரணங்களை வழங்குகிறது. வரலாற்று ரீதியாக, சந்தையானது மிகவும் வெளிப்படையான வளர்ச்சியான என்விடியாவின் வளர்ச்சிக்கும், பிராட்காமின் நிலைசார்ந்த கூடுதல் கட்டணத்திற்கும் விலை கொடுத்துள்ளது. இந்த இரண்டு கோட்பாடுகளும், நன்கு பரிசீலிக்கப்பட்ட முக்கியத்துவத்துடன், ஒரு பன்முகப்படுத்தப்பட்ட செயற்கை நுண்ணறிவுத் தளத்தில் இணைந்து செயல்பட முடியும்.
AVGO பங்கின் முக்கிய ஆபத்து என்ன?
ஒருமுகப்படுத்தல்: குறைக்கடத்தி வருவாயின் பெருகிவரும் பங்கு, ஒரு சில ஹைப்பர்ஸ்கேலர்களின் உள்கட்டமைப்பு வரவுசெலவுத் திட்டங்களையும், செயற்கை நுண்ணறிவு சுழற்சியின் வீரியத்தையும் சார்ந்துள்ளது. அந்த முதலீடுகளில் ஏற்படும் மந்தநிலை அல்லது ஒரு தனிப்பயன் முடுக்கித் திட்டத்தின் இழப்பு, நேரடியாக வளர்ச்சிக்கு வழிவகுக்கும்.
குழுமத்தின் வியூகத்தில் VMware வாடிக்கையாளர்களுக்கு என்ன நடக்கும்?
நிரந்தர உரிமங்களிலிருந்து சந்தாக்களுக்கு மாறும் செயல்முறை பல ஆண்டுகளாகத் தொடர்கிறது: இது தொடர்ச்சியான வருவாயை உறுதிசெய்கிறது, ஆனால் இதை எதிர்க்கும் அல்லது வேறு சந்தாக்களுக்கு மாறும் சில வாடிக்கையாளர்களுக்கு இது கட்டணத்தை உயர்த்தியுள்ளது. மென்பொருள் வளர்ச்சி மற்றும் சந்தா மாற்ற விகிதத்தின் காலாண்டு கண்காணிப்பு, குழுவின் முக்கிய செயல்பாட்டுத் திட்டமான இந்த ஒருங்கிணைப்பின் வெற்றியை அளவிடுகிறது.
முக்கிய எடுத்துக்காட்டுகள்
- பட்டியல்நாஸ்டாக், குறியீடு AVGO, டாலர்களில் பட்டியலிடப்பட்டுள்ளது — பத்திரங்கள் கணக்கிற்கு மட்டும் (PEA-க்குத் தகுதி இல்லை).
- பதிவு செய்ததுகுறைக்கடத்தி உள்கட்டமைப்பு (வலைப்பின்னல், தனிப்பயன் AI முடுக்கி) + தொடர் மென்பொருள் (VMware).
- விலை இயக்கிகள்ஹைப்பர்ஸ்கேலர் AI வரவுசெலவுத் திட்டங்கள், VMware ஒருங்கிணைப்பு, லாப வரம்புகள், விகிதச் சுழற்சி.
- ஈவுத்தொகை: காலாண்டுக்கு ஒருமுறை, ஒரு தசாப்தத்திற்கும் மேலாக ஒவ்வொரு ஆண்டும் உயர்த்தப்பட்டது — வருவாயை விட வளர்ச்சிக்கே முக்கியத்துவம்.
- முக்கிய ஆபத்துவாடிக்கையாளர் ஒருமுகப்படுத்தல் மற்றும் சவாலான மதிப்பீடு ஆகியவற்றின் காரணமாக, அதற்கேற்ப முதலீட்டு அளவின்படி செயல்படவும்.
CFD-கள் வழியாக அந்நிய செலாவணி, குறியீடுகள், பொருட்கள் மற்றும் கிரிப்டோக்கள்உடன் கணக்கைத் திறக்கவும் Vantage →